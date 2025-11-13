Dominic Fritz a obținut cetățenia română: „România, gata, sunt unul de-ai tăi!”
MainNews.ro, 13 noiembrie 2025 09:30
Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a anunțat că a primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. Următorul pas pe care îl are de îndeplinit edilul este depunerea jurământului. „România, gata, sunt unul de-ai tăi! Am trecut de proba de interviu și am primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. Mulțumesc, România, că m-ai primit în casa
• • •
Acum 30 minute
09:30
Acum o oră
09:00
Cel mai lung blocaj guvernamental din istoria SUA a ajuns la final. Donald Trump a semnat legea care permite refinanțarea guvernului federal # MainNews.ro
Cel mai lung blocaj guvernamental din istoria SUA a ajuns la final în această noapte, după ce președintele Donald Trump a semnat legea care permite refinanțarea guvernului federal. Încheierea crizei a fost posibilă după ce republicanii și câțiva democrați moderați au aprobat legea în Senat luni, relatează Euronews. Semnătura liderului de la Casa Albă pune
Acum 12 ore
21:20
Alexandru Zidaru, cunoscut sub porecla de „Makaveli", și-a depus miercuri candidatura pentru funcția de primar general al municipiului București, la Biroul Electoral al Capitalei. Zidaru a declarat că a reușit să adune aproximativ 27.000 – 28.000 de semnături de susținere. „În primul rând, nu sunt olimpic, n-am nici concubină. Sunt un băiat simplu din popor.
Acum 24 ore
20:30
Consiliul Național al Audiovizualului a amendat, miercuri, postul Realitatea Plus cu 200.000 de lei pentru emisiuni de știri și dezbateri în care au fost încălcate dispoziții din Codul audiovizualului. România TV și Nașul TV au primit fiecare câte o amendă de 50.000 de lei. Potrivit CNA, o parte dintre sancțiunile aplicate Realitatea Plus vizează emisiuni
19:30
Judecătoarea CCR Mihaela Ciochină și-a donat apartamentul unui angajat al Guvernului cu o lună înainte de a primi o locuință de protocol # MainNews.ro
Cu o lună înainte să primească o locuință de protocol de la stat, actuala judecătoare a Curții Constituționale Mihaela Ciochină și-a donat singurul apartament din București unui angajat al Secretariatului General al Guvernului. Actul de donație a fost încheiat în decembrie 2015, iar locuința de protocol i-a fost repartizată în ianuarie 2016, în perioada în
17:00
Compozitorul și pianistul Horia Moculescu a murit miercuri dimineață, la vârsta de 88 de ani, potrivit unor surse medicale citate de News.ro. Decesul a avut loc la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş" din București, unde artistul era internat în stare gravă la secţia de terapie intensivă. Reprezentanţii Institutului „Matei Balş" au
15:40
Cătălin Drulă și-a depus candidatura pentru funcția de primar general al Bucureștiului # MainNews.ro
Cătălin Drulă și-a depus candidatura din partea USR pentru alegerile de pe 7 decembrie, când va fi stabilit noul primar general al Bucureștiului. Principala sa prioritate este aplicarea referendumului organizat în 2024 de către actualul președinte Nicușor Dan. Candidatul USR le-a mulțumit bucureștenilor care l-au susținut prin semnături și a subliniat importanța continuării politicilor promovate
14:10
Nicușor Dan a prezentat noua strategie națională de apărare a României. Războiul hibrid și corupția au fost incluse în document # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a prezentat într-o conferință de presă organizată la Palatul Cotroceni Strategia Națională pentru Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030. În cadrul noului document au fost incluse două noi teme extrem de importante în actualul context internațional și intern, războiul hibrid și corupția. Șeful statului a reiterat intenția ca SRI să fie implicat
12:50
Prim-ministra Ucrainei l-a suspendat pe ministrul justiției în contextul unui scandal de corupție # MainNews.ro
Prim-ministra Ucrainei, Iulia Svîrîdenko, l-a suspendat din funcție pe ministrul justiției, Herman Halușcenko. Oficialul este vizat de o anchetă împotriva unor fapte de corupție realizată de procurorii Biroului Național Anticorupție, relatează Reuters. Autoritățile ucrainene au pus sub acuzare șapte persoane în legătură cu o presupusă schemă de mită de 100 de milioane de dolari care
11:10
Sondaj Avangarde pentru Primăria București: Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă aproape de egalitate # MainNews.ro
Cel mai recent sondaj privind intențiile de vot pentru Primăria București, publicat de Avangarde, arată o ușoară scădere în intențiile de vot pentru Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, care ar fi susținuți de 24%, respectiv de 21% dintre locuitorii Capitalei. În schimb, sprijinul pentru Cătălin Drulă a crescut la 20%, fiind aproape egal cu cel
10:10
Deputații urmează să se pronunțe asupra adoptării legii Nordis, menite să protejeze cumpărătorii în cazul achiziției unor imobile noi. Camera inferioară a parlamentului este for decizional în procesul de adoptare a actului normativ. Votul final are loc după un an de la începerea scandalului Nordis. Potrivit proiectului de lege, adoptat de Senat pe 14 aprilie,
Ieri
09:10
Președintele Nicușor Dan se va întâlni la ora 16:00 cu liderii coaliției de guvernare și cu reprezentanți ai magistraților la Palatul Cotroceni. Șeful statului a avut o discuție privind pensiile procurorilor și judecătorilor și marți, la reuniune participând doar reprezentanții celor patru partide aflate la guvernare. Înaintea acesteia, el a afirmat că veniturile magistraților au
00:30
Imagini șoc din China: un pod de aproape 800 de metri s-a prăbușit, la câteva luni după inaugurare # MainNews.ro
Podul Hongqi din orașul Malkang, provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, s-a prăbușit marți. Imaginile din mediul online arată cum o secțiune a podului, care a fot deschis recent, se prăbușește în râul Zumuzu, ridicând un nor imens de praf. Autoritățile au confirmat că prăbușirea a avut loc în jurul orei locale 16:00, afectând în principal podul de
11 noiembrie 2025
22:00
BREAKING Guvernul va prelua activele Lukoil din România, în urma sancțiunilor impuse de SUA # MainNews.ro
Guvernul României va prelua controlul asupra activelor Lukoil din țară, inclusiv asupra rafinăriei Petrotel Ploiești, după ce Statele Unite au impus sancțiuni severe companiei petroliere rusești. Anunțul a fost făcut marți seară de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a precizat că România nu va solicita o prelungire a termenului de 21 noiembrie, dat de autoritățile
20:40
Scrisoare deschisă, semnată de mii de persoane, adresată sistemului de justiţie: Magistraţii trebuie să înţeleagă că principiul independenţei justiţiei nu implică interdicţia de a discuta despre sistemul de justiţie # MainNews.ro
O scrisoare deschisă publicată online sub titlul „Magistraţii nu sunt o categorie vulnerabilă şi defavorizată" a adunat, în mai puțin de 24 de ore, aproape 16.000 de semnături din partea cetățenilor, reprezentanților societății civile și unor figuri publice, în semn de protest față de decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a sesiza procurorii pentru
20:20
Guvernul taie cheltuielile de personal cu 10% în administrația publică: „Primăriile vor fi obligate să reducă și posturile vacante” # MainNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat marți seară, într-un interviu pentru G4Media, că liderii coaliției de guvernare au ajuns la un acord privind reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în administrația publică centrală și locală. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme bugetare care va permite șefilor de instituții să decidă modul
19:20
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, pe lista investitorilor interesați să cumpere Carrefour România # MainNews.ro
Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii lanțului de bricolaj Dedeman, se numără printre investitorii care au depus oferte pentru achiziția rețelei Carrefour România, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Pe lista ofertanților se mai află Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, deținător al brandului Froo, și grupul francez Auchan. Surse citate de Profit.ro
18:20
Reguli mai dure pentru utilizarea trotinetelor electrice: asigurare obligatorie, vârsta minimă 16 ani și cască de protecție pentru toți # MainNews.ro
Deputații din Comisia pentru Transporturi și Infrastructură au adoptat, marți, cu amendamente, proiectul de lege care reglementează circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice. Potrivit noilor prevederi, pe drumurile publice va fi permisă circulația trotinetelor electrice care nu depășesc prin construcție viteza de 25 km/h și sunt echipate cu motoare de maximum 2 kW, iar conducătorii
18:20
17:40
Manelistul Dani Mocanu are datorii de 1,6 milioane de lei către stat / ANAF„A trecut firmele pe numele rudelor pentru a evita plata taxelor” # MainNews.ro
Un control efectuat de ANAF a scos la iveală că manelistul Dani Mocanu nu a plătit bugetului de stat taxe și impozite în valoare totală de peste 1,6 milioane de lei, aferente veniturilor încasate din activitatea muzicală și din platformele de social media. Inspectorii antifraudă susțin că Mocanu a transferat gratuit pe numele rudelor firmele
16:10
Război între Umbrărescu și CNIR. Constructorul din Bacău contestă atribuirea unui contract de 1 miliard de euro către o firmă patronată de un apropiat de-ai lui Ionel Arsene # MainNews.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere anunță că, marți, 11 noiembrie 2025, a primit o contestație a grupului UMB, patronat de Dorinel Umbrărescu, la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 Târgu Neamț (Moțca) -Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii. CNIR a atribuit pe 30 octombrie Asocierii Danlin XXL (lider) – Groma Hold Ltd – Intertranscom Impex
15:50
Tribunalul Alba a pronunțat sentințele în cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner: două pedepse cu închisoarea pe viaţă şi o condamnare la 30 de ani de închisoare. Sentința nu este definitivă # MainNews.ro
Judecătorii Tribunalului Alba i-au condamnat pe inculpații din cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner. Doi dintre aceștia au primit pedeapsa cu închisoarea pe viață, iar al treilea a fost condamnat în lipsă la 30 de ani de închisoare. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată în 10 zile. Costinel-Cosmin Zuleam, considerat cel
14:40
Mihai Barbu a demisionat de la conducerea ARF, după ce a fost pus sub control judiciar de DNA # MainNews.ro
Președintele Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), Mihai Barbu, și-a dat demisia din funcție, după ce Direcția Națională Anticorupție a anunțat că acesta este cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite. Liberalul, care este și trezorier al PNL, este acuzat că și-ar fi folosit poziția și influența politică pentru a
14:40
Tensiuni în Parlamentul European din cauza comisiei de anchetă privind posibila acțiune de spionaj a serviciilor secrete maghiare. PPE se opune creării structurii # MainNews.ro
Partidul Popular European (PPE), cea mai mare forță politică din Parlamentul European, și-a arătat opoziția față de crearea unei comisii de anchetă privind posibila rețea de spionaj a serviciilor secrete din Ungaria. Reprezentanții săi au susținut că măsura ar ajuta campaniei premierului maghiar Viktor Orbán de a antagoniza Uniunea Europeană. În schimb, grupurile politice progresiste
13:20
Carmen Uscatu, cofondatoarea ONG-ului „Dăruiește Viață”, acuză o situație de incompatibilitate după numirea Oanei Gheorghiu în guvern # MainNews.ro
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață", a prezentat efectele pentru ONG ale numirii Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier al României. Ea a transmis că asociația primește întrebări din partea sponsorilor, dat fiind că Oana Gheorghiu se află într-o situație de conflict de interese. Deși s-a autosuspendat din rolurile executive, ea încă păstrează calitatea de
12:10
Avocații lui Călin Georgescu au cerut instanței retrimiterea la parchet a dosarului de propagandă legionară # MainNews.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, s-a prezentat la sediul Judecătoriei Sectorului 1, unde a avut loc un termen al procesului în care el este acuzat de propagandă legionară. Avocații săi au solicitat instanței să retrimită dosarul la parchet. „Am expus o serie întreagă de motive care, în mod normal, nu pot duce decât
11:10
Sorin Grindeanu despre plângerea penală a CSM împotriva Oanei Gheorghiu: „Consider drept o reacție exagerată demersul CSM” # MainNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a catalogat drept „exagerată" reacția CSM de a depune o plângere penală pe numele vicepremierului Oana Gheorghiu pentru declarația sa referitoare la magistrați. Cu toate acestea, liderul social-democrat a susținut că poziția oficialei a fost una „populistă". „Declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu se înscriu în registrul declarațiilor politice populiste și iresponsabile, însă
10:10
Un primar din județul Argeș i-a oferit fiicei sale la majorat o mașină de 150.000 de euro, deși a declarat venituri doar din salariu # MainNews.ro
Valerică Spirea, primarul din comuna Poiana Lacului din județul Argeș, i-a dăruit fiicei sale cu ocazia majoratului un bolid în valoare de 150.000 de euro, cheltuind alte 200.000 de euro pe fastuoasa petrecere. Cu toate acestea, în declarația sa de avere el a menționat doar salariul de primar drept sursă de venituri. Controversa a apărut
09:50
Nicușor Dan anunță că nu va semna o eventuală cerere de urmărire penală a Oanei Gheorghiu # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu va semna o eventuală cerere de urmărire penală pentru vicepremierul Oana Gheorghiu. El a calificat drept „nefericită" declarația acesteia referitoare la magistrați, dar a subliniat că reacția la mesajul ei a fost una „exagerată". „Nu poate o opinie să constituie faptă penală și, în momentul în care va
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Președintele Nicușor Dan a depus o sesizare la Curtea Constituțională a României cu privire la legea referitoare la regimul ariilor naturale protejate. Șeful statului susține că încalcă dreptul fundamental la un mediu sănătos și contravine Directiv
10 noiembrie 2025
22:20
Iulia Motoc, fost judecător CEDO, despre plângerea CSM împotriva Oanei Gheorghiu: „Exprimarea politică poate include termeni care șochează”. # MainNews.ro
Judecătorul Curții Penale Internaționale și fost judecător la CEDO, Iulia Motoc, a criticat luni seară, într-o postare pe Facebook, decizia Consiliului Superior al Magistraturii de a depune plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, în urma declarațiilor acesteia despre pensiile speciale ale magistraților. Motoc a explicat că jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului acordă cea mai … Articolul Iulia Motoc, fost judecător CEDO, despre plângerea CSM împotriva Oanei Gheorghiu: „Exprimarea politică poate include termeni care șochează”. apare prima dată în Main News.
21:10
USR face scut în jurul Oanei Gheorghiu, după atacul CSM: „Libertatea de exprimare e sfântă” # MainNews.ro
Mai mulți lideri ai USR au transmis luni mesaje de susținere pentru vicepremierul Oana Gheorghiu, după ce Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că a depus o plângere penală pentru incitare la violență, ură sau discriminare, în urma declarațiilor acesteia despre pensiile speciale ale magistraților. Președintele USR, Dominic Fritz, a fost primul care a reacționat … Articolul USR face scut în jurul Oanei Gheorghiu, după atacul CSM: „Libertatea de exprimare e sfântă” apare prima dată în Main News.
20:00
Cutremur în fotbalul românesc. Jucători din Superliga, anchetați pentru pariuri de zeci de mii de euro # MainNews.ro
Un scandal uriaș lovește fotbalul românesc: mai mulți jucători din Superliga ar fi implicați într-o schemă de pariuri ilegale pe propriile meciuri, cu sume care ajung la zeci de mii de euro. Potrivit unei anchete realizate de ProSport, în vizor se află nou-promovata Metaloglobus București, iar informațiile obținute de publicație au declanșat deja o investigație … Articolul Cutremur în fotbalul românesc. Jucători din Superliga, anchetați pentru pariuri de zeci de mii de euro apare prima dată în Main News.
18:20
CSM a depus plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu, acuzând-o de incitare la ură după ce a criticat pensiile speciale # MainNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat, luni, că a depus plângere penală pentru incitare la violență, ură sau discriminare, în urma declarațiilor făcute de vicepremierul Oana Gheorghiu referitoare la pensiile de serviciu ale magistraților. Instituția acuză un „discurs periculos” care ar fi menținut intenționat tensiuni între justiție și societate. „Consiliul Superior al Magistraturii condamnă ferm declaraţiile … Articolul CSM a depus plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu, acuzând-o de incitare la ură după ce a criticat pensiile speciale apare prima dată în Main News.
17:20
Dani Mocanu și fratele său, prinși în Italia. Cei doi erau condamnați la închisoare pentru tentativă de omor # MainNews.ro
Cântărețul de manele Dani Mocanu și fratele său, condamnați definitiv la închisoare pentru tentativă de omor, au fost prinși luni, 10 noiembrie 2025, în Italia, în provincia Napoli, potrivit unui comunicat al Poliției Române. „În urma cooperării poliţieneşti internaţionale dintre Poliţia Română, prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (IGPR), şi autorităţile din Italia, în cursul … Articolul Dani Mocanu și fratele său, prinși în Italia. Cei doi erau condamnați la închisoare pentru tentativă de omor apare prima dată în Main News.
16:20
Sorin Grindeanu susține că Ilie Bolojan nu a transmis când va veni la Camera Deputaților pentru a da explicații despre retragerea parțială a trupelor americane # MainNews.ro
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat că premierul Ilie Bolojan nu a transmis când va veni în plenul camerei inferioare a parlamentului pentru a da explicații despre retragerea parțială a trupelor americane din România. Liderului guvernului îi fusese solicitat să transmită o dată când programul i-ar permite să dea curs invitației. „Noi am cerut … Articolul Sorin Grindeanu susține că Ilie Bolojan nu a transmis când va veni la Camera Deputaților pentru a da explicații despre retragerea parțială a trupelor americane apare prima dată în Main News.
14:50
Alexandru Munteanu va efectua în România prima vizită oficială în calitate de premier al Republicii Moldova # MainNews.ro
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua joi la București prima sa vizită oficială de la preluarea conducerii guvernului de la Chișinău. Potrivit unui comunicat de presă emis de executivul de la București, înaltul oficial al statului vecin va discuta cu premierul Ilie Bolojan despre teme și proiecte de interes comun ale celor două țări, … Articolul Alexandru Munteanu va efectua în România prima vizită oficială în calitate de premier al Republicii Moldova apare prima dată în Main News.
14:00
Premieră la Casa Albă: Donald Trump îl va primi pe Ahmed al-Sharaa, președintele interimar al Siriei și fost militant afiliat al-Qaeda # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump îl va primi la Casa Albă pe omologul său sirian, Ahmed al-Sharaa, în cadrul primei vizite a unui șef de stat de la Damasc în SUA de la obținerea independenței țării din Orientul Mijlociu, în 1946. Ahmed al-Sharaa, fost militant al unei grupări afiliate al-Qaeda, urmează să solicite ridicarea completă a … Articolul Premieră la Casa Albă: Donald Trump îl va primi pe Ahmed al-Sharaa, președintele interimar al Siriei și fost militant afiliat al-Qaeda apare prima dată în Main News.
12:10
Ministerul Finanțelor (MF) a lansat cea de-a 11-a ediție din acest an a Programului de titluri de stat Tezaur, cu dobânzi cuprinse între 6,70% pe an și 7,60% pe an. „În perioada 10 noiembrie – 5 decembrie 2025, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și … Articolul Ministerul Finanțelor a lansat a 11-a ediție a Programului de titluri de stat Tezaur apare prima dată în Main News.
11:10
Radu Marinescu îi răspunde Oanei Gheorghiu cu privire la pensiile magistraților: „Nu sunt dușmani ai societății” # MainNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a răspuns la declarația făcută de vicepremierul Oana Gheorghiu referitoare la pensiile magistraților. Oficiala susținuse că „orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură”. În schimb, ministrul a subliniat că magistrații nu sunt dușmani ai societății. „Banii aceștia se iau de undeva. Nu știu dacă se iau de … Articolul Radu Marinescu îi răspunde Oanei Gheorghiu cu privire la pensiile magistraților: „Nu sunt dușmani ai societății” apare prima dată în Main News.
10:00
Judecătorii francezi dezbat cererea lui Nicolas Sarkozy de a fi eliberat din închisoare # MainNews.ro
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a depus o cerere să fie eliberat din închisoare până la pronunțarea instanței cu privire la recursul formulat de către el la decizia de condamnare la închisoare. El a început să execute sentința de cinci ani de închisoare pentru conspirație la strângerea de fonduri pentru campanie din Libia. Judecătorii … Articolul Judecătorii francezi dezbat cererea lui Nicolas Sarkozy de a fi eliberat din închisoare apare prima dată în Main News.
09:10
Senatul SUA deschide calea către încheierea celui mai lung blocaj guvernamental din istoria țării prin aprobarea unei legi de refinanțare # MainNews.ro
Senatul SUA a făcut un prim pas în direcția încheierii celui mai lung blocaj guvernamental din istoria țării prin aprobarea unei legi care permite refinanțarea executivului. Măsura a fost posibilă după ce un grup de democrați moderați au acceptat să susțină legea, în ciuda lipsei prevederilor pentru prelungirea subvenției pentru asistența medicală, relatează Euronews. În … Articolul Senatul SUA deschide calea către încheierea celui mai lung blocaj guvernamental din istoria țării prin aprobarea unei legi de refinanțare apare prima dată în Main News.
9 noiembrie 2025
21:30
Teleorman – Bărbatul care şi-a ucis soţia fusese reclamat că o răpise şi violase, fiind lăsat în libertate. Datele Poliţiei arată că el a fost reclamat că a încălcat în repetate rânduri ordinul de protecţie, ameninţând-o pe femeie şi familia acesteia # MainNews.ro
Bărbatul din judeţul Teleorman care sâmbătă seară şi-a ucis pe stradă soţia, sub privirile fiului de trei ani, fusese acuzat şi reclamat că o răpise, bătuse şi violase în luna septembrie. Deşi femeia a sesizat faptele, iar Parchetul a deschis dosar penal, agresorul a fost lăsat în libertate. Datele făcute publice de Poliţie arată că … Articolul Teleorman – Bărbatul care şi-a ucis soţia fusese reclamat că o răpise şi violase, fiind lăsat în libertate. Datele Poliţiei arată că el a fost reclamat că a încălcat în repetate rânduri ordinul de protecţie, ameninţând-o pe femeie şi familia acesteia apare prima dată în Main News.
17:40
Procesul de digitalizare a ANAF va mai dura un an până la finalizare, e de părere Radu Burnete # MainNews.ro
Consilierul prezidenţial pe probleme economice Radu Burnete afirmă că se aşteaptă ca peste un an procesul de digitalizare a ANAF să fie finalizat, bazele de date colectate de Administraţia Fiscală să fie interconectate, iar algoritmi sau inteligenţă artificială să fie utilizaţi pentru a descoperi zonele unde nu se realizează colectare la bugetul de stat. Radu … Articolul Procesul de digitalizare a ANAF va mai dura un an până la finalizare, e de părere Radu Burnete apare prima dată în Main News.
15:20
Nicușor Dan, prezent la repatrierea rămășițelor ultimului domnitor al Moldovei: „Memoria istorică poate contribui la reconcilierea societății românești de astăzi” # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, a declarat duminică, la ceremonia de repatriere a rămăşiţelor pământeşti ale ultimului domnitor al Moldovei, că istoria nu începe cu noi înşine, remarcând că prea des, în modul în care noi percepem istoria, insistăm pe rupturi, pe sincope, fără să punem accentul pe continuitate, apreciind că este necesar să vedem rădăcina unor … Articolul Nicușor Dan, prezent la repatrierea rămășițelor ultimului domnitor al Moldovei: „Memoria istorică poate contribui la reconcilierea societății românești de astăzi” apare prima dată în Main News.
15:20
13:20
Ministrul de Externe Oana Ţoiu anunţă că doi români au fost răniţi într-un incident armat, în piaţa Taksim din Istanbul / Precizările MAE # MainNews.ro
Doi cetățeni români au fost răniți într-un atac armat produs în piața Taksim din Istanbul, potrivit unui anunț făcut duminică de ministrul de Externe, Oana Țoiu. Românii se aflau în Turcia pentru a participa la un eveniment cultural, iar potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), rănile suferite sunt ușoare, nefiind necesară internarea acestora în spital. „Azi … Articolul Ministrul de Externe Oana Ţoiu anunţă că doi români au fost răniţi într-un incident armat, în piaţa Taksim din Istanbul / Precizările MAE apare prima dată în Main News.
12:00
Bolojan: Astăzi, când fantomele urii şi intoleranţei sunt din ce în ce mai prezente în societăţile noastre, trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a acţiona coerent şi puternic pentru ca ura, prejudecăţile sau discriminarea să nu mai fie tolerate # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, în mesajul transmis duminică, de Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului, că astăzi, când fantomele urii şi intoleranţei sunt din ce în ce mai prezente în societăţile noastre, trebuie să ne asumăm cu toţii responsabilitatea de a acţiona coerent şi puternic pentru ca ura, prejudecăţile sau discriminarea să nu … Articolul Bolojan: Astăzi, când fantomele urii şi intoleranţei sunt din ce în ce mai prezente în societăţile noastre, trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a acţiona coerent şi puternic pentru ca ura, prejudecăţile sau discriminarea să nu mai fie tolerate apare prima dată în Main News.
11:20
Distrigaz Sud Rețele: 169 de clienți afectați de întreruperea temporară a gazelor pe strada Brașov din Capitală # MainNews.ro
Aproape 170 de consumatori casnici și non-casnici din Capitală au rămas fără gaze naturale, ca urmare a unei întreruperi temporare la un bloc de pe strada Brașov, anunță duminică Distrigaz Sud Rețele. Compania precizează că măsura a fost necesară „în urma unui incident produs la instalaţia de utilizare ce alimentează imobilul”. Alimentarea cu gaze a … Articolul Distrigaz Sud Rețele: 169 de clienți afectați de întreruperea temporară a gazelor pe strada Brașov din Capitală apare prima dată în Main News.
11:00
Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, depus duminică în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni/ Când şi în ce condiţii este permis accesul publicului # MainNews.ro
Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, este depus duminică, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui Nicuşor Dan. Rămăşiţele pământeşti ale domnitorului au fost deshumate vineri din cimitirul localităţii franceze Le-Mée-sur-Seine şi au fost aduse în ţară, urmând să fie înhumate … Articolul Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, depus duminică în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni/ Când şi în ce condiţii este permis accesul publicului apare prima dată în Main News.
