Cum va funcționa platforma informatică a asigurărilor de sănătate: Pacientul va putea face programări. Documentele se mută online
Digi24.ro, 8 noiembrie 2025 19:50
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, despre noua Platformă informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS), că va interacţiona cu pacientul şi va putea fi accesată atât de pe telefonul mobil, cât şi de pe laptop sau alt dispozitiv, cu un cod şi o parolă. Potrivit ministrului, pacientul îşi va putea vedea istoricul medical şi în sfârşit, acel dosar electronic al pacientului va fi disponibil. În plus, va putea face programări în sistem electronic la ambulatoriu şi la medicul de familie.
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat pentru emisiunea În fața ta, de la Digi24, că îl cunoaște pe preşedintele Nicuşor Dan de aproape 30 de ani și că acesta „are tot ce îi trebuie”, însă „îi lipseşte viteza”. „Aici ne deosebim, el face lucrurile într-un alt ritm”, a comentat Oana Gheorghiu.
Un bărbat din Cluj a fost prins de polițiști încercând să vândă aproape 7 kg de mercur pentru 7.000 de euro # Digi24.ro
Un bărbat din judeţul Cluj a fost prins, duminică, în timp ce mergea să vândă 6,8 kilograme de mercur. El cerea 7.000 de euro pentru substanţa care este interzisă la comercializare. Poliţiştii au deschis dosar penal, acuzându-l de trafic de substanţe toxice.
Robert Fico, despre folosirea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina: „Vrem să punem capăt războiului sau îl alimentăm?” # Digi24.ro
Slovacia nu va fi de acord cu utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina, a spus sâmbătă premierul Robert Fico, relatează Bloomberg.
Trei fete, cu vârste între 18 şi 21 de ani, au fost arestate pentru punerea la cale a unui atentat la Paris # Digi24.ro
Trei suspecte radicalizate, cu vârste de 18, 19 şi 21 de ani, au fost arestate şi sunt suspectate că puneau la cale un atentat la Paris, în condiţiile în care săptămâna viitoare se împlinesc 10 ani de la atacurile din capitala franceză şi luarea de ostatici în sala Bataclan, soldate cu 130 de morţi, cele mai sângeroase atentate teroriste pe care le-a cunoscut Franţa.
Şoferiţă blocată în trafic, scoasă din maşină, lovită şi dusă cu forţa la locuinţa unui bărbat. Agresorii au fost reţinuţi # Digi24.ro
Un bărbat şi o femeie au fost reţinuţi, fiind acuzaţi că ar fi blocat în trafic o şoferiţă, după care au scos-o din maşină, au lovit-o şi au dus-o cu forţa la locuinţa bărbatului din comuna Cojasca, a informat sâmbătă Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa.
„Nu se pune problema niciunei mobilizări”: noua strategie a lui Putin pentru a proteja infrastructura din Rusia de atacurile ucrainene # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnat în această săptămână o lege care permite trimiterea rezerviștilor ruși la „antrenamente speciale” pentru protejarea infrastructurii critice, relatează The Moscow Times.
Ce spune vicepremierul Oana Gheorghiu despre intrarea într-un partid. „Ce văd eu acum în discursul public asta pare” # Digi24.ro
Oana Gheorghiu, vicepremier în guvernul condus de Ilie Bolojan, a afirmat, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat sâmbătă la Digi24, că nu ia în calcul ideea de a intra în politică. Ea spune că nu a intrat în Executiv pentru a susţine un partid din Coaliţie.
Cine este Cătălina Jacob, tânăra care va reprezenta România la Miss Univers 2025, în Thailanda # Digi24.ro
România trimite la Miss Univers 2025 o tânără de 28 de ani din Bacău. Cătălina Jacob va merge pe 21 noiembrie în Thailanda, unde se va înfrunta în grație, talent și mai ales frumusețe cu fete din toată lumea.
Trei oameni au murit și alți 11 s-au ales cu răni în urma atacurilor lansate de Israel în diverse părți din Liban, au transmis sâmbătă autoritățile libaneze, citate de AFP și DPA, conform Agerpres.
Oana Gheorghiu, despre pensiile magistraților: Au fost prinşi într-un Caritas. Orice privilegiu înseamnă în partea cealaltă o gaură # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” de la Digi24, difuzat sâmbătă, că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le transmite acestora că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate. „Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii”, argumentează viceprim-ministrul.
Republica Moldova ar putea introduce un regim de vize pentru cetățenii statelor CSI. Rusia, Belarus sau Armenia, printer statele vizate # Digi24.ro
Autoritățile din Chișinău plănuiesc să introducă un regim de vize pentru cetățenii din statele membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Decizia vine în contextul în care acordul care prevede anularea acestor vize va fi denunțat, potrivit Agerpres, care citează Deschide.md.
Cel mai longeviv cuplu din lume dezvăluie secretul căsătoriei de lungă durată, după un mariaj de 83 de ani # Digi24.ro
Un cuplu din Miami, SUA, care a obținut titlul de cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume, doborând un record mondial, spune că secretul mariajului lor de 83 de ani a fost simplu: iubirea reciprocă, relatează The Guardian.
Momente emoționante la funeraliile lui Emeric Ienei. Legendarul antrenor a fost condus pe ultimul drum cu onoruri militare, la Oradea # Digi24.ro
Momente emoționante la funeraliile antrenorului legendar. Emeric Ienei a fost condus pe ultimul drum cu onoruri militare, la Oradea. Antrenorul, care în 1986 reușea cea mai mare performanță a fotbalului românesc, a murit miercuri, la 88 de ani.
O asistentă de la Spitalul de Urgenţă Sibiu a făcut infarct în timpul serviciului. Colegii au intervenit rapid și au salvat-o # Digi24.ro
O asistentă medicală de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului, fiind în prezent sub tratament, după ce a fost salvată de colegii ei care au intervenit rapid.
Un bărbat din Alba Iulia a ajuns în arestul poliției, fiind reținut timp de 24 de ore, după ce a lăsat o turmă de oi să intre pe un teren cultivat cu floarea soarelui. Pagubele sunt de zeci de mii de lei, iar ciobanul a fost pus sub acuzare pentru infracțiunea de distrugere, potrivit News.ro.
Copil în vârstă de 1 an, în stare gravă după ce a fost proiectat prin parbrizul unei mașini, în urma unui accident rutier # Digi24.ro
O fetiţă în vârstă de 1 an şi o lună a fost rănită grav într-un accident rutier produs sâmbătă, în judeţul Vaslui, unde un autoturism a lovit violent un cap de pod. Copila a suferit un traumatism cranian după ce a fost proiectată prin parbrizul autoturismului. Părinţii ei, implicaţi în accident, au scăpat fără răni grave.
Oana Gheorghiu, după acuzațiile PSD: „Să lupte cu mine, pot face față. Dar să lase spitalul pentru copii în pace” # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat în emisiunea „În fața ta”, după acuzațiile PSD privind salariul său la Dăruiește Viața, că a muncit de trei ori mai mult pentru fiecare ban câștigat acolo. În același timp, ea le cere social-democraților să nu mai invoce spitalul pentru copii, un gest pe care îl consideră un atac la oamenii care au făcut donații. „Dacă au ceva cu mine, să se întoarcă la mine și să lase acest proiect extraordinar în pace”, spune aceasta.
Românii au cheltuit mai mult ca niciodată de Black Friday. Cea mai scumpă comandă a venit din Iași: șapte lingouri de aur # Digi24.ro
Ediția din acest an de Black Friday a stabilit un nou record. O singură platformă online a înregistrat vânzări de aproape un miliard de lei, iar cele mai căutate produse au fost vândute în mai puțin de un minut. Cumpărăturile nu s-au limitat la televizoare, telefoane și electrocasnice. Românii au comandat și aur, mașini, bilete la festivaluri și pachete turistice.
Maia Sandu a constituit noul Consiliu de Securitate al Moldovei. Anca Dragu, printre membri # Digi24.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri un decret prin care a fost constituit noul Consiliu Național de Securitate. Din el face parte și Anca Dragu, fost ministru de Finanțe în România și actual guvernator al băncii centrale a Chișinăului. Consiliul are rol consultativ în coordonarea și monitorizarea politicilor de securitate națională.
Rutte, către Putin:„Războiul nuclear nu poate fi câştigat niciodată şi nu trebuie purtat”. Mesajul NATO pentru civilii occidentali # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că exerciţiul anual nuclear efectuat cu succes la începutul acestei luni i-a dat o „încredere absolută în credibilitatea descurajării nucleare a Alianţei Nord-Atlantice” în faţa ameninţărilor Rusiei.
Avertismentul lui Titi Aur privind românii și băutura la volan: „Cu cât alcoolul este mai mult, cu atât timpul de reacție crește” # Digi24.ro
Date îngrijorătoare cu privire la șoferii care se urcă la volan după ce au consumat alcool: 76% dintre cei care au condus după ce au băut spun că „doar au gustat”. Titi Aur, expert în conducere defensivă, a declarat sâmbătă pentru Digi24 că alcoolul, oricât de puțin, afectează timpul de reacție al șoferilor, explicând că „un om normal are un timp de reacție de aproximativ o secundă și jumătate, dar după consumul de alcool acesta poate crește la 2-3 sau chiar 5 secunde”.
Procurorii bulgari cer arestarea preventivă pentru românul care a provocat accidentul rutier în care au murit șase migranti, la Burgas # Digi24.ro
Procuratura districtuală din Burgas cere arestarea preventivă pentru cetăţeanul român care joi seara a făcut accidentul soldat cu moartea a şase imigranţi ilegali în timp ce era urmărit de poliţie, acesta fiind acuzat de omor calificat. Accidentul a avut loc în apropiere de Burgas, când vehiculul pe care îl conducea a ieşit de pe şosea şi a plonjat în lacul Vaia.
România a fost aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2025-2029. Anunțul a fost făcut de ministerul Educației, care precizează că țara noastră revine în acest for după o absență de 14 ani.
„Vizitatorul interstelar” 3I/ATLAS pare să-și fi schimbat culoarea, pentru a treia oară. Când va ajunge cometa cel mai aproape de Terra # Digi24.ro
Noi observații dezvăluie că 3I/ATLAS, cometa interstelară care străbate sistemul nostru solar, ar dezvolta o nuanță albăstruie, după ce a trecut printr-un episod neașteptat de strălucire neobișnuită, în timp ce era ascunsă în spatele soarelui. Aceasta este a treia oară când experții au observat o potențială schimbare a culorii cometei, relatează Live Science.
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține # Digi24.ro
O bijuterie legendară a dinastiei Habsburg — care nu mai fusese văzută din 1919 și despre care se credea că a fost pierdută, furată sau retezată — se afla de fapt în siguranță într-o bancă canadiană de zeci de ani, scrie The New York Times într-un articol care prezintă povestea „Diamantului Florentin” și motivul pentru care a stat ascuns un secol.
Țara din UE unde femeile sunt campioane la longevitate, iar peste 23.000 de oameni au trecut de 100 de ani # Digi24.ro
Într-o țară din Europa, oamenii trăiesc mai mult ca oriunde altundeva pe continent. Aici, peste 23.000 de persoane au depășit vârsta de 100 de ani, iar 80% sunt femei. Cercetătorii pun fenomenul pe seama alimentației, ritmului de viață și coeziunii sociale, relatează The Guardian.
Imagini șocante de pe DN1, în județul Cluj. Un motociclist vitezoman a fost surprins de radar în timp ce a depășea de 13 ori linia continuă. Polițiștii i-au tăiat elanul, l-au urmărit din elicopter, l-au amendat de 13 ori și l-au lăsat fără permis timp de doi ani.
Preşedintele Donald Trump a anunţat vineri că niciun oficial al guvernului SUA nu va participa la summitul Grupului celor 20 din Africa de Sud de la sfârşitul acestei luni, din cauza a ceea ce el a numit „încălcări ale drepturilor omului” care au loc în această ţară.
Explozie puternică la un depozit de parfumuri din Turcia. Cel puțin 6 persoane au murit, după ce a izbucnit un incendiu # Digi24.ro
Cel puțin 6 oameni au murit într-un incendiu care a cuprins un depozit de parfumuri, sâmbătă, în provincia Kocael din Turcia. Mai multe echipe de pompieri au fost trimise în zonă. A fost deschisă o anchetă în cazul exploziei.
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis. Condamnare la închisoare pentru o faptă similară # Digi24.ro
De ce este fumatul interzis în benzinării: explozia dintr-o stație de alimentare din Brazilia ilustrează perfect pericolul # Digi24.ro
Scene șocante au fost filmate de camerele de supraveghere dintr-o din Brazilia. Un tânăr și-a prins țigara la doar câțiva metri de pompe, unde un șofer își alimenta camionul.
Ministrul Sănătății, despre mâncarea din spital: Nu este un moft, este terapie nutrițională. E o formă de respect # Digi24.ro
Ministrul Sănătății susține că mâncarea oferită pacienților din spitale nu „este un moft”, ci reprezintă o „terapie nutrițională” și o formă de respect a sistemului, spitalului sau a managerului pentru pacient. Alexandru Rogobete a punctat că mai mulți pacienți s-au plâns de meniuri prin formulare electronice și a făcut apel la semnalarea situațiilor similare.
Reacția lui Zelenski după ce Ungaria a obținut păsuirea SUA: Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa” # Digi24.ro
Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”, a declarat vineri seara preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce Ungaria a obţinut în aceeaşi zi o exceptare de la sancţiunile impuse Rusiei în urma întrevederii între preşedintele american Donald Trump şi premierul ungar Viktor Orban la Casa Albă, scrie Agerpres care citează agențiile internaționale de presă.
Ploi și vânt puternic în weekend: meteorologii anunță care sunt zonele afectate. De când se încălzește vremea # Digi24.ro
Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat sâmbătă, la Digi24, că vremea rămâne instabilă până duminică, cu ploi și vânt puternic în sud-vest, dar că noiembrie va fi, în general, o lună mai caldă decât în mod normal. „De la începutul săptămânii viitoare, temperaturile vor crește, ajungând local la peste 18-20°C”, a precizat ea. Mateescu a adăugat că vom avea o iarnă blândă, dar „nu fără episoade reci și ninsori”.
Țigări de contrabandă de peste jumătate de milion de lei, descoperite în mașina unui tânăr doljean. Ce susținea că transportă # Digi24.ro
Peste patru sute de mii de ţigarete, în valoare de peste jumătate de milion de lei, au fost descoperite în urma unui control în trafic într-un autovehicul condus de un tânăr de 21 de ani din judeţul Dolj. În momentul în care a fost întrebat în legătură cu marfa transportată, şoferul a declarat că transportă cereale, însă printre saci erau ascunse ţigările.
Apel fals la 112. Un bărbat s-a trezit cu mascații la poartă: Am auzit sirene. Au spus că alergam soția cu pușca prin curte # Digi24.ro
Un apel fals la 112 s-a sfârșit cu momente de groază pentru un bărbat din Buzău. Acesta s-a trezit cu poliția și mascații la poartă după ce autoritățile au fost anunțate că bărbatul vrea să își omoare soția. Agenții au verificat gospodăria și au constatat că apelul fusese unul fals. Dacă va fi identificat, autorul farsei riscă o amendă de 4 mii de lei și chiar dosar penal.
Performanţă fantastică pentru România la Campionatul European de Şah pentru tineret. Vladimir Cnejev a terminat la egalitate cu ocupantul primului loc, intrând în posesia medaliei de argint doar după ultimul criteriu de departajare, numărul de victorii, scrie News.ro.
Ce este și cum funcționează MEROPS, sistemul de detectare a dronelor testat acum de Armata Română # Digi24.ro
Granița României, zona apropiată de bombardamentele Rusiei în Ucraina, va fi apărată de dronele lansate de Kremlin cu ajutorul unui sistem MEROPS de ultimă generație. Acesta a fost adus la noi în țară la inițiativa NATO, după incidentele din ultimele luni.
Sancțiunile SUA pentru Lukoil: România vrea o amânare, potrivit Politico. Aprovizionarea Republicii Moldova ar putea fi afectată # Digi24.ro
Decizia Washingtonului de a include Lukoil şi Rosneft pe lista neagră a sancţiunilor a aruncat în haos ţările UE în care sunt prezente cele mai mari două companii petroliere ruseşti, acestea încercând să prevină întreruperea aprovizionării cu combustibil înainte ca sancţiunile să intre în vigoare la 21 noiembrie. România şi Bulgaria sunt într-o cursă contracronometru pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor de petrol critice deţinute de Lukoil înainte ca sancţiunile SUA împotriva proprietarilor ruşi să intre în vigoare la sfârşitul acestei luni. Una dintre opţiunile luate în calcul de Bucureşti ar fi să ceară o derogare prin care să prelungească termenul de aplicare a sancţiunilor, scrie Politico.
Coreea de Nord amenință că va fi „mai ofensivă” faţă de Washington şi Seul și acuză SUA că sunt „sfidătoare în manevre militare” # Digi24.ro
Coreea de Nord a afirmat, sâmbătă, că va fi „mai ofensivă” faţă de Washington şi Seul, la o zi după un test cu rachetă balistică, denunţat atât de SUA, cât şi de Coreea de Sud, relatează AFP, preluat de Agerpres.
Oana Gheorghiu, noul vicepremier din cabinetul Bolojan: Premierul mi-a spus că am mână liberă. Nu i-am cerut să-mi ia apărarea # Digi24.ro
Oana Gheorgiu a primit mână liberă de la premierul Ilie Bolojan în ceea ce privește reforma companiilor de stat. Potrivit acesteia, mandatul pe care l-a primit este unul de reforme, de digitalizarea și de debirocratizare. În interviul care poate fi urmărit în cadrul emisiunii „În fața ta”, realizată de Claudiu Pândaru, care poate fi urmărită sâmbătă, la Digi24, de la ora 14:00, Oana Gheorghiu a explicat că nu a fost nevoie că premierul să iasă public să îi ia apărarea și a punctat că nici aceasta nu i-a cerut acest lucru.
Tornadă în Brazilia: cel puțin cinci morți și 130 de răniți în urma furtunii care a devastat un orășel din sudul țării # Digi24.ro
Cel puţin cinci persoane au fost ucise şi în jur de 130 au fost rănite de o tornadă care a devastat vineri o parte dintr-un orăşel din sudul Braziliei, în statul Parana, au anunţat autorităţile locale, relatează AFP.
Victorie majoră pentru Viktor Orban. Donald Trump acordă Ungariei o scutire de la sancţiunile importului de petrol și gaz rusesc # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a decis să excepteze Ungaria de la sancțiunile impuse pentru achizițiile de petrol și gaz din Rusia, pentru o perioadă de un an, a confirmat un oficial al Casei Albe pentru BBC. Decizia vine după ce liderul de la Washington a declarat anterior că analizează o posibilă derogare pentru premierul ungar Viktor Orban, unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi din Europa, care a menținut legături strânse cu Moscova de la începutul războiului din Ucraina.
Primarii care se cred dumnezei locali. Edilii care uită de ce au fost aleși: agresiuni sexuale, corupție, violențe # Digi24.ro
Au câștigat voturi cu promisiuni mărețe, iar odată ajunși la putere mulți aleși au uitat cine i-a trimis în fotoliile din primării și mai important, de ce. Și-au clădit imperii prin frică, iar victime le-au căzut nu doar cei cărora le-au promis prosperitate, ci chiar și colegii din instituții. S-a întâmplat recent și într-o primărie din Bistrița. Edilul de acolo este suspectat că a agresat sexual o angajată. Și nu este singurul caz.
Accident grav în București: un stâlp de electricitate s-a prăbușit pe bulevard, după ce o mașină l-a lovit în plin. O persoană rănită # Digi24.ro
Un accident grav s-a produs, sâmbătă dimineața, în Sectorul 4 al Capitalei. Un stâlp de electricitate s-a prăbușit pe bulevard, după ce o mașină l-a lovit în plin. În urma impactului, autoturismul s-a răsturnat și o persoană a fost rănită.
Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că s-a lăudat că încearcă să îl scoată din țară pe Călin Georgescu # Digi24.ro
Numele lui Constantin Hanț a apărut în spațiul public după ce, din interceptările procurorilor anticorupție, a reieșit că l-ar fi angajat fictiv pe Călin Georgescu la o companie din Austria ca să scape de interdicția de a părăsi țara. Constantin și Laura Hanț au legături printre foști sau actuali politicieni români, care i-au ajutat de-a lungul anilor, inclusiv cu susținere financiară de la Guvern, pentru a promova România în străinătate. În spatele activităților din asociațiile culturale și diplomatice reiese, însă, o rețea amplă de afaceri.
UE ar putea acorda concesii giganților tech în contextul unor posbile relaxări ale regulilor privind inteligența artificială # Digi24.ro
Companii precum Apple şi Meta Platforms ar putea obţine concesii în Europa, în cadrul unei revizuiri a legislaţiei Comisiei Europene privind inteligenţa artificială (AI Act), potrivit unui document intern consultat de Reuters.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 8 noiembrie
Problema comerțului online, subliniată de scandalul păpușilor tip copil de pe Shein: incapabilitatea de a controla produsele ilegale # Digi24.ro
Ancheta autorităţilor franceze privind vânzarea de păpuşi sexuale cu înfăţişare de copil şi arme interzise pe platforma Shein a readus în prim-plan o problemă veche a comerţului digital: incapacitatea marilor pieţe online de a controla în mod eficient activitatea vânzătorilor terţi şi de a bloca produsele ilegale, periculoase sau ofensatoare, relatează Reuters.
