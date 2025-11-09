Robotul Haaland poate depăși recordul lui Alan Shearer chiar astăzi! Manchester City – Liverpool, în direct pe VOYO de la 18:30
Sport.ro, 9 noiembrie 2025 14:20
Duminică, de la 18:30, Manchester City și Liverpool se întâlnesc în duelul care a definit ultimul deceniu din Premier League. Meciul se vede în exclusivitate pe VOYO.
Acum 15 minute
14:30
Andrei Nicolescu, replică dură după atacul lui Robert Ilyeș: ”Aerul de Liga 1 a schimbat percepțiile unora!” # Sport.ro
Dinamo a învins-o pe Csikszereda cu scorul de 4-0 în runda 16 din Superliga României.
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
14:00
Scandal uriaș în Norvegia: un fotbalist de națională a recunoscut că a distribuit conținut explicit cu minori # Sport.ro
Fotbalul norvegian a fost lovit de un scandal uriaș.
14:00
Mai ceva decât Pancu și aproape ca Moți! Jucătorul de câmp intrat în poartă a apărat un penalty în prima ligă # Sport.ro
Situație rarisimă în fotbalul din Maroc.
13:50
Lionel Messi continuă să rescrie istoria fotbalului.
Acum 2 ore
13:10
Marius Șumudică a dat verdictul despre Rapid, după ce fosta sa echipă a urcat pe primul loc: ”Are cel mai norocos an” # Sport.ro
Rapid este noul lider în Superliga României, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în fața lui FC Argeș în etapa cu numărul 16.
13:10
Românul din Eredivisie este în formă maximă.
13:10
Unde apără astăzi Sean McDermott, portarul irlandez dat afară de la Dinamo după doar 3 meciuri # Sport.ro
Sean McDermott, portarul irlandez care a trecut fulgerător pe la Dinamo în 2019, evoluează în prezent în Norvegia, la Molde FK.
Acum 4 ore
12:40
Mihai Stoichiță a explicat de ce a purtat o geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei: ”Asta era lipsă de respect!” # Sport.ro
Legendarul Emeric Ienei s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani și a fost înmormântat sâmbătă cu onoruri militare.
12:40
Inter Milano merge înainte în lupta pentru titlu, iar prestațiile echipei sub comanda lui Cristi Chivu nu trec neobservate în Italia.
12:30
Manchester City - Liverpool, de la 18:30 pe VOYO. Echipe probabile + Cote pariuri. Analiza lui Dan Chilom # Sport.ro
Premier League, EXCLUSIV pe VOYO.
12:30
Încă un meci bun făcut de ”câinii” antrenați de Zeljko Kopic.
12:10
Inter Milano continuă lupta pentru titlu în Italia.
12:10
Ce șansă a ratat Arsenal! ”Tunarii” s-au împiedicat la Sunderland, iar Mikel Arteta a reacționat # Sport.ro
Arsenal a remizat, scor 2-2, în etapa a 11-a din Premier League, cu Sunderland, într-un duel care s-a văzut pe VOYO.
12:00
Rapid a câștigat clar, 2-0 cu FC Argeș în Giulești, și a urcat pe primul loc în Superligă.
11:40
Echipa de tradiție are un parcurs foarte bun în această ediție din Liga 3.
11:40
Mihai Stoica, anunț important despre Vlad Chiricheș și Vali Crețu: ”Vor fi în lot, dar el are o problemă!” # Sport.ro
FCSB se confruntă cu probleme în apărare, dar se pregătesc unele reveniri.
11:30
Fratele „tancului” din Superligă face legea în Premier League! Gol în minutul 90+4 contra liderului Arsenal # Sport.ro
Premier League poate fi nebună.
11:10
Aleix Garcia, maestru de ceremonii într-un 6-0 din Bundesliga! O notă de 10 și cum a salvat-o Harry Kane pe Bayern Munchen # Sport.ro
Goluri multe în ultima etapă din campionatul Germaniei.
11:10
Hermannstadt se duelează cu FCSB în etapa a 16-a din Superliga României.
11:00
Legendarul Sandro Mazzola pune presiune pe Cristi Chivu: „Dacă ești la Inter, trebuie să faci asta” # Sport.ro
Inter – Lazio are loc duminică, de la ora 21:45, pe Giuseppe Meazza, și poate fi urmărit în format liveTEXT pe Sport.ro.
10:50
Capitolul la care FCSB este ultima în Europa League! E și un clasament la care roș-albaștrii sunt în top # Sport.ro
Prestațiile celor de la FCSB în Europa League nu se mai ridică la nivelul celor din sezonul trecut, atunci când roș-albaștrii au făcut spectacol.
Acum 6 ore
10:40
Argentinianul a condus-o pe Inter Miami spre victorie și calificarea în semifinale.
10:20
Olympique Lyon – PSG, derby-ul serii în Ligue 1! Meciul se vede LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la 21:45 # Sport.ro
Ligue 1 se vede doar pe VOYO, iar etapa aceasta aduce un nou duel tare.
10:10
Cum l-au numit spaniolii pe Andrei Rațiu înainte de Rayo – Real Madrid! Au amintit de episodul ” Vini nu mă prinde” # Sport.ro
Rayo Vallecano, echipa la care evoluează Andrei Rațiu, se duelează cu Real Madrid în etapa 12 din La Liga.
10:10
LIGUE 1 | Lorient - Toulouse, Angers - Auxerre, Metz - Nice și Strasbourg - Lille, în direct pe VOYO! # Sport.ro
Partidele din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
10:00
Meci fără goluri în derby-ul torinez.
10:00
Manchester City - Liverpool, superderby în Premier League! Meciul se vede în direct pe VOYO de la 18:30 # Sport.ro
Premier League se vede în România în exclusivitate pe VOYO. Poți urmări meciurile live, oricând, de oriunde, de pe orice platformă. Duelul Manchester City - Liverpool este transmis în direct de la ora 18:30. Partida poate fi urmărită și în format live video pe Sport.ro.
10:00
Zi plină de meciuri în Premier League! Aston Villa - Bournemouth, Brentford - Newcastle, Crystal Palace - Brighton și Nottingham - Leeds se văd pe VOYO # Sport.ro
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
09:50
Unirea Slobozia - CFR Cluj, de la 14:30. Daniel Pancu debutează pe banca singurei echipe care a primit gol meci de meci! # Sport.ro
Primul meci al zilei din Superligă este LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:40
Universitatea Craiova - UTA Arad, de la ora 17:30. Oltenii revin pe podium doar dacă înving! # Sport.ro
Partida din Bănie contează pentru etapa 16 din Superligă.
09:40
Silviu Lung, față în față cu Diego Maradona: „Atunci ne-am dat seama de adevărata noastră valoare” # Sport.ro
Au trecut 35 de ani de la Argentina - România 1-1, meciul care a trimis naționala în optimi la Mondialul din Italia ’90.
09:30
FC Hermannstadt - FCSB, de la ora 20:30! Campioana vine după două victorii consecutive la zero în Superligă # Sport.ro
Partida de la Sibiu contează pentru etapa cu numărul 16.
09:00
Liviu Antal, al nouălea meci consecutiv cu gol marcat! Un alt fotbalist român, vicecampion în Lituania # Sport.ro
Campionatul lituanian s-a încheiat, iar jucătorii din țara noastră au terminat pe podium.
09:00
Mihai Stoica a recunoscut că Denis Alibec poate pleca de la FCSB în iarnă: ”El știe asta!” # Sport.ro
Denis Alibec a semnat cu FCSB în vară, însă a doua sa aventură la FCSB nu decurge așa cum s-ar fi așteptat.
09:00
Maurizio Sarri, antrenorul lui Lazio, a avut cuvinte grele despre Cristi Chivu înaintea duelului direct de duminică seară, pe „Giuseppe Meazza”, în etapa a 11-a din Serie A. Meciul începe la 21:45 și poate fi urmărit în format liveTEXT pe Sport.ro.
08:50
Meciurile din Liga Zimbrilor și Liga Florilor sunt transmise în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.
Acum 8 ore
08:40
Rapid a câștigat clar în Giulești, 2-0 cu FC Argeș, și a urcat pe primul loc în Superliga.
08:30
Dinamo s-a impus cu scorul de 4-0 în fața lui Csikszereda în etapa 16 din Superliga României.
08:30
Echipele de volei din Ștefan cel Mare au pretenții mari și în acest sezon.
Acum 24 ore
23:50
Fotbalistul pentru care Gigi Becali a fost în stare să facă o românească, pe lista cluburilor din străinătate: ”Surprinzător!” # Sport.ro
Mario Tudose, fundașul celor de la FC Argeș, a fost dorit de Gigi Becali la FCSB, însă mutarea a picat după ce, după un acord inițial, piteștenii au crescut prețul.
23:40
Gâlcă ține Rapidul cu picioarele pe pământ după victoria cu Argeș: "Mai e mult! Obiectivul e Europa, apoi vedem" # Sport.ro
Rapid a învins-o pe FC Argeș cu 2-0, sâmbătă seară, în etapa a 16-a, și a urcat pe primul loc în Superliga.
23:40
Fostul lider mondial a fost nevoit să ia o decizie extrem de dureroasă pe acest final de sezon.
23:20
FCSB, Craiova și Dinamo îl vor! Reacția lui Mario Tudose: "Orice jucător își dorește la mai bine" # Sport.ro
FC Argeș a cedat pe terenul Rapidului, scor 2-0.
23:10
Rapid a învins-o cu 2-0 pe FC Argeș în etapa a 16-a din Supeliga României.
23:00
Ianis Hagi i-a lăsat pe turci cu gura căscată: supărarea sa, după ce a dat un gol magnific # Sport.ro
Mijlocașul celor de la Alanyaspor a fost omul meciului, în egalul din deplasare cu Trabzonspor: 1-1.
23:00
Starul CFR-ului, "taxat" de Mutu după dezvăluirile făcute de Gigi Becali: "Bine i-a făcut!" # Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) a ratat transferul la FCSB după ce i-a solicitat lui Gigi Becali un salariu considerat astronomic: 60.000 de euro pe lună. Patronul roș-albaștrilor a ieșit imediat din negocieri.
22:40
De necrezut! Ioan Varga l-a plătit pe Louis Munteanu să plece la FCSB! Dezvăluirea lui Gigi Becali # Sport.ro
Gigi Becali a dezvăluit că Ioan Varga i-a propus o afacere surprinzătoare în legătură cu transferul lui Louis Munteanu.
22:30
Mircea Lucescu, apărat de un patron din Superliga după anunțarea lotului: "Selecția e corectă!" # Sport.ro
Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile cu Bosnia și San Marino, iar lista a stârnit din nou discuții aprinse.
22:20
Sportiva din Kazahstan și-a trecut în cont un succes imens. Atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar.
