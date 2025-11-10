Tragedie în Bucovina: o femeie a murit într-un incendiu devastator la o pensiune din Gura Humorului

08:20

Un caz deces este investigat de autoritățile din Iași, după ce vineri după-amiază, la ora 16:50, o femeie în vârstă a fost descoperită fără viață în locuința sa din comuna Dagâța. La fața locului au acționat echipe complexe de anchetatori din cadrul Poliției (Serviciul de Investigații Criminale) și un procuror al Parchetului de pe lângă [...] The post Femeie găsită moartă în casă la Dagâța. Procurorii deschid dosar pentru posibilă crimă first appeared on IasiTV Life.