O nouă reacție a Cameliei Voinea față de acuzațiile Denisei Golgotă: „Ne rezervăm dreptul de a nu mai face declarații publice”

Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile cu Bosnia și San Marino, ultimele din preliminariile Campionatului Mondial. Cu excepția lui Andrei Burcă, care e suspendat, selecționerul i-a chemat pe toți cei care au fost pe teren la victoria cu Austria, 1-0.Bosnia - România va avea loc pe 15 noiembrie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima TVRomânia - San Marino va avea loc pe 18 noiembrie, de la 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...