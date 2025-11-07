Baba Alhassan și-a schimbat cetățenia și a fost convocat în premieră la națională » „Vor fi multe întrebări despre această schimbare”
Gazeta Sporturilor, 7 noiembrie 2025 22:30
Mijlocașul campioanei României FCSB, Baba Alhassan (25 de ani), a fost convocat în premieră la echipa națională a Ugandei, după ce și-a schimbat cetățenia. Deși s-a născut în Ghana, țara de origine a tatălui său, Baba este eligibil și pentru Uganda, prin prisma mamei.El ar putea debuta pentru naționala Ugandei în meciurile cu Ciad și Maroc, din luna noiembrie, în contextul pregătirilor pentru Cupa Africii pe Națiuni 2025. ...
Impresarul Giovanni Becali (73 de ani) a făcut o serie de dezvăluiri emoționante despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu (57 de ani), fostul tehnician al celor de la CFR Cluj luptând în această perioadă cu boala.Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj la finalul lunii august, după eșecul categoric din Europa, scor 2-7 cu suedezii de la Hacken. ...
Aryna Sabalenka, pentru a doua oară în ultimul act al WTA Finals! Confruntare intensă în reeditarea finalei de la US Open
Lidera mondială Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) s-a calificat pentru a doua oară în finala Turneului Campioanelor. Bielorusa a avut parte de un meci greu cu Amanda Anisimova (24 de ani, 4 WTA), dar, în cele din urmă, s-a impus cu 6-3, 3-6, 6-3.A doua semifinală de la WTA Finals a consemnat reeditarea finalei de la US Open din acest an. Aryna Sabalenka, câștigătoarea grupei Stefanie Graf, s-a duelat cu Amanda Anisimova, locul 2 din grupa Serena Williams. ...
Baba Alhassan și-a schimbat cetățenia și a fost convocat în premieră la națională » „Vor fi multe întrebări despre această schimbare"
Simona Halep a dezvăluit „sportul la care vreau să devin mai bună" și cele două jucătoare preferate: „Ceva uimitor!"
Simona Halep, 34 de ani, este în aceste zile la Riad, unde se desfășoară Turneul Campioanelor. Cu această ocazie, reprezentanții media ai WTA i-au adresat câteva întrebări-fulger.Fost lider mondial vreme de 64 de săptămâni, Simona Halep a participat la 5 ediții ale Turneului Campioanelor, cel mai recent în 2019. Cel mai bun rezultat la această competiție este finala din 2014, pierdută în fața Serenei Williams. ...
Revenit după 3 etape de suspendare, Istvan Kovacs a comis-o iar! A văzut două faze cheie pe dos și VAR l-a întors
Cel mai bun arbitru român, Istvan Kovacs (41 de ani), a fost delegat vineri seara la partida din runda a 16-a a Superligii, Farul - FC Botoșani, pentru prima dată după scandalul în care a fost implicat în etapa a 12-a, la FCSB - Craiova, scor 1-0, meci la capătul căruia a fost suspendat pentru trei meciuri. Nici revenirea nu a fost însă de bun augur, fiind protagonist și la Ovidiu, cu două faze judecate pe dos și întoarse din camera VAR. ...
Fraudă uriașă » Mijlocașul de la Tottenham, jefuit de aproape un milion de euro!
Mijlocașul lui Tottenham Hotspur, Yves Bissouma (29 de ani), a fost victima unei fraude financiare de proporții uriașe, după ce peste 940.000 de euro au fost retrași ilegal din contul său bancar de la Coutts Bank, una dintre cele mai exclusiviste bănci din Regatul Unit, destinată membrilor familiilor regale și miliardarilor. ...
Până și Hagi a fost impresionat! Cum a putut să intre un asemenea gol?! » „Și coechipierii și-au pus mâinile în cap"
Mijlocașul celor de la Farul, Ionuț Vînă (30 de ani), a reușit un gol absolut senzațional vineri seara, în a doua partidă a rundei cu numărul 16, pe teren propriu, contra liderului la zi din Superliga, FC Botoșani. După marea ocazie a lui Bodișteanu, din secunda 21, Farul a dat lovitura în minutul 5, grație unui execuții de generic care poartă semnătura lui Ionuț Vînă. ...
„Dacă n-ai pic de personalitate..." » Mihai Teja n-a menajat pe nimeni: „De asta nu ne putem bate cu echipele din străinătate!"
Mihai Teja, 47 de ani, antrenorul celor de la Metaloglobus, a comentat rezultatul cu care echipa lui a început returul sezonului regular, 1-3 cu U Cluj.Returul sezonului regular a fost deschis de duelul dintre U Cluj și Metaloglobus, tranșat de gazde încă din prima repriză, în care gazdele au înscris de trei ori.La final, Mihai Teja a insistat pe ideea că elevii lui au fost temători, că s-au scuturat de emoții și au arătat ce pot abia în repriza secundă. ...
O nouă reacție a Cameliei Voinea față de acuzațiile Denisei Golgotă: „Ne rezervăm dreptul de a nu mai face declarații publice"
Camelia Voinea (55 de ani), antrenoarea și mama Sabrinei Voinea (18 ani), a avut recent o nouă reacție în cazul acuzațiilor pe care i le-a adus Denisa Golgotă (23 de ani), legate de modul în care a fost tratată la antrenamentele lotului național și la Campionatele Mondiale de Gimnastică.Gimnastică românească se află într-un moment extrem de complicat după Campionatele Mondiale din Indonezia. ...
Au pierdut avionul, după ce au făcut 13 kilometri în două ore și 13 minute! Situație neplăcută, înainte de capul de afiș al etapei
Ar fi trebuit ca delegația celor de la FC Voluntari să facă deplasarea la Timișoara cu avionul, apoi să continue cu un autocar spre Deva, dar Florin Pîrvu și elevii lui au ratat zborul, fiind întârziați de trafic. Sâmbătă, ora 12:00, ilfovenii o vor înfrunta pe Corvinul Hunedoara în etapa 13 din Liga 2.Capul de afiș al următoarei etape din liga secundă este ținut de duelul dintre Corvinul Hunedoara și FC Voluntari, programat sâmbătă, ora 12:00. ...
Ovidiu Bic, descătușare totală după golul fabulos cu Metaloglobus: „Am acumulat multă frustrare în ultima perioadă"
Universitatea Cluj a obținut o victorie importantă în deschiderea etapei a 16-a din Superliga, 3-1 pe Cluj Arena împotriva celor de la Metaloglobus. Ardelenii revin în lupta pentru play-off, în timp ce bucureștenii devin „lanterna roșie” a clasamentului. Golurile au fost marcate de Dan Nistor (10’, 22’) și Ovidiu Bic (37’) pentru „U”, respectiv Ely Fernandes (47’) pentru oaspeți. ...
MVP în primul meci al etapei #16, Dan Nistor a transmis un mesaj dur la final: „Să continue să înjure"
Veteranul Universității Cluj, Dan Nistor (37 de ani), a fost MVP-ul partidei de vineri seara, de pe teren propriu, cu Metaloglobus, scor 3-1, în runda a 16-a a Superligii. Acesta a comentat și pe seama gestului făcut după al doilea gol, cu direcție pentru contestatari. ...
Cristi Chivu, în pericol să-și piardă un titular » Liverpool ar fi gata să-i propună lui Inter 100 de milioane de euro!
Alessandro Bastoni (26 de ani) a intrat pe radarul campioanei Premier League. Presa engleză scrie că fundașul italian al lui Inter e curtat de Liverpool, care ar vrea să-l transfere la vară dacă va pleca titularul Ibrahima Konate. Contractul stoperului francez cu formația lui Arne Slot va expira la sfârșitul acestui sezon.Internaționalul cu 40 de selecții și 3 goluri pentru Squadra Azzurra este cotat la 80 de milioane de euro, conform Transfermarkt. ...
Suspendat NOUĂ meciuri pentru rasism după un meci în Anglia » În 2024, mușca un adversar
Atacantul muntenegrean al lui Preston, din Championship, Milutin Osmajic (26 de ani), a fost suspendat pentru nouă meciuri din cauza unor insulte rasiste la adresa mijlocașului lui Burnley, Hannibal Mejbri. Incidentul a avut loc în timpul meciului dintre cele două echipe, pe 15 februarie, încheiat la egalitate, scor 0-0. Muntenegreanul va trebui să plătească și o amendă de 21.000 de lire sterline și să urmeze un curs educațional obligatoriu. ...
Elena Rybakina, prima jucătoare calificată în finala Turneului Campioanelor! Victorie în 3 seturi cu numărul 5 mondial
Elena Rybakina (26 de ani, 6 WTA) s-a calificat în finala Turneului Campioanelor, după o victorie în 3 seturi, scor 4-6, 6-4, 6-3, împotriva lui Jessica Pegula (31 de ani, 5 WTA). Kazaha a câștigat toate cele 4 meciuri disputate până acum în Riad, capitala Arabiei Saudite.În penultima zi a WTA Finals, Elena Rybakina, câștigătoarea grupei Serena Williams, s-a duelat cu Jessica Pegula, locul 2 în grupa Stefanie Graf, pentru calificarea în finala competiției. ...
Genoa și-a prezentat noul antrenor » Primele cuvinte adresate de Daniele De Rossi proprietarului Dan Șucu
Daniele De Rossi (42 de ani) este începând de astăzi noul antrenor al lui Nicolae Stanciu la Genoa. Fostul căpitan și tehnician al lui AS Roma, care a semnat un contract până în vară cu echipa aflată pe locul al 18-lea, le-a mulțumit proprietarului român al clubului și noului director sportiv pentru încrederea acordată. ...
Reușita lui Darius Olaru din Basel - FCSB 3-1 a fost votată golul zilei în Europa League!FCSB a fost învinsă în etapa 4 din grupa de Europa League, 1-3 cu Basel, dar nu pleacă cu mâna goală din Elveția. Asta pentru că reușita roș-albaștrilor, semnată de căpitanul Darius Olaru, a fost votată drept cea mai frumoasă din această zi/săptămână/etapă a competiției.Mijlocașul campioanei României a înscris în minutul 57, când gazdele conduceau cu 1-0. ...
Gigi Nețoiu și-a anunțat candidatura la Primăria București » Eveniment cu fast, 200 de persoane, lăutari și berbecuți la proțap
Omul de afaceri Gigi Nețoiu, care în trecut a investit la Rocar, Craiova, Dinamo și Voluntari, și-a anunțat vineri, 7 noiembrie, candidatura la Primăria Municipiului București. Acesta susținea că intenționează să facă acest pas încă din luna august, iar acum totul s-a concretizat.Alegerile la Primăria București vor avea loc pe data de 7 decembrie, într-un singur tur;Depunerea candidaturilor la Primăria București va avea loc în perioada 12-17 noiembrie. ...
Președintele lui Napoli compară stadionul „Diego Armando Maradona" cu o groapă de gunoi: „Avem nevoie de 30 de hectare pentru a construi ceva frumos"
Președintele clubului Napoli, Aurelio De Laurentiis (76 de ani), a stârnit un val de reacții după ce a numit stadionul „Diego Armando Maradona”, casa echipei sale - „o groapă de gunoi”. Omul de afaceri italian susține că arena actuală limitează grav veniturile clubului și că Napoli are nevoie urgentă de o infrastructură modernă pentru a putea concura financiar cu granzii din Serie A și Europa. ...
„Dezastru de PR!" » Mbappe, ieșire nervoasă după ce a citit versurile: „Ne implorai să te băgăm în acționariat, deși n-ai niciun ban!"
Kylian Mbappe a perceput drept înțepătură un vers din noul album al rapperului Orelsan și a reacționat în consecință, atacându-l pe artist într-o poziție publică.Începând din vara lui 2024, Kylian Mbappe (26 de ani) deține 80% dintre acțiunile clubului francez Caen, retrogradat în această primăvară în liga a treia franceză.Felul în care Mbappe și împuterniciții lui au gestionat clubul a dat naștere unui scandal în Franța. ...
Un canadian de 19 ani a devenit cel mai înalt jucător din istoria baschetului universitar american: „Spectatorii strigau să-l bag pe teren"
Cu o înălțime de 2,36 metri, canadianul Olivier Rioux (19 ani), membru al echipei Florida Gators, a devenit cel mai înalt jucător din istoria baschetului universitar american. În urmă cu 4 ani, jucătorul originar din Quebec a intrat în Cartea Recordurilor.Joi noaptea, Florida Gators a obținut prima victorie în actuala stagiune a NCAA, trecând la o diferență de 40 de puncte, 104-64, de North Florida. ...
Ovidiu Bic (31 de ani), mijlocașul celor de la Universitatea Cluj, a reușit un gol de pus în ramă vineri seara, în primul meci al rundei a 16-a din Superliga, pe teren propriu, contra celor de la Metaloglobus, Gazdele pregătite de Cristiano Bergodi și-au făcut meciul ușor de la bun început contra codașei din Superliga, care nu a avut niciun argument în prima repriză disputată pe „Cluj Arena”. ...
Cât vor câștiga în plus Inter și Milan de la noul San Siro » „O mașină ce va genera un flux continuu de bani!"
Inter și AC Milan estimează că veniturile provenite de la noul stadion San Siro se vor dubla, cu o creștere potențială de 100 de milioane de euro pe an pentru fiecare club. Proiectul pentru ultramodernă arenă de 71.500 de locuri, care se preconizează că va fi gata la timp pentru EURO 2032, nu prevede numai o transformare urbană, ci și o revoluție financiară pentru Inter și Milan. ...
Novak Djokovic, demonstrație de forță la Atena! Sârbul s-a calificat în finala turneului: „Cel mai bun tenis al meu"
Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP) s-a calificat în finala turneului ATP 250 de la Atena, după o victorie în 2 seturi, 6-3, 6-4, cu germanul Yannick Hanfmann (33 de ani, 117 ATP). Sâmbătă, 8 noiembrie, sârbul poate să obțină al 101-lea titlu al carierei.La mai puțin de 24 de ore după victoria muncită cu Nuno Borges (28 de ani, 47 ATP), Novak Djokovic s-a întors în cocheta arenă a echipei de baschet Panathinaikos, care a fost transformată pentru a găzdui Campionatul Elen. ...
Edi Iordănescu, primul mesaj după despărțirea de Legia Varșovia: „Răspunsurile reale vin mai târziu"
La aproape două săptămâni de când Edi Iordănescu (47 de ani) nu mai este antrenorul polonezilor de la Legia Varșovia, fostul selecționer al României a revenit cu o postare oficială pe Facebook, vorbind pentru prima dată de la despărțirea de clubul din capitala Poloniei.Fostul selecționer al României a avut un mandat nereușit în Ekstraklasa, lăsând echipa pe locul 10, mult sub liderul Gornik Zabrze. ...
Când își află România adversarele din barajul CM 2026, dacă NU se califică direct la turneul final
Tragerea la sorți pentru play-off-urile finale de calificare la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic va avea loc pe 20 noiembrie la Zurich, a anunțat Federația Internațională de Fotbal (FIFA). În urma acestor meciuri, încă șase echipe se vor califica, completând numărul final de 48 de participante. ...
Gabi Balint, la Oradea, cu ochii înlăcrimați și vocea frântă: „Să vă spun ce m-a impresionat incredibil la dumnealui"
Gabi Balint, 62 de ani, este la Oradea pentru a participa la înmormântarea lui Emeric Ienei, fostul lui antrenor, stins din viață miercuri, la vârsta de 88 de ani.Gabi Balint a rămas apropiat de Emeric Ienei, antrenor care i-a marcat cariera. Împreună, câtă vreme au făcut echipă la Steaua, ei au fost piese esențiale în cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc, cucerirea Cupei Campionilor Europeni în 1986. ...
Dan Alexa a descris foști antrenori din carieră, la podcastul GSP „2 la 1”. Vorbind despre cehul Dusan Uhrin, fostul mijlocaș și-a adus aminte de cantonamentele spartane din perioada Poli Timișoara.Uhrin a fost antrenorul Timișoarei în două intervale diferite: 2007-2008 și 2011. În ambele perioade a colaborat cu Alexa. În România, Dusan a mai lucrat la CFR Cluj, Dinamo, Gaz Metan. ...
S-a aflat data de lansare a NBA Europe! Care sunt cele 12 orașe care vor avea echipe cu licență permanentă
George Aivazoglou, directorul general al NBA Europe, a anunțat data la care va începe noua competiție europeană inter-cluburi și a numit cele 12 orașe care vor avea echipe permanente în această ligă.În ultimul an, baschetul european a fost invadat de discuții și zvonuri legate de înființarea unei noi ligi, NBA Europe, care să consfințească intrarea NBA în „vechiul continent”. ...
Avem toate simulările: FCSB are nevoie de o minune pentru primăvara europeană, șansele Craiovei au crescut colosal
Joi seara cele două echipe românești angrenate în cupele europene au jucat în grupa unică din Europa League, respectiv Conference League, iar după cele două rezultate înregistrate, Basel - FCSB 3-1 și Rapid Viena - Universitatea Craiova 0-1, calculele statisticienilor s-au modificat considerabil. ...
Xabi Alonso a pierdut un titular pentru toată luna! » Ce accidentare a suferit în meciul de la Liverpool
Aurelien Tchouameni (25 de ani) va fi indisponibil trei săptămâni. Mijlocașul francez s-a ales cu o leziune la mușchiul semitendinos al piciorului stâng, după meciul pierdut de Real Madrid în grupa de Champions League, 0-1 cu Liverpool pe Anfield.Anunțul oficial a fost făcut de Real Madrid. După duelul cu campioana Angliei de marți. Aurelien Tchouameni s-a ales cu o accidentare musculară la piciorul stâng, așa cum relevă raportul medical al liderului din La Liga. ...
Casa vedetei lui Cristi Chivu, spartă în timpul meciului din Liga Campionilor cu Kairat
Casa lui Alessandro Bastoni (26 de ani) a fost spartă miercurea trecută, în timpul partidei dintre Inter și Kairat Almaty, din etapa a 4-a a fazei grupelor UEFA Champions League. Hoții au acționat în timp ce Bastoni se afla pe bancă la meciul din Champions LeagueFormația antrenată de tehnicianul român Cristi Chivu (45 de ani) s-a impus cu 2-1, prin golurile marcate de Lautaro Martinez (45’) și Carlos Augusto (67’), în timp ce pentru kazahi a punctat O. Arad (56’). ...
Căpitanul echipei României de BJK Cup, înaintea play-off-ului: „Pentru echipă, cel mai important este să prindă experiență"
Alexandra Dulgheru (36 de ani), căpitanul nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României, a detaliat pentru GSP cum abordează echipa întâlnirile din play-off, cu Polonia și Noua Zeelandă, și ce așteaptă de la jucătoare.Aflată la prima ei experiență în calitate de căpitan nejucător al echipei României, Alexandra Dulgheru privește provocarea cu optimism, chiar dacă nu le are la dispoziție pe cele mai bune jucătoare, accidentate. ...
Mii se oameni s-au strâns la stadionul din Oradea pentru a-și lua rămas bun de la Emeric Ienei » Gabi Balint, în lacrimi
Mii de persoane s-au strâns la stadionul din Oradea pentru a-și lau rămas bun de la marele Emeric Ienei.Emeric Ienei, marele gentleman al fotbalului românesc, a decedat miercuri, la vârsta 88 de ani, din cauza unei comoții cerebrale, la locuința sa din Oradea. Astăzi, între orele 16:00 și 19:00, sicriul cu trupul neînsuflețit al marelui antrenor este depus la stadionul local „Iuliu Bodola”GALERIE FOTO. ...
Dorin Goian remarcă absența jucătorului uitat de la FCSB: „E o mare pierdere" » Verdict după eșecul cu Basel
Dorin Goian (44 de ani), fostul mare fundaș central de la FCSB, a analizat eșecul roș-albaștrilor cu Basel, scor 1-3, din Europa League, în dialog cu Gazeta Sporturilor.Dublul campion al României cu echipa roș-albastră consideră că FCSB nu ar fi pierdut dacă ar fi jucat în 11 pe tot parcursul partidei. Formația bucureșteană a rămas cu om în minus în minutul 12, după eliminarea lui Ștefan Târnovanu. Portarul de la FCSB a făcut henț în afara careului. ...
Echipa de Billie Jean King Cup a României este pregătită de play-off și de înfruntarea cu Iga Swiatek
Echipa României de BJK Cup, cu noul căpitan nejucător Alexandra Dulgheru și cu noutăți în componență, va înfrunta Polonia și Noua Zeelandă în grupa B a play-off-ului competiției (14-16 noiembrie), la Grozow Wielkopolski.Cu două zile înainte de plecarea spre Polonia, echipa României este în formație aproape completă pentru play-off BJK Cup. ...
Anunț important despre fotbalistul dorit de FCSB: „Părăsește echipa, Becali va trebui să plătească"
Andre Duarte (28 de ani), fundașul central despre care cei de la FCSB au spus că se vor interesa, a fost exclus în lot de către maghiarii de la Ujpest.FCSB vrea să se întărească la nivelul fundașilor centrali în iarnă, iar Mihai Stoica, oficialul campioanei, a spus că bucureștenii se vor interesa de situația lui Duarte, stoper care a jucat pentru FCU Craiova între 2022 și 2023.„Să vedem. Să vedem cum arată acum, să vedem în ce sistem joacă. ...
Louis Munteanu l-a sunat pe Gigi Becali: „A dat-o în obrăznicie, cred că era cu gagica lângă el!" » Finanțatorul dezvăluie schema dorită de Varga: „Criptomonede, dădea și bani de la el!"
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a oferit noi detalii despre „telenovela” transferului lui Louis Munteanu (23 de ani). Becali a spus că transferurile lui Louis Munteanu și Lindon Emerllahu la FCSB erau ca și făcute. Cei doi ar fi urmat să ajungă la București pentru vizita medicală, însă mutarea a căzut, după ce atacantul l-a sunat pe Becali pentru a-i solicita un salariu mai mare, de 60.000 de euro pe lună.Propunerea lui Becali era de 30. ...
Kopic, despre transferul lui Tudose la Dinamo: „Dacă există anumite posibilități, vom reacționa"
Dinamo București și Csikszereda Miercurea Ciuc se intâlnesc mâine, de la ora 17:30, pe Arena Națională, într-un meci din cadrul etapei #16 din Superligă. Zeljko Kopic (48 de ani) a prefațat disputa.Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit în cadrul conferinței de presă de azi despre duelul cu ciucanii, dar și despre transferuri, lotul convocat de Mircea Lucescu sau meciurile echipelor românești din cupele europene. ...
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul de la Rapid, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu FC Argeș, care se va juca sâmbătă, 8 noiembrie, de la 20:30. Costel Gâlcă speră ca Rapid va repeta rezultatele bune obținute în tur și în partea a doua a sezonului regular. ...
În minutul 74 al meciului FC Basel - FCSB s-au făcut două schimbări comandate dinainte, dar care după primirea golului doi nu mai aveau niciun sens.Păcat de golul minunat al lui Olaru, de truda echipei silite să joace 80 de minute cu om în minus, de jocul bun, chiar dacă partitura predilectă a fost contraatacul, pentru că e greu să ai cine știe ce posesie atunci când ești în inferioritate numerică. ...
Reacția italienilor la neconvocarea lui Nicolae Stanciu » Ce părere are noul său antrenor de la Genoa!
Decizia lui Mircea Lucescu de a nu-l mai chema la națională pe Nicolae Stanciu, nici pentru „dubla” decisivă cu Bosnia-Herțegovina și San Marino din preliminariile Campionatului Mondial 2026, a stârnit mirare la Genova. Ziariștii italieni au rămas surprinși după ce căpitanul României a fost lăsat să se pregătească sub comanda lui Daniele De Rossi. ...
