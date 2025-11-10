Bilete pentru istorie: cât trebuie să plătești ca să vezi retragerea Simonei Halep
Adevarul.ro, 10 noiembrie 2025 15:30
Simona Halep spune adio tenisului. Demonstrativul de retragere va avea loc la Sports Festival 2026.
Acum 10 minute
15:30
Deputatul PNL Andrei Baciu îl acuză pe primarul Sectorului 3 că a construit drumuri și infrastructură rutieră peste magistrale de gaz, fără aviz # Adevarul.ro
Deputatul PNL Andrei Baciu spune că primarul Negoiță a construit drumuri și infrastructură rutieră peste magistrale de gaz, fără să aibă avizul necesar, obligatoriu, de la Transgaz.
15:30
Acum 30 minute
15:15
Liderii coaliției, chemați la Cotroceni. Discuții cu președintele Nicușor Dan înaintea ședinței șefilor partidelor aflate la guvernare SURSE # Adevarul.ro
Coaliția de guvernare se reunește în ședința săptămânală, marți, 11 noiembrie. Înaintea ședinței, liderii formațiunilor sunt chemați la Cotroceni, pentru discuții cu Nicușor Dan.
15:15
Noi reguli în Bulgaria pentru șoferii români: ce riscă cei care refuză să achite pe loc amenda # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că au fost aduse modificări Legii privind circulaţia pe drumurile publice din Bulgaria, prin introducerea obligativității achitării pe loc a amenzilor.
15:15
Alexandru Rogobete a sesizat Parchetul după ce a primit o invitaţie la o conferinţă a medicilor conspiraţionişti. „Ultimul for care se va pronunţa va fi CCR” # Adevarul.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a anunțat că a sesizat Parchetul, după ce a primit o invitaţie la conferinţa medicilor conspiraţionişti.
15:15
CFR deschide noul traseu feroviar Ilia-Mintia. În cât timp vor parcurge distanța trenurile de călători # Adevarul.ro
Circulația feroviară se deschide pe noul fir modernizat dintre stațiile Ilia și Mintia.
Acum o oră
15:00
Donald Trump i-a grațiat pe Rudy Giuliani şi pe fostul său şef de cabinet. Faptele pentru care au fost acuzați # Adevarul.ro
Avocatul Guvernului însărcinat cu graţierile, Ed Martin, a postat pe reţele de socializare o proclamaţie prin care președintele SUA acordă o graţiere ”integrală, completă şi necondiţionată”, în care apar, de asemenea, numele avocaţilor conservatori Sidney Powell şi John Eastman.
15:00
Percheziții în Argeș într-un dosar de camătă și jocuri de noroc ilegale: un ofițer de poliție, suspectat că ar fi protejat gruparea # Adevarul.ro
Patru mandate de percheziție au fost executate în județul Argeș într-un dosar privind un grup infracțional organizat.
15:00
Românii pot investi într-o nouă ediție de titlurile de stat TEZAUR. Valoarea nominată este de un leu. Care este principalul avantaj # Adevarul.ro
Ministerul Finanţelor lansează luni, 10 noiembrie 2025, cea de-a unsprezecea ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, care oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în „condiţii avantajoase”.
15:00
Un presupus activist al opoziției ruse stabilit în Polonia a recunoscut că a fost recrutat de FSB pentru a se infiltra în opoziția rusă. Cazul său a ajuns în instanță, relatează The Guardian.
14:45
Fotbaliștii care nu l-au înghițit pe Emeric Ienei. Un dinamovist și un rapidist nu-l au la inimă pe nea Imi # Adevarul.ro
Claudiu Vaișcovici (63 de ani) și Ștefan Nanu (57 de ani) nu l-au avut la suflet pe nea Imi, decedat săptămâna trecută, la vârsta de 88 de ani, și înmormântat sâmbătă, la Oradea.
14:45
14:45
Oficial: Mirel Rădoi nu mai este antrenorul Craiovei. Anunțul făcut de patronul Mihai Rotaru # Adevarul.ro
Morel Rădoi, 44 de ani, a demisionat de la Universitatea Craiova.
Acum 2 ore
14:30
Anchetă la Brașov după ce un vlogger a reclamat că un bărbat racola online băieți minori # Adevarul.ro
Un vlogger a alertat autoritățile că un bărbat ar încerca să racoleze băieți pe internet, purtând cu aceștia discuții cu tentă sexuală.
14:30
Temperaturile maxime nu vor mai depăşi 15 grade în această săptămână în majoritatea regiunilor, valori mai mari fiind înregistrate în Banat, unde vremea va deveni caldă pentru această perioadă.
14:15
14:15
Locul din Europa unde nu există limite de viteză pentru șoferi. „Când nu există reguli, nimănui nu-i pasă, te obișnuiești cu asta” # Adevarul.ro
O insulă uimitoare, situată la mai puțin de trei ore de călătorie de continentul britanic, este o destinație populară pentru pasionații de mașini dintr-un motiv esențial: nu există limite de viteză.
14:15
România, argint la Cupa Mondială de la Alger. Echipa masculină de scrimă a făcut performanță de top # Adevarul.ro
România a fost aproape de aur la Cupa Mondială de sabie de la Alger. Francezii au fost mai puternici în finală.
14:15
Compania aerienă low-cost care renunță la biletele de hârtie: pasagerii vor trebui să prezinte pe telefon sau tabletă tichetele de îmbarcare # Adevarul.ro
Un operator aerian european low-cost va solicita, începând de miercuri, ca pasagerii să folosească tichetele de îmbarcare digitale din aplicația sa, eliminând complet biletele de hârtie.
14:00
Centrul pentru refugiați ucraineni de la fostul aeroport Tegel din Berlin se închide. Peste 1.500 de persoane urmează să fie relocate # Adevarul.ro
Centrul de primire pentru refugiați din Ucraina, amenajat în fostul aeroport Tegel din Berlin, își va închide porțile în următoarele luni.
14:00
Andreea Raicu, incident în parcarea unui supermarket din București: „Este despre cât de mult ne respectăm unii pe alții. Atât” # Adevarul.ro
Andreea Raicu a povestit pe rețelele de socializare o experiență neplăcută pe care a trăit-o într-o parcare din București. Vedeta a fost blocată de șoferul unui taxi.
13:45
Deputatul fără Bac ales președinte al organizației AUR Hunedoara. Tiberiu Bârstan a participat în martie la protestul din fața Biroului Electoral Central # Adevarul.ro
AUR și-a ales un șef de filială care, potrivit presei locale, nu a promovat examenul de Bacalaureat. Noul șef al AUR Hunedoara este unul din parlamentarii care s-au afirmat la protestul violent izbucnit în Capitală la momentul invalidării candidaturii lui Călin Georgescu.
13:45
Cel mai posibil scenariu pentru războiul din Ucraina. Armand Goșu: „Se transformă într-un Liban, 30 de ani de război” # Adevarul.ro
La aproape patru ani de la începerea invaziei ruse în Ucraina, istoricul Armand Goșu sintetizează patru scenarii privind evoluția războiului. Cel mai posibil scenariu este cel care ar avea ca rezultat „distrugerea unei întregi națiuni”.
13:45
Rusia are resursele necesare pentru a-și extinde unitatea de elită a operatorilor de drone Rubicon la un nivel pe care Ucraina nu-l poate egala, într-un context în care războiul cu drone este definitoriu pentru câmpul de luptă, a avertizat un comandant ucrainean, într-un interviu pentru LIGA.net.
13:45
O rusoaică l-a întrebat pe Alcaraz dacă are iubită. Replica spaniolului a făcut sala să râdă # Adevarul.ro
Revenit de azi pe locul 1 ATP, spaniolul Carlos Alcaraz a pornit ieri în forță la Turneul Campionilor, de la Torino.
13:45
Ce avere colosală are Nadia Comaneci la 64 de ani. Fosta gimnastă campioană primește lunar și pensie de la statul român # Adevarul.ro
Puțini știu cât câștigă Nadia Comăneci lunar de la statul român. Fosta gimnastă ia mai mult decât Ion Țiriac și Ilie Năstase.
13:45
Acum 4 ore
13:30
Ionuț Moșteanu, despre dosarul în care a dat declaraţii: „O să mai fie chestii pe care o să le vedeţi în perioada care urmează” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat luni că va continua lupta împotriva corupției din instituțiile aflate în subordinea sa, după arestarea unui bărbat care a încercat să-i cumpere influența cu un milion de euro.
13:30
Premierul Ilie Bolojan și prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, întâlnire la Palatul Victoria # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan îl primește joi, 13 noiembrie, la Palatul Victoria, pe omologul său din Republica Moldova, Alexandru Munteanu, care efectuează prima sa vizită oficială în România de la numirea în această funcție.
13:30
13:30
Răpită și ucisă în public de jihadiști: drama cutremurătoare a unei tinere influencerițe din Mali # Adevarul.ro
Mariam Cissé, o tânără influenceriță din Mali cu peste 90.000 de urmăritori pe TikTok, a fost răpită și executată în public de luptători jihadiști.
13:30
80% dintre contractele de închiriere pe plajele din Năvodari, cu construcții ilegale. Buzoinau: „Nu vom mai prelungi contractele” # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a prezentat luni rezultatele acţiunii de control privind modul de închiriere a plajelor din oraşul Năvodari şi verificarea respectării obligaţiilor contractuale de către operatorii de plajă.
13:30
O reinterpretare pop-electronică a poeziei lui Eminescu „Ce te legeni, codrule”, lansată de o trupă de fete: „Se ascultă în căști, pe drum, în ploaie” # Adevarul.ro
Poezia lui Mihai Eminescu „Ce te legeni, codrule” este reinterpretată pop-electronic de Poetika, o trupă din Generația Z.
13:15
Bulgaria trimite armata să asigure securitatea infrastructurii Lukoil. Ministerul Apărării a desfășurat un sistem anti-drone în regiunea Burgas # Adevarul.ro
Guvernul bulgar întărește securitatea la sediile Lukoil. Ministerul de Interne, Agenția de Stat pentru Securitate Națională (SANS) și Ministerul Apărării au introdus măsuri suplimentare pentru infrastructura din întreaga țară a acestei companii, a anunțat Consiliul de Miniștri.
13:15
Polițist din Neamț, reținut după ce a cerut aproape 15.000 de euro concubinului unei șoferițe # Adevarul.ro
Un agent de poliție din județul Neamț a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Bacău, după ce ar fi pretins aproximativ 15.000 de euro de la concubinul unei femei prinse conducând fără permis.
13:15
13:00
Sistemul european de Intrare/ Ieșire a fost extins la alte puncte de frontieră din România. Se va renunța la ștampilatul pașapoartelor # Adevarul.ro
Poliția de Frontieră anunță că, începând de luni, 10 noiembrie, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) este operațional și în noi puncte de trecere a frontierei din județele Timiș, Botoșani, Suceava și Satu Mare, precum și la Aeroportul Suceava.
13:00
„Un moment dureros”. Fostul șef al NATO rememorează convorbirea în care Zelenski i-a cerut să închidă spațiul aerian al Ucrainei # Adevarul.ro
Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, a scris în volumul său de memorii despre „momentul dureros” în care a refuzat apelul disperat al lui Volodimir Zelenski privind instituirea de către NATO a unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, în primele zile ale invaziei.
13:00
Bărbat în vârstă de 67 de ani, din București, jefuit de ceasuri, lingouri de aur și bijuterii de tânărul cu care întreținea relații sexuale # Adevarul.ro
Un bărbat de 27 de ani a fost prins de polițiști după ce a golit seiful unui pensionar de 67 de ani din Sectorul 1.
13:00
12:45
Operațiunea „Jupiter 4”: Aproape 1.000 de mandate de percheziție și zeci de persoane arestate, reținute și puse sub control judiciar # Adevarul.ro
În perioada 3-7 noiembrie 2025 a fost desfășurată o nouă fază a operațiunii ”Jupiter”, care a avut drept principal scop combaterea infracțiunilor economico-financiare, a celor pe linia armelor și substanțelor periculoase, pe linie de protecția mediului și a celor de natură judiciară.
12:45
Un tânăr de 24 de ani a fost reținut de polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale din București, fiind acuzat că ar fi agresat sexual o minoră de 14 ani în Sectorul 3, în apropierea unui lăcaș de cult.
12:45
Daniel Băluță își lansează programul pentru București: 7 angajamente și un „contract moral” cu cetățenii # Adevarul.ro
Daniel Băluță, primar al Sectorului 4, anunță că își asumă 7 angajamente în fața votanților din București, în programul său pentru candidatura la Primăria Capitalei.
12:45
12:30
12:30
Femicid, urbanism și digitalizare. Cinci teme fierbinți în Parlament, săptămâna aceasta # Adevarul.ro
Săptămâna aceasta, Senatul și Camera Deputaților discută cinci proiecte de lege importante, de la pregătirea populației pentru apărare și pedepse mai dure pentru agresori, până la reglementarea identității digitale și schimbările propuse prin noul Cod al urbanismului.
12:30
Vlad Gherman, transformare spectaculoasă. Cum a slăbit actorul 16 kilograme într-un an: „Am pus un pariu cu mine” # Adevarul.ro
Îndrăgitul actor Vlad Gherman a reușit să slăbească 16 kilograme într-un an și a vorbit recent despre transformarea sa.
12:30
Membru al AUR, judecat pentru contrabandă cu țigări. Ce arată interceptările din dosarul în care a fost ridicat de mascați din pat # Adevarul.ro
Magistrații Judecătoriei Huedin au de soluționat un dosar de contrabandă cu țigări, în care inculpat este Radu Neag, membru local AUR, la locuința căruia au descins, anul trecut, mascații.
12:30
Ministrul Justiției cere închisoare pe viață pentru crimele din gelozie, după tragedia din Teleorman: „Trebuie să acționăm cu promptitudine” # Adevarul.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a anunțat că lucrează la un proiect legislativ care ar putea introduce închisoarea pe viață pentru crimele comise din gelozie, după cazul femeii ucise în plină stradă, sâmbătă seară, în județul Teleorman.
12:30
Echipa națională a statului Peru, blocată înainte de meciul din Rusia! Federația dă vina pe Air France # Adevarul.ro
Haos înaintea amicalelor. Naționala statului Peru este blocată pe drum spre Rusia. Federația Peruană de Fotbal acuză Air France.
