Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale ultimului domn al Moldovei vor fi depuse la Palatul Cotroceni
Adevarul.ro, 7 noiembrie 2025 18:00
Administrația Prezidențială a anunțat că sicriul cu rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghyka, repatriate vineri, 7 noiembrie, va fi depus duminică în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
18:15
Încă o doctoriță a fost găsită moartă în timpul gărzii, la Spitalul de Pediatrie din Cluj # Adevarul.ro
Doctorița Eva Kiss, în vârstă de 66 de ani, a fost găsită moartă în timpul gărzii la Spitalul Pediatrie 1 din Cluj-Napoca. Cauza decesului urmează să fie stabilită prin expertiză medico-legală.
Acum 30 minute
18:00
Caz șocant: o fată de 15 ani, cu handicap psihic sever, victima unui viol în grup. Trei tineri, reţinuţi de DIICOT Iaşi # Adevarul.ro
Trei tineri cu vârste între 16 şi 24 de ani au fost reţinuţi după ce au dus o fată de 15 ani, cu handicap psihic sever, într-o zonă izolată, unde au întreţinut cu ea raporturi sexuale.
18:00
Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale ultimului domn al Moldovei vor fi depuse la Palatul Cotroceni # Adevarul.ro
Administrația Prezidențială a anunțat că sicriul cu rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghyka, repatriate vineri, 7 noiembrie, va fi depus duminică în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.
Acum o oră
17:45
Avertismentul unui general german: „Rusia ar putea lansa un atac de mică amploare împotriva teritoriului NATO chiar mâine” # Adevarul.ro
Rusia are capacitatea de a efectua un atac limitat asupra teritoriului NATO în orice moment, însă decizia de a acționa va depinde de reacția aliaților occidentali, a avertizat general-locotenentul german Alexander Sollfrank într-un interviu pentru Reuters.
17:45
China a anunțat prelungirea politicii de acces fără viză pentru cetățenii din 45 de țări, inclusiv România, până la finalul anului 2026.
17:30
Reacția lui Moșteanu, după ce numele său a apărut într-un dosar DNA: „A încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a dezmințit vineri, 7 noiembrie, orice implicare în faptele pentru care fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă este anchetat de DNA.
17:30
ANAF continuă controalele în domeniul serviciilor pentru evenimente, începând de luni, 10 noiembrie, fiind vizaţi peste 80 de contribuabili care nu au înţeles să se conformeze voluntar şi să respecte prevederile legale.
Acum 2 ore
17:15
A treia generație a clanului Putin și-a făcut loc în guvernul Rusiei. Nepoți, veri și gineri — noua aristocrație de la Kremlin # Adevarul.ro
Un nou val de rude ale lui Vladimir Putin a pătruns adânc în aparatul de stat al Federației Ruse. Potrivit unei investigații publicate de proiectul jurnalistic independent Agenstvo, președintele rus ar fi ajutat cel puțin 24 de membri ai familiei sale să ocupe funcții importante în instituțiile-chei
17:15
Cum s-ar schimba viața românilor dacă am deveni vecini cu Rusia: „Consolidarea fiscală de acum o să ni se pară pistol cu apă” # Adevarul.ro
Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan, susține că România poate într-un singur mod să se țină departe de orice război, iar asta înseamnă să aibă o armată puternică și o industrie de apărare la fel de solidă, pentru a descuraja orice agresor.
17:15
Reacția Poliției Române, după ce Dani Mocanu şi fratele său au dispărut după condamnare: „Nu au existat indicii că s-ar putea sustrage de la urmărirea penală” # Adevarul.ro
Poliția Română a reacționat oficial după ce cântărețul de manele Dani Mocanu şi fratele său au dispărut înainte de a fi arestaţi, în urma condamnării la închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice.
17:15
Recruți sud-africani au cerut ajutor propriei țări după ce ar fi rămas blocați pe front # Adevarul.ro
Guvernul Africii de Sud a declarat că a primit apeluri disperate de la 17 cetățeni care s-au alăturat forțelor mercenare în conflictul Rusia-Ucraina, relatează BBC.
16:45
Oana Gheorghiu, despre intrarea în Guvern: „S-ar putea să ies foarte șifonată din această încercare de a pune umărul la a face bine României” # Adevarul.ro
Odată cu numirea în funcția de vicepremier, Oana Gheorghiu s-a suspendat din funcțiile executive de la Asociația ,,Dăruiește Viață", pe care a fondat-o împreună cu Carmen Uscatu. Cea din urmă s-a declarat supărată pe politicieni pentru că iau oameni din societatea civilă.
16:45
Captură impresionantă la Vama Calafat: 131 arme de foc calibru 9 mm, descoperite într-un TIR care venea din Turcia # Adevarul.ro
Inspectorii vamali, ajutați de un câine specializat în detecție, au descoperit într-un TIR venit din Turcia arme de foc și alte produse de contrabandă, în valoare de peste un milion de lei.
16:45
Top 3 cele mai mari achiziții ale românilor de Black Friday. S-au făcut aproape 900.000 de tranzacții # Adevarul.ro
PayU GPO România prezintă în direct din Media Center-ul dedicat Black Friday informațiile cheie despre statistici și trenduri de consum în cea mai importantă zi din an pentru e-commerce-ul românesc.
16:45
Ponta vrea să revină în PSD: „Nu am plecat niciodată, m-au dat ei afară. Dacă mă primesc, mă întorc” # Adevarul.ro
Fostul lider al PSD, Victor Ponta, a transmis la Congresul partidului că, deși a fost exclus de două ori, nu s-a despărțit niciodată de formațiunea social-democrată și este gata să revină dacă va fi primit înapoi.
16:45
Via Transilvanica într-o zi. Interviu cu Radu Dumitru: „Este atât de solemnă atmosfera în aceste păduri, încât și-a găsit aici casă și un arbore Sequoiadendron giganteum” # Adevarul.ro
Să parcurgi Via Transilvanica – drumul care unește – este o aventură în sine. Dar să o străbați într-o singură zi, dintr-un capăt în altul, este deja o poveste despre curaj, comunitate și spirit de echipă. Aceasta a fost provocarea pe care Orange Romania și-a asumat-o, într-un proiect în premieră.
16:30
Discurs incendiar al Olguței Vasilescu: „Cum vine dreapta, începe austeritatea, că n-a guvernat PSD bine”. Cine e „cel mai drept dintre traci” # Adevarul.ro
Prim-vicepreședintele PSD, Olguța Vasilescu, a lansat critici dure la adresa coaliției de guvernare, acuzând lipsa consultării partidului său în luarea deciziilor importante și amenințând implicit cu ieșirea PSD de la guvernare.
Acum 4 ore
16:15
Marcel Ciolacu, deputat PSD și fost președinte al partidului, a afirmat vineri, 7 noiembrie, USR ar trebui să părăsească actuala coaliție de guvernare.
16:15
CCR explică de ce a respins reforma pensiilor magistraților: lipsa avizului CSM a fost decisivă | DOCUMENT # Adevarul.ro
CCR a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstituțională Legea adoptată de Guvern privind reforma pensiilor speciale ale magistraților.
16:15
Accident nimicitor în Ilfov: Patru persoane au murit după ce mașina în care se aflau a fost lovită de tren # Adevarul.ro
Un accident feroviar s-a produs vineri, 7 noiembrie, între halta de mișcare Vidra și stația Jilava, județul Ilfov. Potrivit CFR S.A, trenul R 9708 a lovit un autoturism la o trecere de cale ferată semnalizată, în urma impactului pierzându-și viața patru persoane.
16:15
Caz incredibil la Tottenham: fotbalistul coleg cu Drăgușin a fost păcălit și a pierdut sute de mii de euro # Adevarul.ro
Fraudă uriașă în Premier League. Colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham, victima unui furt de peste 900.000 de euro.
16:00
Fiul Cristinei Pîrv și al lui Giba își croiește propriul drum în sport. A semnat în Brazilia.
16:00
UE înăsprește regulile pentru vizele acordate rușilor: „Este un privilegiu, nu un drept garantat” # Adevarul.ro
Uniunea Europeană a înăsprit regulile pentru acordarea vizelor cetățenilor ruși, în contextul războiului declanșat de Moscova în Ucraina.
16:00
O altă ambarcaţiune cu narcotraficanți a fost aruncată în aer de SUA, în Caraibe. Trei persoane au fost ucise # Adevarul.ro
Armata americană a efectuat, joi, un atac asupra unei nave în Caraibe, ucigând trei persoane, potrivit secretarului Apărării, Pete Hegseth, transmite CNN.
16:00
Evaziune fiscală de proporții prin intermediul unor platforme de ride-sharing. Patru persoane puse sub control judiciar # Adevarul.ro
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București fac cercetări într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de transport prin intermediul unor platforme de ride-sharing.
16:00
Agroland transformă Black Friday într-o oportunitate ideală pentru cei care vor să-și echipeze gospodăria cu produse fiabile, utile și estetice. Iar toamna este momentul ideal pentru curățarea și amenajarea grădinii, deoarece temperaturile mai scăzute și umiditatea crescută oferă condiții optime.
16:00
CCR a publicat, în sfârşit, motivarea respingerii legii pensiilor magistraţilor. Motivarea nu justifică, în mod serios, respingerea legii # Adevarul.ro
Nefiind jurist, mă voi referi la opiniile separate a patru judecători, cei care au votat admiterea legii promovate de guvernul Bolojan pentru pensiile magistraţilor.
15:45
„Micuța Lacrimă”, o mașină rară de colecție, a primit undă verde de la RAR să circule în România # Adevarul.ro
„Micuța Lacrimă” a ajuns la RAR București și a atras atenția tuturor celor pasionați de autoturisme de colecție.
15:45
Băluță spune că nu va folosi Bucureștiul ca trambulină politică: „Pentru mine, Capitala nu este o rampă, ci o responsabilitate” # Adevarul.ro
Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 și candidat PSD la Primăria Capitalei, a anunțat vineri, 7 noiembrie, la congresul PSD că principala sa prioritate pentru București nu este cariera politică, ci soluționarea problemelor reale ale orașului.
15:45
Cine este fostul senator reținut de DNA care i-ar fi promis un milion de euro ministrului Apărării pentru contracte de stat | Surse # Adevarul.ro
Un fost senator a fost reținut de DNA pentru că ar fi încercat să ofere 1 milion de euro ministrului Apărării, pentru a influența încheierea unor contracte între C.N. ROMTEHNICA și o firmă privată.
15:45
Mai multe persoane de la baza Air Force One s-au îmbolnăvit după deschiderea unui „pachet suspect” # Adevarul.ro
Mai multe persoane s-au îmbolnăvit după ce au deschis un „pachet suspect” livrat la baza de operațiuni a aeronavei Air Force One.
15:30
Andreea Esca a vorbit în premieră despre micul ei defect fizic: „Le spun băieților în studio cum să îmi pună lumina, să nu se vadă” # Adevarul.ro
Andreea Esca a dezvăluit micul ei defect fizic în cadrul unei provocări.
15:30
„O bulă de săpun”. Primarul Galațiului atacă AUR, la Congresul PSD: „E făcut din promisiuni fără acoperire” # Adevarul.ro
Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a declarat vineri, 7 noiembrie, la Congresul Partidului Social Democrat, că formațiunea AUR este un partid bazat pe iluzii și promisiuni fără acoperire.
15:30
S-a deschis circulația pe Pasajul Brănești: „un pas pentru fluenta traficului intre A2 și DN3” # Adevarul.ro
Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat vineri, 7 noiembrie, deschiderea circulației rutiere pe Pasajul Brănești, care traversează calea ferată București - Constanța.
15:30
Grindeanu amenință Guvernul Bolojan: „Nu va exista niciun nou pachet de legi fără măsurile PSD de relansare economică” # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, 7 noiembrie, la Congresul extraordinar al partidului, că Guvernul nu va putea adopta niciun pachet de legi fără ca măsurile PSD de relansare economică să fie incluse.
15:15
Cum au primit-o social-democrații în Guvern pe Oana Gheorghiu: „Orice om care vine într-o astfel de poziție e trecut prin focul ăsta” # Adevarul.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit la ,,Interviurile Adevărul" și despre atacul lui Sorin Grindeanu, ales astăzi în funcția de președinte al PSD. ,,Mă gândeam că vor apărea fel de fel de discuții, pentru că orice om care vine într-o astfel de discuție e trecut prin focul ăsta", a spus vicepremier
15:15
Descoperire cutremurătoare după un accident pe A2: un bărbat își transporta mama moartă pe bancheta din spate # Adevarul.ro
Poliţiştii interveniţi la locul unui accident rutier pe Autostrada A2, în judeţul Călăraşi, au găsit într-unul dintre autoturisme o femeie decedată.
15:00
A început „Bright Friday” la PPC Energie. Furnizorul vine cu un super preț de 0,450 lei/kWh și reduceri de până la 2.700 de lei la produse și soluții pentru casă # Adevarul.ro
PPC Energie a dat start reducerilor de Bright Friday, o campanie specială care aduce produse de energie electrică la 0,450 lei/kWh, cu preț fix timp de un an și reduceri de până la 2.700 de lei la aparate de aer condiționat și centrale termice, dar și reduceri la...
15:00
Cinci persoane, reținute în dosarul „Fabrica de moșteniri”. Procurorii DIICOT cer arestarea preventivă # Adevarul.ro
Polițiștii și procurorii DIICOT Constanța au reținut cinci persoane în cadrul anchetei cunoscute sub numele „Fabrica de moșteniri”.
15:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, se întâlnește vineri cu premierul ungar Viktor Orban. Unul dintre subiectele importante pe agenda discuțiilor va fi dependenţa Ungariei de petrolul rusesc, într-un moment în care Trump face eforturi pentru a determina ţările europene să renunţe la acesta.
15:00
Învățătoarea împușcată la școală de un copil de 6 ani va primi 10 milioane de dolari despăgubiri # Adevarul.ro
Un tribunal american a decis joi să-i fie acordate despăgubiri de 10 milioane de dolari unei învăţătoare rănite prin împuşcare de un elev de şase ani de la şcoala unde lucra, relatează AFP şi Reuters.
15:00
Moment de reculegere pentru Ion Iliescu, la Congresul PSD. Grindeanu: „Pentru tot ceea ce a însemnat contribuția sa la consolidarea democrației în România” # Adevarul.ro
Moment de reculegere în memoria fostului președinte Ion Iliescu, la Congresul Partidului Social Democrat desfășurat vineri la București. Social-democrații au onorat contribuția fondatorului partidului la consolidarea democrației românești.
14:45
Grindeanu atacă dreapta la congresul PSD: „Nu poți să crești economia doar cu tăieri și austeritate. Asta au făcut și în pandemie când au închis economia” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a lansat un atac dur la adresa dreptei politice în cadrul Congresului PSD, criticând măsurile de austeritate și tăierile de salarii și pensii promovate de guvernele de dreapta. „Nu poți să crești economia doar cu tăieri și austeritate”, a spus liderul PSD.
14:45
Surprize în lotul României anunțat de Mircea Lucescu pentru meciurile din preliminariile Mondialului # Adevarul.ro
Mircea Lucescu a anunțat lotul României pentru duelurile cu Bosnia și San Marino. Un rapidist a fost convocat în premieră.
14:45
Jaf într-o unitate bancară din Iași. Hoțul a intrat cu chei potrivite și a fugit cu banii găsiți # Adevarul.ro
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 50 de ani, bănuit că ar fi comis un furt calificat de proporții dintr-o agenție bancară din municipiu.
14:45
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, la Congresul partidului, că România traversează o perioadă dificilă în plan internațional și că social-democrații trebuie să preia inițiativa pentru a reda țării credibilitatea externă.
14:45
Primarul unei comune din Bihor, acuzat că a primit bunuri și servicii de la firme care aveau contracte cu primăria # Adevarul.ro
Autoritățile au efectuat vineri, 7 noiembrie, trei perchziţii în judeţul Bihor, în contextul în care un primar de comună este acuzat de luare de mită.
14:45
Ministrul Apărării acuză presa de fake news și anunță sesizarea CNA: „Un fals grosolan” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării anunță că va sesiza Consiliul Național al Audiovizualului după ce mai multe televiziuni și publicații i-au atribuit o declarație falsă.
14:30
Kremlinul neagă zvonurile privind căderea în dizgrație a lui Serghei Lavrov: „Nu corespund realității” # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a respins speculațiile potrivit cărora Serghei Lavrov ar fi fost marginalizat de președintele Vladimir Putin.
14:30
Parchetul European l-a trimis în judecată pe fostul primar al orașului Sulina, fiind acuzat de fraudă cu fonduri europene # Adevarul.ro
Parchetul European (EPPO) a anunțat joi, 6 noiembrie, că a fost trimis în judecată fostul primar al orașului Sulina, județul Tulcea, într-un dosar privind o fraudă cu fonduri europene din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.