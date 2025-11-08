Cea mai mare pânză de păianjen din lume, descoperită într-o peșteră izolată de la granița dintre Grecia și Albania
Cercetătorii au descoperit ceea ce spun că este cea mai mare pânză de păianjen cunoscută din lume. Pânza, descoperită într-o peșteră izolată de la granița dintre Grecia și Albania, cunoscută sub numele de Peștera Sulphur, acoperă o suprafață de aproximativ 106 metri pătrați și găzduiește peste 111.000 de păianjeni, conform studiului publicat luna trecută în […]
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat vineri seara, la B1 TV, congresul organizat de PSD, catalogând evenimentul drept „grețos”. Congresul a avut loc în contextul în care Sorin Grindeanu a candidat singur și a fost ales președinte al formațiunii politice, în prezența a aproape 3.000 de delegați social-democrați, transmite News.ro. Inițial, Băsescu a […]
Treizeci și șase de artefacte scoase ilegal din Egipt au fost recuperate din Statele Unite în cooperare cu autoritățile americane, a declarat Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt. „Artefactele au fost predate de autoritățile americane Ambasadei Egiptului în SUA și au ajuns în Egipt acum aproximativ două săptămâni”, a declarat Nevine El-Aref, consilier media al […]
Forarea după minerale în adâncul oceanului ar putea avea consecințe imense pentru animalele minuscule aflate în centrul vastei rețele trofice marine – și, în cele din urmă, ar putea afecta pescuitul și alimentele care ajung pe farfuriile noastre, potrivit unui nou studiu. Mineritul de adâncime înseamnă forarea fundului mării pentru „noduli polimetalici” încărcați cu minerale […]
Acționarii Tesla Inc. nu au aprobat o propunere care ar fi permis companiei să investească în startupul de inteligență artificială xAI, fondat de Elon Musk, CEO-ul producătorului auto. Decizia ar putea complica planurile miliardarului de a conecta mai strâns afacerile sale în domeniile auto, AI și rețele sociale. Potrivit unui raport depus vineri seară la […]
Un accident rutier s-a produs sâmbătă dimineață, în jurul orei 07:00, pe bulevardul Constantin Brâncoveanu, în Sectorul 4 al Capitalei. Potrivit Brigăzii Rutiere a Poliției Capitalei, o femeie în vârstă de 66 de ani a pierdut controlul volanului, iar mașina pe care o conducea s-a lovit de un stâlp de iluminat public și s-a răsturnat […]
Numărul persoanelor din Italia care trăiesc până la 100 de ani continuă să crească, peste 2.000 atingând vârsta de 100 de ani în 2025, marea majoritate fiind femei. În prezent, există 23.548 de locuitori în Italia care au 100 de ani sau peste, comparativ cu 21.211 în 2024, conform ultimelor cifre de la Istat, agenția […]
Biletul scurt, scris de mână, este o scrisoare de recomandare tipică pentru un bărbat care își caută un loc de muncă. Dar autorul este președintele Statelor Unite. Este anul 1861, iar cel care își caută un loc de muncă este un bărbat de culoare. Abraham Lincoln a scris această rugăminte pentru tânărul său prieten, William […]
Biroul Procurorului-Șef din Istanbul a emis mandate de arestare pentru 37 de oficiali israelieni, printre care se numără și prim-ministrul Benjamin Netanyahu, acuzați de „genocid” și „crime împotriva umanității” în Fâșia Gaza. Potrivit agenției de stat turcă Anadolu, mandatele au fost emise la solicitarea Procuraturii din Istanbul și vizează „principalii reprezentanți ai autorităților israeliene”. Printre […]
Impresionantul brad de Crăciun care va lumina Rockefeller Center din New York în acest sezon de sărbători este în drum spre metropolă. Molidul norvegian, înalt de 23 de metri, a fost tăiat joi dimineață în East Greenbush, o suburbie a orașului Albany, situată la aproximativ 240 de kilometri nord de Manhattan. Bradul de 11 tone […]
În urmă cu doar 80 de ani, călătoria la Sydney sau Melbourne din Londra sau New York dura mai mult de o săptămână. Acum, o aeronavă de pasageri care poate parcurge călătoria fără opriri se află în etapele finale de construcție, a anunțat Qantas vineri, publicând primele imagini cu avionul în timp ce este asamblat. […]
Premierul ungar Viktor Orbán a anunțat că Ungaria a obținut o scutire oficială de la sancțiunile impuse de Statele Unite asupra importurilor de energie din Rusia, permițându-i să continue achizițiile de petrol și gaze prin conductele Drujba și TurkStream. Declarația a fost făcută după întrevederea lui Orbán cu președintele american Donald Trump la Casa Albă. […]
În plină ofensivă rusă pe frontul din sudul Ucrainei, comandanţii Armatei Ruse recurg la practici barbare: vând soldaţii care refuză să participe la asalturi către colaboratori locali, care îi forțează să muncească gratuit. Dezvăluirea vine de la mişcarea de partizani ATESH, care a documentat cazuri în Regimentul 1152 Puşcaşi Motorizaţi, staţionat în direcţia Zaporijjia. Potrivit […]
Pe măsură ce detaliile jafului de la Luvru din 19 octombrie continuă să iasă la iveală, o anumită revelație a provocat uimire colectivă, o ușoară neîncredere și un cor global de glume. Conform relatărilor din presă, parola pentru sistemul de supraveghere video al muzeului Luvru era pur și simplu: „Louvre”. Da. Ușa digitală de la […]
O structură misterioasă în formă de L, ascunsă la doar doi metri sub nisipul Cimitirului Vestic din platoul Giza, a fost identificată de o echipă internațională condusă de profesorul Motoyuki Sato de la Universitatea Tohoku (Japonia). Descoperirea reaprinde fascinația pentru una dintre cele șapte minuni ale lumii antice, scrie Archaeology News. Cimitirul Vestic, situat la […]
Un Airbnb neobișnuit din comitatul Nottinghamshire, Marea Britanie, oferă turiștilor șansa de a petrece noaptea într-un hambar, cu un cal în miniatură. Brittany Sparham, în vârstă de 28 de ani, a început să-și închirieze hambarul în timpul pandemiei, din cauza creșterii popularității vacanțelor acasă. Întrucât clădirea împărțea peretele cu grajdurile, proprietarul a decis că ar […]
Biologul american James Dewey Watson, laureat al premiului Nobel pentru Medicină în 1962, a încetat din viață joi, 6 noiembrie, la vârsta de 97 de ani, în East Northport, New York. Decesul a survenit în urma unei infecții severe pentru care a fost internat săptămâna trecută la spital, a confirmat vineri Cold Spring Harbor Laboratory […]
Un sicriu care conține pesupusele rămășițe ale unui ostatic mort a fost scos din Fâșia Gaza de către armată. Sicriul a fost ridicat de la Hamas și Jihadul Islamic Palestinian de Crucea Roșie. Cadavrul este acum escortat de poliție la Institutul de Medicină Legală Abu Kabir din Tel Aviv pentru identificare, un proces despre care […]
Cel puțin șapte persoane au fost transportate la spital de la baza militară americană Andrews din statul Maryland, după ce un colet suspect a fost livrat joi. Mai multe persoane au fost transportate la Centrul Medical Malcolm Grow din bază după ce coletul, care conținea o pulbere albă necunoscută, a fost deschis, au declarat trei […]
Președintele SUA, Donald Trump, i-a spus vineri premierului ungar, Viktor Orban, că va lua în considerare scutirea țării sale de sancțiunile privind achizițiile de petrol rusesc. „Analizăm această posibilitate deoarece le este foarte dificil să obțină petrol și gaze din alte zone. După cum știți, nu au avantajul de a avea mare”, a declarat Trump […]
Mai multe nave de salvare ale ONG-urilor care operează în Marea Mediterană au suspendat comunicarea cu garda de coastă libiană, invocând escaladarea incidentelor legate de solicitanți de azil interceptați violent pe mare și duși în tabere unde se practică tortura, violurile și munca forțată. Cele 13 organizații de căutare și salvare și-au descris decizia ca […]
Cel puțin 54 de persoane au fost rănite în exploziile care au zguduit o moschee de la un liceu în timpul rugăciunilor de vineri din capitala Indoneziei, Jakarta. Autoritățile au declarat ulterior că suspectul este un elev în vârstă de 17 ani, care a fost rănit și era supus unei intervenții chirurgicale. Martorii au declarat […]
OpenAI se confruntă cu șapte procese, în instanțe din California, în care se susține că ChatGPT ar fi contribuit la sinucideri și la apariția de halucinații chiar la persoane care nu aveau probleme anterioare de sănătate mintală. Procesele intentate joi invocă ucidere din culpă, sinucidere asistată, omor involuntar și neglijență. Acestea au fost înaintate în […]
Statele Unite au ridicat sancțiunile împotriva președintelui sirian Ahmed al-Sharaa, la o zi după ce Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a făcut același lucru, înainte de întâlnirea sa cu Donald Trump de săptămâna viitoare. Conform unui anunț de pe site-ul Departamentului Trezoreriei din SUA, Statele Unite au ridicat desemnările de Terorist Global Special Desemnat […]
Semiconductorii chinezi concepuți pentru inteligența artificială nu pot concura cu cei ai firmei americane Nvidia. Cu toate acestea, China a reușit să continue să dezvolte modele de inteligență artificială extrem de avansate, multe dintre ele rulând pe cipuri autohtone. Secretul Chinei? O multitudine de clustere de energie ieftină și cipuri gigantice de la campionul tehnologic […]
Un apropiat de rang înalt al președintelui rus Vladimir Putin a respins vineri informațiile din presă potrivit cărora ministrul de externe Serghei Lavrov ar fi căzut în dizgrație, numindu-le „complet neadevărate”. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a insistat în fața jurnaliștilor că Lavrov își continuă activitatea în funcția sa, scrie POLITICO. Ziarul The […]
Vicepreședintele Partidului Național Liberal, Alexandru Muraru, a lansat un atac dur la adresa Partidului Social Democrat, după congresul organizat astăzi de formațiunea condusă de Marcel Ciolacu. Liberalul consideră că evenimentul a fost „o demonstrație de goliciune politică”, lipsită de substanță și de idei autentice, acuzând PSD de populism, demagogie și iresponsabilitate. Într-o postare publicată pe […]
Poliția spaniolă a arestat 13 presupuşi membri ai bandei venezuelene Tren de Aragua, a confiscat un depozit de droguri ilegale și a desființat două laboratoare de droguri, au declarat autoritățile vineri. Arestările au fost efectuate în cinci orașe în cadrul primei operațiuni din Spania de destructurare a unei presupuse celule a bandei de deținuți din […]
Președintele american Donald Trump a vorbit, într-o conferință din timpul vizitei premierului maghiar Viktor Orban, despre retragerea unei părți a trupelor americane din România, spunând că e doar „o mutare dintr-o parte în alta”. „Doar facem schimbări, mutăm…”, a răspuns Trump unei întrebări. Cu toate astea, el a fost neclar, adăugând că „e același număr […]
Conform unui studiu, mașinile electrice din Germania costă acum doar cu puțin mai mult decât vehiculele comparabile cu motor cu ardere internă. Acesta este rezultatul unui studiu recent privind reducerile de preț realizat de expertul din industrie Ferdinand Dudenhöffer, citat de Agenția de presă DPA. Expertul în industria auto a calculat că diferența de preț […]
Sorin Grindeanu a fost ales vineri președintele PSD, cu 2787 de voturi pentru dintr-un total de 2810 voturi exprimate. Au fost 8 abțineri și 15 voturi împotrivă. Aproape unanimitate pentru un candidat unic. Dar cum a ajuns șeful PSD aici, mai ales după câțiva ani petrecuți în obscuritate politică după o cădere din grații? Deși […]
Rămășițele pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost deshumate vineri din cimitirul localității franceze Le-Mée-sur-Seine și se îndreaptă către România, urmând să fie reînhumate la Iași. Administrația Prezidențială a anunțat vineri seară că președintele Nicușor Dan a decis, în semn de profund respect și considerație, ca trupul domnitorului să fie depus duminică, 9 noiembrie, […]
Agenția de aplicare a legii a Uniunii Europene dorește să accelereze modul în care folosește instrumente de inteligență artificială pentru a combate criminalitatea gravă, a declarat un oficial de rang înalt. Infractorii se distrează „de minune” cu „utilizarea lor malițioasă a inteligenței artificiale”, dar autoritățile polițienești de la agenția Europol a blocului comunitar sunt împovărate […]
Decizia Departamentului Apărării al SUA de a retrage 700 de soldați americani din România subminează angajamentele SUA în Europa și către Alianța Nord-Atlantică și propriul angajament al președintelui Donald Trump de a obține o pace durabilă în Ucraina, afirmă 20 de congresmeni americani într-o scrisoare adresată joi șefului Pentagonului, Pete Hegseth. ‘Din februarie 2022, Vladimir […]
Președintele SUA, Donald Trump, a promis că va aprofunda cooperarea cu țările din Asia Centrală în domeniul mineralelor critice, comerțului și securității, descriind regiunea drept „o parte magnifică și puternică a lumii” în timpul unui summit de la Casa Albă cu liderii Kazahstanului, Kârgâzstanului, Tadjikistanului, Turkmenistanului și Uzbekistanului. El a subliniat importanța strategică a regiunii, […]
Danemarca va interzice utilizarea reţelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, a anunţat vineri guvernul de la Copenhaga, deşi părinţilor li se va permite să le acorde dispensă tinerilor de peste 13 ani pentru a accesa anumite platforme, relatează AFP, citată de Agerpres. Această măsură vine în urma apelului făcut de prim-ministrul Mette Frederiksen, […]
O contabilă din Constanţa a fost pusă de procurori sub control judiciar, fiind acuzată că a delapidat suma de 2,6 milioane lei din fondurile unei instituţii publice. „Din cercetările efectuate în dosar a rezultat că, în perioada ianuarie – octombrie 2025, o femeie, de 63 de ani, în calitate de contabil al unei instituţii de […]
Liderii Serbiei și ai Rusiei au vorbit mereu despre „frăția” dintre popoarele lor. Una cu multiple rădăcini istorice. Dar ceva s-a schimbat semnificativ în ultimii ani. Procesul de îndepărtare a Serbiei de Rusia. Accelerat după invadarea Ucrainei de către Rusia, acest fenomen are rădăcini mult mai adânci. Ele țin de dorința Serbiei de a adera […]
Printre noii vicepreședinți ai PSD, aleși vineri pe lista canditatului unic Sorin Grindeanu, se află și un personaj extrem de apropiat de baronul Paul Stănescu. Acesta a reușit să intre în atenția presei nu prin ”realizările” sale, ci prin slugărnicia extremă de care dădea dovadă față Stănescu. Nunele acestuia este Gheorghe Cârciu, iar de vineri […]
Claudiu Târziu, fost co-președinte al AUR alături de George Simion, a dezvăluit într-un interviu pentru aktual24.ro motivele care au stat în spatele deciziei AUR de a o susține la Primăria Capitalei pe Anca Alexandrescu. Târziu a declarat că AUR a decis inițial să îl aibă drept candidat pe europarlamentarul Gheorghe Piperea după care ”ceva s-a […]
Gheorghe Stan, judecător al Curții Constituționale, pensionat la 50 de ani și fost procuror, susține într-o opinie concurentă privind neconstituționalitatea legii privind pensiile magistraților că Guvernul nu îşi poate angaja răspunderea asupra unui proiect de lege în mod discreționar și că pensia magistraților nu mai este specială, ci devine contributivă dacă se majorează vârsta de […]
ICCJ a emis, vineri seara, un comunicat extrem de dur ca urmare a reacțiilor ăn societate după eliberarea condiționată a mai mult foști politicieni. ”Campania de denigrare a Instanței supreme și a judecătorilor, fără precedent din aceste zile, reprezintă acțiuni concertate de destabilizare a ordinii de drept în care sunt implicați oameni politici, grupurile de […]
Sorin Grindeanu a fost ales, vineri, în funcția de președinte al PSD, la Congresul extraordinar al partidului, cu 2.787 de voturi ‘pentru’ și opt abțineri. Congresul, reunit la Romexpo, a adoptat moțiunea ‘Uniți pentru români. Puternici, doar împreună’ cu care a candidat Grindeanu. A fost validată, de asemenea, noua echipă de conducere propusă de acesta. […]
USR a anunțat vineri, după reținerea pentru trafic de influență a fostului senator PSD Ovidiu Isăilă, că ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, este ”probabil primul politician român care refuză o mită de UN MILION DE EURO!”. Ovidiu Isăilă, fost senator PSD de Dâmbovița, a fost reținut vineri de procurorii DNA. El este acuzat de cumpărare de […]
Gabriela Firea, aleasă vicepreședinte la congresul PSD cu candidat unic (Sorin Grindeanu), s-a plâns că pesediștii s-au speriat de ”plăcuțe” în timpul protestelor de stradă. ”Am fost timorați de plăcuțe, de calificative, de mediul online. De ce dacă liderii PSD au făcut atât de multe lucruri bune, la alegerile prezidențiale și parlamentare scorul nostru nu […]
O tragedie cumplită a avut loc astăzi în satul Crețești, comuna Vidra, unde un autoturism a fost lovit de un tren. Impactul a fost extrem de violent, iar autoritățile au mobilizat de urgență forțele de intervenție. La fața locului au fost trimise patru ambulanțe SMURD, o autospecială de stingere, două autospeciale pentru descarcerare și Detașamentul […]
