Are Dinamo șanse reale să fie campioană? Verdict ferm după 4-0 cu Csikszereda: “Asta le mai trebuie!”
Fanatik, 9 noiembrie 2025 12:50
Ce îi mai lipsește, de fapt, lui Dinamo în acest moment pentru a fi campioană în SuperLiga. Marius Șumudică a dat verdictul în direct după victoria „câinilor” cu Csikszereda.
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:30
Foto exclusiv. Unde a sărbătorit Pașcanu golul cu FC Argeș! Ce făcea fundașul Rapidului la 2 noaptea # Fanatik
Imagini surprinzătoare cu Alexandru Pașcanu, imediat după victoria Rapidului cu FC Argeș! Fundașul giuleștean a fost văzut la un festival celebru, la doar câteva ore după meci.
12:20
„Lui Dobre i-a fost rău în aeroport! Cădea din picioare!” Merita convocat la echipa națională? Robert Niță și Dănuț Lupu, dezbatere încinsă în direct # Fanatik
Rapid a ajuns pe primul loc din SuperLiga, însă cu un Alex Dobre bolnav. Robert Niță a spus totul despre fotbalistul giuleștenilor. De ce l-a contrat Dănuț Lupu în direct.
Acum 2 ore
12:10
„Rapid se bate la titlu! Are cel mai norocos an din istorie!” Marius Șumudică a numit cei 3 factori majori care fac echipa lui Costel Gâlcă favorită în SuperLiga # Fanatik
Marius Șumudică a analizat parcursul Rapidului de până acum și a dezvăluit cei trei factori pentru care giuleștenii se află pe prima poziție. Cât a contat norocul pe care l-a avut echipa lui Costel Gâlcă
12:00
Șoc! Rinat Ahmetov preia un club din SuperLiga!? Care e condiția pentru a face Șahtior de România! # Fanatik
Rinat Ahmetov este foarte aproape să devină noul patron la Oțelul Galați, dacă va prelua Combinatul Siderurgic. O asemenea variantă ar schimba polii de putere în SuperLiga, așa cum s-a analizat la FANATIK SUPERLIGA.
11:30
Regretatul Emeric Ienei este o legendă a clubului Steaua, însă, cu toate acestea, relația dintre el și echipă nu a fost mereu roz. De ce a plecat nea Imi de nu mai puțin de șase ori de la club, în ciuda performanțelor
Acum 4 ore
11:10
România a vândut Dacia Duster în străinătate înainte de 1989. Mașina avea volan pe dreapta, era decapotabilă și a fost promovată într-o reclamă la un meci cu Liverpool # Fanatik
Puțină lume cunoaște faptul că România a vândut încă dinainte de 1989 Dacia Duster în străinătate. Cum arăta mașina și în ce țară mare a ajuns aceasta.
10:40
Vlad Chiricheș și Vali Crețu, pregătiți să revină pe teren. „A fost puțin căzut pentru că nu era obișnuit”. Când vor prinde lotul FCSB. Exclusiv # Fanatik
Care este situația veteranilor Vlad Chiricheș și Valentin Crețu la FCSB. Mihai Stoica a anunțat când revin, de fapt, cei doi fundași ai campioanei României.
10:30
Meciul zilei de duminică, 9 noiembrie, în prima ligă a României, se dispută la Sibiu între echipa locală Hermannstadt și FCSB, campioana ultimilor doi ani. Pe Bune, doar pe Betano, la cel mai bun operator […]
10:10
Ce s-a ales de stadionul din București unde s-a jucat primul meci oficial în nocturnă. Cinci finale de Cupă găzduite de arenă # Fanatik
Stadionul din București unde s-a jucat primul meci oficial în nocturnă are o istorie extrem de încărcată. Aici a evoluat un club istoric din țara noastră, cu rezultate de excepție pe plan intern.
09:50
Euforia încă n-a trecut după triumful de la Viena. Universitatea Craiova are meci cu UTA, dar Rădoi încă se gândește la „nebunia“ de pe Allianz: „Am rămas plăcut surprins!“ # Fanatik
Mirel Rădoi continuă să se bucure și să se mândrească de faptul că jocul prestat de Universitatea Craiova încântă nu doar Bănia, ci și întreaga țară. Ce a spus despre UTA, viitorul adversar al Științei.
09:40
Ilie Năstase, moment special la Turneul Campionilor de la Torino! Legenda tenisului românesc s-a întâlnit cu Carlos Alcaraz și a discutat cu marele favorit al competiției.
09:20
Meme Stoica a comentat în direct sondajul INSCOP solicitat de Fanatik în care românii cred că FSCB ia titlul! # Fanatik
FCSB este văzută cu prima șansă la câștigarea titlului în SuperLiga într-un sondaj de opinie comandat de FANATIK. Meme Stoica a văzut cifrele și a dat verdictul cu privire la bătălia supremă.
Acum 6 ore
09:10
Antrenorul român care îl are ca model pe Mircea Lucescu. ”Noi suntem cei mai mari hoți de pe pământ” # Fanatik
Într-o țara importantă din Europa îl găsim pe antrenorul român, mai puțin cunoscut în țară, care îl are ca model pe Mircea Lucescu. Ce apreciază acesta la marele tehnician.
08:50
„E bine să stai la lojă și să bei vin?” Soția internaționalului român a sărit în apărarea bărbatului ei # Fanatik
Un schimb acide de replici a avut loc în tribune după terminarea meciului dintre Petrolul și Oțelul, scor 0-0, în prima etapă a returului Superligii României
08:40
Fotbalistul celor de la Bayern Munchen, Luis Diaz, a reușit un gol care poate candida cu șanse reale la trofeul Puskas, pentru cel mai frumos gol al anului.
08:20
Ea este noua regină a instagramului din tenisul mondial! Are mai mulți următori decât toate româncele la un loc # Fanatik
Instagramul rămâne un instrument social media preferat de sportivi, prin intermediul căruia își promovează imaginea și performanțele de top dincolo de teren
08:00
Cine este primul fotbalist miliardar din istorie. La 39 de ani, are o avere imensă: „E ca atunci când câștigi Balonul de Aur” # Fanatik
Primul fotbalist miliardar din istorie are 39 de ani și o avere uriașă. A reușit performanțe deosebite până acum și recunoaște că e în culmea fericirii.
07:50
De pe altă planetă! Ultimul recital al lui Messi a adus un nou record pentru starul argentinian, care se va duela cu un român # Fanatik
Fotbalistul lui Inter Miami a marcat două goluri în victoria echipei sale, contra celor de la Nashville, și a bifat un nou record personal în impresionanta carieră
07:40
Legenda lui Real Madrid nu l-ar transfera pe Yamal: „Nu l-am auzit niciodată pe Messi să spună asta” # Fanatik
Chiar dacă a terminat pe locul 2 în clasamentul pentru Balonul de Aur, Lamine Yamal, fotbalistul Barcelonei, nu este dorit la Real Madrid de către o legendă a echipei blanco,
Acum 8 ore
07:00
Afacerea cu care Vica Blochina a dat lovitura. Fosta lui Victor Pițurcă are acum o ocupație neobișnuită # Fanatik
Vica Blochina a dat lovitura cu o super afacere. Cu ce a ajuns să se ocupe fosta lui Victor Pițurcă? Și-a fondat chiar și propriul brand în acest domeniu.
06:50
Decizia luată de Novak Djokovic după ce a devenit cel mai bătrân campion din istoria tenisului mondial. De bucurie și-a rupt tricoul de pe el # Fanatik
Sportivul sârb a câștigat turneul de la Atena, unde l-a învins în finală pe italianul Lorenzo Musetti, scor 4-6, 6-3, 7-5, în 2 ore și 59 de minute. obținând trofeul 101 al carierei
06:40
Inter, cu ochii pe fostul elev al lui Cristi Chivu de la Parma! „Nerazzurrii” au trimis un scouter pentru a-l urmări pe fotbalist # Fanatik
Inter a transferat deja un fotbalist cu care Cristi Chivu a colaborat la Parma, Ange-Yoan Bonny, însă „nerazzurrii” au pe listă și un alt jucător, pe care îl urmăresc îndeaproape.
06:00
De unde provine numele lui Jaqueline Cristian. Sportiva a dezvăluit întreaga poveste: ”E amuzantă” # Fanatik
Jaqueline Cristian a povestit la un moment dat de unde provine numele său, dar și modul în care părinții săi au ajuns să-l aleagă. Povestea e una hilară.
Acum 12 ore
00:40
Fratele unui jucător din SuperLiga a marcat un gol incredibil în Premier League! Seria de victorii a lui Arsenal, stopată în prelungiri. Video # Fanatik
Fratele unui fotbalist din SuperLiga României a marcat un gol extrem de important în Premier League, reușind să oprească seria de victorii a liderului Arsenal.
00:20
Bogdan Baratky exultă după victoria Rapidului cu FC Argeş: „Cine e pe primul loc? Cine e pe primul loc? Rapidu’ e! Rapidu’ e” # Fanatik
Bogdan Baratky a analizat victoria Rapidului în faţa celor de la FC Argeş, scor 2-0, care i-a urcat pe giuleşteni pe primul loc în SuperLiga. Analistul a evidenţiat meritul lui Costel Gâlcă în acest parcurs.
Acum 24 ore
00:10
Victor Angelescu a anunțat ce jucător vrea la Rapid imediat după victoria cu FC Argeș. Ce spune de Mario Tudose, fotbalistul dorit de FCSB și Dinamo # Fanatik
Acționarul minoritar al celor de la Rapid, Victor Angelescu, a vorbit despre echipele cu care formația giuleșteană urmează să se bată pentru titlu, dar a și anunțat ce jucător vrea formația bucureșteană.
00:00
După Gigi Becali, un alt patron din SuperLiga se revoltă împotriva contractului de drepturi TV: “Trebuie reluat votul!”. Cere plecarea lui Gino Iorgulescu de la LPF # Fanatik
Noul contract de drepturi TV din SuperLiga naște un scandal uriaș. Încă un patron s-a arătat nemulțumit de durata înțelegerii și vrea o schimbare la cel mai înalt nivel.
8 noiembrie 2025
23:40
Costel Gâlcă, replică pentru Mircea Lucescu după Rapid – FC Argeș 2-0: „A avut jocul cel mai complet” # Fanatik
Costel Gâlcă a fost extrem de încântat după Rapid - FC Argeș 2-0, mai ales că echipa sa e lider în SuperLiga. Antrenorul a avut însă un mesaj pentru selecționerul Mircea Lucescu
23:30
Alex Dobre a început să cânte în direct după ce Rapid a devenit liderul SuperLigii: „Cine e pe primul loc, cine e pe primul loc…”. Video # Fanatik
Rapid a reușit o nouă victorie în SuperLiga, 2-0, contra celor de la FC Argeș, iar jucătorii formației giuleștene se declară mulțumiți de partida contra piteștenilor.
23:10
Euforie pe Giuleşti după ce Rapid a ajuns lider în SuperLiga! Costel Gâlcă, cel mai aclamat. Video # Fanatik
Rapid este pe primul loc în SuperLiga după victoria cu FC Argeș, scor 2-0. La finalul meciului, fanii alb-vișinii au fost în delir, numele lui Costel Gâlcă fiind cel mai aclamat pe Giulești
23:00
Mario Tudose rupe tăcerea despre transferul la FCSB! S-a enervat în timpul interviului: „Chiar nu pot!” # Fanatik
Mario Tudose a vorbit la finalul partidei Rapid - FC Argeș 2-0 despre posibilitatea unui transfer la FCSB. Ce întrebare l-a iritat pe tânărul fundaș al piteștenilor.
22:50
Starul lui CFR Cluj e aproape să îşi îndeplinească visul! A fost convocat la naţională şi poate juca la Mondialul din America # Fanatik
Starul lui CFR Cluj a fost convocat la naționala țării sale și visează la participarea la Campionatul Mondial din 2026! Performanță impresionantă pentru atacantul din Gruia.
22:50
Pontul zilei de duminică, 9 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cota 5,20 la Hermannstadt – FCSB # Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 9 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5,20 la Hermannstadt - FCSB.
22:40
Biletul zilei la pariuri de duminică, 9 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 304 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League, care ne oferă meciuri extrem de interesante
22:30
Antrenorul de la Alanyaspor, reacție total neașteptată după ce Ianis Hagi a dat un gol de generic cu Trabzonspor: „Nu m-am uitat” # Fanatik
Joao Pereira, antrenor celor de la Alanyaspor, a surprins după golul de generic marcat de Ianis Hagi în remiza cu Trabzonspor, scor 1-1. Lusitanul a ignorat reușita românului
22:10
„Coșmarul lui Vinicius”! Andrei Rațiu, elogiat în Marca înainte de Rayo Vallecano – Real Madrid # Fanatik
Înainte de partida Rayo Vallecano - Real Madrid, presa iberică a analizat precedentele dueluri dintre Andrei Rațiu și Vinicius Junior, internaționalul român fiind caracterizat drept „coșmarul” starului brazilian.
21:50
Rapidistul, „spion” pe Giuleşti! Şi-a făcut apariţia pe stadion înaintea derby-ului din următoarea etapă. Foto # Fanatik
Un nume important din istoria Rapidului, care activează momentan ca tehnician la o altă formație din Superligă, a fost prezent în Giulești la meciul cu FC Argeș pentru a urmări echipa lui Costel Gâlcă.
21:40
Accidentare incredibilă înainte de Hermannstadt – FCSB! S-a „rupt” pe scara autocarului şi ratează meciul # Fanatik
Accidentare stupidă suferită de un fotbalist chiar înaintea meciului dintre Hermannstadt și FCSB. S-a „rupt” pe scara autocarului și nu va juca în partida de la Sibiu
21:20
Săpunaru a dezvăluit motivul pentru care Cîrjan nu s-a impus la Rapid: „Era jucător de bază!” # Fanatik
Fostul jucător al celor de la Rapid, Cristi Săpunaru,, cel care l-a avut coechipier pe Cătălin Cîrjan la formația giuleșteană, a vorbit despre motivul pentru care mijlocașul lui Dinamo nu s-a impus la formația vișinie.
21:10
Alex Musi i-a dat replica lui Robert Ilyeș după Dinamo – Csikszereda 4-0! Cîrjan, reacţie după ce a fost lăsat în afara lotului României: „Nu pot spune că sunt supărat” # Fanatik
Dinamo a învins-o cu 4-0 pe Csikszereda, un meci cu mari probleme de arbitraj. Robert Ilyeș a făcut scandal la final și a primit replica de la Alexandru Musi, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren
21:00
Moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei pe stadionul Giulești, înaintea meciului Rapid - FC Argeș. Cum au reacționat suporterii echipei lui Costel Gâlcă.
20:50
Zeljko Kopic, anunţ trist despre situaţia lui Mazilu la Dinamo! Când poate debuta atacantul transferat din Premier League # Fanatik
Zeljko Kopic a tras concluziile după victoria clară pe care echipa sa a obținut-o în fața celor de la Miercurea Ciuc, 4-0, în etapa cu numărul 16 a SuperLigii. Antrenorul "câinilor" a anunţat şi când va fi apt de joc Mazilu.
20:40
Black Friday pe Giuleşti înainte de Rapid – FC Argeş! Reacţia genială a paznicului: „Au băgat la ce nu se vinde” # Fanatik
Suporterii Rapidului beneficiază de diverse reduceri la magazinul oficial al clubului. Când se va încheia promoția de Black Friday a formației din Superligă.
20:20
Fanatik SuperLiga, duminică, 9 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție incendiară după Rapid – FC Argeș # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de top, duminică, 9 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială după Rapid - FC Argeș
20:10
Robert Ilyeș a „tunat” la adresa Iulianei Demetrescu după arbitrajul din Dinamo – Csikszereda 4-0: „Penibil! Mi-e ruşine mie” # Fanatik
Robert Ilyeș, antrenorul celor de la Miercurea Ciuc, a avut declarații dure după meciul pierdut de echipa sa, 0-4, cu Dinamo, în etapa cu numărul 16 a SuperLigii.
19:50
Știrea-bombă din fotbalul internațional anunțată la „Giovanni show”: „Clubul va fi vândut pe 2 miliarde de euro!”. Exclusiv # Fanatik
Unul dintre marile cluburi de fotbal din lume va fi vândut. Cine este colosul european despre care Giovanni Becali a aflat că se va tranzacționa pentru 2 miliarde de euro.
19:40
Prima repriză a partidei dintre Dinamo și Csikszereda, din etapa cu numărul 16 a SuperLigii, a dus un gol și mai multe faze controversate, pe care Iuliana Demetrescu le-a avut de judecat.
19:20
Daniel Băluţă susţine că realizările sale concrete - metrou, spitale, staţie de pompieri - îl diferenţiază de ceilalţi candidaţi pentru funcţia de primar general al Capitalei.
19:10
Neluțu Varga l-a sunat pe Gigi Becali după ce a căzut transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Voia să-i dea el bani jucătorului să plece de la CFR: ”Să vezi cum stă el în tribună!” # Fanatik
Louis Munteanu a fost foarte aproape de un transfer senzațional la FCSB. De ce a căzut mutarea și ce au discutat patronii Gigi Becali și Neluțu Varga.
