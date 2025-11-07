Sorin Grindeanu: Nu mai vreau un PSD care se rușinează în fața criticilor Dreptei. Nu dăm socoteală celor care ne vor dispăruți

11:10

Co-fondatoarea Asociaţiei Dăruieşte Viaţa, Oana Gheorghiu, atacată de la preluarea funcţiei de vicepremier, face un scurt bilanţ al activităţii organizaţiei din ultimii 13 ani. Gheorghiu afirmă că, atâta timp cât a fost atacată doar ea, a refuzat să intre în disputa publică, însă nu poate accepta ca munca depusă de toţi cei implicaţi în proiecte să fie pusă sub semnul întrebării. „Această campanie de dezinformare nu loveşte doar în mine. Loveşte în sutele de mii de oameni care au donat, în medicii şi asistentele care lucrează astăzi în spitalul construit din acei bani, şi mai ales în copiii care primesc tratament şi speranţă datorită lor”, a transmis Gheorghiu.