Erdogan, invitat de Nicușor Dan într-o vizită de stat în România anul viitor, la 15 ani de Parteneriat Strategic: Oana Țoiu și Hakan Fidan au discutat, la Ankara, consolidarea relațiilor economice și de securitate

Ministrul britanic al Apărării a insistat că Donald Trump este capabil să-l convingă pe Vladimir Putin să participe la negocierile de pace privind Ucraina, chiar dacă tratativele continuă să stagneze. Întrebat de Politico dacă un armistițiu în Ucraina ar fi mai dificil de realizat decât cel din Gaza, John Healey a răspuns că nu se […]