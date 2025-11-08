De ce este fumatul interzis în benzinării: explozia dintr-o stație de alimentare din Brazilia ilustrează perfect pericolul
Digi24.ro, 8 noiembrie 2025 12:20
Scene șocante au fost filmate de camerele de supraveghere dintr-o din Brazilia. Un tânăr și-a prins țigara la doar câțiva metri de pompe, unde un șofer își alimenta camionul.
• • •
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:10
Ministrul Sănătății, despre mâncarea din spital: Nu este un moft, este terapie nutrițională. E o formă de respect # Digi24.ro
Ministrul Sănătății susține că mâncarea oferită pacienților din spitale nu „este un moft”, ci reprezintă o „terapie nutrițională” și o formă de respect a sistemului, spitalului sau a managerului pentru pacient. Alexandru Rogobete a punctat că mai mulți pacienți s-au plâns de meniuri prin formulare electronice și a făcut apel la semnalarea situațiilor similare.
12:10
Reacția lui Zelenski după ce Ungaria a obținut păsuirea SUA: Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa” # Digi24.ro
Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”, a declarat vineri seara preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce Ungaria a obţinut în aceeaşi zi o exceptare de la sancţiunile impuse Rusiei în urma întrevederii între preşedintele american Donald Trump şi premierul ungar Viktor Orban la Casa Albă, scrie Agerpres care citează agențiile internaționale de presă.
12:00
Ploi și vânt puternic în weekend: meteorologii anunță care sunt zonele afectate. De când se încălzește vremea # Digi24.ro
Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat sâmbătă, la Digi24, că vremea rămâne instabilă până duminică, cu ploi și vânt puternic în sud-vest, dar că noiembrie va fi, în general, o lună mai caldă decât în mod normal. „De la începutul săptămânii viitoare, temperaturile vor crește, ajungând local la peste 18-20°C”, a precizat ea. Mateescu a adăugat că vom avea o iarnă blândă, dar „nu fără episoade reci și ninsori”.
11:50
Țigări de contrabandă de peste jumătate de milion de lei, descoperite în mașina unui tânăr doljean. Ce susținea că transportă # Digi24.ro
Peste patru sute de mii de ţigarete, în valoare de peste jumătate de milion de lei, au fost descoperite în urma unui control în trafic într-un autovehicul condus de un tânăr de 21 de ani din judeţul Dolj. În momentul în care a fost întrebat în legătură cu marfa transportată, şoferul a declarat că transportă cereale, însă printre saci erau ascunse ţigările.
Acum 2 ore
11:40
Apel fals la 112. Un bărbat s-a trezit cu mascații la poartă: Am auzit sirene. Au spus că alergam soția cu pușca prin curte # Digi24.ro
Un apel fals la 112 s-a sfârșit cu momente de groază pentru un bărbat din Buzău. Acesta s-a trezit cu poliția și mascații la poartă după ce autoritățile au fost anunțate că bărbatul vrea să își omoare soția. Agenții au verificat gospodăria și au constatat că apelul fusese unul fals. Dacă va fi identificat, autorul farsei riscă o amendă de 4 mii de lei și chiar dosar penal.
11:40
Performanţă fantastică pentru România la Campionatul European de Şah pentru tineret. Vladimir Cnejev a terminat la egalitate cu ocupantul primului loc, intrând în posesia medaliei de argint doar după ultimul criteriu de departajare, numărul de victorii, scrie News.ro.
11:00
Ce este și cum funcționează MEROPS, sistemul de detectare a dronelor testat acum de Armata Română # Digi24.ro
Granița României, zona apropiată de bombardamentele Rusiei în Ucraina, va fi apărată de dronele lansate de Kremlin cu ajutorul unui sistem MEROPS de ultimă generație. Acesta a fost adus la noi în țară la inițiativa NATO, după incidentele din ultimele luni.
Acum 4 ore
10:30
Sancțiunile SUA pentru Lukoil: România vrea o amânare, potrivit Politico. Aprovizionarea Republicii Moldova ar putea fi afectată # Digi24.ro
Decizia Washingtonului de a include Lukoil şi Rosneft pe lista neagră a sancţiunilor a aruncat în haos ţările UE în care sunt prezente cele mai mari două companii petroliere ruseşti, acestea încercând să prevină întreruperea aprovizionării cu combustibil înainte ca sancţiunile să intre în vigoare la 21 noiembrie. România şi Bulgaria sunt într-o cursă contracronometru pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor de petrol critice deţinute de Lukoil înainte ca sancţiunile SUA împotriva proprietarilor ruşi să intre în vigoare la sfârşitul acestei luni. Una dintre opţiunile luate în calcul de Bucureşti ar fi să ceară o derogare prin care să prelungească termenul de aplicare a sancţiunilor, scrie Politico.
10:20
Coreea de Nord amenință că va fi „mai ofensivă” faţă de Washington şi Seul și acuză SUA că sunt „sfidătoare în manevre militare” # Digi24.ro
Coreea de Nord a afirmat, sâmbătă, că va fi „mai ofensivă” faţă de Washington şi Seul, la o zi după un test cu rachetă balistică, denunţat atât de SUA, cât şi de Coreea de Sud, relatează AFP, preluat de Agerpres.
10:20
Oana Gheorghiu, noul vicepremier din cabinetul Bolojan: Premierul mi-a spus că am mână liberă. Nu i-am cerut să-mi ia apărarea # Digi24.ro
Oana Gheorgiu a primit mână liberă de la premierul Ilie Bolojan în ceea ce privește reforma companiilor de stat. Potrivit acesteia, mandatul pe care l-a primit este unul de reforme, de digitalizarea și de debirocratizare. În interviul care poate fi urmărit în cadrul emisiunii „În fața ta”, realizată de Claudiu Pândaru, care poate fi urmărită sâmbătă, la Digi24, de la ora 14:00, Oana Gheorghiu a explicat că nu a fost nevoie că premierul să iasă public să îi ia apărarea și a punctat că nici aceasta nu i-a cerut acest lucru.
10:00
Tornadă în Brazilia: cel puțin cinci morți și 130 de răniți în urma furtunii care a devastat un orășel din sudul țării # Digi24.ro
Cel puţin cinci persoane au fost ucise şi în jur de 130 au fost rănite de o tornadă care a devastat vineri o parte dintr-un orăşel din sudul Braziliei, în statul Parana, au anunţat autorităţile locale, relatează AFP.
09:40
Victorie majoră pentru Viktor Orban. Donald Trump acordă Ungariei o scutire de la sancţiunile importului de petrol și gaz rusesc # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a decis să excepteze Ungaria de la sancțiunile impuse pentru achizițiile de petrol și gaz din Rusia, pentru o perioadă de un an, a confirmat un oficial al Casei Albe pentru BBC. Decizia vine după ce liderul de la Washington a declarat anterior că analizează o posibilă derogare pentru premierul ungar Viktor Orban, unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi din Europa, care a menținut legături strânse cu Moscova de la începutul războiului din Ucraina.
09:10
Primarii care se cred dumnezei locali. Edilii care uită de ce au fost aleși: agresiuni sexuale, corupție, violențe # Digi24.ro
Au câștigat voturi cu promisiuni mărețe, iar odată ajunși la putere mulți aleși au uitat cine i-a trimis în fotoliile din primării și mai important, de ce. Și-au clădit imperii prin frică, iar victime le-au căzut nu doar cei cărora le-au promis prosperitate, ci chiar și colegii din instituții. S-a întâmplat recent și într-o primărie din Bistrița. Edilul de acolo este suspectat că a agresat sexual o angajată. Și nu este singurul caz.
08:50
Accident grav în București: un stâlp de electricitate s-a prăbușit pe bulevard, după ce o mașină l-a lovit în plin. O persoană rănită # Digi24.ro
Un accident grav s-a produs, sâmbătă dimineața, în Sectorul 4 al Capitalei. Un stâlp de electricitate s-a prăbușit pe bulevard, după ce o mașină l-a lovit în plin. În urma impactului, autoturismul s-a răsturnat și o persoană a fost rănită.
Acum 6 ore
08:40
Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că s-a lăudat că încearcă să îl scoată din țară pe Călin Georgescu # Digi24.ro
Numele lui Constantin Hanț a apărut în spațiul public după ce, din interceptările procurorilor anticorupție, a reieșit că l-ar fi angajat fictiv pe Călin Georgescu la o companie din Austria ca să scape de interdicția de a părăsi țara. Constantin și Laura Hanț au legături printre foști sau actuali politicieni români, care i-au ajutat de-a lungul anilor, inclusiv cu susținere financiară de la Guvern, pentru a promova România în străinătate. În spatele activităților din asociațiile culturale și diplomatice reiese, însă, o rețea amplă de afaceri.
08:40
UE ar putea acorda concesii giganților tech în contextul unor posbile relaxări ale regulilor privind inteligența artificială # Digi24.ro
Companii precum Apple şi Meta Platforms ar putea obţine concesii în Europa, în cadrul unei revizuiri a legislaţiei Comisiei Europene privind inteligenţa artificială (AI Act), potrivit unui document intern consultat de Reuters.
08:20
Cele mai importante evenimente petrecute pe 8 noiembrie
07:50
Problema comerțului online, subliniată de scandalul păpușilor tip copil de pe Shein: incapabilitatea de a controla produsele ilegale # Digi24.ro
Ancheta autorităţilor franceze privind vânzarea de păpuşi sexuale cu înfăţişare de copil şi arme interzise pe platforma Shein a readus în prim-plan o problemă veche a comerţului digital: incapacitatea marilor pieţe online de a controla în mod eficient activitatea vânzătorilor terţi şi de a bloca produsele ilegale, periculoase sau ofensatoare, relatează Reuters.
07:50
Pană de curent în mai multe regiuni ale Ucrainei după un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice # Digi24.ro
Un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei a provocat întreruperi de curent în majoritatea regiunilor, a declarat ministrul ucrainean al energiei sâmbătă dimineaţă, conform The Guardian.
07:30
Cercetătorul rasist James Watson, unul dintre descoperitorii ADN-ului și laureat al Premiului Nobel, a murit la vârsta de 97 de ani # Digi24.ro
Omul de ştiinţă american James Watson, laureat al Premiului Nobel şi unul dintre cei care au descoperit structura ADN-ului, a murit la vârsta de 97 de ani, relatează BBC.
07:10
Ce înseamnă expresia „Six seven”, fenomenul viral din mediul online. Psihologii avertizează: „Oamenii ajung să sufere” # Digi24.ro
Într-o lume digitală în care aprecierea se traduce prin numărul de like-uri și vizualizări, adolescenții ajung să-și construiască identitatea în funcție de trendurile care domină rețelele de socializare. Cel mai recent exemplu este fenomenul viral „Six seven” sau „6-7”.
07:10
Lista alimentelor pe care medicii le recomandă pentru un consum zilnic: „Sprijină sistemul imunitar și reduc inflamația din corp” # Digi24.ro
Adoptarea unei alimentații echilibrate, bogate în vitamine, minerale și antioxidanți este fundamentală pentru protejarea organismului împotriva factorilor nocivi, menținerea funcțiilor esențiale și prevenirea carențelor nutriționale
07:10
Val de disponibilizări în SUA: efectul inteligenței artificiale, mai rău decât revoluția industrială (Corriere della sera) # Digi24.ro
Valul de concedieri la companiile Amazon, UPS și Target, dar și avertismentele venite de la companii precum Meta, Citigroup sau General Motors, sunt puse pe seama înlocuirii muncii intelectuale cu inteligența artificială, și e mai rău decât revoluția industrială, scrie Corriere della Sera.
07:10
Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavriil. Cui trebuie să îi spui „La mulți ani” pe 8 noiembrie # Digi24.ro
Pe 8 noiembrie, mii de români își serbează onomastica de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, cei doi mari ocrotitori ai credinței și apărătorii oamenilor. Sărbătoarea, marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, este una dintre cele mai importante ale toamnei.
07:10
Ce tactici folosesc „spionii sexuali” ai Rusiei și Chinei ca să fure tehnologii și secrete de stat. Dezvăluirile unui fost agent CIA # Digi24.ro
Un fost agent CIA a avertizat că Rusia și China trimit „spioni sexuali” în Statele Unite cu scopul de a fura secrete de stat și cele mai noi tehnologii prin tactici ce fac parte din războiul psihologic purtat de Moscova și Beijing contra Occidentului.
07:10
„Nu vrem să respectăm legea, d-aia se întâmplă!”. România rămâne campioana Europei la morți pe șosele. Ce spun șoferii # Digi24.ro
România rămâne țara cu cele mai periculoase șosele din Europa. De vină sunt șoferii, dar și pietonii, care nu respectă regulile sau care sunt neatenți. Numărul accidentelor mortale este de trei ori mai mare în România decât în vestul Europei. Numai anul trecut, România și Bulgaria au raportat cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere din Uniunea Europeană: 78, respectiv 74 de decese la milionul de locuitori. „Nu vrem să respectăm legea, d-aia se întâmplă!”, sunt de părere unii dintre șoferi.
07:10
„Paradoxul pacificatorului”: un sondaj arată că americanii consideră că, de fapt, Donald Trump agravează războiul din Ucraina # Digi24.ro
Strategia de politică externă caracteristică administrației Trump în al doilea mandat – „Reckless Peacemaker” (Păstrătorul păcii imprudent/nesăbuit), decisivă și imprevizibilă – se confruntă cu o criză politică internă pe mai multe fronturi, potrivit unui nou sondaj realizat de Institutul pentru Afaceri Globale (IGA) al Eurasia Group, scrie Kyiv Post.
07:10
Case părăsite, ulițe pustii. Cum arată viața în satele României în care mai trăiesc doar câțiva bătrâni: „E greu tare, vai de noi” # Digi24.ro
Imagini dezolante în satele părăsite de tineri, în care mai trăiesc doar zeci de bătrâni. La nivel național, sunt peste o sută de localități în care sunt mai multe case lăsate în paragină, decât imobile locuite. Țara noastră este, de altfel, considerată una super îmbătrânită, la nivel mondial. În Dolj, de exemplu, comune precum Botoșești-Paia sau Gogoșu au câte două-trei sate în componență, dar abia mai adună împreună câteva sute de oameni. „Au rămas cei bătrâni. Cu timpul, ei s-au prăpădit și au rămas casele pustii”, spune primarul comunei Gogoșu.
07:10
Cu loc de muncă, dar fără stabilitate financiară. Un angajat din 10 este în pragul sărăciei: „Urmărim tot ce înseamnă oferte” # Digi24.ro
Au loc de muncă, dar asta nu înseamnă că o duc bine - este situația în care se află un angajat român din 10. Sunt oameni care, deși muncesc din greu, câștigă atât de puțin încât sunt în pragul sărăciei, arată cele mai recente date Eurostat. Peste un milion de români sunt plătiți cu salariul minim pe economie, puțin peste 2.500 de lei/lună. O analiză recentă arată că, pentru un trai decent, venitul ar trebui să fie dublu. „Urmărim tot ce înseamnă oferte”, recunosc oamenii care abia reușesc să facă față cheltuielilor de la o lună la alta.
07:10
Sfinții Mihail și Gavriil 2025. Obiceiurile pe care preotul le interzice pe 8 noiembrie: „Cei care respectă se bucură de protecție” # Digi24.ro
Pe 8 noiembrie, credincioșii ortodocși îi prăznuiesc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, conducătorii oștilor cerești și protectori ai oamenilor. Este una dintre cele mai importante sărbători creștine din lună, marcată în calendarul bisericesc cu cruce roșie.
Acum 12 ore
00:30
Băsescu, despre dosarul de corupție în care apare numele lui Bolojan: „Șpaga era pentru partid, în niciun caz pentru premier” # Digi24.ro
Traian Băsescu a declarat vineri seară, la B1 Tv, că șpaga dată demnitarilor a devenit „un mod de viață în relaţia administraţie-comunitate de afaceri” și că „lucrurile par scăpate de sub control”. În ce privește dosarul de corupție în care apare numele lui Ilie Bolojan, fostul preşedinte consideră că mita lui Fănel Bogoș era pentru partid și nu pentru premier.
00:30
Pentagonul trece achizițiile de arme la „regimul de război”, anunță Pete Hegseth. „Nu construim pentru timp de pace” # Digi24.ro
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a dezvăluit schimbări radicale în modul în care Pentagonul achiziționează arme, permițând armatei să achiziționeze mai rapid tehnologie în contextul amenințărilor globale crescânde, scrie The Guardian.
00:10
Ludovic Orban: Liderii PSD au înţeles greşit atitudinea lui Nicușor Dan. „S-ar putea să se înşele în privinţa preşedintelui” # Digi24.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban afirmă că liderii PSD „au înţeles greşit atitudinea echilibrată şi înclinată spre negociere, spre dialog” a preşedintelui Nicuşor Dan. El atrage atenţia că, dacă şefii din PSD consideră că pot „să forţeze nota până la sfârşit, s-ar putea să se înşele în privinţa preşedintelui”.
00:00
Momentul în care Viktor Orban îl întrerupe pe Trump și-i spune că o vrea pe secretara de presă Leavitt, să lucreze în Ungaria pentru el # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán l-a întrerupt pe președintele american Donald Trump, în timpul dialogului cu presa de la Casa Albă, atingându-l pe braț, pentru a-i atrage atenția că vrea să spună ceva. El a glumit, că vrea ca secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, să lucreze pentru el în Ungaria, după ce aceasta s-a adresat presei în timpul conferinței de presă, punând la punct un jurnalist.
7 noiembrie 2025
23:50
Zelenski îl invită pe Nicușor Dan în Ucraina: „Suntem gata să exportăm în România tehnologiile dezvoltate pe timp de război” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, vineri seară, că l-a invitat pe Nicușor Dan în Ucraina, în cadrul unei discuții la telefon. În ce privește cooperarea în domeniul apărării, liderul de la Kiev a transmis că e pregătit să exporte în România tehnologii pe care țara sa le-a dezvoltat în timp de război.
23:50
Putin, confruntat în Piața Roșie de o fetiță de 11 ani: „Unchiul meu a fost rănit, dar îl trimit înapoi pe front” # Digi24.ro
O scenă neobișnuită a avut loc în Piața Roșie din Moscova, unde o fetiță de doar 11 ani, pe nume Kira, a reușit să-l pună pe președintele rus Vladimir Putin într-o situație vizibil stânjenitoare. Momentul a fost filmat în timpul unei vizite oficiale și a devenit viral pe internet.
Acum 24 ore
23:40
Ludovic Orban îl acuză pe Sorin Grindeanu că „dă tonul la declaraţii războinice” împotriva partidelor din coaliţie # Digi24.ro
Ludovic Orban, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, remarcă faptul că, în vreme ce liderul PNL, Ilie Bolojan, le-a cerut liberalilor să nu atace partidele din coaliţie, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, ”îi încurajează” pe social-democraţi să facă acest lucru şi ”chiar dă tonul la declaraţii războinice”. Ludovic Orban afirmă, în acest context, că membrii celorlalte partide aflate la guvernare nu pot tolera la nesfârşit ”această atitudine schizoidă”.
23:20
Furie în PNL după atacurile la Bolojan din congresul PSD: „Asta e adevărata lor față: corupție mascată în discurs moralizator” # Digi24.ro
Președintele organizației județene a PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a criticat aspru congresul PSD de vineri după-amiază, în care social-democrații au lansat mai multe atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan. Într-o postare pe Facebook, liberalul a acuzat PSD de „trădare a interesului public” și a spus că e „un partid în plină dezintegrare morală și politică”.
23:00
SUA au ridicat sancțiunile împotriva președintelui sirian Ahmed al-Sharaa înainte de întâlnirea acestuia cu Donald Trump, de luni # Digi24.ro
Statele Unite au ridicat sancțiunile impuse președintelui sirian Ahmed al-Sharaa, la o zi după ce Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a făcut același lucru înaintea întâlnirii sale cu Donald Trump de săptămâna viitoare, relatează The Guardian.
22:50
Parlamentul sârb a aprobat construirea unui hotel Trump pe ruinele fostului sediu al armatei iugoslave, bombardat de NATO în 1999 # Digi24.ro
Parlamentul sârb a adoptat vineri o lege specială care permite construirea unui hotel de lux marca Trump în Belgrad, pe ruinele fostului sediu al armatei iugoslave bombardat de NATO în 1999. Opoziția acuză puterea că sacrifică memoria istorică „doar pentru a-i face pe plac lui Donald Trump”, în timp ce guvernul susține că proiectul va consolida relațiile cu Washingtonul.
22:40
Un șofer STB a furat 240 de litri de motorină din vehiculul pe care îl conducea. Polițiștii l-au prins în flagrant # Digi24.ro
Un angajat al Societăţii de Transport Bucureşti (STB), şofer de autocisternă, a fost surprins în flagrant în timp ce sustrăgea carburant din vehiculul pe care îşi desfăşura activitatea, acesta fiind în prezent cercetat pentru furt calificat, în baza probelor administrate.
22:30
131 de pistoale, peste 600 kg de tutun și sute de mii de țigări, descoperite într-un autocamion care voia să intre în țară # Digi24.ro
Polițiștii de frontieră au reușit o captură-record de arme letale și tutun de contrabandă în zona punctului de trecere a Calafat - Vidin, unde au descoperit, într-un autocamion înmatriculat în Turcia, 131 de pistoale, 170.000 de țigarete cu timbru turcesc și 610 kilograme de tutun.
22:20
Un tânăr de 21 de ani a ucis un bărbat în Covasna, din cauza unei datorii. Agresorul a fost arestat # Digi24.ro
Un tânâr de 21 de ani a fost arestat preventiv după ce a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani, evenimentul având loc în judeţul Covasna. Anchetatorii au stabilit că acest conflict a avut loc între membrii a două familii, una din Covasna, iar cealaltă din Harghita, din cauza unei datorii.
22:10
Papa Leon l-a primit pe Robert De Niro la Vatican. Ce cadou i-a oferit actorului american # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea l-a primit, vineri, la Vatican pe legendarul actor de la Hollywood Robert De Niro, informează ANSA, potrivit Agerpres.
21:50
Mai multe site-uri web ale serviciului de informații militare belgian, SGRS, au fost joi ținta unui atac cibernetic de tip DDosS, condus de colectivul NoName057. Hackerii au revendicat atacul în aceeași zi prin Telegram. Vineri, Ministerul Apărării a confirmat agenției Belga că atacul a avut loc, precizând că impactul său a fost extrem de limitat, scrie 7sur7.be.
21:30
Finlanda trimite armata în țara lui Moș Crăciun. Mii de soldați se vor antrena pe cel mai mare poligon din Europa # Digi24.ro
Armata finlandeză va începe sâmbătă şase exerciţii militare diferite în diverse zone ale ţării, cu o durată totală de patru săptămâni, pentru a instrui 15.000 de recruţi, la care vor participa, de asemenea, mii de rezervişti şi soldaţi din Regatul Unit, Polonia şi Suedia.
21:30
Trump ia în calcul cererea lui Orban de a scuti Ungaria de la sancţiunile importului de petrol rusesc: „E foarte dificil pentru ei” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, în cadrul conferinței comune cu premierul Viktor Orban de la Casa Albă, că ia în calcul să scutească Ungaria de la sancţiunile importului de petrol rusesc, relatează Reuters.
21:20
Turcia emite mandate de arestare pentru Netanyahu și membri ai guvernului israelian, acuzați de genocid în Gaza # Digi24.ro
Justiția turcă a emis mandate de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și al unor oficiali israelieni, acuzați de genocid și crime împotriva umanității în Gaza.
20:50
Donald Trump laudă România după anunțul privind trupele americane: „Îmi plac românii, cred că sunt un popor grozav” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a avut vineri o primă reacție după ce Statele Unite au anunțat că vor reduce numărul de militari americani de la baza Mihail Kogălniceanu din România. Liderul de la Casa Albă a spus că este vorba despre o ajustare și a lăudat poporul român.
