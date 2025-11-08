Președintele Concordia: NATO ne-a dat securitate, UE ne-a deschis accesul la piața unică, iar OCDE va aduce standarde de guvernanță ce atrag capital ieftin pe termen lung

11:40

Toate amenințările și provocările din prezent arată că pacea și securitatea nu sunt garantate, de aceea reînarmarea nu este o alegere, ci o necesitate, a afirmat președintele Nicușor Dan, joi, la București, unde a deschis alături de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, Forumul NATO pentru industria de apărare, găzduit în premieră de România. […] The post Nicușor Dan și Mark Rutte au deschis Forumul NATO pentru industria de apărare: Reînarmarea nu este o alegere a NATO sau a României, ci o necesitate. România este mai apărată ca oricând appeared first on caleaeuropeana.ro.