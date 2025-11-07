Discurs incendiar al Olguței Vasilescu: „Cum vine dreapta, începe austeritatea, că n-a guvernat PSD bine”. Cine e „cel mai drept dintre traci”

15:15

Vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit la ,,Interviurile Adevărul" și despre atacul lui Sorin Grindeanu, ales astăzi în funcția de președinte al PSD. ,,Mă gândeam că vor apărea fel de fel de discuții, pentru că orice om care vine într-o astfel de discuție e trecut prin focul ăsta", a spus vicepremier