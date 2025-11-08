„Nu se pune problema niciunei mobilizări”: noua strategie a lui Putin pentru a proteja infrastructura din Rusia de atacurile ucrainene

15:10

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat în emisiunea „În fața ta”, după acuzațiile PSD privind salariul său la Dăruiește Viața, că a muncit de trei ori mai mult pentru fiecare ban câștigat acolo. În același timp, ea le cere social-democraților să nu mai invoce spitalul pentru copii, un gest pe care îl consideră un atac la oamenii care au făcut donații. „Dacă au ceva cu mine, să se întoarcă la mine și să lase acest proiect extraordinar în pace”, spune aceasta.