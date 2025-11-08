O familie din Vrancea a dat lovitura cu planta care produce „aurul roșu”. Cu cât se vinde un kilogram

09:15

Ucraina acuză Rusia că exploatează sărăcia din Africa pentru a-şi duce războiul, susţinând că peste 1.400 de cetăţeni din 36 de ţări africane luptă alături de trupele ruse, mulţi dintre ei fiind păcăliţi sau constrânşi să se înroleze, scrie Kyiv Post.