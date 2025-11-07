Aryna Sabalenka, pentru a doua oară în ultimul act al WTA Finals! Confruntare intensă în reeditarea finalei de la US Open

15:40

În minutul 74 al meciului FC Basel - FCSB s-au făcut două schimbări comandate dinainte, dar care după primirea golului doi nu mai aveau niciun sens.Păcat de golul minunat al lui Olaru, de truda echipei silite să joace 80 de minute cu om în minus, de jocul bun, chiar dacă partitura predilectă a fost contraatacul, pentru că e greu să ai cine știe ce posesie atunci când ești în inferioritate numerică. ...