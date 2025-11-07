Director al unei companii farmaceutice leșină în Biroul Oval VIDEO

14:50

Sorin Grindeanu, candidatul la șefia PSD, a declarat, în Congres, că nu vrea să fie un președinte care fuge de istorie, ci unul care își asumă geneza acestui partid, cu bune și cu rele iar pentru greșeli își cere el, în numele tuturor, iertare românilor. Vreau să invit astăzi la reconciliere toate generațiile partidului, a mai spus Grindeanu.