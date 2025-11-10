Donald Trump se declară mulțumit de concedierea „jurnaliştilor corupţi” în scandalul montajului contestat al BBC
10 noiembrie 2025
Preşedintele american Donald Trump denunţă ”jurnalişti corupţi”, după scandalul din Marea Britanie în care directorul general al BBC Tim Davie şi directoarea platformei de ştiri a postului urmează să demisioneze, în urma unui montaj contestat.
Cutremur la FCSB: Charalambous și Pintilii, pe picior de plecare. Becali a reacționat pe loc # Adevarul.ro
Cutremur după egalul de la Sibiu. Charalambous și Pintilii au vrut să plece de la FCSB, dar Becali i-a oprit.
Peste jumătate dintre români cred că există locuri „încărcate energetic”. Tinerii și votanții PSD, cei mai convinși SONDAJ # Adevarul.ro
Peste jumătate dintre români cred că în România există locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor. Ce arată barometrul Informat.ro – INSCOP
De ce balticii contează tot mai mult, iar România alege să privească de pe margine. Lecția la care am rămas corigenți # Adevarul.ro
România și-a pierdut de tot busola strategică, în timp ce țările baltice, Polonia și Italia devin tot mai influente. În tot acest timp, România privește fără să înțeleagă ce i se întâmplă, susține expertul în securitate Cătălin Done.
Șeful DIICOT Sălaj, revoltat de declarațiile Oanei Gheorghiu: „Am aflat cu stupoare că, de fapt, pensia mea va fi plătită din banii copiilor şi bolnavilor” # Adevarul.ro
Procurorul-șef al DIICOT Sălaj, Dan Bubuiug, a reacționat la afirmațiile vicepremierului Oana Gheorghiu referitoare la pensiile de serviciu ale magistraților.
Una dintre cele mai vizitate țări sancționează drastic consumul de alcool în timpul zilei. Ce amendă riscă turiștii # Adevarul.ro
O țară turistică a implementat reglementări mai stricte privind alcoolul, impunând amenzi celor care beau în afara orelor permise sau în locuri interzise.
Viktor Orban se întâlnește cu Trump la Casa Albă, dar vinde și pașapoarte biometrice în... Angola # Adevarul.ro
Premierul ungar Viktor Orban a devenit din nou vedetă, transformându-se în liderul european favorit al lui Donald Trump, prin vizita la Casa Albă din 7 noiembrie 2025. Dar America este doar unul dintre punctele de interes ale Budapestei.
Patinatorul Eduard Nițu acuză federația de patinaj că îi refuză participarea la Cupă Mondială: „Sunteți penibili” # Adevarul.ro
Eduard Nițu este cel mai în vogă patinator român.
Târgul de Crăciun de la Hala Laminor se mută anul acesta. Unde va avea loc evenimentul și ce artiști vor urca pe scenă # Adevarul.ro
Târgul de Crăciun organizat de Primăria Sectorului 3 se va muta. Acesta nu se va mai desfășura la Hala Laminor, unde a fost anul trecut.
Ursula von der Leyen, noi modificări la propunerea de buget multianual al UE, după ce Parlamentul European a amenințat că îl va bloca # Adevarul.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a introdus o serie de opțiuni de modificare la propunerea pentru următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene (2028–2034), după ce Parlamentul European a avertizat că ar putea bloca documentul.
În urmă cu optzeci și șapte de ani, în noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1938, Europa își pierdea pentru mult timp busola morală. Kristallnacht – în traducere, „Noaptea de Cristal” – a fost momentul în care Germania nazistă a început, oficial, persecuția organizată a populației evreiești.
Primul proiect Holcim de captare și stocare a dioxidului de carbon (CCS) la scară industrială, on shore, din Europa de Est, primește sprijin din partea Uniunii Europene # Adevarul.ro
Fondul de Inovare al Uniunii Europene a selectat pentru finanțare proiectul CCS Holcim România – Carbon Hub CPT01, marcând un moment major în procesul de decarbonizare a sectorului construcțiilor din Europa de Est.
Ionuț Radu vine cu moralul zdruncinat la lotul național. Portarul Celtei a încasat patru goluri de la Barcelona # Adevarul.ro
Naționala de fotbal a României pregătește ultimele două meciuri din campania pentru Mondiale, cu Bosnia (deplasare) și cu San Marino (acasă).
Un tribunal din Paris analizează luni cererea fostului președinte Nicolas Sarkozy de eliberare din închisoare # Adevarul.ro
Cererea fostului președinte francez Nicolas Sarkozy de a fi eliberat din închisoare în așteptarea apelului va fi examinată luni de un tribunal din Paris, scrie Reuters.
Traian Băsescu evaluează șansele candidaților la Primăria Capitalei. Ce spune despre Anca Alexandrescu # Adevarul.ro
Traian Băsescu a declarat duminică, referitor alegerile din Capitală, că se bucură că sunt candidaţi puternici. Fostul președinte a estimat că Anca Alexandrescu va lua mult din electoratul PSD și l-a atacat pe candidatul social-democraților, Daniel Băluță.
Acuzații grave la adresa doctorului Cristian Andrei: paciente sărutate cu forța și psihoterapie practicată fără atestat # Adevarul.ro
Medicul Cristian Andrei, cunoscut în spațiul public drept unul dintre cei mai mediatizați psihoterapeuți din România, face ședințe de psihoterapie fără a deține un atestat emis de Colegiul Psihologilor.
Dan Petrescu are mari probleme de sănătate: ar fi slăbit zeci de kilograme. Gică Popescu: „Nu poate nici acum să-şi ţină picioarele drepte” # Adevarul.ro
După plecarea de la CFR Cluj nu se mai știe mare lucru despre Dan Petrescu (57 de ani).
Patru autoturisme au ars într-un incendiu izbucnit în noaptea de duminică spre luni într-o parcare din Ploieşti, două dintre acestea fiind complet distruse de flăcări.
Diego Maradona a murit la vârsta de 60 de ani, pe 25 noiembrie 2020.
Sute de colete împrăștiate pe autostrada A1, după ce un camion s-a răsturnat peste o mașină oprită pe banda de urgență # Adevarul.ro
Un autotren care transporta colete a acroşat un autoturism, luni dimineaţă, pe autostrada A 1, în judeţul Giurgiu, după care s-a răsturnat peste alt autovehicul, staţionat pe banda de urgenţă. În urma evenimentului două persoane au fost rănite uşor.
Poliția Română a descins la IPJ Teleorman: verificări după ce o femeie a fost ucisă de fostul partener, deși avea ordin de protecție # Adevarul.ro
Conducerea Poliției Române analizează modul în care autoritățile au gestionat cazul femeii ucise cu sânge rece de fostul ei partener, deși anterior au fost instituite ordine de protecție.
Un Boeing va fi transformat în hotel la Râșnov. Avionul a fost transportat pe șosea, de la Băneasa la Brașov # Adevarul.ro
Un avion uriaș a străbătut șoselele României, oferind un spectacol impresionant și lăsând șoferii uimiți de priveliștea neobișnuită.
Un șofer în vârstă de 40 de ani a fost accidentat mortal duminică seară, după ce, în urma unei defecțiuni la autoutilitara pe care o conducea, a fost nevoit să tragă pe dreapta, pe Drumul Expres 12 Piteşti-Slatina. Bărbatul a fost spulberat de o altă mașină când a ieșit din autovehicul.
Inter a învins-o cu 2-0 pe Lazio, în etapa a 11-a din Serie A.
FCSB a egalat în prelungiri la Sibiu, terminând la egalitatea cu Hermannstadt, scor 3-3, în ultimul meci al etapei a 16-a.
Descoperire macabră la Bârlad. Un craniu uman a fost găsit de o femeie care culegea ciuperci # Adevarul.ro
Descoperire șocantă la marginea Bârladului. O femeie care era la cules de ciuperci în zona lacului Prodana a găsit, printre frunzele uscate, un craniu uman într-o porțiune împădurită.
Sentința primită de caporalul care și-a strivit comandantul cu tancul în timpul unui exercițiu militar la Smârdan # Adevarul.ro
Caporalul Luigi Mihai a fost găsit vinovat de ucidere din culpă și nerespectarea măsurilor legale de sănătate și securitate în muncă.
UE pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Zelenski: „Vor fi noutăți cu privire la răpitorii copiilor ucraineni” # Adevarul.ro
Uniunea Europeană lucrează la al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar urma să fie finalizat „în termen de o lună”, a anunțat duminică, 9 noiembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în urma unui vot în unanimitate # Adevarul.ro
Fiica fostului președinte Traian Băsescu a fost și europarlamentar.
Traian Băsescu, despre redimensionarea trupelor SUA în România: „Când le-a fost greu ne-am dus după ei și în Afganistan, și în Irak” # Adevarul.ro
Decizia privind redimensionarea trupelor americane în România nu ar trebui interpretată ca un semnal al lipsei de interes a Statelor Unite față de țara noastră, a declarat fostul președinte Traian Băsescu.
Senatul american a ajuns la un acord pentru a pune capăt paraliziei bugetare din SUA. Trump: „Se pare că ne apropiem de sfârșitul shutdown-ului” # Adevarul.ro
Senatorii americani au ajuns la un acord menit să pună capăt paraliziei bugetare care blochează o parte din serviciile publice ale Statelor Unite de peste 40 de zile, cea mai lungă perioadă de acest fel din istoria țării.
Vladimir Putin a visat să refacă imperiul rus. A promis-o, a repetat-o obsesiv și și-a legat întreaga carieră politică de această ambiție.
Cât costă alegerile pentru Primăria Capitalei din 2025. Buget de peste 67 de milioane de lei # Adevarul.ro
Guvernul a alocat 67,6 milioane de lei pentru organizarea alegerilor din 7 decembrie 2025, când bucureștenii își vor alege noul primar general. Suma acoperă cheltuielile MAI și AEP pentru logistică, securitate și administrarea procesului electoral.
Masacrul din defileu, prima mare victorie românească împotriva ungurilor. Cum și-a bătut joc primul voievod al Valahiei de regele Ungariei # Adevarul.ro
Prima confruntare majoră dintre unguri și români a avut loc acum aproape șapte secole. A fost o bătălie al cărui rezultat a reprezentat un șoc pentru coroana maghiară, mai ales prin amploarea măcelului, dar și prin umilirea unui suveran care venea dintr-o ilustră familie europeană a vremurilor.
Ziua în care piloții români au obținut o victorie legendară. Pilotau exclusiv avioane românești și erau conduși de un as al aerului # Adevarul.ro
Una dintre cele mai spectaculoase victorii obținute vreodată de aviația română a avut loc pe data de 10 iunie 1944. Mai mulți piloți români care pilotau celebrele avioane românești IAR-80 au reușit să facă praf o escadrilă americană care încercase să atace aerodromurile românești.
De ce magistrații își pot negocia pensia, iar românii de rând nu? „Pentru că au butoane. Alți bugetari nu au” # Adevarul.ro
Proiectul de modificare a pensiilor magistraților se negociază intens în coaliția de guvernare și este pe cale să se ajungă la o înțelegere. Negocierile ca la piață - pensii de 70% sau 75% din salariul net - îi fac pe români să se întrebe: de ce doar magistrații pot să-și negocieze pensiile?
De ce statele nordice au printre cele mai solide democrații. Cum au reușit să scape de nepotism în aparatul de stat și ce rol au avut vikingii # Adevarul.ro
Scandinavia este considerată unul dintre leagănele democrației moderne. Încă din epoca vikingă, popoarele scandinave au avut organisme sau instituții proto-democratice, drepturi și libertăți rar întâlnite în epoca lor, atingând apogeul cu reformele din secolele al XVIII-XIX.
Călătoriile cu trenul pe care merită să le încerci măcar odată în viață. Cele mai frumoase trasee feroviare din Europa # Adevarul.ro
Unele dintre cele mai frumoase călătorii în Europa, în toate anotimpurile, se pot face cu trenul. Există câteva rute feroviare incredibile. Pe lângă confortul vagoanelor în care se poate servi și masa, peisajele străbătute de căile ferate sunt absolut fabuloase.
10 noiembrie: 85 de ani de când România a fost lovită de un cutremur devastator, de 7,4 grade # Adevarul.ro
Pe 10 noiembrie, în 1940, timp de 46 de secunde, România a fost zguduită de primul mare cutremur din perioada contemporană, soldat cu pierderi importante de vieţi omeneşti şi importante pierderi materiale.
Motivele pentru care s-a prăbușit Uniunea Sovietică, un imperiu al terorii în care nici măcar comuniștii nu mai credeau # Adevarul.ro
Pe 26 decembrie 1991 se prăbușea Uniunea Sovietică, gigantul comunist care a controlat destinele a peste 280 de milioane de oameni și numerose state satelit. Acest „imperiu al Răului”, cum era numit de americani, a sucombat din interior, pe fondul unei ideologii falimentare.
Portret de candidat. Cine este Vlad Gheorghe, fostul eurodeputat care vrea să conducă Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Candidatura lui Vlad Gheorge la Primaria Capitalei a fost vehiculată încă din momentul în care s-a afișat alături de noul șef de stat, Nicușor Dan, în contextul campaniei acestuia pentru alegerile prezidențiale. Anunțul său s-a lăsat însă așteptat.
Ascuns între munți și nori, pe țărmul sudic al Alaskăi, se află Whittier, un orășel cu doar 263 de locuitori, unic în lume printr-un detaliu surprinzător: întreaga sa populație trăiește, lucrează și socializează în aceeași clădire.
Cine este omul care vrea să facă din Germania „coloana vertebrală a apărării colective în Europa”. Problemele pe care le întâmpină # Adevarul.ro
Într-o Europă care se redescoperă sub amenințarea Rusiei, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, devine simbolul unei dileme profunde: poate o națiune născută din ruinele războaielor să-și asume din nou forța armată?
Horoscop luni, 10 noiembrie. Discuţii interminabile pentru Capricorni şi presiuni pentru Berbeci # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au pregătit astrele tuturor celor 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 10 noiembrie.
Influentul ginere al preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a sosit duminică în Israel pentru a discuta cu premierul Benjamin Netanyahu, a declarat o sursă familiarizată cu subiectul.
Fashion Days Black Friday 2025 – ultimele ore de reduceri de până la 90%. Transformă-ți outfitul în cel mai spectaculos mod, cu opere de artă # Adevarul.ro
Fashion Days Black Friday 2025 – ultimele ore de reduceri de până la 90%! Descoperă încălțăminte de iarnă, cizme și botine spectaculoase, paltoane și genți elegante. Transformă-ți ținuta de sărbători cu opere de artă la picioare!
Organizatorul concursului Miss Universe, în lacrimi după ce a fost criticat că a jignit o concurentă: „Această problemă m-a doborât. Îmi cer scuze” # Adevarul.ro
Nawat Itsaragrisil, organizatorul concursului Miss Universe, a stârnit controverse după ce a numit-o pe „prostănacă” pe Fatima Bosch, Miss Mexic. Itsaragrisil a declarat pentru Sky News că nu poate demisiona din funcție, în ciuda acuzațiilor că ar fi fost agresiv cu o concurentă.
Marele premiu de 9,66 milioane de euro la Loto 6/49 a fost câştigat cu o variantă simplă, pe un bilet care a costat 12 lei # Adevarul.ro
Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro, a fost câștigat, duminică, cu un bilet de doar 12 lei, jucat online pe platforma Loteriei Române.
Trafic îngreunat de ceață pe autostrăzi și drumuri din estul țării. Tronsoanele afectate # Adevarul.ro
Ceaţa densă le face mari probleme soferilor, duminică seara şi îngreunează traficul pe mai A3 şi A7, dar şi pe alte drumuri din ţară.
Kremlinul nu mai poartă doar un război în Ucraina, ci și unul pentru mintea și răbdarea Occidentului. Sub masca negocierilor, Moscova reușește încă să impună agenda, încercând să convingă lumea că pacea ar fi posibilă doar cu prețul unor concesii teritoriale sau politice.
