Luca Mihai, primul gol în SuperLiga după ce a trăit un coşmar fără sfârşit: „Mama plângea pe mine şi nu o recunoşteam”
Fanatik, 9 noiembrie 2025 18:50
Luca Mihai a renăscut ca Pasărea Phoenix. Încercat de o accidentare cruntă în urmă cu un an jumate, mijlocașul și-a deschis cont în SuperLiga cu un gol fabulos în U Craiova - UTA Arad
Acum 5 minute
19:20
Fanatik SuperLiga, luni, 10 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție incendiară după etapa a 16-a de campionat # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de top, luni, 10 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune de senzație etapa cu numărul 16 din SuperLiga.
Acum 30 minute
19:00
Andrei Raţiu, coşmarul lui Vinicius: „Dacă ar fi englez ar valora 80 de milioane!”. Fundaşul român, evoluţie de senzaţie cu Real Madrid. Video # Fanatik
Andrei Rațiu, meci fabulos contra lui Real Madrid! Fundașul român l-a blocat perfect pe Vinicius și a fost lăudat în presa spaniolă: „Dacă ar fi englez, ar valora 80 de milioane”.
Acum o oră
18:50
Luca Mihai, primul gol în SuperLiga după ce a trăit un coşmar fără sfârşit: „Mama plângea pe mine şi nu o recunoşteam” # Fanatik
Luca Mihai a renăscut ca Pasărea Phoenix. Încercat de o accidentare cruntă în urmă cu un an jumate, mijlocașul și-a deschis cont în SuperLiga cu un gol fabulos în U Craiova - UTA Arad
18:30
Fotbalistul lui Csikszereda se victimizează în presa maghiară: „Nu suntem cel mai bine tratați” # Fanatik
Jucătorul care evoluează pentru Csikszereda, interviu complet neașteptat pentru jurnaliștii maghiari. Ce le-a dezvăluit acestora în urmă cu puțin timp.
Acum 2 ore
18:10
Meci de infarct pentru Dan Şucu! Genoa a ratat un penalty la 1-1 cu Fiorentina şi a luat gol imediat după. Video # Fanatik
Echipa patronată de Dan Șucu, Genoa, a avut parte de un meci de infarct în ultima etapă din Serie A, contra celor de la Fiorentina, în runda cu numărul 11.
17:40
Mirel Rădoi, ca Marius Şumudică! Antrenorul Universităţii Craiova şi obiectul vestimentar de care nu se mai desparte. Exclusiv # Fanatik
Pe modelul lui Marius Șumudică, Mirel Rădoi pare că are un obiect vestimentar norocos, de care nu se mai desparte în ultima vreme. Iată despre ce lucru din garderoba sa este vorba
17:40
Scandal de proporții! Colegul lui Erling Haaland își așteaptă sentința după ce a distribuit conținut explicit cu minori # Fanatik
Colegul lui Erling Haaland din naționala Norvegiei își așteaptă sentința după ce a recunoscut că a distribuit pe internet conținut explicit cu minori. Cum a motivat gestul său
Acum 4 ore
17:20
Profețiile lui Mitică, luni, 10 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului # Fanatik
La Profețiile lui Mitică, Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza, luni, 10 noiembrie, de la ora 13:30, cele mai importante subiecte ale momentului din România. Unde și cum poți vedea emisiunea
17:00
Louis Munteanu, misterios cu transferul la FCSB: „O să vină iarna și o să vedeți”. Ce spune despre salariul cerut lui Gigi Becali # Fanatik
Louis Munteanu nu uită și nu iartă. Atacantul lui CFR Cluj i-a dat replica lui Gigi Becali, care l-a făcut obraznic. Patronul FCSB a dezvăluit că Munteanu a cerut un salariu enorm pentru SuperLiga
16:30
Maurizio Sarri, avertisment pentru Cristi Chivu înainte de Inter – Lazio: „Mergem acolo să obținem un rezultat”. Cuvinte mari pentru antrenorul român # Fanatik
Maurizio Sarri, antrenorul lui Lazio, a prefațat meciul pe care formația din capitala Italiei îl va disputa pe San Siro contra lui Inter. Experimentatul tehnician a vorbit și despre omologul său, Cristi Chivu.
16:10
Incredibil! Ce i-a ordonat Nicolae Ceaușescu lui Emeric Ienei după ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni! # Fanatik
Andrei Vochin și-a amintit la "Oldies but Goldies" întâlnirea dintre Emeric Ienei și Nicolae Ceaușescu imediat după ce Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.
16:00
Fază controversată în Unirea Slobozia – CFR Cluj. Golul lui Cordea a fost validat, deși nu e clar dacă era sau nu în offside. Reacția genială a lui Daniel Pancu # Fanatik
Fază controversată în meciul Unirea Slobozia - CFR Cluj! Golul lui Cordea a stârnit confuzie totală, iar Daniel Pancu a avut o reacție savuroasă după decizia arbitrilor.
15:40
Femeia arbitru Iuliana Demetrescu, făcută praf după Dinamo – Csikszereda 4-0! Cristi Balaj: “Nu a fost penalty la Musi! Bărbații din VAR au încurcat-o, nu trebuiau să intervină” # Fanatik
Cum a fost catalogată prestația Iulianei Demetrescu după ce a fost la centru în Dinamo - Csikszereda 4-0. Care au fost principalele greșeli comise de arbitră.
15:30
Diana Șucu, mesaj inedit după ce Rapid a urcat pe locul 1 în SuperLiga. Ce a transmis soția patronului # Fanatik
Diana Șucu a făcut o postare specială la scurtă vreme după ce Rapid a ajuns pe prima poziție în SuperLiga. A lăsat câteva cuvinte pe rețelele de socializare.
Acum 6 ore
14:50
Ianis Hagi, comparat în Turcia cu tatăl său, Gică Hagi. Ce răspuns a oferit fotbalistul de la Alanyaspor după golul fabulos pe care l-a marcat # Fanatik
Ianis Hagi a fost asemănat cu figura paternă, Gică Hagi, după meciul Trabzonspor - Alanyaspor, încheiat cu scorul 1-1. Reacția pe care a avut-o jucătorul.
14:30
Primul 11 al FCSB cu Hermannstadt. Surpriza din atac: cine joacă vârf în locul lui Bîrligea # Fanatik
FCSB joacă la Sibiu într-o formulă surprinzătoare, cu Bîrligea lăsat în afara primului 11. Pentru postul de atacant, Elias Charalambous l-a ales pe Mamadou Thiam.
14:10
Moment controversat de reculegere pe Giulești în memoria lui Emeric Ienei: “A fost huiduit copios de restul stadionului” # Fanatik
Scena care a șocat fotbalul românesc la meciul Rapidului pe Giulești. Ce s-a întâmplat la momentul de reculegere în memoria lui Emeric Ienei și cum a fost explicat, de fapt, comportamentul suporterilor.
13:40
Șeful lui Dinamo dă de pământ cu maghiarii de la Csikszereda după acuzele de „arbitraj ca pe vremea Miliției”: „Fudulia e contagioasă în zona aia” # Fanatik
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, i-a făcut praf pe oamenii din conducerea lui Csikszereda Miercurea Ciuc. Dialog uluitor cu președintele ciucanilor
13:30
“Era ca un câine plouat de supărare!” Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre Soro și Musi. Culisele victoriei lui Dinamo # Fanatik
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, laudă forma excelentă a echipei și golul lui Alexandru Musi, dar transmite și un semnal clar pentru Mazilu și Epassy înainte de reluarea Superligii.
Acum 8 ore
12:50
Are Dinamo șanse reale să fie campioană? Verdict ferm după 4-0 cu Csikszereda: “Asta le mai trebuie!” # Fanatik
Ce îi mai lipsește, de fapt, lui Dinamo în acest moment pentru a fi campioană în SuperLiga. Marius Șumudică a dat verdictul în direct după victoria „câinilor” cu Csikszereda.
12:30
Foto exclusiv. Unde a sărbătorit Pașcanu golul cu FC Argeș! Ce făcea fundașul Rapidului la 2 noaptea # Fanatik
Imagini surprinzătoare cu Alexandru Pașcanu, imediat după victoria Rapidului cu FC Argeș! Fundașul giuleștean a fost văzut la un festival celebru, la doar câteva ore după meci.
12:20
„Lui Dobre i-a fost rău în aeroport! Cădea din picioare!” Merita convocat la echipa națională? Robert Niță și Dănuț Lupu, dezbatere încinsă în direct # Fanatik
Rapid a ajuns pe primul loc din SuperLiga, însă cu un Alex Dobre bolnav. Robert Niță a spus totul despre fotbalistul giuleștenilor. De ce l-a contrat Dănuț Lupu în direct.
12:10
„Rapid se bate la titlu! Are cel mai norocos an din istorie!” Marius Șumudică a numit cei 3 factori majori care fac echipa lui Costel Gâlcă favorită în SuperLiga # Fanatik
Marius Șumudică a analizat parcursul Rapidului de până acum și a dezvăluit cei trei factori pentru care giuleștenii se află pe prima poziție. Cât a contat norocul pe care l-a avut echipa lui Costel Gâlcă
12:00
Șoc! Rinat Ahmetov preia un club din SuperLiga!? Care e condiția pentru a face Șahtior de România! # Fanatik
Rinat Ahmetov este foarte aproape să devină noul patron la Oțelul Galați, dacă va prelua Combinatul Siderurgic. O asemenea variantă ar schimba polii de putere în SuperLiga, așa cum s-a analizat la FANATIK SUPERLIGA.
11:30
Regretatul Emeric Ienei este o legendă a clubului Steaua, însă, cu toate acestea, relația dintre el și echipă nu a fost mereu roz. De ce a plecat nea Imi de nu mai puțin de șase ori de la club, în ciuda performanțelor
Acum 12 ore
11:10
România a vândut Dacia Duster în străinătate înainte de 1989. Mașina avea volan pe dreapta, era decapotabilă și a fost promovată într-o reclamă la un meci cu Liverpool # Fanatik
Puțină lume cunoaște faptul că România a vândut încă dinainte de 1989 Dacia Duster în străinătate. Cum arăta mașina și în ce țară mare a ajuns aceasta.
10:40
Vlad Chiricheș și Vali Crețu, pregătiți să revină pe teren. „A fost puțin căzut pentru că nu era obișnuit”. Când vor prinde lotul FCSB. Exclusiv # Fanatik
Care este situația veteranilor Vlad Chiricheș și Valentin Crețu la FCSB. Mihai Stoica a anunțat când revin, de fapt, cei doi fundași ai campioanei României.
10:30
Meciul zilei de duminică, 9 noiembrie, în prima ligă a României, se dispută la Sibiu între echipa locală Hermannstadt și FCSB, campioana ultimilor doi ani. Pe Bune, doar pe Betano, la cel mai bun operator […]
10:10
Ce s-a ales de stadionul din București unde s-a jucat primul meci oficial în nocturnă. Cinci finale de Cupă găzduite de arenă # Fanatik
Stadionul din București unde s-a jucat primul meci oficial în nocturnă are o istorie extrem de încărcată. Aici a evoluat un club istoric din țara noastră, cu rezultate de excepție pe plan intern.
09:50
Euforia încă n-a trecut după triumful de la Viena. Universitatea Craiova are meci cu UTA, dar Rădoi încă se gândește la „nebunia“ de pe Allianz: „Am rămas plăcut surprins!“ # Fanatik
Mirel Rădoi continuă să se bucure și să se mândrească de faptul că jocul prestat de Universitatea Craiova încântă nu doar Bănia, ci și întreaga țară. Ce a spus despre UTA, viitorul adversar al Științei.
09:40
Ilie Năstase, moment special la Turneul Campionilor de la Torino! Legenda tenisului românesc s-a întâlnit cu Carlos Alcaraz și a discutat cu marele favorit al competiției.
09:20
Meme Stoica a comentat în direct sondajul INSCOP solicitat de Fanatik în care românii cred că FSCB ia titlul! # Fanatik
FCSB este văzută cu prima șansă la câștigarea titlului în SuperLiga într-un sondaj de opinie comandat de FANATIK. Meme Stoica a văzut cifrele și a dat verdictul cu privire la bătălia supremă.
09:10
Antrenorul român care îl are ca model pe Mircea Lucescu. ”Noi suntem cei mai mari hoți de pe pământ” # Fanatik
Într-o țara importantă din Europa îl găsim pe antrenorul român, mai puțin cunoscut în țară, care îl are ca model pe Mircea Lucescu. Ce apreciază acesta la marele tehnician.
08:50
„E bine să stai la lojă și să bei vin?” Soția internaționalului român a sărit în apărarea bărbatului ei # Fanatik
Un schimb acide de replici a avut loc în tribune după terminarea meciului dintre Petrolul și Oțelul, scor 0-0, în prima etapă a returului Superligii României
08:40
Fotbalistul celor de la Bayern Munchen, Luis Diaz, a reușit un gol care poate candida cu șanse reale la trofeul Puskas, pentru cel mai frumos gol al anului.
08:20
Ea este noua regină a instagramului din tenisul mondial! Are mai mulți următori decât toate româncele la un loc # Fanatik
Instagramul rămâne un instrument social media preferat de sportivi, prin intermediul căruia își promovează imaginea și performanțele de top dincolo de teren
08:00
Cine este primul fotbalist miliardar din istorie. La 39 de ani, are o avere imensă: „E ca atunci când câștigi Balonul de Aur” # Fanatik
Primul fotbalist miliardar din istorie are 39 de ani și o avere uriașă. A reușit performanțe deosebite până acum și recunoaște că e în culmea fericirii.
07:50
De pe altă planetă! Ultimul recital al lui Messi a adus un nou record pentru starul argentinian, care se va duela cu un român # Fanatik
Fotbalistul lui Inter Miami a marcat două goluri în victoria echipei sale, contra celor de la Nashville, și a bifat un nou record personal în impresionanta carieră
07:40
Legenda lui Real Madrid nu l-ar transfera pe Yamal: „Nu l-am auzit niciodată pe Messi să spună asta” # Fanatik
Chiar dacă a terminat pe locul 2 în clasamentul pentru Balonul de Aur, Lamine Yamal, fotbalistul Barcelonei, nu este dorit la Real Madrid de către o legendă a echipei blanco,
07:00
Afacerea cu care Vica Blochina a dat lovitura. Fosta lui Victor Pițurcă are acum o ocupație neobișnuită # Fanatik
Vica Blochina a dat lovitura cu o super afacere. Cu ce a ajuns să se ocupe fosta lui Victor Pițurcă? Și-a fondat chiar și propriul brand în acest domeniu.
06:50
Decizia luată de Novak Djokovic după ce a devenit cel mai bătrân campion din istoria tenisului mondial. De bucurie și-a rupt tricoul de pe el # Fanatik
Sportivul sârb a câștigat turneul de la Atena, unde l-a învins în finală pe italianul Lorenzo Musetti, scor 4-6, 6-3, 7-5, în 2 ore și 59 de minute. obținând trofeul 101 al carierei
06:40
Inter, cu ochii pe fostul elev al lui Cristi Chivu de la Parma! „Nerazzurrii” au trimis un scouter pentru a-l urmări pe fotbalist # Fanatik
Inter a transferat deja un fotbalist cu care Cristi Chivu a colaborat la Parma, Ange-Yoan Bonny, însă „nerazzurrii” au pe listă și un alt jucător, pe care îl urmăresc îndeaproape.
Acum 24 ore
06:00
De unde provine numele lui Jaqueline Cristian. Sportiva a dezvăluit întreaga poveste: ”E amuzantă” # Fanatik
Jaqueline Cristian a povestit la un moment dat de unde provine numele său, dar și modul în care părinții săi au ajuns să-l aleagă. Povestea e una hilară.
00:40
Fratele unui jucător din SuperLiga a marcat un gol incredibil în Premier League! Seria de victorii a lui Arsenal, stopată în prelungiri. Video # Fanatik
Fratele unui fotbalist din SuperLiga României a marcat un gol extrem de important în Premier League, reușind să oprească seria de victorii a liderului Arsenal.
00:20
Bogdan Baratky exultă după victoria Rapidului cu FC Argeş: „Cine e pe primul loc? Cine e pe primul loc? Rapidu’ e! Rapidu’ e” # Fanatik
Bogdan Baratky a analizat victoria Rapidului în faţa celor de la FC Argeş, scor 2-0, care i-a urcat pe giuleşteni pe primul loc în SuperLiga. Analistul a evidenţiat meritul lui Costel Gâlcă în acest parcurs.
00:10
Victor Angelescu a anunțat ce jucător vrea la Rapid imediat după victoria cu FC Argeș. Ce spune de Mario Tudose, fotbalistul dorit de FCSB și Dinamo # Fanatik
Acționarul minoritar al celor de la Rapid, Victor Angelescu, a vorbit despre echipele cu care formația giuleșteană urmează să se bată pentru titlu, dar a și anunțat ce jucător vrea formația bucureșteană.
00:00
După Gigi Becali, un alt patron din SuperLiga se revoltă împotriva contractului de drepturi TV: “Trebuie reluat votul!”. Cere plecarea lui Gino Iorgulescu de la LPF # Fanatik
Noul contract de drepturi TV din SuperLiga naște un scandal uriaș. Încă un patron s-a arătat nemulțumit de durata înțelegerii și vrea o schimbare la cel mai înalt nivel.
8 noiembrie 2025
23:40
Costel Gâlcă, replică pentru Mircea Lucescu după Rapid – FC Argeș 2-0: „A avut jocul cel mai complet” # Fanatik
Costel Gâlcă a fost extrem de încântat după Rapid - FC Argeș 2-0, mai ales că echipa sa e lider în SuperLiga. Antrenorul a avut însă un mesaj pentru selecționerul Mircea Lucescu
23:30
Alex Dobre a început să cânte în direct după ce Rapid a devenit liderul SuperLigii: „Cine e pe primul loc, cine e pe primul loc…”. Video # Fanatik
Rapid a reușit o nouă victorie în SuperLiga, 2-0, contra celor de la FC Argeș, iar jucătorii formației giuleștene se declară mulțumiți de partida contra piteștenilor.
23:10
Euforie pe Giuleşti după ce Rapid a ajuns lider în SuperLiga! Costel Gâlcă, cel mai aclamat. Video # Fanatik
Rapid este pe primul loc în SuperLiga după victoria cu FC Argeș, scor 2-0. La finalul meciului, fanii alb-vișinii au fost în delir, numele lui Costel Gâlcă fiind cel mai aclamat pe Giulești
