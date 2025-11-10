CSM a depus plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu, acuzând-o de incitare la ură după ce a criticat pensiile speciale
Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat, luni, că a depus plângere penală pentru incitare la violență, ură sau discriminare, în urma declarațiilor făcute de vicepremierul Oana Gheorghiu referitoare la pensiile de serviciu ale magistraților. Instituția acuză un „discurs periculos" care ar fi menținut intenționat tensiuni între justiție și societate.
Dani Mocanu și fratele său, prinși în Italia. Cei doi erau condamnați la închisoare pentru tentativă de omor
Cântărețul de manele Dani Mocanu și fratele său, condamnați definitiv la închisoare pentru tentativă de omor, au fost prinși luni, 10 noiembrie 2025, în Italia, în provincia Napoli, potrivit unui comunicat al Poliției Române.
Sorin Grindeanu susține că Ilie Bolojan nu a transmis când va veni la Camera Deputaților pentru a da explicații despre retragerea parțială a trupelor americane
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat că premierul Ilie Bolojan nu a transmis când va veni în plenul camerei inferioare a parlamentului pentru a da explicații despre retragerea parțială a trupelor americane din România. Liderului guvernului îi fusese solicitat să transmită o dată când programul i-ar permite să dea curs invitației.
Alexandru Munteanu va efectua în România prima vizită oficială în calitate de premier al Republicii Moldova
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua joi la București prima sa vizită oficială de la preluarea conducerii guvernului de la Chișinău. Potrivit unui comunicat de presă emis de executivul de la București, înaltul oficial al statului vecin va discuta cu premierul Ilie Bolojan despre teme și proiecte de interes comun ale celor două țări.
Premieră la Casa Albă: Donald Trump îl va primi pe Ahmed al-Sharaa, președintele interimar al Siriei și fost militant afiliat al-Qaeda
Președintele american Donald Trump îl va primi la Casa Albă pe omologul său sirian, Ahmed al-Sharaa, în cadrul primei vizite a unui șef de stat de la Damasc în SUA de la obținerea independenței țării din Orientul Mijlociu, în 1946. Ahmed al-Sharaa, fost militant al unei grupări afiliate al-Qaeda, urmează să solicite ridicarea completă a sancțiunilor.
Ministerul Finanțelor (MF) a lansat cea de-a 11-a ediție din acest an a Programului de titluri de stat Tezaur, cu dobânzi cuprinse între 6,70% pe an și 7,60% pe an. „În perioada 10 noiembrie – 5 decembrie 2025, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități de 1, 3 și 5 ani.
Radu Marinescu îi răspunde Oanei Gheorghiu cu privire la pensiile magistraților: „Nu sunt dușmani ai societății"
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a răspuns la declarația făcută de vicepremierul Oana Gheorghiu referitoare la pensiile magistraților. Oficiala susținuse că „orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură". În schimb, ministrul a subliniat că magistrații nu sunt dușmani ai societății.
Judecătorii francezi dezbat cererea lui Nicolas Sarkozy de a fi eliberat din închisoare
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a depus o cerere să fie eliberat din închisoare până la pronunțarea instanței cu privire la recursul formulat de către el la decizia de condamnare la închisoare. El a început să execute sentința de cinci ani de închisoare pentru conspirație la strângerea de fonduri pentru campanie din Libia.
Senatul SUA deschide calea către încheierea celui mai lung blocaj guvernamental din istoria țării prin aprobarea unei legi de refinanțare
Senatul SUA a făcut un prim pas în direcția încheierii celui mai lung blocaj guvernamental din istoria țării prin aprobarea unei legi care permite refinanțarea executivului. Măsura a fost posibilă după ce un grup de democrați moderați au acceptat să susțină legea, în ciuda lipsei prevederilor pentru prelungirea subvenției pentru asistența medicală, relatează Euronews.
Teleorman – Bărbatul care şi-a ucis soţia fusese reclamat că o răpise şi violase, fiind lăsat în libertate. Datele Poliţiei arată că el a fost reclamat că a încălcat în repetate rânduri ordinul de protecţie, ameninţând-o pe femeie şi familia acesteia
Bărbatul din judeţul Teleorman care sâmbătă seară şi-a ucis pe stradă soţia, sub privirile fiului de trei ani, fusese acuzat şi reclamat că o răpise, bătuse şi violase în luna septembrie. Deşi femeia a sesizat faptele, iar Parchetul a deschis dosar penal, agresorul a fost lăsat în libertate. Datele făcute publice de Poliţie arată că el a fost reclamat că a încălcat în repetate rânduri ordinul de protecţie, ameninţând-o pe femeie şi familia acesteia.
Procesul de digitalizare a ANAF va mai dura un an până la finalizare, e de părere Radu Burnete
Consilierul prezidenţial pe probleme economice Radu Burnete afirmă că se aşteaptă ca peste un an procesul de digitalizare a ANAF să fie finalizat, bazele de date colectate de Administraţia Fiscală să fie interconectate, iar algoritmi sau inteligenţă artificială să fie utilizaţi pentru a descoperi zonele unde nu se realizează colectare la bugetul de stat.
Nicușor Dan, prezent la repatrierea rămășițelor ultimului domnitor al Moldovei: „Memoria istorică poate contribui la reconcilierea societății românești de astăzi"
Preşedintele Nicuşor Dan, a declarat duminică, la ceremonia de repatriere a rămăşiţelor pământeşti ale ultimului domnitor al Moldovei, că istoria nu începe cu noi înşine, remarcând că prea des, în modul în care noi percepem istoria, insistăm pe rupturi, pe sincope, fără să punem accentul pe continuitate, apreciind că este necesar să vedem rădăcina unor evenimente.
Teleorman – Bărbatul care şi-a ucis soţia fusese reclamat că o răpise şi violase, fiind lăsat în libertate. Datele Poliţiei arată că el a fost reclamat că a încălcat în repetate rânduri ordinul de protecţie, ameninţând-o pe femeie şi familia acesteia
Bărbatul din judeţul Teleorman care sâmbătă seară şi-a ucis pe stradă soţia, sub privirile fiului de trei ani, fusese acuzat şi reclamat că o răpise, bătuse şi violase în luna septembrie. Deşi femeia a sesizat faptele, iar Parchetul a deschis dosar penal, agresorul a fost lăsat în libertate. Datele făcute publice de Poliţie arată că el a fost reclamat că a încălcat în repetate rânduri ordinul de protecţie, ameninţând-o pe femeie şi familia acesteia.
Ministrul de Externe Oana Ţoiu anunţă că doi români au fost răniţi într-un incident armat, în piaţa Taksim din Istanbul / Precizările MAE
Doi cetățeni români au fost răniți într-un atac armat produs în piața Taksim din Istanbul, potrivit unui anunț făcut duminică de ministrul de Externe, Oana Țoiu. Românii se aflau în Turcia pentru a participa la un eveniment cultural, iar potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), rănile suferite sunt ușoare, nefiind necesară internarea acestora în spital.
Bolojan: Astăzi, când fantomele urii şi intoleranţei sunt din ce în ce mai prezente în societăţile noastre, trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a acţiona coerent şi puternic pentru ca ura, prejudecăţile sau discriminarea să nu mai fie tolerate
Premierul Ilie Bolojan afirmă, în mesajul transmis duminică, de Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului, că astăzi, când fantomele urii şi intoleranţei sunt din ce în ce mai prezente în societăţile noastre, trebuie să ne asumăm cu toţii responsabilitatea de a acţiona coerent şi puternic pentru ca ura, prejudecăţile sau discriminarea să nu mai fie tolerate.
Distrigaz Sud Rețele: 169 de clienți afectați de întreruperea temporară a gazelor pe strada Brașov din Capitală
Aproape 170 de consumatori casnici și non-casnici din Capitală au rămas fără gaze naturale, ca urmare a unei întreruperi temporare la un bloc de pe strada Brașov, anunță duminică Distrigaz Sud Rețele. Compania precizează că măsura a fost necesară „în urma unui incident produs la instalaţia de utilizare ce alimentează imobilul".
Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, depus duminică în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni/ Când şi în ce condiţii este permis accesul publicului
Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, este depus duminică, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui Nicuşor Dan. Rămăşiţele pământeşti ale domnitorului au fost deshumate vineri din cimitirul localităţii franceze Le-Mée-sur-Seine şi au fost aduse în ţară, urmând să fie înhumate.
O şoferiţă a intrat cu maşina în parcarea teatrului din Piteşti, lovind trei maşini şi oprindu-se în clădirea teatrului. În urma evenimentului nu sunt victime
O şoferiţă a pierdut controlul asupra direcţiei de mers iar autoturismul pe care îl conducea a rupt bariera de acces în parcarea Teatrului Alexandru Davila din Piteşti, lovind trei maşini parcate şi oprindu-se într-un zid al clădirii teatrului. În urma evenimentului, nu au fost înregistrate victime. Accidentul a avut loc sâmbătă după amiază.
Jaful de la Luvru: Emmanuel
Bijuteriile Coroanei franceze, furate de la Luvru, vor fi recuperate, iar hoții vor fi arestați și aduși în fața justiției, a promis președintele francez, Emmanuel Macron, vineri, în timpul unei călătorii în Mexic. Într-un interviu acordat rețelei Televisa, șeful de stat a asigurat, de asemenea, că măsurile de securitate de la muzeul parizian vor fi … Articolul Jaful de la Luvru: Emmanuel Macron le promite francezilor că va recupera bijuteriile Coroanei. Ce presupune noul plan de renaștere a Luvrului apare prima dată în Main News.
Incendiu devastator într-un depozit de parfumuri din nord-vestul Turciei – șase persoane și-au pierdut viața # MainNews.ro
Un incendiu violent izbucnit sâmbătă dimineață la un depozit de parfumuri din nord-vestul Turciei s-a soldat cu moartea a șase persoane și rănirea altor șapte, potrivit agenției Anadolu. Tragedia a avut loc în localitatea Dilovasi, provincia Kocaeli, într-o fabrică de produse cosmetice. Focul a cuprins clădirea în jurul orei 9:00, ora locală, iar martorii au … Articolul Incendiu devastator într-un depozit de parfumuri din nord-vestul Turciei – șase persoane și-au pierdut viața apare prima dată în Main News.
Doi tineri din Prahova sunt anchetați de poliție după ce ar fi încercat să șantajeze o persoană, prezentându-se drept agenți ai legii. Unul dintre suspecți ar fi contactat telefonic victima, cerându-i bani pentru a evita deschiderea unui dosar penal. Potrivit autorităților, incidentul a fost raportat pe 4 noiembrie, când un tânăr de 20 de ani … Articolul Prahova: Doi tineri s-au dat drept polițiști și au șantajat o persoană pentru ban apare prima dată în Main News.
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor Accuweather. Toamna nu are de gând să ne părăsească prea curând și va rămâne o constantă chiar și după jumătatea lunii decembrie. Citește mai multe pe Gândul.ro foto: Inquam Photos / George Călin Articolul Ninsori timp de o săptămână în anumite orașe din România – estimarea AccuWeather apare prima dată în Main News.
Președinta Maia Sandu a semnat decretul pentru formarea noului Consiliu de Securitate al R. Moldova # MainNews.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri un decret prin care este constituit noul Consiliu Naţional de Securitate (CNS) al ţării, iar fostul ministru român de finanţe Anca Dragu, în prezent guvernatoare a băncii centrale a Chişinăului, face parte din componenţa acestui organism consultativ responsabil de coordonarea şi monitorizarea politicilor de securitate naţională. Consiliul … Articolul Președinta Maia Sandu a semnat decretul pentru formarea noului Consiliu de Securitate al R. Moldova apare prima dată în Main News.
Sector 5, București: peste 100 de locatari rămân fără gaz din cauza unei defecțiuni la instalație # MainNews.ro
Livrarea gazelor naturale într-un bloc de locuinţe situat pe strada Năsăud, în sectorul 5 al Capitalei, a fost sistată, de vineri seară, din cauza unei defecţiuni la instalaţia de alimentare. Peste 100 de consumatori au rămas nealimentaţi în urma deciziei operatorului Distrigaz de a opri furnizarea gazelor până la remedierea defecţiunii. Distrigaz Sud Reţele anunţă … Articolul Sector 5, București: peste 100 de locatari rămân fără gaz din cauza unei defecțiuni la instalație apare prima dată în Main News.
Un tânăr de 20 de ani din Satu Mare a fost arestat preventiv într-un dosar de trafic de droguri, fiind acuzat de introducerea în țară a unor substanțe de risc și mare risc. Ancheta arată că acesta a ascuns canabis printre alimente și cocaină în șosete. Potrivit procurorilor DIICOT și polițiștilor Serviciului de Combatere a … Articolul Tânăr reținut în Satu-Mare cu droguri camuflate printre alimente și în șosete apare prima dată în Main News.
Galați: 26 de percheziții la firme de inspecții și reparații auto; cinci amenzi de 71.000 de lei pentru lipsa bonurilor fiscale # MainNews.ro
Societăţi din Galaţi care prestează servicii în domeniul inspecţiilor tehnice periodice şi reparaţii pentru autovehicule au fost vizate de 26 de percheziţii, acuzaţiile fiind de evaziune fiscală în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, reprezentanţii societăţilor ”ar fi omis se evidenţieze în actele contabile ori în alte documente legale ale societăţilor veniturile realizate în urma activităţilor comerciale … Articolul Galați: 26 de percheziții la firme de inspecții și reparații auto; cinci amenzi de 71.000 de lei pentru lipsa bonurilor fiscale apare prima dată în Main News.
Trump și Hegseth susțin retragerea trupelor americane din România în discuții cu Orban la Casa Albă # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump și secretarul Apărării Pete Hegseth au justificat vineri decizia de retragere a trupelor americane din România, în cadrul unei întâlniri cu premierul Ungariei, Viktor Orban, la Casa Albă. Contextul acestei decizii a stârnit reacții în București, care solicită anularea ei, invocând amenințările persistente de pe flancul estic al NATO, relatează The … Articolul Trump și Hegseth susțin retragerea trupelor americane din România în discuții cu Orban la Casa Albă apare prima dată în Main News.
Bogdan Ivan: Am preluat funcţia de prim-vicepreşedinte al PSD. Nu ca o distincţie, ci ca o responsabilitate/ Avem nevoie de echipe unite, nu de eroi singuratici # MainNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că a preluat funcţia de prim-vicepreşedinte al PSD ”nu ca o distincţie, ci ca o responsabilitate”. ”Avem nevoie de echipe unite, nu de eroi singuratici”, a subliniat el. ”Astăzi am preluat funcţia de prim-vicepreşedinte al Partidului Social Democrat. Nu ca o distincţie, ci ca o responsabilitate: faţă de oameni, faţă … Articolul Bogdan Ivan: Am preluat funcţia de prim-vicepreşedinte al PSD. Nu ca o distincţie, ci ca o responsabilitate/ Avem nevoie de echipe unite, nu de eroi singuratici apare prima dată în Main News.
Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Zelenski despre situaţia de securitate şi necesitatea intensificării eforturilor pentru o pace durabilă şi justă în Ucraina: Am convenit să continuăm să lucrăm pentru stabilirea unui parteneriat strategic # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre situaţia de securitate şi necesitatea intensificării eforturilor pentru o pace durabilă şi justă în Ucraina, el anunţând că au convenit să continue să lucreze, pentru stabilirea unui parteneriat strategic. ”Discuţie substanţială telefonică cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, astăzi, cu privire la situaţia … Articolul Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Zelenski despre situaţia de securitate şi necesitatea intensificării eforturilor pentru o pace durabilă şi justă în Ucraina: Am convenit să continuăm să lucrăm pentru stabilirea unui parteneriat strategic apare prima dată în Main News.
Franţa le recomandă cetăţenilor francezi să părăsească temporar Mali ”cât mai rapid posibil”, din cauza unei blocade jihadiste în mai multe regiuni şi la Bamako # MainNews.ro
Parisul le cere cetăţenilor francezi să părăsească temporar Mali ”cât mai rapid posibil”, în contextul în care capitala Bamako şi multe regiuni din Mali sunt asfixiate puţin câte puţin de o blocadă jihadistă, potrivit unei note de călătorie postată vineri de Ministerul francez de Externe, relatează AFP. ”De mai multe săptămâni, contextul securitar se degradează … Articolul Franţa le recomandă cetăţenilor francezi să părăsească temporar Mali ”cât mai rapid posibil”, din cauza unei blocade jihadiste în mai multe regiuni şi la Bamako apare prima dată în Main News.
ANPC a controlat peste 450 de firme în această săptămână: amenzi de peste 1,4 milioane de lei și produse expirate sau alterate descoperite # MainNews.ro
În această săptămână, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat o acțiune de control la nivel național, vizând peste 450 de operatori economici. Verificările au scos la iveală mai multe nereguli, printre care produse alimentare expirate, fructe mucegăite și condiții necorespunzătoare de depozitare. Reprezentanții ANPC au comunicat, vineri, că în perioada 3-7 noiembrie au … Articolul ANPC a controlat peste 450 de firme în această săptămână: amenzi de peste 1,4 milioane de lei și produse expirate sau alterate descoperite apare prima dată în Main News.
CCR a publicat motivarea deciziei privind respingerea proiectului de lege referitor la reforma pensiilor magistraților # MainNews.ro
Judecătorii Curții Constituționale a României au publicat motivarea deciziei de pe 20 octombrie de respingere a reformei pensiilor speciale ale magistraților. Verdictul a fost adoptat cu votul a cinci dintre cei nouă judecători. În motivare, CCR a menționat o singură abatere procedurală, cea privind obținerea avizului de la CSM. În documentul de 54 de pagini … Articolul CCR a publicat motivarea deciziei privind respingerea proiectului de lege referitor la reforma pensiilor magistraților apare prima dată în Main News.
Sorin Grindeanu, la Congresul: „Alţii, liberali, progresişti sau aurişti se pot lăuda doar cu crearea Statului Paralel” # MainNews.ro
Sorin Grindeanu, candidat la şefia PSD, a mulţumit în Congres foştilor lideri ai formaţiunii, Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta şi Marcel Ciolacu, el arătând că alţii, liberali, progresişti sau aurişti se pot lăuda doar cu crearea Statului Paralel, cu tăierea salariilor, cu bătaia de joc şi hoţia din pandemie, cu majorarea TVA sau cu … Articolul Sorin Grindeanu, la Congresul: „Alţii, liberali, progresişti sau aurişti se pot lăuda doar cu crearea Statului Paralel” apare prima dată în Main News.
Tentativă de mită de 1 milion de euro: DNA reține un bărbat care voia să influențeze contracte între C.N. ROMTEHNICA și o firmă privată # MainNews.ro
O persoană a fost reținută de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) după ce ar fi încercat să ofere 1 milion de euro ministrului Apărării, crezând că acesta ar putea interveni asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A. pentru a facilita încheierea unor contracte cu o firmă privată. ”Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere … Articolul Tentativă de mită de 1 milion de euro: DNA reține un bărbat care voia să influențeze contracte între C.N. ROMTEHNICA și o firmă privată apare prima dată în Main News.
Ministerul Culturii vrea să desființeze Institutul Național al Patrimoniului. Propunerea a fost criticată de societatea civilă. Peste 7000 de persoane au semnat o petiție pentru renunțarea la demers # MainNews.ro
Reprezentanții Ministerului Culturii au conformat intenția de a desființa Institutul Național al Patrimoniului (INP). Criticii au atras atenția că implementarea planului riscă să ducă la pierderea a milioane de euro destinate monumentelor și că ar conduce la politizarea expertizei și la pierderea independenței profesionale. Peste 6000 de persoane au semnat o petiție inițiată de Fundația … Articolul Ministerul Culturii vrea să desființeze Institutul Național al Patrimoniului. Propunerea a fost criticată de societatea civilă. Peste 7000 de persoane au semnat o petiție pentru renunțarea la demers apare prima dată în Main News.
Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta și Marcel Ciolacu, prezenți la congresul PSD unde Sorin Grindeanu devine președinte al partidului # MainNews.ro
Foștii premieri Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta și Marcel Ciolacu au fost prezenți vineri la Congresul PSD, unde Sorin Grindeanu urmează să fie confirmat ca președinte al partidului. Dublu condamnat penal pentru corupție, Adrian Năstase a declarat că este un moment important pentru partid. „Cred că e un moment important pentru partid, dar şi … Articolul Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta și Marcel Ciolacu, prezenți la congresul PSD unde Sorin Grindeanu devine președinte al partidului apare prima dată în Main News.
VIDEO Mesaj sfidător al fratelui lui Dani Mocanu, după ce au fost dați în urmărire generală # MainNews.ro
Manelistul Dani Mocanu și fratele său, Romario Mocanu, au fost condamnați definitiv la patru, respectiv șapte ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Cei doi nu au fost găsiți la domiciliu de către autorități după pronunțarea sentinței, fiind dați în urmărire națională și internațională. Ulterior, Romario Mocanu a transmis un mesaj … Articolul VIDEO Mesaj sfidător al fratelui lui Dani Mocanu, după ce au fost dați în urmărire generală apare prima dată în Main News.
Contabil acuzat că ar fi delapidat 1,2 milioane de lei din fondurile a două unităţi de învăţământ din București # MainNews.ro
Un contabil acuzat de sustragerea sumei de 1,2 milioane de lei din conturile a două unități de învățământ din Sectorul 5 al Capitalei a fost plasat sub control judiciar, după o reținere inițială de 24 de ore. Procurorii au decis să nu solicite arestarea preventivă în instanță pentru bărbatul identificat ca B.A., optând în schimb … Articolul Contabil acuzat că ar fi delapidat 1,2 milioane de lei din fondurile a două unităţi de învăţământ din București apare prima dată în Main News.
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, sesizează CNA după ce i-au fost atribuite declaraţii false despre un posibil război # MainNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunțat intenția de a sesiza Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) în urma atribuirii unei declarații false privind iminența unui conflict armat. Acesta a calificat afirmația drept un „fals grosolan” și o componentă a unui război hibrid. O serie de televiziuni și publicații, printre care RomaniaTV, Realitatea, Mediafax și ActiveNews, i-ar … Articolul Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, sesizează CNA după ce i-au fost atribuite declaraţii false despre un posibil război apare prima dată în Main News.
Ministerul Finanţelor lansează a zecea emisiune FIDELIS din 2025. Dobânzi avantajoase pentru donatorii de sânge # MainNews.ro
Ministerul Finanţelor a deschis, începând de joi, 7 noiembrie, perioada de subscriere pentru a zecea emisiune de titluri de stat FIDELIS din acest an. Până la 14 noiembrie, persoanele fizice rezidente şi nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, pot investi în titluri denominate în lei şi euro, listate la Bursa de Valori Bucureşti, prin … Articolul Ministerul Finanţelor lansează a zecea emisiune FIDELIS din 2025. Dobânzi avantajoase pentru donatorii de sânge apare prima dată în Main News.
Conturile Metrorex, blocate de Alstom după neînțelegerile privind livrarea trenurilor Metropolis # MainNews.ro
Compania franceză Alstom Transport S.A. a instituit poprire pe conturile Metrorex, o măsură confirmată de operatorul de transport subteran, pe fondul unui conflict legat de livrarea și punerea în circulație a trenurilor noi destinate Magistralei M5 Drumul Taberei – Eroilor. Compania franceză Alstom Transport S.A. a impus o poprire pe conturile Metrorex, o acțiune confirmată … Articolul Conturile Metrorex, blocate de Alstom după neînțelegerile privind livrarea trenurilor Metropolis apare prima dată în Main News.
Roberta Metsola a susținut un discurs în Parlamentul Republicii Moldova: „Uniunea Europeană nu mai este o idee la distanță undeva la orizont” # MainNews.ro
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, efectuează o vizită în Republica Moldova. Cu acest prilej, ea a susținut un discurs în plenul legislativului de la Chișinău, în cadrul căruia a subliniat progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, relatează Ziarul de Gardă. Lidera europeană a marcat prin discursul său începerea mandatului … Articolul Roberta Metsola a susținut un discurs în Parlamentul Republicii Moldova: „Uniunea Europeană nu mai este o idee la distanță undeva la orizont” apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan îi ia apărarea premierului Bolojan: „Nu a depășit limita de principialitate” # MainNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri că nu consideră deplasată întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, arestat pentru fapte de corupție, și cu liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, aflat sub control judiciar în același dosar. Șeful statului a afirmat că este normal ca politicienii să interacționeze cu oameni de … Articolul Nicușor Dan îi ia apărarea premierului Bolojan: „Nu a depășit limita de principialitate” apare prima dată în Main News.
ANM anunță vreme severă în weekend: Ploi abundente, vânt puternic și ninsoare la munte # MainNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de vreme severă pentru mai multe regiuni ale țării, valabile până duminică dimineață. Prognoza indică ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare la munte, fiind activat și un cod galben pentru județele Mehedinți și Gorj. Precipitații sunt așteptate și în … Articolul ANM anunță vreme severă în weekend: Ploi abundente, vânt puternic și ninsoare la munte apare prima dată în Main News.
Eurodeputata Diana Șoșoacă, președinta SOS România, este așteptată vineri, la ora 12:00, la sediul Parchetului General, pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară. Politiciana a mai fost chemată de procurori în urmă cu o lună, atunci când i-a fost adusă la cunoștință calitatea de inculpată. La acel moment, Diana … Articolul Diana Șoșoacă a fost chemată la audieri la Parchetul General apare prima dată în Main News.
Captură uriașă la granița cu Bulgaria: 131 de arme letale, descoperite în camionul unui turc # MainNews.ro
Autoritățile de frontieră de la Calafat au descoperit 131 de pistoale letale, tutun mărunțit și peste 160.000 de țigarete de contrabandă ascunse într-un camion care venea din Turcia. Vehiculul, condus de un cetățean turc de 38 de ani, a fost oprit pentru control în apropierea podului Calafat–Vidin. Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, incidentul … Articolul Captură uriașă la granița cu Bulgaria: 131 de arme letale, descoperite în camionul unui turc apare prima dată în Main News.
Fiica Elenei Lasconi a fost implicată într-o nouă controversă. Oana Lasconi a susținut înarmarea Hamas # MainNews.ro
Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, a stârnit o nouă controversă după ce a avut mai multe poziții critice la adresa solicitărilor de dezarmare a Hamas și cu privire la existența statului Israel, relatează Mediafax. „Spunând că Hamas ar trebui să predea armele este nebunesc. Nu cred că oamenii înțeleg cât de nebunesc este. Este singurul … Articolul Fiica Elenei Lasconi a fost implicată într-o nouă controversă. Oana Lasconi a susținut înarmarea Hamas apare prima dată în Main News.
BREAKING Percheziții la Liberty Galați într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală. Tranzacții de peste 130 de milioane de euro cu Gazprom, investigate de Parchetul General # MainNews.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au efectuat vineri, 7 noiembrie, mai multe percheziții la combinatul Liberty Galați și la locuințele unor persoane din conducerea companiei, într-un dosar privind delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală. Ancheta vizează, potrivit Parchetului General, o serie de tranzacții suspecte cu certificate … Articolul BREAKING Percheziții la Liberty Galați într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală. Tranzacții de peste 130 de milioane de euro cu Gazprom, investigate de Parchetul General apare prima dată în Main News.
Congresul PSD: Sorin Grindeanu, unicul candidat, urmează să fie ales președinte, iar doctrina partidului va fi modificată # MainNews.ro
Delegați ai Partidului Social Democrat se reunesc în cadrul congresului începând de la ora 13:00, la Romexpo. În cadrul evenimentului, Sorin Grindeanu urmează să fie ales președinte cu puteri depline, fiind singurul candidat, fiind stabilită totodată noua conducere a partidului. De asemenea, vor fi adoptate modificări ale doctrinei PSD, marcând trecerea de la progresism la … Articolul Congresul PSD: Sorin Grindeanu, unicul candidat, urmează să fie ales președinte, iar doctrina partidului va fi modificată apare prima dată în Main News.
Premierul Bolojan, despre întâlnirea cu Mihai Barbu şi Fănel Bogos: Omul de afaceri mi-a prezentat problemele pe care le are din partea autorităţilor statului / Am avut aşa, un uşor trac, a prezentat şi aspecte că nu sunt strict de zona politică # MainNews.ro
Premierul Bolojan a povestit, joi, detaliile întâlnirii de la Guvern, cu liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu şi omul de afaceri Fănel Bogos, el arătând că omul de afaceri i-a prezentat problemele pe care le are din partea autorităţilor statului şi a avut aşa, un uşor trac, pentru că acesta a prezentat şi aspecte că nu … Articolul Premierul Bolojan, despre întâlnirea cu Mihai Barbu şi Fănel Bogos: Omul de afaceri mi-a prezentat problemele pe care le are din partea autorităţilor statului / Am avut aşa, un uşor trac, a prezentat şi aspecte că nu sunt strict de zona politică apare prima dată în Main News.
