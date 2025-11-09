Ea este noua regină a instagramului din tenisul mondial! Are mai mulți următori decât toate româncele la un loc

Fanatik, 9 noiembrie 2025 08:20

Instagramul rămâne un instrument social media preferat de sportivi, prin intermediul căruia își promovează imaginea și performanțele de top dincolo de teren

Acum 10 minute
08:40
Luis Diaz, golul sezonului pentru Bayern Munchen! A marcat dintr-un unghi imposibil Fanatik
Fotbalistul celor de la Bayern Munchen, Luis Diaz, a reușit un gol care poate candida cu șanse reale la trofeul Puskas, pentru cel mai frumos gol al anului.
Acum 30 minute
08:20
Acum o oră
08:00
Cine este primul fotbalist miliardar din istorie. La 39 de ani, are o avere imensă: „E ca atunci când câștigi Balonul de Aur” Fanatik
Primul fotbalist miliardar din istorie are 39 de ani și o avere uriașă. A reușit performanțe deosebite până acum și recunoaște că e în culmea fericirii.
07:50
De pe altă planetă! Ultimul recital al lui Messi a adus un nou record pentru starul argentinian, care se va duela cu un român Fanatik
Fotbalistul lui Inter Miami a marcat două goluri în victoria echipei sale, contra celor de la Nashville, și a bifat un nou record personal în impresionanta carieră
Acum 2 ore
07:40
Legenda lui Real Madrid nu l-ar transfera pe Yamal: „Nu l-am auzit niciodată pe Messi să spună asta” Fanatik
Chiar dacă a terminat pe locul 2 în clasamentul pentru Balonul de Aur, Lamine Yamal, fotbalistul Barcelonei, nu este dorit la Real Madrid de către o legendă a echipei blanco,
07:00
Afacerea cu care Vica Blochina a dat lovitura. Fosta lui Victor Pițurcă are acum o ocupație neobișnuită Fanatik
Vica Blochina a dat lovitura cu o super afacere. Cu ce a ajuns să se ocupe fosta lui Victor Pițurcă? Și-a fondat chiar și propriul brand în acest domeniu.
06:50
Decizia luată de Novak Djokovic după ce a devenit cel mai bătrân campion din istoria tenisului mondial. De bucurie și-a rupt tricoul de pe el Fanatik
Sportivul sârb a câștigat turneul de la Atena, unde l-a învins în finală pe italianul Lorenzo Musetti, scor 4-6, 6-3, 7-5, în 2 ore și 59 de minute. obținând trofeul 101 al carierei
Acum 4 ore
06:40
Inter, cu ochii pe fostul elev al lui Cristi Chivu de la Parma! „Nerazzurrii” au trimis un scouter pentru a-l urmări pe fotbalist Fanatik
Inter a transferat deja un fotbalist cu care Cristi Chivu a colaborat la Parma, Ange-Yoan Bonny, însă „nerazzurrii” au pe listă și un alt jucător, pe care îl urmăresc îndeaproape.
06:00
De unde provine numele lui Jaqueline Cristian. Sportiva a dezvăluit întreaga poveste: ”E amuzantă” Fanatik
Jaqueline Cristian a povestit la un moment dat de unde provine numele său, dar și modul în care părinții săi au ajuns să-l aleagă. Povestea e una hilară.
Acum 12 ore
00:40
Fratele unui jucător din SuperLiga a marcat un gol incredibil în Premier League! Seria de victorii a lui Arsenal, stopată în prelungiri. Video Fanatik
Fratele unui fotbalist din SuperLiga României a marcat un gol extrem de important în Premier League, reușind să oprească seria de victorii a liderului Arsenal.
00:20
Bogdan Baratky exultă după victoria Rapidului cu FC Argeş: „Cine e pe primul loc? Cine e pe primul loc? Rapidu’ e! Rapidu’ e” Fanatik
Bogdan Baratky a analizat victoria Rapidului în faţa celor de la FC Argeş, scor 2-0, care i-a urcat pe giuleşteni pe primul loc în SuperLiga. Analistul a evidenţiat meritul lui Costel Gâlcă în acest parcurs.
00:10
Victor Angelescu a anunțat ce jucător vrea la Rapid imediat după victoria cu FC Argeș. Ce spune de Mario Tudose, fotbalistul dorit de FCSB și Dinamo Fanatik
Acționarul minoritar al celor de la Rapid, Victor Angelescu, a vorbit despre echipele cu care formația giuleșteană urmează să se bată pentru titlu, dar a și anunțat ce jucător vrea formația bucureșteană.
00:00
După Gigi Becali, un alt patron din SuperLiga se revoltă împotriva contractului de drepturi TV: “Trebuie reluat votul!”. Cere plecarea lui Gino Iorgulescu de la LPF Fanatik
Noul contract de drepturi TV din SuperLiga naște un scandal uriaș. Încă un patron s-a arătat nemulțumit de durata înțelegerii și vrea o schimbare la cel mai înalt nivel.
8 noiembrie 2025
23:40
Costel Gâlcă, replică pentru Mircea Lucescu după Rapid – FC Argeș 2-0: „A avut jocul cel mai complet” Fanatik
Costel Gâlcă a fost extrem de încântat după Rapid - FC Argeș 2-0, mai ales că echipa sa e lider în SuperLiga. Antrenorul a avut însă un mesaj pentru selecționerul Mircea Lucescu
23:30
Alex Dobre a început să cânte în direct după ce Rapid a devenit liderul SuperLigii: „Cine e pe primul loc, cine e pe primul loc…”. Video Fanatik
Rapid a reușit o nouă victorie în SuperLiga, 2-0, contra celor de la FC Argeș, iar jucătorii formației giuleștene se declară mulțumiți de partida contra piteștenilor.
23:10
Euforie pe Giuleşti după ce Rapid a ajuns lider în SuperLiga! Costel Gâlcă, cel mai aclamat. Video Fanatik
Rapid este pe primul loc în SuperLiga după victoria cu FC Argeș, scor 2-0. La finalul meciului, fanii alb-vișinii au fost în delir, numele lui Costel Gâlcă fiind cel mai aclamat pe Giulești
23:00
Mario Tudose rupe tăcerea despre transferul la FCSB! S-a enervat în timpul interviului: „Chiar nu pot!” Fanatik
Mario Tudose a vorbit la finalul partidei Rapid - FC Argeș 2-0 despre posibilitatea unui transfer la FCSB. Ce întrebare l-a iritat pe tânărul fundaș al piteștenilor.
22:50
Starul lui CFR Cluj e aproape să îşi îndeplinească visul! A fost convocat la naţională şi poate juca la Mondialul din America Fanatik
Starul lui CFR Cluj a fost convocat la naționala țării sale și visează la participarea la Campionatul Mondial din 2026! Performanță impresionantă pentru atacantul din Gruia.
22:50
Pontul zilei de duminică, 9 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cota 5,20 la Hermannstadt – FCSB Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 9 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5,20 la Hermannstadt - FCSB.
22:40
Biletul zilei la pariuri, duminică, 9 noiembrie 2025. Câștig de 304 lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de duminică, 9 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 304 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League, care ne oferă meciuri extrem de interesante
22:30
Antrenorul de la Alanyaspor, reacție total neașteptată după ce Ianis Hagi a dat un gol de generic cu Trabzonspor: „Nu m-am uitat” Fanatik
Joao Pereira, antrenor celor de la Alanyaspor, a surprins după golul de generic marcat de Ianis Hagi în remiza cu Trabzonspor, scor 1-1. Lusitanul a ignorat reușita românului
22:10
„Coșmarul lui Vinicius”! Andrei Rațiu, elogiat în Marca înainte de Rayo Vallecano – Real Madrid Fanatik
Înainte de partida Rayo Vallecano - Real Madrid, presa iberică a analizat precedentele dueluri dintre Andrei Rațiu și Vinicius Junior, internaționalul român fiind caracterizat drept „coșmarul” starului brazilian.
21:50
Rapidistul, „spion” pe Giuleşti! Şi-a făcut apariţia pe stadion înaintea derby-ului din următoarea etapă. Foto Fanatik
Un nume important din istoria Rapidului, care activează momentan ca tehnician la o altă formație din Superligă, a fost prezent în Giulești la meciul cu FC Argeș pentru a urmări echipa lui Costel Gâlcă.
21:40
Accidentare incredibilă înainte de Hermannstadt – FCSB! S-a „rupt” pe scara autocarului şi ratează meciul Fanatik
Accidentare stupidă suferită de un fotbalist chiar înaintea meciului dintre Hermannstadt și FCSB. S-a „rupt” pe scara autocarului și nu va juca în partida de la Sibiu
21:20
Săpunaru a dezvăluit motivul pentru care Cîrjan nu s-a impus la Rapid: „Era jucător de bază!” Fanatik
Fostul jucător al celor de la Rapid, Cristi Săpunaru,, cel care l-a avut coechipier pe Cătălin Cîrjan la formația giuleșteană, a vorbit despre motivul pentru care mijlocașul lui Dinamo nu s-a impus la formația vișinie.
21:10
Alex Musi i-a dat replica lui Robert Ilyeș după Dinamo – Csikszereda 4-0! Cîrjan, reacţie după ce a fost lăsat în afara lotului României: „Nu pot spune că sunt supărat” Fanatik
Dinamo a învins-o cu 4-0 pe Csikszereda, un meci cu mari probleme de arbitraj. Robert Ilyeș a făcut scandal la final și a primit replica de la Alexandru Musi, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren
21:00
Cum au reacţionat fanii Rapidului la momentul de reculegere pentru Emeric Ienei! Video Fanatik
Moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei pe stadionul Giulești, înaintea meciului Rapid - FC Argeș. Cum au reacționat suporterii echipei lui Costel Gâlcă.
20:50
Zeljko Kopic, anunţ trist despre situaţia lui Mazilu la Dinamo! Când poate debuta atacantul transferat din Premier League Fanatik
Zeljko Kopic a tras concluziile după victoria clară pe care echipa sa a obținut-o în fața celor de la Miercurea Ciuc, 4-0, în etapa cu numărul 16 a SuperLigii. Antrenorul "câinilor" a anunţat şi când va fi apt de joc Mazilu.
20:40
Black Friday pe Giuleşti înainte de Rapid – FC Argeş! Reacţia genială a paznicului: „Au băgat la ce nu se vinde” Fanatik
Suporterii Rapidului beneficiază de diverse reduceri la magazinul oficial al clubului. Când se va încheia promoția de Black Friday a formației din Superligă.
20:20
Fanatik SuperLiga, duminică, 9 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție incendiară după Rapid – FC Argeș Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de top, duminică, 9 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială după Rapid - FC Argeș
20:10
Robert Ilyeș a „tunat” la adresa Iulianei Demetrescu după arbitrajul din Dinamo – Csikszereda 4-0: „Penibil! Mi-e ruşine mie” Fanatik
Robert Ilyeș, antrenorul celor de la Miercurea Ciuc, a avut declarații dure după meciul pierdut de echipa sa, 0-4, cu Dinamo, în etapa cu numărul 16 a SuperLigii.
19:50
Știrea-bombă din fotbalul internațional anunțată la „Giovanni show”: „Clubul va fi vândut pe 2 miliarde de euro!”. Exclusiv Fanatik
Unul dintre marile cluburi de fotbal din lume va fi vândut. Cine este colosul european despre care Giovanni Becali a aflat că se va tranzacționa pentru 2 miliarde de euro.
Acum 24 ore
19:40
3 faze controversate în Dinamo – Miercurea Ciuc! Ce a decis Iuliana Demetrescu Fanatik
Prima repriză a partidei dintre Dinamo și Csikszereda, din etapa cu numărul 16 a SuperLigii, a dus un gol și mai multe faze controversate, pe care Iuliana Demetrescu le-a avut de judecat.
19:20
Daniel Băluţă, declaraţie surprinzătoare: „Eu sunt singurul candidat antisistem” Fanatik
Daniel Băluţă susţine că realizările sale concrete - metrou, spitale, staţie de pompieri - îl diferenţiază de ceilalţi candidaţi pentru funcţia de primar general al Capitalei.
19:10
Neluțu Varga l-a sunat pe Gigi Becali după ce a căzut transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Voia să-i dea el bani jucătorului să plece de la CFR: ”Să vezi cum stă el în tribună!” Fanatik
Louis Munteanu a fost foarte aproape de un transfer senzațional la FCSB. De ce a căzut mutarea și ce au discutat patronii Gigi Becali și Neluțu Varga.
19:00
Cine este Iuliana Demetrescu, arbitrul partidei Dinamo – Csikszereda: ”Înainte de meci ascult Queen în vestiar” Fanatik
Povestea arbitrului Iuliana Demerescu din meciul Dinamo – Csikszereda, desfășurat pe 8 noiembrie. Ce face tânăra de 35 de ani înainte de a ieși pe teren.
18:50
El e românul care a scris istorie la Borussia Dortmund: „A plătit 500.000 de mărci pentru patru săptămâni de antrenamente!” Fanatik
Marcel Răducanu este o adevărată legendă la Borussia Dortmund, unde a evoluat timp de șase sezoane. Andrei Vochin, detalii incredibile despre modul în care mijlocașul român a semnat cu gruparea germană.
18:30
A venit nota de plată! Amenzi uriașe după incidentele de la România – Austria 1-0 Fanatik
Ultimul meci al naționalei României din preliminariile CM 2026, cu Austria, s-a terminat cu victoria „tricolorilor”, scor 1-0. Partida s-a lăsat cu incidente, motiv pentru care FIFA a dat amenzi
18:10
Accident horror în cursa de sprint din Marele Premiu al Braziliei! Mașina a zburat direct în zidul de protecție. Video Fanatik
Accident teribil în cursa de sprint din Marele Premiu al Braziliei! Gabriel Bortoleto a pierdut controlul monopostului, iar mașina sa a zburat și s-a izbit violent de zidul de protecție.
17:50
Pentru ce echipă a evoluat regretatul compozitor Sergiu Celibidache. Fiul său a oferit detalii Fanatik
În ce formație a jucat regretatul regizor român Sergiu Celibidache. Băiatul său a povestit că adora acest sport pe care îl practica cu multă dragoste.
17:50
Ianis Hagi, eurogol în Turcia! A pus mingea în vinclu de la 25 de metri. Video Fanatik
Ianis Hagi a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor la partida dintre Trabzonspor și Alanyaspor, din runda cu numărul 12 a campionatului Turciei.
17:30
Zi neagră în Turcia pentru Deian Sorescu! A „comis-o” fix înaintea convocării la echipa națională Fanatik
Deian Sorescu se numără printre „tricolorii” convocați de Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino. Înaintea acțiunii de la echipa națională, mijlocașul a avut o zi neagră în Turcia
17:20
Cristi Borcea, surprins alături de o tânără pe străzile din Marsilia: ”A fost o secundă, două, de blocaj” Fanatik
Cristi Borcea a fost văzut împreună cu o femeie care nu este soția sa, în Marsilia. Dezvăluirea despre omul de afaceri a fost făcută publică abia acum.
16:50
Cea mai dură reacție la adresa lui Louis Munteanu, care a cerut 60.000 de euro lunar la FCSB. „Bine i-a făcut Gigi Becali!”. Exclusiv Fanatik
Louis Munteanu, pus la zid după ce i-a cerut lui Gigi Becali un salariu de 60.000 de euro pe lună la FCSB. Ce sfaturi a primit tânărul atacant de la un fost mare vârf român.
16:30
Jucătorii convocați de Adrian Iencsi pentru meciurile naționalei U20 a României cu Germania și Portugalia Fanatik
Adrian Iencsi a anunțat lotul României U20 pentru duelurile cu Germania și Portugalia din Elite League. Vezi lista completă a jucătorilor convocați! Misiune complicată pentru tricolori
16:20
Oldies But Goldies, duminică, 9 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, ediție specială în memoria lui Emeric Ienei Fanatik
La ediția de duminică, 9 noiembrie, ora 13:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vă prezintă viața marelui Emeric Ienei.
16:10
Cum arată lotul României U21 convocat de Costin Curelea pentru meciurile cu Finlanda și Spania. FCSB nu a dat niciun jucător Fanatik
România U21 mai are de disputat două dueluri importante până la finalul anului 2025. Cum arată lotul convocat de Costin Curelea pentru partidele din preliminariile Campionatului European
15:40
Meme Stoica a anunțat noul director sportiv de la FCSB: ”Îl cunosc de doar 32 de ani. Va avea biroul în avion”. Exclusiv Fanatik
FCSB se pregătește de instalarea noului director sportiv. Meme Stoica a venit cu detalii despre achiziția campioanei României și ce va scrie în fișa postului.
15:10
Daniel Băluţă a recitat în direct versurile care îl inspiră: „Proştii par concepuţi pe cale artificială”. Video Fanatik
În timp ce îşi prezenta planurile pentru Capitală, Daniel Băluţă a surprins recitând câteva versuri care îl insipiră, dintr-o piesă a celor de la Paraziţii.
15:00
LIVE BLOG Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 7. Când și cu cine joacă CSM București și Gloria Bistrița Fanatik
Spectacolul echipelor din Liga Campionilor la Handbal feminin continuă cu etapa 7. Programul complet, meciurile transmise live video, scorurile și clasamentele.
