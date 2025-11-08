Accident grav în București: un stâlp de electricitate s-a prăbușit pe bulevard, după ce o mașină l-a lovit în plin. O persoană rănită
Digi24.ro, 8 noiembrie 2025 08:50
Un accident grav s-a produs, sâmbătă dimineața, în Sectorul 4 al Capitalei. Un stâlp de electricitate s-a prăbușit pe bulevard, după ce o mașină l-a lovit în plin. În urma impactului, autoturismul s-a răsturnat și o persoană a fost rănită.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
09:10
Primarii care se cred dumnezei locali. Edilii care uită de ce au fost aleși: agresiuni sexuale, corupție, violențe # Digi24.ro
Au câștigat voturi cu promisiuni mărețe, iar odată ajunși la putere mulți aleși au uitat cine i-a trimis în fotoliile din primării și mai important, de ce. Și-au clădit imperii prin frică, iar victime le-au căzut nu doar cei cărora le-au promis prosperitate, ci chiar și colegii din instituții. S-a întâmplat recent și într-o primărie din Bistrița. Edilul de acolo este suspectat că a agresat sexual o angajată. Și nu este singurul caz.
Acum o oră
08:50
Accident grav în București: un stâlp de electricitate s-a prăbușit pe bulevard, după ce o mașină l-a lovit în plin. O persoană rănită # Digi24.ro
Un accident grav s-a produs, sâmbătă dimineața, în Sectorul 4 al Capitalei. Un stâlp de electricitate s-a prăbușit pe bulevard, după ce o mașină l-a lovit în plin. În urma impactului, autoturismul s-a răsturnat și o persoană a fost rănită.
08:40
Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că s-a lăudat că încearcă să îl scoată din țară pe Călin Georgescu # Digi24.ro
Numele lui Constantin Hanț a apărut în spațiul public după ce, din interceptările procurorilor anticorupție, a reieșit că l-ar fi angajat fictiv pe Călin Georgescu la o companie din Austria ca să scape de interdicția de a părăsi țara. Constantin și Laura Hanț au legături printre foști sau actuali politicieni români, care i-au ajutat de-a lungul anilor, inclusiv cu susținere financiară de la Guvern, pentru a promova România în străinătate. În spatele activităților din asociațiile culturale și diplomatice reiese, însă, o rețea amplă de afaceri.
08:40
UE ar putea acorda concesii giganților tech în contextul unor posbile relaxări ale regulilor privind inteligența artificială # Digi24.ro
Companii precum Apple şi Meta Platforms ar putea obţine concesii în Europa, în cadrul unei revizuiri a legislaţiei Comisiei Europene privind inteligenţa artificială (AI Act), potrivit unui document intern consultat de Reuters.
Acum 2 ore
08:20
Cele mai importante evenimente petrecute pe 8 noiembrie
07:50
Problema comerțului online, subliniată de scandalul păpușilor tip copil de pe Shein: incapabilitatea de a controla produsele ilegale # Digi24.ro
Ancheta autorităţilor franceze privind vânzarea de păpuşi sexuale cu înfăţişare de copil şi arme interzise pe platforma Shein a readus în prim-plan o problemă veche a comerţului digital: incapacitatea marilor pieţe online de a controla în mod eficient activitatea vânzătorilor terţi şi de a bloca produsele ilegale, periculoase sau ofensatoare, relatează Reuters.
07:50
Pană de curent în mai multe regiuni ale Ucrainei după un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice # Digi24.ro
Un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei a provocat întreruperi de curent în majoritatea regiunilor, a declarat ministrul ucrainean al energiei sâmbătă dimineaţă, conform The Guardian.
07:30
Cercetătorul rasist James Watson, unul dintre descoperitorii ADN-ului și laureat al Premiului Nobel, a murit la vârsta de 97 de ani # Digi24.ro
Omul de ştiinţă american James Watson, laureat al Premiului Nobel şi unul dintre cei care au descoperit structura ADN-ului, a murit la vârsta de 97 de ani, relatează BBC.
Acum 4 ore
07:10
Ce înseamnă expresia „Six seven”, fenomenul viral din mediul online. Psihologii avertizează: „Oamenii ajung să sufere” # Digi24.ro
Într-o lume digitală în care aprecierea se traduce prin numărul de like-uri și vizualizări, adolescenții ajung să-și construiască identitatea în funcție de trendurile care domină rețelele de socializare. Cel mai recent exemplu este fenomenul viral „Six seven” sau „6-7”.
07:10
Lista alimentelor pe care medicii le recomandă pentru un consum zilnic: „Sprijină sistemul imunitar și reduc inflamația din corp” # Digi24.ro
Adoptarea unei alimentații echilibrate, bogate în vitamine, minerale și antioxidanți este fundamentală pentru protejarea organismului împotriva factorilor nocivi, menținerea funcțiilor esențiale și prevenirea carențelor nutriționale
07:10
Val de disponibilizări în SUA: efectul inteligenței artificiale, mai rău decât revoluția industrială (Corriere della sera) # Digi24.ro
Valul de concedieri la companiile Amazon, UPS și Target, dar și avertismentele venite de la companii precum Meta, Citigroup sau General Motors, sunt puse pe seama înlocuirii muncii intelectuale cu inteligența artificială, și e mai rău decât revoluția industrială, scrie Corriere della Sera.
07:10
Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavriil. Cui trebuie să îi spui „La mulți ani” pe 8 noiembrie # Digi24.ro
Pe 8 noiembrie, mii de români își serbează onomastica de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, cei doi mari ocrotitori ai credinței și apărătorii oamenilor. Sărbătoarea, marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, este una dintre cele mai importante ale toamnei.
07:10
Ce tactici folosesc „spionii sexuali” ai Rusiei și Chinei ca să fure tehnologii și secrete de stat. Dezvăluirile unui fost agent CIA # Digi24.ro
Un fost agent CIA a avertizat că Rusia și China trimit „spioni sexuali” în Statele Unite cu scopul de a fura secrete de stat și cele mai noi tehnologii prin tactici ce fac parte din războiul psihologic purtat de Moscova și Beijing contra Occidentului.
07:10
„Nu vrem să respectăm legea, d-aia se întâmplă!”. România rămâne campioana Europei la morți pe șosele. Ce spun șoferii # Digi24.ro
România rămâne țara cu cele mai periculoase șosele din Europa. De vină sunt șoferii, dar și pietonii, care nu respectă regulile sau care sunt neatenți. Numărul accidentelor mortale este de trei ori mai mare în România decât în vestul Europei. Numai anul trecut, România și Bulgaria au raportat cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere din Uniunea Europeană: 78, respectiv 74 de decese la milionul de locuitori. „Nu vrem să respectăm legea, d-aia se întâmplă!”, sunt de părere unii dintre șoferi.
07:10
„Paradoxul pacificatorului”: un sondaj arată că americanii consideră că, de fapt, Donald Trump agravează războiul din Ucraina # Digi24.ro
Strategia de politică externă caracteristică administrației Trump în al doilea mandat – „Reckless Peacemaker” (Păstrătorul păcii imprudent/nesăbuit), decisivă și imprevizibilă – se confruntă cu o criză politică internă pe mai multe fronturi, potrivit unui nou sondaj realizat de Institutul pentru Afaceri Globale (IGA) al Eurasia Group, scrie Kyiv Post.
07:10
Case părăsite, ulițe pustii. Cum arată viața în satele României în care mai trăiesc doar câțiva bătrâni: „E greu tare, vai de noi” # Digi24.ro
Imagini dezolante în satele părăsite de tineri, în care mai trăiesc doar zeci de bătrâni. La nivel național, sunt peste o sută de localități în care sunt mai multe case lăsate în paragină, decât imobile locuite. Țara noastră este, de altfel, considerată una super îmbătrânită, la nivel mondial. În Dolj, de exemplu, comune precum Botoșești-Paia sau Gogoșu au câte două-trei sate în componență, dar abia mai adună împreună câteva sute de oameni. „Au rămas cei bătrâni. Cu timpul, ei s-au prăpădit și au rămas casele pustii”, spune primarul comunei Gogoșu.
07:10
Cu loc de muncă, dar fără stabilitate financiară. Un angajat din 10 este în pragul sărăciei: „Urmărim tot ce înseamnă oferte” # Digi24.ro
Au loc de muncă, dar asta nu înseamnă că o duc bine - este situația în care se află un angajat român din 10. Sunt oameni care, deși muncesc din greu, câștigă atât de puțin încât sunt în pragul sărăciei, arată cele mai recente date Eurostat. Peste un milion de români sunt plătiți cu salariul minim pe economie, puțin peste 2.500 de lei/lună. O analiză recentă arată că, pentru un trai decent, venitul ar trebui să fie dublu. „Urmărim tot ce înseamnă oferte”, recunosc oamenii care abia reușesc să facă față cheltuielilor de la o lună la alta.
07:10
Sfinții Mihail și Gavriil 2025. Obiceiurile pe care preotul le interzice pe 8 noiembrie: „Cei care respectă se bucură de protecție” # Digi24.ro
Pe 8 noiembrie, credincioșii ortodocși îi prăznuiesc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, conducătorii oștilor cerești și protectori ai oamenilor. Este una dintre cele mai importante sărbători creștine din lună, marcată în calendarul bisericesc cu cruce roșie.
Acum 12 ore
00:30
Băsescu, despre dosarul de corupție în care apare numele lui Bolojan: „Șpaga era pentru partid, în niciun caz pentru premier” # Digi24.ro
Traian Băsescu a declarat vineri seară, la B1 Tv, că șpaga dată demnitarilor a devenit „un mod de viață în relaţia administraţie-comunitate de afaceri” și că „lucrurile par scăpate de sub control”. În ce privește dosarul de corupție în care apare numele lui Ilie Bolojan, fostul preşedinte consideră că mita lui Fănel Bogoș era pentru partid și nu pentru premier.
00:30
Pentagonul trece achizițiile de arme la „regimul de război”, anunță Pete Hegseth. „Nu construim pentru timp de pace” # Digi24.ro
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a dezvăluit schimbări radicale în modul în care Pentagonul achiziționează arme, permițând armatei să achiziționeze mai rapid tehnologie în contextul amenințărilor globale crescânde, scrie The Guardian.
00:10
Ludovic Orban: Liderii PSD au înţeles greşit atitudinea lui Nicușor Dan. „S-ar putea să se înşele în privinţa preşedintelui” # Digi24.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban afirmă că liderii PSD „au înţeles greşit atitudinea echilibrată şi înclinată spre negociere, spre dialog” a preşedintelui Nicuşor Dan. El atrage atenţia că, dacă şefii din PSD consideră că pot „să forţeze nota până la sfârşit, s-ar putea să se înşele în privinţa preşedintelui”.
00:00
Momentul în care Viktor Orban îl întrerupe pe Trump și-i spune că o vrea pe secretara de presă Leavitt, să lucreze în Ungaria pentru el # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán l-a întrerupt pe președintele american Donald Trump, în timpul dialogului cu presa de la Casa Albă, atingându-l pe braț, pentru a-i atrage atenția că vrea să spună ceva. El a glumit, că vrea ca secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, să lucreze pentru el în Ungaria, după ce aceasta s-a adresat presei în timpul conferinței de presă, punând la punct un jurnalist.
7 noiembrie 2025
23:50
Zelenski îl invită pe Nicușor Dan în Ucraina: „Suntem gata să exportăm în România tehnologiile dezvoltate pe timp de război” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, vineri seară, că l-a invitat pe Nicușor Dan în Ucraina, în cadrul unei discuții la telefon. În ce privește cooperarea în domeniul apărării, liderul de la Kiev a transmis că e pregătit să exporte în România tehnologii pe care țara sa le-a dezvoltat în timp de război.
23:50
Putin, confruntat în Piața Roșie de o fetiță de 11 ani: „Unchiul meu a fost rănit, dar îl trimit înapoi pe front” # Digi24.ro
O scenă neobișnuită a avut loc în Piața Roșie din Moscova, unde o fetiță de doar 11 ani, pe nume Kira, a reușit să-l pună pe președintele rus Vladimir Putin într-o situație vizibil stânjenitoare. Momentul a fost filmat în timpul unei vizite oficiale și a devenit viral pe internet.
23:40
Ludovic Orban îl acuză pe Sorin Grindeanu că „dă tonul la declaraţii războinice” împotriva partidelor din coaliţie # Digi24.ro
Ludovic Orban, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, remarcă faptul că, în vreme ce liderul PNL, Ilie Bolojan, le-a cerut liberalilor să nu atace partidele din coaliţie, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, ”îi încurajează” pe social-democraţi să facă acest lucru şi ”chiar dă tonul la declaraţii războinice”. Ludovic Orban afirmă, în acest context, că membrii celorlalte partide aflate la guvernare nu pot tolera la nesfârşit ”această atitudine schizoidă”.
23:20
Furie în PNL după atacurile la Bolojan din congresul PSD: „Asta e adevărata lor față: corupție mascată în discurs moralizator” # Digi24.ro
Președintele organizației județene a PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a criticat aspru congresul PSD de vineri după-amiază, în care social-democrații au lansat mai multe atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan. Într-o postare pe Facebook, liberalul a acuzat PSD de „trădare a interesului public” și a spus că e „un partid în plină dezintegrare morală și politică”.
23:00
SUA au ridicat sancțiunile împotriva președintelui sirian Ahmed al-Sharaa înainte de întâlnirea acestuia cu Donald Trump, de luni # Digi24.ro
Statele Unite au ridicat sancțiunile impuse președintelui sirian Ahmed al-Sharaa, la o zi după ce Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a făcut același lucru înaintea întâlnirii sale cu Donald Trump de săptămâna viitoare, relatează The Guardian.
22:50
Parlamentul sârb a aprobat construirea unui hotel Trump pe ruinele fostului sediu al armatei iugoslave, bombardat de NATO în 1999 # Digi24.ro
Parlamentul sârb a adoptat vineri o lege specială care permite construirea unui hotel de lux marca Trump în Belgrad, pe ruinele fostului sediu al armatei iugoslave bombardat de NATO în 1999. Opoziția acuză puterea că sacrifică memoria istorică „doar pentru a-i face pe plac lui Donald Trump”, în timp ce guvernul susține că proiectul va consolida relațiile cu Washingtonul.
22:40
Un șofer STB a furat 240 de litri de motorină din vehiculul pe care îl conducea. Polițiștii l-au prins în flagrant # Digi24.ro
Un angajat al Societăţii de Transport Bucureşti (STB), şofer de autocisternă, a fost surprins în flagrant în timp ce sustrăgea carburant din vehiculul pe care îşi desfăşura activitatea, acesta fiind în prezent cercetat pentru furt calificat, în baza probelor administrate.
22:30
131 de pistoale, peste 600 kg de tutun și sute de mii de țigări, descoperite într-un autocamion care voia să intre în țară # Digi24.ro
Polițiștii de frontieră au reușit o captură-record de arme letale și tutun de contrabandă în zona punctului de trecere a Calafat - Vidin, unde au descoperit, într-un autocamion înmatriculat în Turcia, 131 de pistoale, 170.000 de țigarete cu timbru turcesc și 610 kilograme de tutun.
22:20
Un tânăr de 21 de ani a ucis un bărbat în Covasna, din cauza unei datorii. Agresorul a fost arestat # Digi24.ro
Un tânâr de 21 de ani a fost arestat preventiv după ce a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani, evenimentul având loc în judeţul Covasna. Anchetatorii au stabilit că acest conflict a avut loc între membrii a două familii, una din Covasna, iar cealaltă din Harghita, din cauza unei datorii.
22:10
Papa Leon l-a primit pe Robert De Niro la Vatican. Ce cadou i-a oferit actorului american # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea l-a primit, vineri, la Vatican pe legendarul actor de la Hollywood Robert De Niro, informează ANSA, potrivit Agerpres.
21:50
Mai multe site-uri web ale serviciului de informații militare belgian, SGRS, au fost joi ținta unui atac cibernetic de tip DDosS, condus de colectivul NoName057. Hackerii au revendicat atacul în aceeași zi prin Telegram. Vineri, Ministerul Apărării a confirmat agenției Belga că atacul a avut loc, precizând că impactul său a fost extrem de limitat, scrie 7sur7.be.
21:30
Finlanda trimite armata în țara lui Moș Crăciun. Mii de soldați se vor antrena pe cel mai mare poligon din Europa # Digi24.ro
Armata finlandeză va începe sâmbătă şase exerciţii militare diferite în diverse zone ale ţării, cu o durată totală de patru săptămâni, pentru a instrui 15.000 de recruţi, la care vor participa, de asemenea, mii de rezervişti şi soldaţi din Regatul Unit, Polonia şi Suedia.
21:30
Trump ia în calcul cererea lui Orban de a scuti Ungaria de la sancţiunile importului de petrol rusesc: „E foarte dificil pentru ei” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, în cadrul conferinței comune cu premierul Viktor Orban de la Casa Albă, că ia în calcul să scutească Ungaria de la sancţiunile importului de petrol rusesc, relatează Reuters.
21:20
Turcia emite mandate de arestare pentru Netanyahu și membri ai guvernului israelian, acuzați de genocid în Gaza # Digi24.ro
Justiția turcă a emis mandate de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și al unor oficiali israelieni, acuzați de genocid și crime împotriva umanității în Gaza.
20:50
Donald Trump laudă România după anunțul privind trupele americane: „Îmi plac românii, cred că sunt un popor grozav” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a avut vineri o primă reacție după ce Statele Unite au anunțat că vor reduce numărul de militari americani de la baza Mihail Kogălniceanu din România. Liderul de la Casa Albă a spus că este vorba despre o ajustare și a lăudat poporul român.
20:40
SUA acuză Iranul că a pus la cale asasinarea ambasadoarei Israelului în Mexic. Atac dejucat de autorități # Digi24.ro
SUA acuză Iranul că a încercat să o asasineze pe ambasadoarea Israelului în Mexic, printr-o operațiune a Forței Quds. Un oficial american spune că atacul a fost dejucat, dar avertizează că Teheranul încearcă să extindă conflictul în America Latină.
Acum 24 ore
20:20
Europa ar trebui să se pregătească de un Război Rece, avertizează un disident rus: „Va dura cel puțin zece ani” # Digi24.ro
Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai vocali critici ai Kremlinului, a avertizat Europa să se pregătească pentru o confruntare pe termen lung cu Rusia, indiferent de modul în care se va desfășura războiul Moscovei împotriva Ucrainei, relatează Politico.
20:20
MAE face precizări după accidentul provocat de un român în Bulgaria, în care au murit șase oameni # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe a precizat, vineri seară, în legătură cu un accident provocat de un şofer român, în Bulgaria, soldat cu moartea a şase migranţi, că, până în prezent, la Ambasada României la Sofia nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară legate de acest incident.
20:10
Cele mai frumoase mesaje și felicitări de Sfinții Mihail și Gavriil. Urarea recomandată de preot pentru cei care își serbează numele # Digi24.ro
Astăzi, 8 noiembrie, creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, ocrotitori ai credinței și patroni spirituali ai Jandarmeriei Române. Cu această ocazie, am pregătit o selecție de cele mai frumoase mesaje și urări pe care le poți transmite sărbătoriților.
20:10
Oana Ţoiu: Președintele Nicușor Dan l-a invitat pe Recep Tayyip Erdogan în vizită oficială de stat în România, anul viitor # Digi24.ro
Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, i-a transmis vineri omologului său turc, Hakan Fidan, o invitaţie oficială din partea preşedintelui Nicuşor Dan pentru preşedintele Recep Tayyip Erdogan de a efectua o vizită oficială de stat în România pe parcursul anului viitor.
20:10
China suspendă mai multe restricții privind exportul de pământuri rare, după înțelegerea dintre Donald Trump și Xi Jinping # Digi24.ro
China a suspendat vineri timp de un an măsurile de control al exporturilor impuse pe 9 octombrie asupra materialelor strategice, precum pământurile rare, componentele pentru baterii litiu şi diamantele sintetice industriale.
20:10
Kendrick Lamar și Lady Gaga, în topul nominalizărilor la Premiile Grammy 2026. Trei albume rap concurează pentru marele premiu # Digi24.ro
Kendrick Lamar și Lady Gaga domină lista nominalizărilor la Premiile Grammy 2026, artistul din Compton având nouă selecții, iar Gaga șapte. Pentru prima dată în istoria galei, trei albume rap intră simultan în cursa pentru marele premiu, albumul anului, alături de nume precum Bad Bunny, Sabrina Carpenter și Tyler, The Creator.
19:50
Premierul ungar, Viktor Orban, primit la Casa Albă de Donald Trump. Care este principalul subiect de discuție # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban se află la Washington, delegația sa fiind primită la Casa Albă de președintele american Donald Trump. Premierul de la Budapesta este însoțit de ministrul de Externe Péter Szijjártó, János Lázár et Balázs Orbán. Întâlnirea se preconizează că se va concentra pe încercările Statelor Unite de a convinge Ungaria să renunțe la dependența de petrolul rusesc.
19:30
O contabilă din Constanţa este acuzată că a delapidat 2,6 milioane lei din banii unei instituţii publice # Digi24.ro
O contabilă din Constanţa a fost pusă sub control judiciar într-un dosar penal în care procurorii o acuză că a delapidat suma de 2,6 milioane lei din fondurile unei instituţii publice.
19:30
Armata SUA vrea să cumpere un milion de drone în următorii 2-3 ani. „Sunt viitorul războiului” # Digi24.ro
Armata Statelor Unite vrea să achiziţioneze cel puţin un milion de drone în viitorii 2-3 ani, a declarat secretarul armatei SUA, Daniel Driscoll, într-un interviu vineri pentru Reuters. „Dronele sunt viitorul războiului, iar noi trebuie să investim în capacităţi atât ofensive, cât şi defensive împotriva lor”, spune el.
19:20
O țară din Europa interzice reţelele de socializare pentru copiii sub 15 ani. „Fură timpul, copilăria și vom pune capăt acestui lucru” # Digi24.ro
O țară din Europa interzice utilizarea reţelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, a anunţat vineri guvernul, deşi părinţilor li se va permite să le acorde dispensă tinerilor de peste 13 ani pentru a accesa anumite platforme, relatează AFP.
19:10
Kremlinul s-a dezis oficial de cea mai mare sărbătoare din perioada URSS, 7 octombrie - ziua revoluției bolșevice din 1917. Dmitri Peskov a declarat că „7 noiembrie și-a pierdut relevanța”.
19:00
Poprire pe conturile Metrorex. Operatorul de transport subteran confirmă pentru Digi24 măsura impusă de Alstom # Digi24.ro
Metrorex a confirmat oficial pentru Digi24.ro că societatea Alstom Transport S.A. a instituit o poprire în valoare de 34.185.991,46 lei (aprox. 34,19 milioane lei) asupra conturilor companiei, măsură emisă în baza unui dosar de executare și legată de plăți restante pentru serviciile de mentenanță.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.