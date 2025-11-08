Black Friday la KitchenShop: Reduceri de până la 50% pentru o bucătărie ca-n reviste
Adevarul.ro, 8 noiembrie 2025 15:30
A început sezonul marilor economii, iar KitchenShop vine cu o ofertă care transformă orice bucătărie într-un spațiu de inspirație culinară. Când vine vorba de excelență în bucătărie, vasele de gătit nu sunt doar niște simple unelte, sunt parteneri în fiecare rețetă.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
15:30
O asistentă de la Spitalul Clinic de Urgenţă Sibiu a făcut infarct în timpul serviciului # Adevarul.ro
O asistentă medicală din cadrul Secției Medicală 1 a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Sibiu a suferit un infarct sâmbătă dimineață, în timpul serviciului. Angajata unității medicale a fost salvată de colegi.
15:30
A început sezonul marilor economii, iar KitchenShop vine cu o ofertă care transformă orice bucătărie într-un spațiu de inspirație culinară. Când vine vorba de excelență în bucătărie, vasele de gătit nu sunt doar niște simple unelte, sunt parteneri în fiecare rețetă.
15:30
Basmul unei regine. Povestea a două surori care sunt îndrăgostite de același tânăr, scrisă de Regina Maria # Adevarul.ro
Regina Maria, femeia care a făcut posibilă România Mare, a avut un suflet romantic, iar din talentul său s-au născut scrieri memorabile.
15:30
Deliric, despre cum se făcea rap de cartier în anii ’90 și cât de mult l-a ajutat cititul. „Porcul, ca și rapperul, este un animal desconsiderat“ # Adevarul.ro
Deliric privește azi cu luciditate și umor la propriul drum – de la adolescentul care își cosea pe vestă sigla Wu-Tang la rapperul care a redefinit felul în care se spune o poveste pe beat. Își amintește albumele vechi ca pe un album de poze dintr-o altă viață, vorbește despre nevoia de disociere, d
Acum 30 minute
15:15
Rămas bun, Emeric Ienei! Celebrul antrenor al Stelei a fost înmormântat cu onoruri militare. Zeci de legende prezente la Oradea # Adevarul.ro
Emeric Ienei a murit miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.
15:15
Copil de un an grav rănit după ce a fost proiectat prin parbriz într-un accident rutier # Adevarul.ro
Un copil de un an şi o lună a fost grav rănit într-un accident rutier produs la intrarea în localitatea Rateşu Cuzei, judeţul Vaslui. Fetiţa a suferit un traumatism cranian după ce a fost proiectată prin parbrizul autoturismului în care se afla.
Acum o oră
15:00
România, membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv UNESCO, după 14 ani de absență # Adevarul.ro
România a fost aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2025-2029, revenind astfel în acest for după o absență de 14 ani. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației.
15:00
Dialog cu dublu sens între Trump și Viktor Orbán: „Spuneți că Ucraina nu poate să câștige acest război?” # Adevarul.ro
Președintele ungar Viktor Orbán i-a smuls un zâmbet, vineri, lui Donald Trump când a afirmat că Ucraina ar avea nevoie de un „miracol” pentru a câștiga războiul împotriva Rusiei, relatează mediaite, citat de yahoo.com.
14:45
Viktor Orban, glumă la Casa Albă despre secretara de presă a lui Trump: „O pot angaja pentru noi?” # Adevarul.ro
Premierul ungar Viktor Orban a glumit în timpul întâlnirii cu Donald Trump, spunând că vrea să o angajeze pe secretara de presă americană Karoline Leavitt, după ce aceasta a criticat spontan mass-media pentru răspândirea de „știri false”
14:45
Motociclist filmat din elicopter în timp ce făcea 13 depășiri neregulamentare. Amenda uriașă pe care o are de plătit # Adevarul.ro
Un motociclist care a fost filmat din elicopter în timp ce încălca în mod repetat regulile de circulație a fost amendat cu 16.000 de lei și a rămas fără permis pentru mai bine de doi ani.
Acum 2 ore
14:30
Țara din Europa în care trăiesc cele mai multe femei de peste 100 de ani. Care este secretul longevității lor # Adevarul.ro
Într-un colț al Europei, numărul persoanelor care ating sau depășesc vârsta de 100 de ani crește spectaculos. Peste 23.000 de oameni au ajuns la această vârstă, iar majoritatea sunt femei.
14:00
Șase oameni au murit într-un incendiu izbucnit la un depozit de parfumuri din nord-vestul Turciei # Adevarul.ro
Un incendiu izbucnit sâmbătă dimineață la un depozit de parfumuri din nord-vestul Turciei a ucis șase persoane, potrivit unui bilanț oficial. O altă persoană este rănită.
14:00
Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a recitat , într-o emisiune versuri ale formaţiei Paraziţii.
13:45
Dronele ucrainene au surprins primul camion rusesc care intră în Pokrovsk după infiltrarea infanteriei # Adevarul.ro
Un camion al forțelor rusești a intrat joi în orașul Pokrovsk, o reușită rară dacă nu o premieră în luni de lupte, în condițiile în care până acum Rusia a mizat pe infiltrarea treptată a infanteriei pe acest front, relatează Euromaidan Press.
13:45
De ce crede Daniel Băluţă că îl poate învinge pe Cătălin Drulă la Primăria Capitalei: „Mă simt la fel de susţinut ca oricare candidat pro-european” # Adevarul.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, spune că se simte la fel de susţinut ca oricare candidat pro-european şi vrea să extindă transformările din Sectorul 4 la nivelul Bucureştiului. Are sprijinul lui Sorin Grindeanu şi al lui Cristian Popescu Piedone.
Acum 4 ore
13:30
Ianis Hagi, printre cei mai pretențioși fotbaliști. Ce a spus stilistul care i-a creat ținutele de nuntă: „Foarte atent la detalii” # Adevarul.ro
Ianis Hagi (27 de ani) are o familie fericită. De curând, mijlocașul a devenit tată.
13:30
Averea lui Elon Musk a atins recent cote stratosferice, când a devenit primul miliardar cu jumătate de trilion de dolari.
13:15
Black Friday a sosit și la Litera.ro, iar reducerile sunt mai generoase ca niciodată, de până la 90% la mii de titluri! Dacă visezi să-ți îmbogățești biblioteca cu lecturi captivante, acum este momentul perfect.
13:00
Cod galben de vânt puternic în mai multe județe. Lapoviță și ninsoare așteptate la munte în acest weekend # Adevarul.ro
Meteorologii avertizează că sfârșitul de săptămână aduce vreme instabilă și precipitații semnificative în mai multe regiuni ale țării, cu ploi abundente în Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului, vânt puternic la munte și ninsoare la altitudini mari în Carpații Meridionali.
12:45
Noi stenograme din dosarul de corupție în care Fănel Bogos a fost arestat: „Vin la București și-mi iau sabia sau bâta și apoi merg la Galați" # Adevarul.ro
Au apărut noi stenograme din dosarul în care Fănel Bogos, afaceristul care ar fi încercat să decapiteze conducerea DSVSA Vaslui, a fost arestat într-un dosar DNA.
12:30
În Nordul Îndepărtat, aliații europeni conturează planuri de război. Scenariul luat în calcul de Marea Britanie în cazul unei provocări rusești # Adevarul.ro
Planificatorii din Marea Britanie au mers recent în orașul norvegian Bodø, așezat între fiorduri și lanțuri montane, la cercul polar, pentru a exersa planuri de război și modalități de răspuns în cazul în care Rusia ar declanșa o acțiune ostilă într-o țară vecină, relatează Politico.
12:30
MAE a emis o avertizare de călătorie pentru SUA. Sunt vizaţi românii care au planificat deplasări cu avionul # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care călătoresc sau tranzitează SUA că, pe fondul blocajului guvernamental, sunt așteptate întârzieri și anulări de zboruri, atât interne, cât și internaționale, și recomandă verificarea programului de zbor înainte de a ajunge în aeroport.
12:15
Un apel fals la 112 a trimis mascații peste un bărbat nevinovat: „Le-ar fi spus că alergam soția prin curte și am tras două focuri de armă" # Adevarul.ro
Un bărbat din Buzău a trecut prin momente de panică după ce un apel fals la 112 a alertat poliția și mascații că ar fi încercat să-și omoare soția. Autoritățile au verificat întreaga gospodărie și au descoperit că informațiile erau neadevărate.
12:00
Paul Ciprian Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost iar prins conducând fără permis. În iunie, primise o condamnare # Adevarul.ro
Condamnat în iunie de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) pentru conducerea unui autovehicul fără a avea permis, Paul Ciprian Pintea, senatorul de Sălaj ales pe listele POT și afiliat apoi la PSD, a fost prins din nou la volan, deși avea dreptul de a conduce suspendat.
11:45
Alexandru Rogobete: „Mâncarea din spital nu e un moft, ci terapie nutrițională și respect pentru pacient” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că mâncarea din spitale nu este un moft, ci reprezintă terapie nutrițională și un semn de respect pentru pacienți, subliniind importanța calității hranei și a modului în care este servită în unitățile medicale din România.
Acum 6 ore
11:30
A început cea mai așteptată perioadă din an pentru iubitorii de chilipiruri! Elefant.ro dă startul campaniei Black Friday Elefantastic, iar reducerile sunt cu adevărat spectaculoase – până la 90% la mii de produse din categoriile Carte, Fashion și Home & Deco.
11:30
„Avem o adevărată Linie Maginot”. Mitul neputinței României în fața Rusiei, desființat de fostul șef al armatei române # Adevarul.ro
Generalul (r) Ștefan Dănilă, fost șef al Armatei Române, explică, în „Adevărul”, care sunt punctele forte și vulnerabilitățile României la care ar trebui lucrat. Fostul șef al Statului Major General contrazice o opinie larg răspândită și vorbește despre o adevărată „Linie Maginot” a Româniniei.
11:15
România strălucește la Campionatul European de Șah pentru tineret: trei medalii pentru tinerii români # Adevarul.ro
Performanță remarcabilă pentru România la Campionatul European de Șah pentru tineret: Vladimir Cnejev a terminat pe locul 2 la U18 Open, obținând medalia de argint după criteriul de departajare, în timp ce Maria Lia-Alexandra (G18) și Eliza-Ioana Bădescu (G10) au cucerit medalii de bronz.
11:15
Mark Rutte: „Putin trebuie să ştie că războiul nuclear nu poate fi câştigat niciodată”. Ce spune despre exerciţiul nuclear anual al NATO # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că exerciţiul anual nuclear efectuat cu succes la începutul acestei luni i-a dat o „încredere absolută în credibilitatea descurajării nucleare a Alianţei Nord-Atlantice" în faţa ameninţărilor Rusiei, scrie, sâmbătă, Reuters.
11:00
Vânzări record la eMAG. Primele 12 ore de Black Friday au depășit întreaga zi de anul trecut. Peste 3 milioane de produse comandate # Adevarul.ro
În primele 12 ore de la startul celei de-a 15-a ediţii de Black Friday, clienţii eMAG au cumpărat peste 3,14 milioane de produse, în valoare totală de peste 896 milioane de lei, depășind întreaga zi de Black Friday de anul trecut, anunţă compania.
11:00
Cum vrea România să amâne amâna sancţiunile SUA în cazul Lukoil. Ce efecte ar avea închiderea rafinăriei # Adevarul.ro
România și Bulgaria se grăbesc să evite închiderea rafinăriilor Lukoil înainte ca sancțiunile SUA împotriva proprietarilor ruși să intre în vigoare la sfârșitul lunii.
10:30
Donald Trump a scutit Ungaria de sancțiuni pentru achizițiile de petrol și gaze rusești timp de un an.
10:30
O șoferiță de 66 de ani s-a răsturnat cu maşina după ce a lovit un stâlp pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu, din București # Adevarul.ro
O femeie de 66 de ani a fost implicată, sâmbătă dimineaţă, într-un accident rutier pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu din Bucureşti, după ce a pierdut controlul volanului, a lovit un stâlp de iluminat public, iar maşina s-a răsturnat pe plafon.
10:15
Coreea de Nord avertizează că va deveni „mai ofensivă” faţă de Washington şi Seul. Acuzațiile aduse Statelor Unite # Adevarul.ro
Coreea de Nord a anunțat sâmbătă că va fi „mai ofensivă” faţă de Washington şi Seul, la o zi după un test cu rachetă balistică, denunţat atât de SUA, cât şi de Coreea de Sud, relatează AFP.
10:15
Scene uluitoare pe autostradă: un cuplu, prins făcând sex în timp ce mașina rula cu 140 km/h # Adevarul.ro
Un cuplu a fost arestat în Germania, pe autostrada A1, în apropiere de orașul Münster (Renania de Nord-Westfalia), după ce a fost surprins întreținând relații sexuale în timpul condusului, potrivit publicației Bild.
10:15
Ghinion uriaș pentru jucătorul lui Chivu. Casa fotbalistului, jefuită în timp ce Inter evolua în Champions League. Pagube materiale uriașe # Adevarul.ro
Formația pregătită de către tehnicianul român s-a impus într-o nouă partidă disputată în UEFA Champions League.
09:45
A murit James Watson, unul dintre descoperitorii ADN-ului, laureat al Premiului Nobel. A fost lăsat fără distincții din cauza unor afirmații scandaloase # Adevarul.ro
Cercetătorul James Watson, laureat al premiului Nobel, colaborator la descoperirea structurii de dublu helix a ADN-ului şi unul dintre părinţii proiectului genomului uman, a murit la vârsta de 97 de ani.
Acum 8 ore
09:30
Vechiul coleg al lui Lebron James, găsit prăbușit pe stradă. Sub influența drogurilor, fosta vedetă din NBA a fost băgată în arest # Adevarul.ro
Cel mai valoros contract al lui Delonte West a fost semnat cu Cleveland Cavaliers, în 2008.
09:30
Momentul în care o țigară aprinsă a provocat o explozie uriașă într-o benzinărie din Brazilia # Adevarul.ro
Un incident grav a avut loc la o stație de alimentare din orașul brazilian Timon, după ce un bărbat a aprins o țigară chiar lângă pompă, provocând o explozie de proporții. În doar câteva secunde, flăcările s-au extins, iar clienții au fugit speriați pentru a se adăposti.
09:15
Kievul susţine că peste 1.400 de africani luptă pentru Rusia în Ucraina. „Semnarea unui contract cu Moscova echivalează cu o condamnare la moarte” # Adevarul.ro
Ucraina acuză Rusia că exploatează sărăcia din Africa pentru a-şi duce războiul, susţinând că peste 1.400 de cetăţeni din 36 de ţări africane luptă alături de trupele ruse, mulţi dintre ei fiind păcăliţi sau constrânşi să se înroleze, scrie Kyiv Post.
09:15
Tradiţii şi superstiţii de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, vestitorii voii lui Dumnezeu. Peste un milion de români îşi sărbătoresc onomastica # Adevarul.ro
Creştinii ortodocşi îi sărbătoresc sâmbătă pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Potrivit credinţelor populare, în această zi, vara este trimisă pe lumea cealaltă şi începe, treptat, gerul iernii. De această sărbătoare sunt legate mai multe tradiții și superstiții.
08:45
Sâmbătă este în vigoare o atenţionare Cod galben de ploi importante cantitativ emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie.
08:45
Circulaţia rutieră se desfăşoară sâmbătă dimineaţă în condiţii de ceaţă pe mai multe artere din judeţele Braşov şi Sibiu, vizibilitatea fiind serios afectată.
08:45
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: întreruperi de curent în mai multe regiuni și lupte intense lângă Harkov # Adevarul.ro
Un nou atac masiv al Rusiei a vizat infrastructura energetică a Ucrainei, provocând întreruperi de curent în majoritatea regiunilor țării, a anunțat sâmbătă dimineață ministrul ucrainean al Energiei, Svitlana Grinciuk
08:15
Camelia Voinea, acuzată de abuz fizic inuman asupra gimnastelor. Băga elevele în „camera terorii”: „M-a lovit cu genunchiul în față până am sângerat/ Am ieșit târându-mă” # Adevarul.ro
Camelia Voinea a devenit, de-a lungul timpului, spaima tinerelor gimnaste.
07:45
Declinul combinatelor siderurgice din România. De la producțiile record de oțel la „coșmarul industrial distopic” # Adevarul.ro
Siderurgia din România are o istorie îndelungată, iar în anii industrializării comuniste a atins apogeul, impulsionată de resursele naturale bogate ale țării și de expansiunea marilor combinate. Fostele oțelării au traversat perioade îndelungate de declin, iar unele au dispărut complet.
07:45
Soția unui star din Premier League s-a pozat nud, în plin proces de divorț. Imaginea „interzisă” a explodat pe internet # Adevarul.ro
Starul celor de la Manchester United traversează momente mai puțin plăcute.
Acum 12 ore
07:15
Nu renunță la spiritul de competiție. Simona Halep, reprofilare surpriză după retragere. Sportul care i-a furat inima: „Mi-ar plăcea să mă perfecționez” # Adevarul.ro
Fosta lideră mondială și-a găsit o nouă pasiune.
07:15
Cum au vrut ungurii și rușii să pună mâna pe teritoriile românești folosindu-se de istorie. „Dacia Mare”, un blestem pe capul românilor # Adevarul.ro
Ideea reconstituirii unui „regat dacic” a fost folosită mai ales de principii unguri, dar și de țarii ruși pentru a pune mâna pe toate teritoriile locuite de români. În numele acestui concept, țările românești au fost jefuite și ocupate militar.
06:30
Poate un părinte cu doi copii să trăiască decent cu salariul minim? Generația Z: „Nu a spus nimeni cât de zgârcit trebuie să fii” # Adevarul.ro
Salariul minim pe economie este privit cu totul diferit atunci când este sursa de venit a unei familii monoparentale și nu doar pentru o singură persoană. Un român i-a provocat pe tinerii din Generația Z să spună cum s-ar putea descurca o familie cu un venit de aproximativ 2.600 de lei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.