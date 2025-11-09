”O să moară mai multe păduri!” O lege din Parlamentul României alertează activiștii de mediu din Europa
Romania Curată, 9 noiembrie 2025 23:20
Industria lemnului românesc și aliații săi din Parlament doresc să extindă exploatările forestiere în ariile protejate, argumentând că acest lucru este necesar pentru a opri gândacul de scoarță, avertizează, pe rețelele sociale, Matthias Schickhofer, jurnalist și fotograf din Austria, care a vizitat de mai multe ori România, fiind implicat în protejarea pădurilor virgine de aici […] Articolul ”O să moară mai multe păduri!” O lege din Parlamentul României alertează activiștii de mediu din Europa apare prima dată în România curată.
• • •
Industria lemnului românesc și aliații săi din Parlament doresc să extindă exploatările forestiere în ariile protejate, argumentând că acest lucru este necesar pentru a opri gândacul de scoarță, avertizează, pe rețelele sociale, Matthias Schickhofer, jurnalist și fotograf din Austria, care a vizitat de mai multe ori România, fiind implicat în protejarea pădurilor virgine de aici […] Articolul ”O să moară mai multe păduri!” O lege din Parlamentul României alertează activiștii de mediu din Europa apare prima dată în România curată.
Acum 8 ore
17:50
Lecția Roșia Montană. Cum am găsit un sat căruia mulți îi cântau prohodul, plin de copii # Romania Curată
Să strângi o sută de oameni la lansarea unei cărți nu e lucru ușor nici în București, Cluj, Timișoara, Iași ori altă mare urbe a țării cu universități, librării, teatre, aule, festivaluri și alte pretenții culturale, justificate ori doar expandate de departamentele de PR. Însă nu e la fel de greu și la Roșia Montană. […] Articolul Lecția Roșia Montană. Cum am găsit un sat căruia mulți îi cântau prohodul, plin de copii apare prima dată în România curată.
16:13
Haos total pe drumul forestier deschis circulației publice prin pădurea Băneasa. Un copac a blocat zeci de mașini aproape o oră # Romania Curată
Drumul forestier deschis prin Pădurea Băneasa, cu acordul Romsilva, pentru a-și putea extinde afacerea dezvoltatorii imobiliari ai cartierului Greenfield a fost închis, ieri, 8 octombrie, pe perioada Codului Roșu. Asta chiar dacă, în timpul dezbaterilor publice de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și din Comisia pentru Mediu a Camerei Deputaților, susținătorii deschiderii drumului au […] Articolul Haos total pe drumul forestier deschis circulației publice prin pădurea Băneasa. Un copac a blocat zeci de mașini aproape o oră apare prima dată în România curată.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Cazul Fănel Bogos, omul de afaceri din Vaslui anchetat de DNA pentru că ar fi plătit peste un milion și jumătate de euro în încercarea de a obține o audiență la premier, e simptomatic pentru felul în care România a amestecat, timp de trei decenii, statul cu influența personală, loialitatea instituțională cu cea de gașcă, […] Articolul Dosarul Bogoș de la Vaslui. Când siguranța națională devine afacere privată apare prima dată în România curată.
09:10
Victorie uriașă pentru Roșia Montană, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Compania care ne pretindea despăgubiri de miliarde de dolari poate fi executată silit. Cum s-a sărbătorit vestea la Cluj # Romania Curată
Joi, 6 noiembrie 2025, a fost o nouă zi istorică pentru Roșia Montană și pentru ceea ce înseamnă implicarea civică. Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a anunțat, printr-un comunicat de presă, că a dispus în mod definitiv că statul român poate institui un sechestru asigurator pe acțiunile companiei Gabriel Resources, dacă aceasta nu-și […] Articolul Victorie uriașă pentru Roșia Montană, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Compania care ne pretindea despăgubiri de miliarde de dolari poate fi executată silit. Cum s-a sărbătorit vestea la Cluj apare prima dată în România curată.
6 noiembrie 2025
10:00
Efectele implicării. După dezvăluirile făcute pe România Curată, se iau măsuri suplimentare de protecție a pădurilor virgine din Maramureș incluse în UNESCO (foto & video) # Romania Curată
Am fost la marcat arbori fabuloși. Nu pentru tăiat, ci pentru protejat. Nu ne oprim doar la dezvăluiri de furturi și sesizări penale pentru a salva, în mod real, pădurile virgine incluse în UNESCO. Împreună cu Horea Petrehuș, de la Asociația Valori Superioare, ne-am întors, ieri (miercuri), în pădurile virgine incluse în UNESCO Codrii Seculari […] Articolul Efectele implicării. După dezvăluirile făcute pe România Curată, se iau măsuri suplimentare de protecție a pădurilor virgine din Maramureș incluse în UNESCO (foto & video) apare prima dată în România curată.
4 noiembrie 2025
10:10
Operațiunea Jupiter 4: Descinderi cu mascații peste Mafia Pădurilor din județele Maramureș și Bistrița-Năsăud # Romania Curată
Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul Operațiunii „JUPITER 4”, în cursul zilei de astăzi, 4 noiembrie, se desfășoară 42 de acțiuni operative, în cadrul cărora au loc 211 de percheziții domiciliare, fiind puse în executare 68 mandate de aducere în […] Articolul Operațiunea Jupiter 4: Descinderi cu mascații peste Mafia Pădurilor din județele Maramureș și Bistrița-Năsăud apare prima dată în România curată.
09:20
Zeci de organizații locale și de mediu i-au cerut ministrei Mediului, Diana Buzoianu, protecție strictă pentru râul Jiu # Romania Curată
România Curată s-a alăturat demersului mai multor organizații locale și de mediu care i-au solicitat ministrei Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, instituirea unui regim de protecție strict pentru râul Jiu în Planul de Management al Parcului Național Defileul Jiului. Semnatarii mai cer eliminarea din planul de management a excepțiilor care ar permite construcțiile hidrotehnice […] Articolul Zeci de organizații locale și de mediu i-au cerut ministrei Mediului, Diana Buzoianu, protecție strictă pentru râul Jiu apare prima dată în România curată.
31 octombrie 2025
08:40
Lovitură, pentru mafioți. Camion folosit de Clanul Cofenilor să transporte lemn pentru Schweighofer, prins în flagrant și confiscat de Poliție # Romania Curată
Polițiștii maramureșeni au confiscat, aseară (joi, 30 octombrie), pe o stradă din Broșa, un camion care transporta ilegal lemn, relatează jurnaliștii locali. Potrivit acestora, șoferul ar fi fugit de la fața locului. Ulterior, un bărbat s-a prezentat la Poliție, susținând că autovehiculul îi aparține, că l-ar fi împrumutat unui vecin și că n-ar fi știut […] Articolul Lovitură, pentru mafioți. Camion folosit de Clanul Cofenilor să transporte lemn pentru Schweighofer, prins în flagrant și confiscat de Poliție apare prima dată în România curată.
30 octombrie 2025
12:20
Oana Gheorghiu, vicepremier venit din societatea civilă. Minimele așteptări ale românilor de la un om care vine din zona ONG # Romania Curată
Fondatoarea “Dăruiește Viață”, simbol al implicării civice și al construcției de instituții din resursele și solidaritatea cetățenilor, a depus astăzi jurământul și a devenit vicepremier în Guvernul Bolojan. În mesajul său la investire, Oana Gheorghiu a spus clar: „În noul rol, voi încerca să duc mai departe acest mesaj: că oamenii vor schimbare și reformă, […] Articolul Oana Gheorghiu, vicepremier venit din societatea civilă. Minimele așteptări ale românilor de la un om care vine din zona ONG apare prima dată în România curată.
29 octombrie 2025
15:30
Invitație la acțiune: joi se votează proiectul pentru protejarea arborilor din București # Romania Curată
În luna februarie, peste 1.500 de bucureșteni semnau o petiție prin care cereau mărirea amenzilor pentru tăierile ilegale de arbori din Capitală, o inițiativă civică pornită de comunitatea Parcul IOR Dispare, susținută de activiști, organizații și cetățeni preocupați de protejarea spațiilor verzi. Astăzi, numărul semnăturilor a ajuns la 2.500, iar presiunea publică a dat roade: […] Articolul Invitație la acțiune: joi se votează proiectul pentru protejarea arborilor din București apare prima dată în România curată.
07:10
EXCLUSIV: Maramureșul pierdut. Investigație în țara hoților de lemne, în pădurile în care și însoțit de jandarmi e riscant să intri (FOTO, VIDEO, DOCUMENTE) # Romania Curată
Despre înstăpânirea clanurilor peste pădurile Maramureșului, în special peste cele dinspre granița cu Ucraina, presa locală scrie de vreun deceniu și jumătate cel puțin. Din când în când, mai apare și câte un reportaj ori o anchetă în presa națională, de multe ori cu imagini șocante, filmate din elicopter (mai nou cu dronele), cu versanți […] Articolul EXCLUSIV: Maramureșul pierdut. Investigație în țara hoților de lemne, în pădurile în care și însoțit de jandarmi e riscant să intri (FOTO, VIDEO, DOCUMENTE) apare prima dată în România curată.
27 octombrie 2025
11:00
După 15 ani de șantier și peste 315 milioane de euro cheltuiți din bani publici, BOR a sfințit Catedrala Mântuirii Neamului, unul dintre cele mai scumpe proiecte construite vreodată din fonduri de stat. Ceremonia de sfințire a fost gândită ca un moment istoric, cu peste 2.500 de invitați oficiali, prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I, restricții […] Articolul Sfințirea unui sac fără fund: Catedrala Bugetului Neamului apare prima dată în România curată.
25 octombrie 2025
13:50
Instituțiile strategice ale României alimentează cu Lukoil. Combustibili și lubrifianți de proveniență rusească ajung în continuare la armată, aeroporturi și instituții nucleare, în ciuda sancțiunilor europene # Romania Curată
Chiar și după ce Uniunea Europeană a impus măsuri descurajatoare asupra afacerilor și contractelor cu companii rusești, sute de instituții din România, printre care unități militare, aeroporturi și regii din domeniul nuclear, au continuat să cumpere combustibili și produse petroliere de la Lukoil România și Lukoil Lubricants. O analiză România Curată, efectuată asupra achizițiilor publice […] Articolul Instituțiile strategice ale României alimentează cu Lukoil. Combustibili și lubrifianți de proveniență rusească ajung în continuare la armată, aeroporturi și instituții nucleare, în ciuda sancțiunilor europene apare prima dată în România curată.
21 octombrie 2025
01:30
SE POATE! Conducerea Salrom a fost demisă pentru dezastrul de la Praid. Cum a rezistat în funcție directorul general încă cinci luni după inundarea salinei și care a fost ultima lui sfidare # Romania Curată
Directorul general al Salrom, Constantin Dan Dobrea, și colegii lui din conducerea Societății Naționale a Sării au fost demiși, se arată într-un mesaj postat pe Facebook, marți seara, de ministrul Economiei, Radu Miruță. ”S-a terminat cu nepăsarea și aroganța celor care cred că resursele statului român sunt moștenire personală!”, a scris ministrul, care a mai […] Articolul SE POATE! Conducerea Salrom a fost demisă pentru dezastrul de la Praid. Cum a rezistat în funcție directorul general încă cinci luni după inundarea salinei și care a fost ultima lui sfidare apare prima dată în România curată.
20 octombrie 2025
22:10
Nicușor Dan, asaltat de cetățeni. De ce a primit președintele României sute de mesaje pe mail într-o singură zi și ce i se cere să facă # Romania Curată
Sute de cetățeni i-au scris, luni (20 octombrie) președintelui României, Nicușor Dan, pe adresa de mail procetatean@presidency.ro, solicitându-i să atace la Curtea Constituțională (CCR) propunerea legislativă, adoptată săptămâna trecută de Parlament, care permite mutilarea parcurilor naționale și a altor arii naturale protejate pentru realizarea unor proiecte hidrotehnice controversate, moștenite din perioada comunistă. Oamenii își pun […] Articolul Nicușor Dan, asaltat de cetățeni. De ce a primit președintele României sute de mesaje pe mail într-o singură zi și ce i se cere să facă apare prima dată în România curată.
13:10
Postul România TV, amendat de CNA pentru minciunile despre Alina Mungiu-Pippidi, SAR și România Curată # Romania Curată
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a amendat postul România TV pentru minciunile legate de finanțările de care ar beneficia Societatea Academică din România (SAR), președinte SAR, Alina Mungiu-Pippidi, și platforma România Curată, proiectul media al SAR. Emisiunile și știrile mincinoase au fost difuzate în perioada 4-5 august 2025, respectiv 8 august 2025, CNA fiind sesizată […] Articolul Postul România TV, amendat de CNA pentru minciunile despre Alina Mungiu-Pippidi, SAR și România Curată apare prima dată în România curată.
07:50
Garda Forestieră a confirmat furturile de lemne din pădurile UNESCO din Maramureș și a sesizat procurorii, în urma investigațiilor publicate de România Curată # Romania Curată
Garda Forestieră Cluj a confirmat tăierile ilegale și furturile de copaci din pădurile virgine de la Strâmbu Băiuț (jud. Maramureș) incluse pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO și din zona de protecție a acestora, unde activitățile de exploatare sunt strict interzise. Reprezentanții Gărzii arată că vor trimite rezultatele investigațiilor parchetului competent material și teritorial. Controlul a […] Articolul Garda Forestieră a confirmat furturile de lemne din pădurile UNESCO din Maramureș și a sesizat procurorii, în urma investigațiilor publicate de România Curată apare prima dată în România curată.
19 octombrie 2025
15:20
Dragi politicieni, uitați aici dacă vreți să faceți ceva pentru studenții din România. Pe date, nu pe vorbe! # Romania Curată
Un nou studiu despre viața studenților români, intitulat Starea Adicțiilor în 2025, realizat de Centrul pentru Studiul Democrației și rețeaua Starea Națiunii Studențești, ar trebui să le dea serios de gândit celor care scriu politici publice. Concluzia e că problemele tinerilor nu mai țin doar de educație, ci de o combinație între stres, sărăcie, lipsa […] Articolul Dragi politicieni, uitați aici dacă vreți să faceți ceva pentru studenții din România. Pe date, nu pe vorbe! apare prima dată în România curată.
12:50
Raportul Corpului de control al prim-ministrului: castorii NU sunt de vină pentru dezastrul de la Praid. Vertebratele politice din conducerea Salrom, da # Romania Curată
De cinci luni a avut nevoie Corpul de control al prim-ministrului pentru a ajunge la o concluzie evidentă încă din primele ore ale dezastrului care a dus la inundarea salinei Praid și, ulterior, la crima de mediu pe râul Târnava Mică. Mai exact faptul că NU castorii și activiștii de mediu sunt de vină pentru […] Articolul Raportul Corpului de control al prim-ministrului: castorii NU sunt de vină pentru dezastrul de la Praid. Vertebratele politice din conducerea Salrom, da apare prima dată în România curată.
18 octombrie 2025
09:10
Minunăție! Boncănitul cerbilor, unul dintre secretele spectaculoase ale pădurilor României (VIDEO) # Romania Curată
Pentru cei care iubesc cu adevărat pădurea și natura, boncănitul cerbilor e una dintre cele mai spectaculoase recompense. Când nu e prins cu alergatul după hoții de lemne, Horea Petrehuș, de la Asociația Valori Superioare, își ia cornul și, în toiul nopții, parcurge zeci sau sute de kilometri pentru a prinde zorii în poienile și […] Articolul Minunăție! Boncănitul cerbilor, unul dintre secretele spectaculoase ale pădurilor României (VIDEO) apare prima dată în România curată.
16 octombrie 2025
00:30
Victorie istorică, în Justiție, pentru dreptul mediului. Zeci de milioane din bugetul unei primării au fost salvate. România poate scăpa de plata unor amenzi anuale de milioane de euro # Romania Curată
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a tranșat definitiv, ieri (15 octombrie), litigiul dintre municipalitatea Brașov și un operator privat de deșeuri, legat de responsabilitatea închiderii unui depozit din perioada comunistă, utilizat până în 1992. Procesul a fost câștigat de primărie, care, astfel, va putea să recupereze aproximativ 44 de milioane de lei de […] Articolul Victorie istorică, în Justiție, pentru dreptul mediului. Zeci de milioane din bugetul unei primării au fost salvate. România poate scăpa de plata unor amenzi anuale de milioane de euro apare prima dată în România curată.
15 octombrie 2025
15:50
Parlamentul a votat legea de măcelărire a parcurilor naționale. România a fost avertizată deja de CE că riscă o condamnare la Curtea de Justiție a UE # Romania Curată
Legea anti râuri, anti parcuri naționale și anti alte arii naturale protejate a fost adoptată, astăzi (miercuri, 15 octombrie), de o alianță ad-hoc dintre PSD, PNL și UDMR împreună cu AUR și celelalte partide extremiste. USR a fost singura formațiune care s-a opus adoptării, înregistrându-se 262 de voturi ”pentru” și 33 ”împotrivă”. România Curată a […] Articolul Parlamentul a votat legea de măcelărire a parcurilor naționale. România a fost avertizată deja de CE că riscă o condamnare la Curtea de Justiție a UE apare prima dată în România curată.
12:10
Pentru ce plătim patru parlamentari din Mehedinți: ca să schimbe denumirea unui sat cu 110 locuitori # Romania Curată
Să nu mai spunem că în Parlamentul României nu se muncește, patru parlamentari din județul Mehedinți au pus umărul la o adevărată reformă administrativă: schimbarea numelui unui sat care mai are doar 110 locuitori. Este vorba despre satul Bâlvăneștii de Jos din comuna Bâlvănești, care după redenumire se va numi… Băsești. Cei patru inițiatori ai […] Articolul Pentru ce plătim patru parlamentari din Mehedinți: ca să schimbe denumirea unui sat cu 110 locuitori apare prima dată în România curată.
00:20
Proiectul noii Legi a Apărării Naționale are formulări vagi care pot justifica abuzuri în țară și acțiuni militare arbitrare în afara țării APADOR-CH a cerut Parlamentului să rescrie câteva articole din proiectul noii Legi a Apărării Naționale, care în forma actuală pot duce la restrângerea arbitrară a unor drepturi și angajarea țării în război fără […] Articolul APADOR-CH: Cine și pentru ce vrea să ne trimită la război în afara țării? apare prima dată în România curată.
14 octombrie 2025
11:30
OCDE ne-a cerut o lege pentru traficul de funcții între stat și privat, iar România o livrează formal # Romania Curată
Guvernul României a aprobat și transmis Parlamentului așa-numitul proiect de lege “Pantouflage”, una dintre condițiile-cheie pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). În teorie, legea ar trebui să aducă mai multă integritate și predictibilitate în circulația oamenilor între sectorul public și cel privat. O temă veche, dar mereu amânată în România. Conceptul […] Articolul OCDE ne-a cerut o lege pentru traficul de funcții între stat și privat, iar România o livrează formal apare prima dată în România curată.
01:10
Din altă lume. La București, în Casa Poporului, se votează ciuntirea parcurilor naționale. În nordul țării, se pun fundamentele unui parc natural internațional, de o parte și de alta a graniței cu Ucraina # Romania Curată
E drept, sunt câteva sute de kilometri bune între București și Vatra Dornei. Iar din autostradă doar niște cioturi s-au dat în folosință. Apoi, când schimbi noxele pe care le inspiri, zi de zi, într-un mare oraș cu respirația unor păduri de pini, brazi și mesteceni, nu-i de mirare că plămânii sunt primii care îți […] Articolul Din altă lume. La București, în Casa Poporului, se votează ciuntirea parcurilor naționale. În nordul țării, se pun fundamentele unui parc natural internațional, de o parte și de alta a graniței cu Ucraina apare prima dată în România curată.
13 octombrie 2025
20:30
Revoltă civică: mii de semnături, în doar câteva ore, pentru salvarea parcurilor naționale. Cetățenii vor respingerea unei legi criminale, respinsă inițial, acum trei ani, în Parlament, dar reînviată peste noapte # Romania Curată
Aproape 5.000 de cetățeni au semnat, în primele ore de la lansare, petiția Declic prin care se solicită respingerea propunerii legislative de mutilare a parcurilor naționale pentru finalizarea unor proiecte megalomanice comuniste. Petiția a fost inițiată după ce, luni dimineața, România Curată a dezvăluit public, în premieră, că o propunere legislativă depusă, în 2022, de […] Articolul Revoltă civică: mii de semnături, în doar câteva ore, pentru salvarea parcurilor naționale. Cetățenii vor respingerea unei legi criminale, respinsă inițial, acum trei ani, în Parlament, dar reînviată peste noapte apare prima dată în România curată.
08:10
ALERTĂ! În Camera Deputaților s-a dat liber distrugerilor de parcuri naționale pentru proiectele dedicate firmei unui condamnat penal definitiv # Romania Curată
O propunere legislativă care ar permite ciuntirea ariilor naturale protejate pentru proiecte hidroenergetice a primit, săptămâna trecută, raport preliminar favorabil în Comisia pentru politică economică a Camerei Deputaților, fiind trimisă Comisiei pentru industrii și servicii, care este, de asemenea, comisie de raport. Resuscitarea unui propuneri neconstituționale și cu risc de infrigement pentru România, legea anti-natură […] Articolul ALERTĂ! În Camera Deputaților s-a dat liber distrugerilor de parcuri naționale pentru proiectele dedicate firmei unui condamnat penal definitiv apare prima dată în România curată.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
