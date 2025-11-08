Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că s-a lăudat că încearcă să îl scoată din țară pe Călin Georgescu

07:10

Au loc de muncă, dar asta nu înseamnă că o duc bine - este situația în care se află un angajat român din 10. Sunt oameni care, deși muncesc din greu, câștigă atât de puțin încât sunt în pragul sărăciei, arată cele mai recente date Eurostat. Peste un milion de români sunt plătiți cu salariul minim pe economie, puțin peste 2.500 de lei/lună. O analiză recentă arată că, pentru un trai decent, venitul ar trebui să fie dublu. „Urmărim tot ce înseamnă oferte”, recunosc oamenii care abia reușesc să facă față cheltuielilor de la o lună la alta.