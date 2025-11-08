Liderii din Asia Centrală, primiți la Casa Albă. Trump vrea să întărească parteneriatul cu regiunea și elogiază „potențialul incredibil” al acesteia
CaleaEuropeana, 8 noiembrie 2025 11:50
Președintele american Donald Trump i-a primit joi, pentru prima dată, pe liderii celor cinci state din Asia Centrală, într-un moment în care Statele Unite încearcă să-și consolideze influența într-o regiune aflată în proximitatea Rusiei și Chinei, relatează Deutsche Welle. Trump a descris Asia Centrală drept „o regiune extrem de bogată" și a subliniat că își
Acum 30 minute
12:10
Mark Rutte: Exercițiul nuclear anual a demonstrat soliditatea forței de descurajare a NATO în fața amenințărilor Rusiei # CaleaEuropeana
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că exercițiul nuclear anual desfășurat cu succes la începutul acestei luni a oferit Alianței „o încredere absolută în credibilitatea propriei descurajări nucleare" în fața amenințărilor Rusiei, relatează Reuters, citat de Agerpres. „Atunci când Rusia face uz de o retorică nucleară periculoasă și iresponsabilă, populațiile noastre trebuie să
Acum o oră
11:50
Președintele american Donald Trump i-a primit joi, pentru prima dată, pe liderii celor cinci state din Asia Centrală, într-un moment în care Statele Unite încearcă să-și consolideze influența într-o regiune aflată în proximitatea Rusiei și Chinei, relatează Deutsche Welle. Trump a descris Asia Centrală drept „o regiune extrem de bogată" și a subliniat că își
Acum 4 ore
10:10
“Relațiile SUA – Ungaria ating noi culmi”: Trump îi acordă lui Orban o derogare de la sancțiunile privind petrolul și gazul din Rusia după ce Ungaria s-a angajat la proiecte energetice americane de peste 20 miliarde de dolari # CaleaEuropeana
Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane privind importurile de petrol și gaze din Rusia, după ce premierul Viktor Orbán a solicitat excepția în cadrul unei întâlniri cu președintele Donald Trump la Casa Albă și s-a angajat, în schimb, să cumpere gaz natural lichefiat din SUA de 600
09:50
Președintele Concordia: OCDE va aduce României standarde de guvernanță ce atrag capital ieftin pe termen lung, iar UE ne-a deschis accesul la piața unică # CaleaEuropeana
În ultimii 30 de ani am trecut de la o economie închisă la una liberă și competitivă. Această transformare nu a fost opera unor programe guvernamentale, ci a milioanelor de români care au înființat companii, au investit, au creat locuri de muncă, și-au asumat riscuri a declarat Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia, summitul „Dezvoltare
09:30
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană trebuie să reducă rapid decalajul de competitivitate față de Statele Unite și China, după două decenii marcate de crize succesive care au erodat potențialul economic al continentului, a declarat eurodeputatul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Grupului PPE și negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul Cadru Financiar Multianual (2028–2034), într-un interviu acordat Calea Europeană. „Uniunea
09:20
Președintele Concordia: NATO ne-a dat securitate, UE ne-a deschis accesul la piața unică, iar OCDE va aduce standarde de guvernanță ce atrag capital ieftin pe termen lung # CaleaEuropeana
În ultimii 30 de ani am trecut de la o economie închisă la una liberă și competitivă. Această transformare nu a fost opera unor programe guvernamentale, ci a milioanelor de români care au înființat companii, au investit, au creat locuri de muncă, și-au asumat riscuri a declarat Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia, summitul „Dezvoltare
Acum 6 ore
08:20
“1 euro european, 1 euro național, 1 euro privat pentru un plan de țară de 210 miliarde de euro”. România propune o nouă viziune asupra investițiilor, lansează tabloul de bord PNRR și organizează o ministerială europeană pe coeziune # CaleaEuropeana
România pregătește o viziune ambițioasă pentru competitivitatea țării, cu trei direcții majore care definesc noua etapă a relației sale cu fondurile europene: lansarea tabloului de bord privind PNRR, un instrument digital menit să aducă transparență și eficiență în gestionarea proiectelor; organizarea, la București, a unei reuniuni ministeriale dedicate politicii de coeziune, prin care țara își
08:00
România are un nou vânător de mine intrat în dotarea Forțelor Navale Române de la Marina Regală Britanică, în baza unui acord guvernamental româno-britanic # CaleaEuropeana
Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu", recent intrat în dotarea Forțelor Navale Române din partea Marinei Regale Britanice, va contribui semnificativ la asigurarea libertății de navigație în Marea Neagră, într-un context de securitate maritimă tot mai complex, marcat de prezența minelor marine în derivă, a anunțat vineri Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat remis
07:40
Erdogan, invitat de Nicușor Dan într-o vizită de stat în România anul viitor, la 15 ani de Parteneriat Strategic: Oana Țoiu și Hakan Fidan au discutat, la Ankara, consolidarea relațiilor economice și de securitate # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a efectuat vineri, 7 noiembrie 2025, o vizită oficială la Ankara, la invitația omologului său turc, Hakan Fidan, cu prilejul căreia au avut loc consultări politice privind consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și Republica Turcia, context în care Țoiu i-a înmânat lui Fidan, invitația oficială adresată de președintele României, Nicușor
07:30
Zelenski l-a invitat pe Nicușor Dan în Ucraina: Cei doi lideri au discutat telefonic despre stabilirea parteneriatului strategic și proiecte comune în apărare finanțate prin SAFE # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a avut o convorbire telefonică, vineri, cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, cu care a discutat despre situația actuală de securitate, precum și despre relațiile în plan bilateral, în timp ce liderul de la Kiev a precizat că l-a invitat pe liderul român să efectueze o vizită în Ucraina. „Am avut o
Acum 24 ore
22:00
“Îmi plac românii, sunt oameni minunați”, declară Trump, în timp ce Hegseth asigură că “forțele americane vor rămâne în România, se schimbă modul în care facem rotațiile” # CaleaEuropeana
Președintele Donald Trump și secretarul apărării Pete Hegseth au apărat decizia guvernului Statelor Unite de a repoziționa o parte dintre trupele americane din România, în condițiile în care Bucureștiul caută o inversare a acestei măsuri, avertizând asupra continuării amenințărilor la flancul estic al NATO. Donald Trump a răspuns vineri unor întrebări din partea presei în
17:30
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar # CaleaEuropeana
Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Grupului PPE și negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul Cadru Financiar Multianual (2028–2034), a vorbit, într-un amplu interviu pentru Calea Europeană, despre direcțiile de negociere privind bugetul Uniunii Europene, prioritățile României și provocările negocierilor interinstituționale aflate în desfășurare. „Bugetul UE este întotdeauna planificat în mare pentru șapte ani, tocmai
14:40
UE adoptă norme mai stricte privind vizele pentru cetățenii ruși pentru a atenua amenințările la adresa ordinii publice și a securității interne # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a adoptat norme mai stricte privind vizele pentru resortisanții ruși, având în vedere riscurile sporite în materie de securitate care decurg din războiul de agresiune neprovocat și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv utilizarea migrației ca armă, actele de sabotaj și posibila utilizare abuzivă a vizelor, potrivit comunicatului oficial. De acum înainte, cetățenii
14:30
“Moldova este Europa”: Roberta Metsola a deschis Biroul Parlamentului European la Chișinău și a deschis prima ședință a noului Parlament, vorbind în română # CaleaEuropeana
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a efectuat vineri o vizită oficială în Republica Moldova, unde a participat la prima ședință a noului legislativ de la Chișinău și a inaugurat oficial Biroul Parlamentului European de la Chișinău, vizita marcând un moment simbolic al relațiilor UE–Moldova, într-un context geopolitic tensionat și într-o etapă crucială a procesului de
14:30
ADR: Peste 200 de spitale din România se vor digitaliza complet cu ajutorul finanțării europene din PNRR # CaleaEuropeana
Peste 200 de spitale din România vor intra într-un amplu proces de digitalizare completă, beneficiind de interoperabilitate și soluții de inteligență artificială dedicate fluxurilor clinice, totul fiind posibil cu ajutorul finanțării europene, mai exact prin Programul Național de Transformare Digitală a Sănătății, finanțat din PNRR, anunță Autoritatea pentru Digitalizarea României. „Sănătatea digitală nu mai este
14:20
Nicușor Dan avertizează că Europa riscă să piardă lupta economică cu SUA și China și face apel la mediul privat să vină cu “politici gata scrise” pentru o Românie competitivă acolo unde statul nu are capacitate # CaleaEuropeana
Preşedintele Nicuşor Dan a apreciat vineri că dacă Europa continuă să meargă aşa cum a mers, va pierde lupta economică cu Statele Unite şi cu China, în opinia sa fiind esenţială o relansare a competitivităţii Europei, iar în ceea ce privește țara noastră a îndemnat mediul privat să compenseze capacitatea limitată din administrația românească și
14:00
UE sprijină tranziția curată prin investiții de peste 358 de milioane de euro în 132 de proiecte noi în întreaga Europă # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a acordat vineri peste 358 de milioane de euro pentru 132 deproiecte noi în întreaga Europă în cadrul programului LIFE pentru mediu și politici climatice. Suma alocată reprezintă mai mult de jumătate din nevoile totale de investiții în valoare de 536 de milioane de euro pentru aceste proiecte – restul provenind de la administrațiile naționale,
13:50
DOCUMENT Un grup de 20 de congresmeni americani cer Pentagonului să reconsidere decizia de a retrage soldați din România # CaleaEuropeana
Decizia Pentagonului de a retrage 700 de soldați americani din România ca parte a redimensionării prezenței rotaționale în Europa riscă să submineze angajamentele Washingtonului în Europa, față de Alianța Nord-Atlantică și chiar propriul angajament al președintelui Donald Trump de a obține o pace durabilă în Ucraina, avertizează 20 de congresmeni americani într-o scrisoare adresată joi
13:40
Rețeaua Europeană a Centrelor Oncologice Integrate, lansată oficial la Paris.”Certificarea europeană a Institutului Oncologic din Cluj-Napoca ne poate duce la un nivel superior în lupta împotriva cancerului”, afirmă Patriciu Achimaș-Cadariu # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a lansat oficial Rețeaua Europeană a Centrelor Oncologice Integrate (EUnetCCC) în cadrul primei sale reuniuni anuale, care a avut loc la CNIT Forest, Paris La Defense, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeană.ro. Evenimentul a reunit peste 1.000 de părți interesate, printre care factori de decizie naționali și europeni, medici, cercetători și reprezentanți ai
13:40
Eurobarometru: 58% dintre români consideră că războiul din Ucraina este principala provocare cu care se confruntă Uniunea Europeană # CaleaEuropeana
Potrivit rezultatelor celui mai recent sondaj Flash Eurobarometru privind „Provocările și prioritățile Uniunii Europene", publicat vineri, respectul pentru democrație, drepturile omului și statul de drept (36%), alături de puterea economică, industrială și comercială a Uniunii Europene (31%), rămân principalele puncte forte ale UE, urmate de relațiile bune și solidaritatea dintre statele membre (28%). Întrebați despre
13:20
Ursula von der Leyen, mesaj către liderii lumii la COP30: UE, pregătită să își dubleze angajamentele privind neutralitatea climatică # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene a susținut un discurs la deschiderea Conferința ONU pentru Climă, prilej cu care a reiterat importanța ca ediția Conferinței din acest an să menține obiectivul de 1,5 grade Celsius și să întărească determinarea de a tripla energia din surse regenerabile și de a dubla eficiența energetică până în 2030. „Ne aflăm aici,
Ieri
11:50
Ucraina vrea o schimbare de guvern în Ungaria, spune Viktor Orban: „Se așteaptă ca un guvern pro-ucrainean să ofere Kievului un sprijin mai mare decât guvernul actual” # CaleaEuropeana
Ucraina încearcă să obțină o schimbare de guvern în Ungaria, „iar scurgerea de date de la partidul (de opoziție) Tisza trebuie interpretată și ea în acest context", a declarat prim-ministrul ungar Viktor Orban într-un interviu difuzat vineri la postul public de radio Kossuth, citat de MTI, scrie Agerpres. „Ucraina caută ajutor din partea oamenilor, agenţilor,
11:10
Fondurile de coeziune și pentru agricultură, esențiale pentru dezvoltarea României, trebuie să rămână separate în viitorul buget al UE, subliniază Dan Motreanu # CaleaEuropeana
Fondurile de coeziune și cele destinate agriculturii, esențiale pentru dezvoltarea României, trebuie să rămână separate în viitorul buget al Uniunii Europene, a transmis joi eurodeputatul Dan Motreanu. „Am discutat cu comisarul european pentru Buget, Piotr Serafin, în comisia de specialitate a Parlamentului European. I-am transmis un mesaj clar: fermierii și comunitățile locale nu pot concura
11:10
Președintele Consiliului European, discurs la COP30: UE va fi întotdeauna în prima linie a multilateralismului climatic # CaleaEuropeana
La Conferința ONU pentru Climă (COP30), președintele Consiliului European, Antonio Costa, a subliniat rolul crucial al pădurilor și oceanelor în lupta împotriva schimbărilor climatice, reafirmând angajamentul Uniunii Europene de a proteja și reface aceste ecosisteme vitale. „Pădurile și oceanele sănătoase sunt cei mai mari aliați ai noștri în protejarea climei. Ele nu sunt doar parte
10:20
Suedia și Ucraina vor construi pe teritoriul ucrainean un centru comun pentru dezvoltarea de noi arme # CaleaEuropeana
Suedia și Ucraina au semnat joi o scrisoare de intenție în vederea creării, pe teritoriul ucrainean, a unui centru pentru dezvoltarea de noi arme, au anunțat miniștrii apărării ai celor două țări, la Stockholm, relatează AFP, potrivit Agerpres. „Vom crea un centru comun în Ucraina, unde personalul suedez va lucra la inovații în domeniul apărării",
10:10
Ministrul Alexandru Nazare: România și SUA, parteneri strategici în dezvoltarea Coridorului Vertical pentru securitatea energetică a Europei # CaleaEuropeana
Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, prezent la P-TEC – Partnership for Transatlantic Economic Cooperation (P-TEC), a avut o întrevedere cu Secretarul pentru Energie al Statelor Unite, Chris Wright, axată pe inițiativa Coridorului Vertical de Energie – un proiect strategic pe care România îl susține încă din 2016. „Am subliniat că România susține Coridorul Vertical drept pilon
09:40
Iulian Chifu: Cum a ajuns Rusia obiect în tranzacțiile de tip Big Bargaining între Marile Puteri # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Se spunea până recent că cel mai mare coșmar al Rusiei este să nu fie la masă atunci când se fac Marile Înțelegeri globale. Ei bine, nu numai că nu mai e la masă, dar mai nou, Rusia se trezește că a devenit obiect în marile tranzacții pe seama terților între Marile
6 noiembrie 2025
22:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că decizia Washingtonului de a repoziționa o parte dintre forțele americane rotaționale din România nu reprezintă o retragere și nu are nicio
17:40
UE se pregătește să înăsprească și mai mult regulile de eliberare a vizelor pentru cetățenii ruși # CaleaEuropeana
UE se pregătește să înăsprească și mai mult regulile privind vizele pentru cetățenii ruși, punând efectiv capăt eliberării permiselor Schengen cu intrări multiple în majoritatea cazurilor, au declarat trei oficiali europeni pentru Politico. Măsura, care reprezintă un alt pas în eforturile blocului de a pedepsi Moscova pentru războiul în curs din Ucraina, va însemna că […] The post UE se pregătește să înăsprească și mai mult regulile de eliberare a vizelor pentru cetățenii ruși appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
Polonia lansează cel mai amplu program de instruire militară din istoria sa, vizând pregătirea a 500.000 de persoane până în 2026 # CaleaEuropeana
Polonia va demara în această lună un nou program național de instruire militară, parte a unui plan ambițios prin care autoritățile de la Varșovia își propun să pregătească aproximativ 500.000 de cetățeni până în 2026, a anunțat joi Ministerul Apărării, citat de Reuters și AFP, preluat de Agerpres. Decizia vine pe fondul intensificării preocupărilor de […] The post Polonia lansează cel mai amplu program de instruire militară din istoria sa, vizând pregătirea a 500.000 de persoane până în 2026 appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
Comisia Europeană împărtășește îngrijorările Franței cu privire la vânzarea de produse ilegale pe platforma chineză Shein: Nu vom ezita să luăm măsuri dacă va fi nevoie # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a transmis joi că împărtășește îngrijorările exprimate de Franța cu privire la vânzarea de produse ilegale pe platforma chineză Shein, dând asigurări că tratează „foarte serios” această problemă și nu va ezita să adopte măsuri în caz de nevoie, anunță AFP și Reuters, citat de Agerpres. Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru suveranitate […] The post Comisia Europeană împărtășește îngrijorările Franței cu privire la vânzarea de produse ilegale pe platforma chineză Shein: Nu vom ezita să luăm măsuri dacă va fi nevoie appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că decizia Washingtonului de a repoziționa o parte dintre forțele americane rotaționale din România nu reprezintă o retragere și nu are nicio legătură cu nivelul de angajament al SUA față de România sau față de Alianță. Într-un interviu acordat CaleaEuropeană.ro, Rutte a subliniat că Statele Unite rămân […] The post Decizia SUA de a repoziționa forțe militare “nu are nicio legătură cu România”, asigură secretarul general NATO: România este un aliat extrem de respectat, mai influent decât s-ar crede (EXCLUSIV) appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Comisia Europeană alocă 1,4 miliarde de euro pentru sprijinirea antreprenorilor și cercetătorilor în tehnologii de vârf prin noul program al Consiliului European pentru Inovare # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a adoptat joi noul program de lucru al Consiliului European pentru Inovare (EIC), prin care alocă 1,4 miliarde de euro pentru sprijinirea celor mai promițători antreprenori și cercetători din domeniul tehnologiilor avansate (deep tech) din Europa. Noul program vizează nevoile principale ale inovatorilor europeni: acces simplificat la finanțare substanțială, investiții și colaborări mai […] The post Comisia Europeană alocă 1,4 miliarde de euro pentru sprijinirea antreprenorilor și cercetătorilor în tehnologii de vârf prin noul program al Consiliului European pentru Inovare appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Shein își sistează operațiunile online în Franța pentru a-și consolida „mecanismele de răspundere”, după acuzații privind comercializarea de păpuși sexuale cu înfățișare infantilă # CaleaEuropeana
Gigantul de comerț electronic Shein a anunțat că își suspendă activitatea marketplace-ului din Franța, în urma acuzațiilor conform cărora pe site-ul companiei ar fi fost vândute păpuși sexuale cu aspect de copil, relatează Politico. Decizia a fost anunțată la scurt timp după ce guvernul francez a transmis că intenționează să suspende întreaga platformă Shein pe […] The post Shein își sistează operațiunile online în Franța pentru a-și consolida „mecanismele de răspundere”, după acuzații privind comercializarea de păpuși sexuale cu înfățișare infantilă appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
UE trebuie să mobilizeze 695 de miliarde de euro anual între 2031 și 2040 pentru investiții în domeniul energiei, arată Comisia Europeană. Cea mai mare parte a energiei electrice din UE provine din surse regenerabile # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a publicat joi Raportul privind starea Uniunii Energiei 2025 și Raportul de progres privind acțiunile climatice 2025 care îl însoțește. Acestea arată progresele semnificative înregistrate de UE în tranziția către o Uniune a Energiei robustă și integrată, prin avansarea tranziției către energia curată cu mai multe surse regenerabile, abordarea prețurilor ridicate și volatile […] The post UE trebuie să mobilizeze 695 de miliarde de euro anual între 2031 și 2040 pentru investiții în domeniul energiei, arată Comisia Europeană. Cea mai mare parte a energiei electrice din UE provine din surse regenerabile appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
EXCLUSIV INTERVIU | Secretarul general NATO: SUA sunt complet implicate în NATO și România. “Santinela Estică” pornește din Marea Neagră pentru că este de importanță strategică vitală pentru NATO # CaleaEuropeana
Aflat la București în prima sa vizită oficială în calitate de secretar general al NATO, Mark Rutte a subliniat, într-un interviu acordat în exclusivitate CaleaEuropeană.ro, angajamentul deplin al Statelor Unite și al Alianței Nord-Atlantice față de România și flancul estic, respingând orice speculații privind o eventuală „decuplare” între Europa și SUA privind securitatea europeană, pe […] The post EXCLUSIV INTERVIU | Secretarul general NATO: SUA sunt complet implicate în NATO și România. “Santinela Estică” pornește din Marea Neagră pentru că este de importanță strategică vitală pentru NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
EXCLUSIV Mark Rutte împărtășește “urgența” exprimată de Nicușor Dan privind combaterea amenințărilor hibride ale Rusiei și mulțumește României pentru sprijinul acordat R. Moldova # CaleaEuropeana
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că împărtășește “sentimentul de urgență” exprimat de președintele Nicușor Dan cu privire la amenințările hibride din partea Rusiei și la faptul că România ar fi cu un pas în urma acestui război multi-fațetat dinspre Moscova. Nu sunt sigur că suntem cu un pas în urmă. Nu […] The post EXCLUSIV Mark Rutte împărtășește “urgența” exprimată de Nicușor Dan privind combaterea amenințărilor hibride ale Rusiei și mulțumește României pentru sprijinul acordat R. Moldova appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
EXCLUSIV Mark Rutte avertizează că “dacă Ucraina cade, amenințarea la adresa României și NATO ar fi mult mai mare”: Ar trebui să uităm de 3,5% din PIB pentru apărare și să ajungem la 6-7% # CaleaEuropeana
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat la București că sprijinul constant pentru Ucraina rămâne o chestiune de securitate directă pentru România și pentru întreaga Alianță. Aflat în capitala României pentru a deschide, alături de președintele Nicușor Dan, Forumului NATO pentru Industrie, Rutte a subliniat într-un interviu acordat în exclusivitate CaleaEuropeană.ro că dezvoltarea capacităților […] The post EXCLUSIV Mark Rutte avertizează că “dacă Ucraina cade, amenințarea la adresa României și NATO ar fi mult mai mare”: Ar trebui să uităm de 3,5% din PIB pentru apărare și să ajungem la 6-7% appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Ucraina se va putea asocia Fondului european de apărare în valoare de 7,3 mld. euro: Un pas important în consolidarea securității colective # CaleaEuropeana
Comisia Europeană salută acordul politic încheiat ieri între Parlamentul European și Consiliu, care deschide posibilitatea ca Ucraina să se asocieze Fondului european de apărare (FEA) în valoare de 7,3 miliarde de euro. „Acest lucru reprezintă un pas important în cooperarea în domeniul apărării dintre UE și Ucraina și în consolidarea securității colective și a rezilienței […] The post Ucraina se va putea asocia Fondului european de apărare în valoare de 7,3 mld. euro: Un pas important în consolidarea securității colective appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
Von der Leyen, întrevedere cu președintele Braziliei: UE reafirmă sprijinul pentru neutralitate climatică și parteneriatul Mercosur # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a trasmis un mesaj de sprijin pentru Brazila și pentru președintele Luiz Inacio Lula da Silva, subliniind rolul esențial al cooperării dintrea Uniunea Europeană și America Latină în combaterea schimbărilor climatice. Declarația a fost făcută în contextul pregătirilor pentru Conferința ONU privind schimbările climatice COP30, care va vaea […] The post Von der Leyen, întrevedere cu președintele Braziliei: UE reafirmă sprijinul pentru neutralitate climatică și parteneriatul Mercosur appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Premierul R. Moldova, întâlnire cu ambasadorul român la Chișinău: Vom continua să avem o cooperare deosebită cu România, care să aducă beneficii cetățenilor din ambele state # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut o întrevedere, joi, cu ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, context în care oficialii au subliniat relațiile bilaterale excelente și prietenia dintre cele două state, informează Guvernul moldovean. „România este un partener strategic și un susținător ferm al țării noastre în parcursul său european. Vom continua să avem […] The post Premierul R. Moldova, întâlnire cu ambasadorul român la Chișinău: Vom continua să avem o cooperare deosebită cu România, care să aducă beneficii cetățenilor din ambele state appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Comisia Europeană ia în considerare modificarea propunerii de buget multianual pentru 2028-2034, în încercarea de a obține sprijinul Parlamentului European nemulțumit # CaleaEuropeana
Comisia Europeană ia în considerare modificarea propunerii sale de buget pentru perioada 2028-2034, în valoare de 1,8 trilioane de euro, pentru a obține sprijinul Parlamentului, a declarat comisarul european pentru buget, Piotr Serafin, pentru Politico. „Ne gândim la procesul potrivit, dar este clar că trebuie să luăm în considerare modificările legislative”, a declarat Serafin după […] The post Comisia Europeană ia în considerare modificarea propunerii de buget multianual pentru 2028-2034, în încercarea de a obține sprijinul Parlamentului European nemulțumit appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
România, reconfirmată ca partener de încredere în NATO. Ministrul Economiei: Să fim nu doar beneficiar de securitate, ci și producător de securitate # CaleaEuropeana
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a reafirmat miercuri rolul activ al României în cadrul Alianței Nord-Atlantice, în contextul vizitei la București a secretarului general al NATO, Mark Rutte. Întâlnirea din 5 noiembrie a reconfirmat, potrivit ministrului, statutul României de „aliat serios și angajat în asigurarea securității colective”. Mark Rutte a subliniat că România își respectă angajamentele […] The post România, reconfirmată ca partener de încredere în NATO. Ministrul Economiei: Să fim nu doar beneficiar de securitate, ci și producător de securitate appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Donald Trump este „figura care îl poate aduce pe Putin la masa negocierilor, care poate pune capăt conflictului” din Ucraina, susține ministrul britanic al Apărării # CaleaEuropeana
Ministrul britanic al Apărării a insistat că Donald Trump este capabil să-l convingă pe Vladimir Putin să participe la negocierile de pace privind Ucraina, chiar dacă tratativele continuă să stagneze. Întrebat de Politico dacă un armistițiu în Ucraina ar fi mai dificil de realizat decât cel din Gaza, John Healey a răspuns că nu se […] The post Donald Trump este „figura care îl poate aduce pe Putin la masa negocierilor, care poate pune capăt conflictului” din Ucraina, susține ministrul britanic al Apărării appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Germania: Cancelarul Merz a prezidat prima reuniune a noului Consiliu de Securitate Națională, axată pe “amenințările hibride” din partea Rusiei # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a prezidat miercuri prima reuniune a nou-creatului Consiliu de Securitate Națională, “amenințările hibride” din partea Rusiei fiind principalul subiect de pe agendă, relatează AFP. Berlinul a acuzat în repetate rânduri Moscova că poartă un război “hibrid”, adică în mare parte neconvențional, care ar putea include acte de sabotaj și campanii de […] The post Germania: Cancelarul Merz a prezidat prima reuniune a noului Consiliu de Securitate Națională, axată pe “amenințările hibride” din partea Rusiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Nu există apărare puternică fără o industrie puternică, afirmă Mark Rutte la Forumul NATO pentru industrie de la București: Rusia nu mai produce mai multă muniție decât aliații NATO la un loc # CaleaEuropeana
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, a subliniat joi, la București, importanța colaborării strânse dintre NATO și sectorul industrial, afirmând că „nu există o apărare puternică fără o industrie de apărare puternică”. Înaltul oficial aliat a deschis alături de președintele Nicușor Dan lucrările Forumului NATO pentru industria de apărare, găzduit în premieră de România. […] The post Nu există apărare puternică fără o industrie puternică, afirmă Mark Rutte la Forumul NATO pentru industrie de la București: Rusia nu mai produce mai multă muniție decât aliații NATO la un loc appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
ICI București este partener instituțional și contributor științific la evenimentul „Virtual Eating”, sub egida UMF Grigore T. Popa din Iași # CaleaEuropeana
ICI București este partener instituțional și contributor științific, la evenimentul „Virtual Eating – Realitatea virtuală și tehnologiile inteligente pentru o nutriție personalizată”, desfășurat la Iași, sub egida Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa Iași. Evenimentul, organizat în data de 15 noiembrie 2025, în colaborare cu Fundația Tradiții Sănătoase și Colegiul Dieteticienilor din România, […] The post ICI București este partener instituțional și contributor științific la evenimentul „Virtual Eating”, sub egida UMF Grigore T. Popa din Iași appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
Confederația Patronală Concordia organizează vineri, 7 noiembrie, Summit-ul ”Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană” # CaleaEuropeana
Confederația Patronală Concordia organizează vineri, 7 noiembrie, Summit-ul Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană, reunind lideri ai mediului de afaceri și academic, decidenți politici și experți economici concentrați pe tranziția României de la o economie bazată pe costuri competitive, la una bazată pe inovare și valoare adăugată înaltă. „Cu un potențial economic substanțial, o poziție geo-strategică favorabilă și […] The post Confederația Patronală Concordia organizează vineri, 7 noiembrie, Summit-ul ”Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
Nicușor Dan și Mark Rutte au deschis Forumul NATO pentru industria de apărare: Reînarmarea nu este o alegere a NATO sau a României, ci o necesitate. România este mai apărată ca oricând # CaleaEuropeana
Toate amenințările și provocările din prezent arată că pacea și securitatea nu sunt garantate, de aceea reînarmarea nu este o alegere, ci o necesitate, a afirmat președintele Nicușor Dan, joi, la București, unde a deschis alături de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, Forumul NATO pentru industria de apărare, găzduit în premieră de România. […] The post Nicușor Dan și Mark Rutte au deschis Forumul NATO pentru industria de apărare: Reînarmarea nu este o alegere a NATO sau a României, ci o necesitate. România este mai apărată ca oricând appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
Eurodeputatul Dan Motreanu sprijină măsurile Comisiei Europene de reînnoire a generațiilor în agricultură: Va exista o mai bună direcționare a fondurilor în favoarea tinerilor fermieri # CaleaEuropeana
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală a analizat a analizat alături de comisarul european pentru Agricultură, Cristophe Hansen, strategia privind reînnoirea generațiilor în agricultură, a anunțat eurodeputatul Dan Motreanu. „Am discutat cu comisarul european pentru Agricultură, Cristophe Hansen, despre cum să sprijinim tinerii fermieri și să simplificăm regulile UE, astfel încât să asigurăm viitorul alimentar, […] The post Eurodeputatul Dan Motreanu sprijină măsurile Comisiei Europene de reînnoire a generațiilor în agricultură: Va exista o mai bună direcționare a fondurilor în favoarea tinerilor fermieri appeared first on caleaeuropeana.ro.
