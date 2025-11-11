Asociațiile magistraților: asistăm la un atac agresiv și susținut la adresa dreptului fiecărui cetățean la o justiție independentă

12:50

De cinci luni a avut nevoie Corpul de control al prim-ministrului pentru a ajunge la o concluzie evidentă încă din primele ore ale dezastrului care a dus la inundarea salinei Praid și, ulterior, la crima de mediu pe râul Târnava Mică. Mai exact faptul că NU castorii și activiștii de mediu sunt de vină pentru […]