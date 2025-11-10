Explozie puternică într-un port rusesc la Marea Neagră. Autoritățile locale dau vina pe un atac al forțelor ucrainene
Adevarul.ro, 10 noiembrie 2025 16:45
Orașul-port rusesc Tuapse, aflat pe țărmul Mării Negre, a fost zguduit de explozii în noaptea de 10 noiembrie, pe fondul informațiilor publicate pe canalele locale de Telegram privind un atac al dronelor maritime ucrainene.
O unitate de forțe speciale coordonată de fostul șef al armatei ucrainene ar fi legată de exploziile Nord Stream, potrivit anchetatorilor germani # Adevarul.ro
Anchetatorii germani au descoperit indicii convingătoare potrivit cărora grupul de ucraineni suspectat că ar fi aruncat în aer conductele de gaze Nord Stream din Marea Baltică ar fi acționat la comanda lui Valeri Zalujnîi, șeful armatei ucrainene la acea vreme, a relatat WSJ.
Explozie la o stație de metrou din New Delhi: nivelul de alertă a fost ridicat la cel mai înalt nivel de către autorități # Adevarul.ro
O explozie puternică a avut loc luni, 10 noiembrie, la intrarea unei stații de metrou din New Delhi, capitala Indiei. În prezent, autoritățile nu au comunicat numărul persoanelor afectate.
Anca Alexandrescu susține că ar fi urmărită: „Mi-a amenințat vecinii că îi împușcă. Era orientat cu mașina către casa mea și urmărea intrarea casei mele" # Adevarul.ro
Anca Alexandrescu susține că, de când și-a anunțat candidatura pentru Primăria Capitalei, este urmărită de o mașină misterioasă. Candidata susținută de AUR în cursa electorală spune că un bărbat i-ar fi amenințat vecinii că îi împușcă.
Patriarhul Kirill a dat afară un mitropolit rus pentru că ar fi jucat banii bisericii la poker. Care ar fi de fapt adevăratul motiv # Adevarul.ro
Patriarhul Kirill l-a demis pe Mitropolitul Nestor, conducătorul Exarhatului Bisericii Ortodoxe Ruse din Europa de Vest.
Grindeanu susține că USR trebuie să fie la guvernare: „Suntem parteneri oneşti, fideli. Asta nu înseamnă că, dacă avem ceva de spus, nu spunem” # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că partidul său va rămâne un partener fidel în coaliția de guvernare și susține continuarea colaborării cu USR.
Autostrada cu tuneluri, completată de viaducte spectaculoase. Cum au avansat lucrările pe șantierul din vest # Adevarul.ro
Lucrările pe cei nouă kilometri ai sectorului cu tuneluri din Autostrada Lugoj - Deva au ajuns într-un stadiu avansat, iar alături de tuneluri, au prins contur și cele două viaducte de la capetele lor, care însumează aproape 1,5 kilometri.
Gluma făcută de Nicușor Dan la o conferință internațională: „Mi-au pregătit un discurs care începe cu secolul XIII” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a făcut o glumă despre discursul pregătit de consilierii săi.
Lionel Messi s-a întors în secret pe Nou Camp. Starul sud-american a călcat iarba catalană după patru ani # Adevarul.ro
Startul argentinian este legitimat la Inter Miami, cu care și-a prelungit recent contractul.
Sondaj PSD: Daniel Băluță, pe primul loc în cursa pentru Primăria Capitalei. Grindeanu: „Asta ne face optimiști” # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, potrivit unui sondaj de opinie prezentat în ședința Biroului Permanent al partidului, Daniel Băluță, candidatul social-democrat la Primăria Capitalei, se află în fruntea preferințelor bucureștenilor.
Curțile de Apel, alături de ÎCCJ: „Lovirea vârfului piramidei judiciare echivalează cu vulnerabilizarea întregului sistem” # Adevarul.ro
Preşedinţii Curţilor de Apel din România și-au exprimat sprijinul ferm față de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) și față de președintele acesteia, Lia Savonea, condamnând „atacul concertat” și presiunile publice fără precedent care vizează instanța supremă.
Valoarea celei mai mari comenzi făcute de o singură persoană a fost de aproape 215.000 de lei de Black Friday, agențiile care monitorizează achizițiile spunând că valoarea medie a comenzii a crescut cu 17% față de anul trecut.
Peste 1,31 milioane de tranzacții online de Black Friday. Care este valoarea vânzărilor # Adevarul.ro
Valoarea totală a volumelor tranzacţionate de Black Friday a fost de 720 milioane lei, mai mult cu 9% decât anul trecut, iar numărul total de tranzacţii a fost de 1,31 milioane, anunţă PayU GPO România, jucător pe piaţa plăţilor online.
FIFA i-a dat dreptate lui Laurențiu Reghecampf. Esperance Tunis este obligată să-i plătească aproape jumătate de milion de euro.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că i-a cerut ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, să transmită premierului Ilie Bolojan o cerere pentru demiterea directorului Autorității pentru Reformă Feroviară.
Ministrul Finanţelor: Banca de Investiţii şi Dezvoltare va injecta anul viitor 6 miliarde de lei în economie # Adevarul.ro
Banca de Investiţii şi Dezvoltare va injecta anul viitor 6 miliarde de lei în economie prin intermediul Convenţiilor de garantare pentru Garanţia de Portofoliu destinată IMM-urilor, a declarat, luni, Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, la evenimentul de lansare a Convenţiilor.
Grindeanu îi acuză de „populism grețos” pe unii reprezentanți ai guvernului în privința pensiilor speciale ale magistraților # Adevarul.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre pensiile magistraţilor, că speră să se iasă dintr-o zonă de populism greţos, pe care l-a văzut în aceaste zile la unii reprezentanţi ai Guvernului.
Deputatul PNL Andrei Baciu îl acuză pe primarul Sectorului 3 că a construit drumuri și infrastructură rutieră peste magistrale de gaz, fără aviz # Adevarul.ro
Deputatul PNL Andrei Baciu spune că primarul Negoiță a construit drumuri și infrastructură rutieră peste magistrale de gaz, fără să aibă avizul necesar, obligatoriu, de la Transgaz.
Simona Halep spune adio tenisului. Demonstrativul de retragere va avea loc la Sports Festival 2026.
Liderii coaliției, chemați la Cotroceni. Discuții cu președintele Nicușor Dan înaintea ședinței șefilor partidelor aflate la guvernare SURSE # Adevarul.ro
Coaliția de guvernare se reunește în ședința săptămânală, marți, 11 noiembrie. Înaintea ședinței, liderii formațiunilor sunt chemați la Cotroceni, pentru discuții cu Nicușor Dan.
Noi reguli în Bulgaria pentru șoferii români: ce riscă cei care refuză să achite pe loc amenda # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că au fost aduse modificări Legii privind circulaţia pe drumurile publice din Bulgaria, prin introducerea obligativității achitării pe loc a amenzilor.
Alexandru Rogobete a sesizat Parchetul după ce a primit o invitaţie la o conferinţă a medicilor conspiraţionişti. „Ultimul for care se va pronunţa va fi CCR” # Adevarul.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a anunțat că a sesizat Parchetul, după ce a primit o invitaţie la conferinţa medicilor conspiraţionişti.
CFR deschide noul traseu feroviar Ilia-Mintia. În cât timp vor parcurge distanța trenurile de călători # Adevarul.ro
Circulația feroviară se deschide pe noul fir modernizat dintre stațiile Ilia și Mintia.
Donald Trump i-a grațiat pe Rudy Giuliani şi pe fostul său şef de cabinet. Faptele pentru care au fost acuzați # Adevarul.ro
Avocatul Guvernului însărcinat cu graţierile, Ed Martin, a postat pe reţele de socializare o proclamaţie prin care președintele SUA acordă o graţiere ”integrală, completă şi necondiţionată”, în care apar, de asemenea, numele avocaţilor conservatori Sidney Powell şi John Eastman.
Percheziții în Argeș într-un dosar de camătă și jocuri de noroc ilegale: un ofițer de poliție, suspectat că ar fi protejat gruparea # Adevarul.ro
Patru mandate de percheziție au fost executate în județul Argeș într-un dosar privind un grup infracțional organizat.
Românii pot investi într-o nouă ediție de titlurile de stat TEZAUR. Valoarea nominată este de un leu. Care este principalul avantaj # Adevarul.ro
Ministerul Finanţelor lansează luni, 10 noiembrie 2025, cea de-a unsprezecea ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, care oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în „condiţii avantajoase”.
Un presupus activist al opoziției ruse stabilit în Polonia a recunoscut că a fost recrutat de FSB pentru a se infiltra în opoziția rusă. Cazul său a ajuns în instanță, relatează The Guardian.
Fotbaliștii care nu l-au înghițit pe Emeric Ienei. Un dinamovist și un rapidist nu-l au la inimă pe nea Imi # Adevarul.ro
Claudiu Vaișcovici (63 de ani) și Ștefan Nanu (57 de ani) nu l-au avut la suflet pe nea Imi, decedat săptămâna trecută, la vârsta de 88 de ani, și înmormântat sâmbătă, la Oradea.
Oficial: Mirel Rădoi nu mai este antrenorul Craiovei. Anunțul făcut de patronul Mihai Rotaru # Adevarul.ro
Morel Rădoi, 44 de ani, a demisionat de la Universitatea Craiova.
Anchetă la Brașov după ce un vlogger a reclamat că un bărbat racola online băieți minori # Adevarul.ro
Un vlogger a alertat autoritățile că un bărbat ar încerca să racoleze băieți pe internet, purtând cu aceștia discuții cu tentă sexuală.
Temperaturile maxime nu vor mai depăşi 15 grade în această săptămână în majoritatea regiunilor, valori mai mari fiind înregistrate în Banat, unde vremea va deveni caldă pentru această perioadă.
Locul din Europa unde nu există limite de viteză pentru șoferi. „Când nu există reguli, nimănui nu-i pasă, te obișnuiești cu asta” # Adevarul.ro
O insulă uimitoare, situată la mai puțin de trei ore de călătorie de continentul britanic, este o destinație populară pentru pasionații de mașini dintr-un motiv esențial: nu există limite de viteză.
România, argint la Cupa Mondială de la Alger. Echipa masculină de scrimă a făcut performanță de top # Adevarul.ro
România a fost aproape de aur la Cupa Mondială de sabie de la Alger. Francezii au fost mai puternici în finală.
Compania aerienă low-cost care renunță la biletele de hârtie: pasagerii vor trebui să prezinte pe telefon sau tabletă tichetele de îmbarcare # Adevarul.ro
Un operator aerian european low-cost va solicita, începând de miercuri, ca pasagerii să folosească tichetele de îmbarcare digitale din aplicația sa, eliminând complet biletele de hârtie.
Centrul pentru refugiați ucraineni de la fostul aeroport Tegel din Berlin se închide. Peste 1.500 de persoane urmează să fie relocate # Adevarul.ro
Centrul de primire pentru refugiați din Ucraina, amenajat în fostul aeroport Tegel din Berlin, își va închide porțile în următoarele luni.
Andreea Raicu, incident în parcarea unui supermarket din București: „Este despre cât de mult ne respectăm unii pe alții. Atât” # Adevarul.ro
Andreea Raicu a povestit pe rețelele de socializare o experiență neplăcută pe care a trăit-o într-o parcare din București. Vedeta a fost blocată de șoferul unui taxi.
Deputatul fără Bac ales președinte al organizației AUR Hunedoara. Tiberiu Bârstan a participat în martie la protestul din fața Biroului Electoral Central # Adevarul.ro
AUR și-a ales un șef de filială care, potrivit presei locale, nu a promovat examenul de Bacalaureat. Noul șef al AUR Hunedoara este unul din parlamentarii care s-au afirmat la protestul violent izbucnit în Capitală la momentul invalidării candidaturii lui Călin Georgescu.
Cel mai posibil scenariu pentru războiul din Ucraina. Armand Goșu: „Se transformă într-un Liban, 30 de ani de război” # Adevarul.ro
La aproape patru ani de la începerea invaziei ruse în Ucraina, istoricul Armand Goșu sintetizează patru scenarii privind evoluția războiului. Cel mai posibil scenariu este cel care ar avea ca rezultat „distrugerea unei întregi națiuni”.
Rusia are resursele necesare pentru a-și extinde unitatea de elită a operatorilor de drone Rubicon la un nivel pe care Ucraina nu-l poate egala, într-un context în care războiul cu drone este definitoriu pentru câmpul de luptă, a avertizat un comandant ucrainean, într-un interviu pentru LIGA.net.
O rusoaică l-a întrebat pe Alcaraz dacă are iubită. Replica spaniolului a făcut sala să râdă # Adevarul.ro
Revenit de azi pe locul 1 ATP, spaniolul Carlos Alcaraz a pornit ieri în forță la Turneul Campionilor, de la Torino.
Ce avere colosală are Nadia Comaneci la 64 de ani. Fosta gimnastă campioană primește lunar și pensie de la statul român # Adevarul.ro
Puțini știu cât câștigă Nadia Comăneci lunar de la statul român. Fosta gimnastă ia mai mult decât Ion Țiriac și Ilie Năstase.
Un retailer român de alimente a lansat luni prima rețea națională de lockere frigorifice, cu temperatură controlată, dedicate livrărilor alimentare la rece.
Ionuț Moșteanu, despre dosarul în care a dat declaraţii: „O să mai fie chestii pe care o să le vedeţi în perioada care urmează” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat luni că va continua lupta împotriva corupției din instituțiile aflate în subordinea sa, după arestarea unui bărbat care a încercat să-i cumpere influența cu un milion de euro.
Premierul Ilie Bolojan și prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, întâlnire la Palatul Victoria # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan îl primește joi, 13 noiembrie, la Palatul Victoria, pe omologul său din Republica Moldova, Alexandru Munteanu, care efectuează prima sa vizită oficială în România de la numirea în această funcție.
Răpită și ucisă în public de jihadiști: drama cutremurătoare a unei tinere influencerițe din Mali # Adevarul.ro
Mariam Cissé, o tânără influenceriță din Mali cu peste 90.000 de urmăritori pe TikTok, a fost răpită și executată în public de luptători jihadiști.
80% dintre contractele de închiriere pe plajele din Năvodari, cu construcții ilegale. Buzoinau: „Nu vom mai prelungi contractele” # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a prezentat luni rezultatele acţiunii de control privind modul de închiriere a plajelor din oraşul Năvodari şi verificarea respectării obligaţiilor contractuale de către operatorii de plajă.
