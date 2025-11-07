Doliu în mediul academic. Conf. univ. dr. Emanuel Socaciu, profesor la Facultatea de Filosofie a Universității din București, a murit la 51 de ani
Adevarul.ro, 8 noiembrie 2025 01:30
Conf. univ. dr. Emanuel-Mihail Socaciu, profesor la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti şi membru fondator al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată, a murit, la 51 de ani.
Peste un milion de oameni vorbesc cu ChatGPT despre sinucidere. Psihologii și sociologii avertizează: empatia simulată poate deveni o capcană # Adevarul.ro
Peste un milion de persoane discută săptămânal cu ChatGPT despre gânduri suicidare, potrivit unui anunț recent făcut chiar de OpenAI. În timp ce compania afirmă că îmbunătățește siguranța conversațiilor, psihologii atrag atenția asupra pericolelor.
Medicul lui Benjamin Netanyahu, dr. Herman Berkovits, a devenit Cetățean de Onoare al Județului Maramureș. Legăturile lui cu România. „Mama mi-a spus: «Tu o să fii medic»” # Adevarul.ro
Dr. Herman Berkovits, medicul premierului israelian Benjamin Netanyahu, a primit titlul de Cetățean de Onoare al Județului Maramureș, în cadrul unei ceremonii organizate la Baia Mare.
Inspecția Judiciară i-a răspuns unui clujean că este beneficiarul grevei magistraților pentru pensii: „E de-a dreptul sfidător” # Adevarul.ro
Inspecția Judiciară i-a răspuns unui clujean care a reclamat un judecător pentru refuz de a-i judeca dosarul din cauza „grevei” magistraților pentru pensii. Acestuia i s-a explicat că păstrarea pensiilor speciale are scopul de a-i garanta și lui drepturile și libertățile fundamentale.
8 noiembrie, ziua în care s-a născut Nicolae Paulescu, savantul român care a descoperit insulina # Adevarul.ro
La 8 noiembrie 1869 s-a născut, la București, medicul Nicolae Paulescu, savantul care a descoperit insulina și a pus bazele tratamentului modern al diabetului, contribuție recunoscută la nivel internațional.
Traian Băsescu afirmă că Daniel Băluță va fi sabotat din interiorul partidului la alegerile pentru Primăria Capitalei. „Tradiția PSD spune că ei își omoară singuri candidații” # Adevarul.ro
Traian Băsescu lansează un atac dur la adresa fostului premier Adrian Năstase, pe care îl consideră responsabil pentru slăbirea administrației Capitalei, și afirmă că Daniel Băluță „nu va câștiga Primăria Capitalei”, fiind sabotat chiar din interiorul propriului partid, PSD.
Portret de candidat. Cine este Daniel Băluță, primarul de sector cu cele mai mari șanse în sondaje la Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, și-a anunțat intenția de a candida la alegerile pentru Primăria Capitalei după un proces de măsurare și alegere în partid. Candidatul PSD pleacă cu prima șansă în sondaje.
A murit Louis Schweitzer, francezul care a pus Dacia pe harta industriei auto mondiale. Sub conducerea sa a fost lansat pe piaţă modelul Logan, vândut acum în toată lumea # Adevarul.ro
Louis Schweitzer, fostul președinte-director general al grupului Renault, a murit la vârsta de 83 de ani. Considerat unul dintre cei mai influenți lideri ai industriei auto franceze, Louis Schweitzer a fost artizanul renașterii mărcii româneşti Dacia.
George Simion reacţionează după ce Olguţa Vasilescu l-a ironizat că a cerut protecţie SPP: „Tovarășele din PSD nu au mai putut de grija mea” # Adevarul.ro
George Simion a răspuns vineri, 7 noiembrie, cu o postare pe Facebook la ironia lansată de Lia Olguța Vasilescu (PSD), după ce Simion solicitase protecție SPP, afirmând că a fost amenințat.
Imagini virale cu Trump surprins dormind în timpul conferinţei în care un invitat a leşinat lângă el. „Somnorosul Don s-a întors!” # Adevarul.ro
Imagini cu președintele american Donald Trump dormind în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă au devenit virale pe rețelele de socializare. Este vorba despre acelaşi eveniment unde un invitat a leşinat în apropierea lui.
Trump analizează scutirea Ungariei de la sancțiunile pentru petrolul rusesc și sfătuiește UE să-l respecte pe Orban # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri, 7 noiembrie, că ia în calcul posibilitatea de a scuti Ungaria de la sancțiunile aplicate importurilor de petrol rusesc, în cadrul unei întâlniri cu premierul Viktor Orban la Casa Albă.
Rușii care se întorc în țară ar putea rămâne fără internet pe SIM timp de 24 de ore. Care e scopul măsurii # Adevarul.ro
Rusia plănuiește să introducă o perioadă de 24 de ore de întrerupere a serviciilor pentru cartelele SIM inactive mai mult de trei zile sau pentru persoanele care tocmai s-au întors în țară după utilizarea roaming-ului internațional.
Cele mai mari reduceri, chiar de peste 3.000 de lei și cele mai apreciate telefoane din oferta eMAG de Black Friday 2025 # Adevarul.ro
Descoperă cele mai mari reduceri de Black Friday 2025 la telefoanele eMAG, cu discount-uri de peste 3.000 lei și modelele cele mai apreciate de cumpărători.
Construcția noii termocentrale Mintia, la final. Cum arată complexul energetic, în proces de retehnologizare # Adevarul.ro
Lucrările de retehnologizare a Termocentralei Mintia, unul dintre marii producători de energie din România, se apropie de final, la trei ani de la privatizarea complexului energetic. În 2026, este așteptată intrarea ei în producție.
Trump explică anularea întâlnirii cu Putin: „Ei pur şi simplu nu vor să se oprească încă” # Adevarul.ro
Donald Trump a explicat vineri, 7 noiembrie, de ce summitul planificat cu Vladimir Putin la Budapesta nu mai va avea loc. Președintele american a spus că discuțiile nu ar fi dus la rezultate concrete, motiv pentru care a decis să le amâne.
Apple anunță că intenționează să lanseze funcția sa de traducere live pentru AirPods în luna următoare.
Un controversat afacerist rus din lumea criptomonedelor şi soţia sa, ucişi în Emiratele Arabe Unite. Crimă sau înscenare? # Adevarul.ro
Roman Novak, un controversat antreprenor rus din domeniul criptomonedelor, cunoscut pentru legăturile sale cu fondatorul Telegram, Pavel Durov, şi soţia sa au fost ucişi în Emiratele Arabe Unite.
„Calul troian” din panouri: SUA descoperă tehnologie de spionaj în invertoarele chinezești. Experții vorbesc despre un „risc catastrofal” # Adevarul.ro
Dispozitive de comunicații neautorizate, inclusiv radiouri celulare capabile să ocolească sistemele de protecție firewall, au fost descoperite în interiorul panourilor solare și al invertoarelor chinezești instalate în Statele Unite
Danemarca interzice utilizarea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani. „Fură timpul și copilăria” # Adevarul.ro
Danemarca interzice utilizarea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, a anunțat vineri guvernul de la Copenhaga.
Gestul prin care Bolojan și-a dat singur o lovitură de imagine. CTP: „Nici Grindeanu nu visa” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat dur, într-o postare pe Facebook, întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și un om de afaceri din Vaslui, despre care procurorii DNA au dezvăluit că ar fi fost intermediată de trezorierul PNL și ar fi avut legătură cu un presupus trafic de influență.
Hoțul de la Otopeni: bărbat arestat după ce a furat bagajele unor străini în aeroport. Ce au mai găsit polițiștii asupra sa # Adevarul.ro
Polițiștii au reținut pe 3 noiembrie un bărbat bănuit de comiterea a trei fapte de furt. Potrivit autorităților, individul a furat bagajele unui cetățean indian și ale unui ucrainean aflați în Aeroportul Otopeni, precum și bunurile unei femei care se afla într-un lăcaș de cult din București.
Trump: „Relația cu România e foarte bună, îmi plac mult românii, sunt un popor grozav”. Ce spune despre retragerea trupelor # Adevarul.ro
Donald Trump a subliniat că „relația cu România este foarte bună” și că „îi plac românii, cred că sunt un popor grozav”, după ce a fost întrebat despre retragerea trupelor americane.
Culisele Congresului PSD. Sorin Grindeanu a reunit foștii lideri. Cum va arăta partidul sub noua conducere # Adevarul.ro
Congresul extraordinar al PSD l-a adus oficial pe Sorin Grindeanu la conducerea partidului, în prezența a peste 3.000 de membri delegați, dar și foști lideri social-democrați care au afirmat că așteptau de 10 ani să fie invitați.
MAE, precizări despre accidentul provocat de un șofer român în Bulgaria, soldat cu moartea a șase migranți # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu precizări în cazul accidentului produs joi seara, 6 noiembrie, în apropierea oraşului Burgas, Bulgaria.
Economistul șef al BNR: „Trebuie să ne asigurăm autosuficiența în energie și alimente”. De ce pensiile nu trebuie să crească mai rapid decât salariile # Adevarul.ro
Pentru ca România să atingă criteriile de convergență cu Uniunea Europeană, salariile și pensiile trebuie să fie corelate cu productivitatea, economia trebuie integrată în lanțurile de producție europene, a afirmat Valentin Lazea, economist șef la Banca Națională a României.
Primarul din Pleșoi, apariție extravagantă la Congresul PSD: costum bleu electric, ciocate albe și pălărie de cowboy # Adevarul.ro
Un primar social-democrat din Dolj a furat, vineri, toate privirile la Congresul PSD desfășurat la București, printr-o ținută spectaculoasă inspirată din vestul american, devenind vedeta neoficială a evenimentului politic.
Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura la Primăria București cu lăutari și berbecuț la proțap. „Capitala are nevoie de un om vesel” # Adevarul.ro
Gigi Nețoiu, fost acționar la Dinamo, și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei. Evenimentul a avut loc vineri, 7 noiembrie, la Portul Cultural Cetate din Dolj.
„A pupat-o!”. Loredana Groza, sărut cu Tudor Chirilă la Vocea României: „A venit cu o energie care m-a luat și pe mine pe sus” # Adevarul.ro
Vineri seara, de la ora 20:30, publicul „Vocea României” va avea parte de un moment spectaculos în etapa confruntărilor, când concurenții ies din zona de confort și urcă pe scena emoțiilor.
Momentul în care două ambarcaţiuni se ciocnesc în Deltă, iar un bărbat e aruncat în aer: „Băi, nebunilor! / Nu v-am văzut, pe cuvânt” # Adevarul.ro
Un accident periculos s-a produs în Delta Dunării. Două ambarcațiuni s-au ciocnit în zona Canal Eracle, iar unul dintre bărbații aflați la bord a fost aruncat în aer.
Criză pe aeroporturile din SUA: peste 800 de zboruri au fost anulate din cauza blocajului bugetar # Adevarul.ro
Peste 800 de zboruri au fost anulate vineri în Statele Unite, în prima zi a unei reduceri fără precedent a traficului aerian, provocată de paralizia bugetară care a lăsat turnurile de control fără personal suficient.
Înalta Curte acuză atacuri asupra sistemului judiciar: „Oameni politici și formatori de opinie subminează statul de drept” # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) acuză o campanie coordonată de denigrare a sistemului judiciar, în care ar fi implicați oameni politici, grupuri de presiune și formatori de opinie.
Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Zelenski despre securitatea europeană: Ucraina trebuie să câștige acest război # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a discutat vineri, 7 noiembrie, la telefon cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, despre importanța colaborării pentru securitatea europeană și pentru stabilirea unui parteneriat strategic durabil între cele două țări.
Un gălățean a plătit pentru un loc de parcare de reședință cea mai mare sumă din istoria orașului # Adevarul.ro
Deși tariful de pornire a fost de 175 de lei, lipsa locurilor disponibile duce frecvent la creșterea sumelor.
Black Friday 2025: Cele mai căutate produse cu reduceri mari pentru îngrijirea feței la Spring Farma # Adevarul.ro
Îngrijirea feței nu este doar o rutină de frumusețe, ci un act de grijă față de propria sănătate și stare de bine. Pielea feței este expusă zilnic la factori agresivi precum poluarea, razele UV, stresul, variațiile de temperatură și machiajul.
Încă o doctoriță a fost găsită moartă în timpul gărzii, la Spitalul de Pediatrie din Cluj # Adevarul.ro
Doctorița Eva Kiss, în vârstă de 66 de ani, a fost găsită moartă în timpul gărzii la Spitalul Pediatrie 1 din Cluj-Napoca. Cauza decesului urmează să fie stabilită prin expertiză medico-legală.
Caz șocant: o fată de 15 ani, cu handicap psihic sever, victima unui viol în grup. Trei tineri, reţinuţi de DIICOT Iaşi # Adevarul.ro
Trei tineri cu vârste între 16 şi 24 de ani au fost reţinuţi după ce au dus o fată de 15 ani, cu handicap psihic sever, într-o zonă izolată, unde au întreţinut cu ea raporturi sexuale.
Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale ultimului domn al Moldovei vor fi depuse la Palatul Cotroceni # Adevarul.ro
Administrația Prezidențială a anunțat că sicriul cu rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghyka, repatriate vineri, 7 noiembrie, va fi depus duminică în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.
Avertismentul unui general german: „Rusia ar putea lansa un atac de mică amploare împotriva teritoriului NATO chiar mâine” # Adevarul.ro
Rusia are capacitatea de a efectua un atac limitat asupra teritoriului NATO în orice moment, însă decizia de a acționa va depinde de reacția aliaților occidentali, a avertizat general-locotenentul german Alexander Sollfrank într-un interviu pentru Reuters.
China a anunțat prelungirea politicii de acces fără viză pentru cetățenii din 45 de țări, inclusiv România, până la finalul anului 2026.
Reacția lui Moșteanu, după ce numele său a apărut într-un dosar DNA: „A încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a dezmințit vineri, 7 noiembrie, orice implicare în faptele pentru care fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă este anchetat de DNA.
ANAF continuă controalele în domeniul serviciilor pentru evenimente, începând de luni, 10 noiembrie, fiind vizaţi peste 80 de contribuabili care nu au înţeles să se conformeze voluntar şi să respecte prevederile legale.
A treia generație a clanului Putin și-a făcut loc în guvernul Rusiei. Nepoți, veri și gineri — noua aristocrație de la Kremlin # Adevarul.ro
Un nou val de rude ale lui Vladimir Putin a pătruns adânc în aparatul de stat al Federației Ruse. Potrivit unei investigații publicate de proiectul jurnalistic independent Agenstvo, președintele rus ar fi ajutat cel puțin 24 de membri ai familiei sale să ocupe funcții importante în instituțiile-chei
Cum s-ar schimba viața românilor dacă am deveni vecini cu Rusia: „Consolidarea fiscală de acum o să ni se pară pistol cu apă” # Adevarul.ro
Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan, susține că România poate într-un singur mod să se țină departe de orice război, iar asta înseamnă să aibă o armată puternică și o industrie de apărare la fel de solidă, pentru a descuraja orice agresor.
Reacția Poliției Române, după ce Dani Mocanu şi fratele său au dispărut după condamnare: „Nu au existat indicii că s-ar putea sustrage de la urmărirea penală” # Adevarul.ro
Poliția Română a reacționat oficial după ce cântărețul de manele Dani Mocanu şi fratele său au dispărut înainte de a fi arestaţi, în urma condamnării la închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice.
Recruți sud-africani au cerut ajutor propriei țări după ce ar fi rămas blocați pe front # Adevarul.ro
Guvernul Africii de Sud a declarat că a primit apeluri disperate de la 17 cetățeni care s-au alăturat forțelor mercenare în conflictul Rusia-Ucraina, relatează BBC.
Oana Gheorghiu, despre intrarea în Guvern: „S-ar putea să ies foarte șifonată din această încercare de a pune umărul la a face bine României” # Adevarul.ro
Odată cu numirea în funcția de vicepremier, Oana Gheorghiu s-a suspendat din funcțiile executive de la Asociația ,,Dăruiește Viață", pe care a fondat-o împreună cu Carmen Uscatu. Cea din urmă s-a declarat supărată pe politicieni pentru că iau oameni din societatea civilă.
Captură impresionantă la Vama Calafat: 131 arme de foc calibru 9 mm, descoperite într-un TIR care venea din Turcia # Adevarul.ro
Inspectorii vamali, ajutați de un câine specializat în detecție, au descoperit într-un TIR venit din Turcia arme de foc și alte produse de contrabandă, în valoare de peste un milion de lei.
Top 3 cele mai mari achiziții ale românilor de Black Friday. S-au făcut aproape 900.000 de tranzacții # Adevarul.ro
PayU GPO România prezintă în direct din Media Center-ul dedicat Black Friday informațiile cheie despre statistici și trenduri de consum în cea mai importantă zi din an pentru e-commerce-ul românesc.
Ponta vrea să revină în PSD: „Nu am plecat niciodată, m-au dat ei afară. Dacă mă primesc, mă întorc” # Adevarul.ro
Fostul lider al PSD, Victor Ponta, a transmis la Congresul partidului că, deși a fost exclus de două ori, nu s-a despărțit niciodată de formațiunea social-democrată și este gata să revină dacă va fi primit înapoi.
Via Transilvanica într-o zi. Interviu cu Radu Dumitru: „Este atât de solemnă atmosfera în aceste păduri, încât și-a găsit aici casă și un arbore Sequoiadendron giganteum” # Adevarul.ro
Să parcurgi Via Transilvanica – drumul care unește – este o aventură în sine. Dar să o străbați într-o singură zi, dintr-un capăt în altul, este deja o poveste despre curaj, comunitate și spirit de echipă. Aceasta a fost provocarea pe care Orange Romania și-a asumat-o, într-un proiect în premieră.
