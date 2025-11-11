BREAKING Guvernul va prelua activele Lukoil din România, în urma sancțiunilor impuse de SUA
MainNews.ro, 11 noiembrie 2025 22:00
Guvernul României va prelua controlul asupra activelor Lukoil din țară, inclusiv asupra rafinăriei Petrotel Ploiești, după ce Statele Unite au impus sancțiuni severe companiei petroliere rusești. Anunțul a fost făcut marți seară de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a precizat că România nu va solicita o prelungire a termenului de 21 noiembrie, dat de autoritățile … Articolul BREAKING Guvernul va prelua activele Lukoil din România, în urma sancțiunilor impuse de SUA apare prima dată în Main News.
• • •
Acum 30 minute
22:00
Acum 2 ore
20:40
Scrisoare deschisă, semnată de mii de persoane, adresată sistemului de justiţie: Magistraţii trebuie să înţeleagă că principiul independenţei justiţiei nu implică interdicţia de a discuta despre sistemul de justiţie # MainNews.ro
O scrisoare deschisă publicată online sub titlul „Magistraţii nu sunt o categorie vulnerabilă şi defavorizată” a adunat, în mai puțin de 24 de ore, aproape 16.000 de semnături din partea cetățenilor, reprezentanților societății civile și unor figuri publice, în semn de protest față de decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a sesiza procurorii pentru … Articolul Scrisoare deschisă, semnată de mii de persoane, adresată sistemului de justiţie: Magistraţii trebuie să înţeleagă că principiul independenţei justiţiei nu implică interdicţia de a discuta despre sistemul de justiţie apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
20:20
Guvernul taie cheltuielile de personal cu 10% în administrația publică: „Primăriile vor fi obligate să reducă și posturile vacante” # MainNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat marți seară, într-un interviu pentru G4Media, că liderii coaliției de guvernare au ajuns la un acord privind reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în administrația publică centrală și locală. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme bugetare care va permite șefilor de instituții să decidă modul … Articolul Guvernul taie cheltuielile de personal cu 10% în administrația publică: „Primăriile vor fi obligate să reducă și posturile vacante” apare prima dată în Main News.
19:20
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, pe lista investitorilor interesați să cumpere Carrefour România # MainNews.ro
Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii lanțului de bricolaj Dedeman, se numără printre investitorii care au depus oferte pentru achiziția rețelei Carrefour România, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Pe lista ofertanților se mai află Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, deținător al brandului Froo, și grupul francez Auchan. Surse citate de Profit.ro … Articolul Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, pe lista investitorilor interesați să cumpere Carrefour România apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
18:20
Reguli mai dure pentru utilizarea trotinetelor electrice: asigurare obligatorie, vârsta minimă 16 ani și cască de protecție pentru toți # MainNews.ro
Deputații din Comisia pentru Transporturi și Infrastructură au adoptat, marți, cu amendamente, proiectul de lege care reglementează circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice. Potrivit noilor prevederi, pe drumurile publice va fi permisă circulația trotinetelor electrice care nu depășesc prin construcție viteza de 25 km/h și sunt echipate cu motoare de maximum 2 kW, iar conducătorii … Articolul Reguli mai dure pentru utilizarea trotinetelor electrice: asigurare obligatorie, vârsta minimă 16 ani și cască de protecție pentru toți apare prima dată în Main News.
18:20
Imagini șoc din China: un pod de aproape 800 de metri s-a prăbușit, la câteva luni după inaugurare # MainNews.ro
Podul Hongqi din orașul Malkang, provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, s-a prăbușit marți. Imaginile din mediul online arată cum o secțiune a podului, care a fot deschis recent, se prăbușește în râul Zumuzu, ridicând un nor imens de praf. Autoritățile au confirmat că prăbușirea a avut loc în jurul orei locale 16:00, afectând în principal podul de … Articolul Imagini șoc din China: un pod de aproape 800 de metri s-a prăbușit, la câteva luni după inaugurare apare prima dată în Main News.
17:40
Manelistul Dani Mocanu are datorii de 1,6 milioane de lei către stat / ANAF„A trecut firmele pe numele rudelor pentru a evita plata taxelor” # MainNews.ro
Un control efectuat de ANAF a scos la iveală că manelistul Dani Mocanu nu a plătit bugetului de stat taxe și impozite în valoare totală de peste 1,6 milioane de lei, aferente veniturilor încasate din activitatea muzicală și din platformele de social media. Inspectorii antifraudă susțin că Mocanu a transferat gratuit pe numele rudelor firmele … Articolul Manelistul Dani Mocanu are datorii de 1,6 milioane de lei către stat / ANAF„A trecut firmele pe numele rudelor pentru a evita plata taxelor” apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
16:10
Război între Umbrărescu și CNIR. Constructorul din Bacău contestă atribuirea unui contract de 1 miliard de euro către o firmă patronată de un apropiat de-ai lui Ionel Arsene # MainNews.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere anunță că, marți, 11 noiembrie 2025, a primit o contestație a grupului UMB, patronat de Dorinel Umbrărescu, la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 Târgu Neamț (Moțca) -Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii. CNIR a atribuit pe 30 octombrie Asocierii Danlin XXL (lider) – Groma Hold Ltd – Intertranscom Impex … Articolul Război între Umbrărescu și CNIR. Constructorul din Bacău contestă atribuirea unui contract de 1 miliard de euro către o firmă patronată de un apropiat de-ai lui Ionel Arsene apare prima dată în Main News.
15:50
Tribunalul Alba a pronunțat sentințele în cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner: două pedepse cu închisoarea pe viaţă şi o condamnare la 30 de ani de închisoare. Sentința nu este definitivă # MainNews.ro
Judecătorii Tribunalului Alba i-au condamnat pe inculpații din cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner. Doi dintre aceștia au primit pedeapsa cu închisoarea pe viață, iar al treilea a fost condamnat în lipsă la 30 de ani de închisoare. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată în 10 zile. Costinel-Cosmin Zuleam, considerat cel … Articolul Tribunalul Alba a pronunțat sentințele în cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner: două pedepse cu închisoarea pe viaţă şi o condamnare la 30 de ani de închisoare. Sentința nu este definitivă apare prima dată în Main News.
14:40
Mihai Barbu a demisionat de la conducerea ARF, după ce a fost pus sub control judiciar de DNA # MainNews.ro
Președintele Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), Mihai Barbu, și-a dat demisia din funcție, după ce Direcția Națională Anticorupție a anunțat că acesta este cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite. Liberalul, care este și trezorier al PNL, este acuzat că și-ar fi folosit poziția și influența politică pentru a … Articolul Mihai Barbu a demisionat de la conducerea ARF, după ce a fost pus sub control judiciar de DNA apare prima dată în Main News.
14:40
Tensiuni în Parlamentul European din cauza comisiei de anchetă privind posibila acțiune de spionaj a serviciilor secrete maghiare. PPE se opune creării structurii # MainNews.ro
Partidul Popular European (PPE), cea mai mare forță politică din Parlamentul European, și-a arătat opoziția față de crearea unei comisii de anchetă privind posibila rețea de spionaj a serviciilor secrete din Ungaria. Reprezentanții săi au susținut că măsura ar ajuta campaniei premierului maghiar Viktor Orbán de a antagoniza Uniunea Europeană. În schimb, grupurile politice progresiste … Articolul Tensiuni în Parlamentul European din cauza comisiei de anchetă privind posibila acțiune de spionaj a serviciilor secrete maghiare. PPE se opune creării structurii apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
13:20
Carmen Uscatu, cofondatoarea ONG-ului „Dăruiește Viață”, acuză o situație de incompatibilitate după numirea Oanei Gheorghiu în guvern # MainNews.ro
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, a prezentat efectele pentru ONG ale numirii Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier al României. Ea a transmis că asociația primește întrebări din partea sponsorilor, dat fiind că Oana Gheorghiu se află într-o situație de conflict de interese. Deși s-a autosuspendat din rolurile executive, ea încă păstrează calitatea de … Articolul Carmen Uscatu, cofondatoarea ONG-ului „Dăruiește Viață”, acuză o situație de incompatibilitate după numirea Oanei Gheorghiu în guvern apare prima dată în Main News.
12:10
Avocații lui Călin Georgescu au cerut instanței retrimiterea la parchet a dosarului de propagandă legionară # MainNews.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, s-a prezentat la sediul Judecătoriei Sectorului 1, unde a avut loc un termen al procesului în care el este acuzat de propagandă legionară. Avocații săi au solicitat instanței să retrimită dosarul la parchet. „Am expus o serie întreagă de motive care, în mod normal, nu pot duce decât … Articolul Avocații lui Călin Georgescu au cerut instanței retrimiterea la parchet a dosarului de propagandă legionară apare prima dată în Main News.
11:10
Sorin Grindeanu despre plângerea penală a CSM împotriva Oanei Gheorghiu: „Consider drept o reacție exagerată demersul CSM” # MainNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a catalogat drept „exagerată” reacția CSM de a depune o plângere penală pe numele vicepremierului Oana Gheorghiu pentru declarația sa referitoare la magistrați. Cu toate acestea, liderul social-democrat a susținut că poziția oficialei a fost una „populistă”. „Declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu se înscriu în registrul declarațiilor politice populiste și iresponsabile, însă … Articolul Sorin Grindeanu despre plângerea penală a CSM împotriva Oanei Gheorghiu: „Consider drept o reacție exagerată demersul CSM” apare prima dată în Main News.
10:10
Un primar din județul Argeș i-a oferit fiicei sale la majorat o mașină de 150.000 de euro, deși a declarat venituri doar din salariu # MainNews.ro
Valerică Spirea, primarul din comuna Poiana Lacului din județul Argeș, i-a dăruit fiicei sale cu ocazia majoratului un bolid în valoare de 150.000 de euro, cheltuind alte 200.000 de euro pe fastuoasa petrecere. Cu toate acestea, în declarația sa de avere el a menționat doar salariul de primar drept sursă de venituri. Controversa a apărut … Articolul Un primar din județul Argeș i-a oferit fiicei sale la majorat o mașină de 150.000 de euro, deși a declarat venituri doar din salariu apare prima dată în Main News.
09:50
Nicușor Dan anunță că nu va semna o eventuală cerere de urmărire penală a Oanei Gheorghiu # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu va semna o eventuală cerere de urmărire penală pentru vicepremierul Oana Gheorghiu. El a calificat drept „nefericită” declarația acesteia referitoare la magistrați, dar a subliniat că reacția la mesajul ei a fost una „exagerată”. „Nu poate o opinie să constituie faptă penală și, în momentul în care va … Articolul Nicușor Dan anunță că nu va semna o eventuală cerere de urmărire penală a Oanei Gheorghiu apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
09:10
Președintele Nicușor Dan a depus o sesizare la Curtea Constituțională a României cu privire la legea referitoare la regimul ariilor naturale protejate. Șeful statului susține că încalcă dreptul fundamental la un mediu sănătos și contravine Directivelor europene privind protecția habitatelor și evaluarea impactului asupra mediului. Ce argumente de neconstituționalitate a prezentat Nicușor Dan? Legea adoptată … Articolul Nicușor Dan a contestat la CCR legea privind regimul ariilor naturale protejate apare prima dată în Main News.
Ieri
22:20
Iulia Motoc, fost judecător CEDO, despre plângerea CSM împotriva Oanei Gheorghiu: „Exprimarea politică poate include termeni care șochează”. # MainNews.ro
Judecătorul Curții Penale Internaționale și fost judecător la CEDO, Iulia Motoc, a criticat luni seară, într-o postare pe Facebook, decizia Consiliului Superior al Magistraturii de a depune plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, în urma declarațiilor acesteia despre pensiile speciale ale magistraților. Motoc a explicat că jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului acordă cea mai … Articolul Iulia Motoc, fost judecător CEDO, despre plângerea CSM împotriva Oanei Gheorghiu: „Exprimarea politică poate include termeni care șochează”. apare prima dată în Main News.
21:10
USR face scut în jurul Oanei Gheorghiu, după atacul CSM: „Libertatea de exprimare e sfântă” # MainNews.ro
Mai mulți lideri ai USR au transmis luni mesaje de susținere pentru vicepremierul Oana Gheorghiu, după ce Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că a depus o plângere penală pentru incitare la violență, ură sau discriminare, în urma declarațiilor acesteia despre pensiile speciale ale magistraților. Președintele USR, Dominic Fritz, a fost primul care a reacționat … Articolul USR face scut în jurul Oanei Gheorghiu, după atacul CSM: „Libertatea de exprimare e sfântă” apare prima dată în Main News.
20:00
Cutremur în fotbalul românesc. Jucători din Superliga, anchetați pentru pariuri de zeci de mii de euro # MainNews.ro
Un scandal uriaș lovește fotbalul românesc: mai mulți jucători din Superliga ar fi implicați într-o schemă de pariuri ilegale pe propriile meciuri, cu sume care ajung la zeci de mii de euro. Potrivit unei anchete realizate de ProSport, în vizor se află nou-promovata Metaloglobus București, iar informațiile obținute de publicație au declanșat deja o investigație … Articolul Cutremur în fotbalul românesc. Jucători din Superliga, anchetați pentru pariuri de zeci de mii de euro apare prima dată în Main News.
18:20
CSM a depus plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu, acuzând-o de incitare la ură după ce a criticat pensiile speciale # MainNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat, luni, că a depus plângere penală pentru incitare la violență, ură sau discriminare, în urma declarațiilor făcute de vicepremierul Oana Gheorghiu referitoare la pensiile de serviciu ale magistraților. Instituția acuză un „discurs periculos” care ar fi menținut intenționat tensiuni între justiție și societate. „Consiliul Superior al Magistraturii condamnă ferm declaraţiile … Articolul CSM a depus plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu, acuzând-o de incitare la ură după ce a criticat pensiile speciale apare prima dată în Main News.
17:20
Dani Mocanu și fratele său, prinși în Italia. Cei doi erau condamnați la închisoare pentru tentativă de omor # MainNews.ro
Cântărețul de manele Dani Mocanu și fratele său, condamnați definitiv la închisoare pentru tentativă de omor, au fost prinși luni, 10 noiembrie 2025, în Italia, în provincia Napoli, potrivit unui comunicat al Poliției Române. „În urma cooperării poliţieneşti internaţionale dintre Poliţia Română, prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (IGPR), şi autorităţile din Italia, în cursul … Articolul Dani Mocanu și fratele său, prinși în Italia. Cei doi erau condamnați la închisoare pentru tentativă de omor apare prima dată în Main News.
16:20
Sorin Grindeanu susține că Ilie Bolojan nu a transmis când va veni la Camera Deputaților pentru a da explicații despre retragerea parțială a trupelor americane # MainNews.ro
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat că premierul Ilie Bolojan nu a transmis când va veni în plenul camerei inferioare a parlamentului pentru a da explicații despre retragerea parțială a trupelor americane din România. Liderului guvernului îi fusese solicitat să transmită o dată când programul i-ar permite să dea curs invitației. „Noi am cerut … Articolul Sorin Grindeanu susține că Ilie Bolojan nu a transmis când va veni la Camera Deputaților pentru a da explicații despre retragerea parțială a trupelor americane apare prima dată în Main News.
14:50
Alexandru Munteanu va efectua în România prima vizită oficială în calitate de premier al Republicii Moldova # MainNews.ro
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua joi la București prima sa vizită oficială de la preluarea conducerii guvernului de la Chișinău. Potrivit unui comunicat de presă emis de executivul de la București, înaltul oficial al statului vecin va discuta cu premierul Ilie Bolojan despre teme și proiecte de interes comun ale celor două țări, … Articolul Alexandru Munteanu va efectua în România prima vizită oficială în calitate de premier al Republicii Moldova apare prima dată în Main News.
14:00
Premieră la Casa Albă: Donald Trump îl va primi pe Ahmed al-Sharaa, președintele interimar al Siriei și fost militant afiliat al-Qaeda # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump îl va primi la Casa Albă pe omologul său sirian, Ahmed al-Sharaa, în cadrul primei vizite a unui șef de stat de la Damasc în SUA de la obținerea independenței țării din Orientul Mijlociu, în 1946. Ahmed al-Sharaa, fost militant al unei grupări afiliate al-Qaeda, urmează să solicite ridicarea completă a … Articolul Premieră la Casa Albă: Donald Trump îl va primi pe Ahmed al-Sharaa, președintele interimar al Siriei și fost militant afiliat al-Qaeda apare prima dată în Main News.
12:10
Ministerul Finanțelor (MF) a lansat cea de-a 11-a ediție din acest an a Programului de titluri de stat Tezaur, cu dobânzi cuprinse între 6,70% pe an și 7,60% pe an. „În perioada 10 noiembrie – 5 decembrie 2025, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și … Articolul Ministerul Finanțelor a lansat a 11-a ediție a Programului de titluri de stat Tezaur apare prima dată în Main News.
11:10
Radu Marinescu îi răspunde Oanei Gheorghiu cu privire la pensiile magistraților: „Nu sunt dușmani ai societății” # MainNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a răspuns la declarația făcută de vicepremierul Oana Gheorghiu referitoare la pensiile magistraților. Oficiala susținuse că „orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură”. În schimb, ministrul a subliniat că magistrații nu sunt dușmani ai societății. „Banii aceștia se iau de undeva. Nu știu dacă se iau de … Articolul Radu Marinescu îi răspunde Oanei Gheorghiu cu privire la pensiile magistraților: „Nu sunt dușmani ai societății” apare prima dată în Main News.
10:00
Judecătorii francezi dezbat cererea lui Nicolas Sarkozy de a fi eliberat din închisoare # MainNews.ro
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a depus o cerere să fie eliberat din închisoare până la pronunțarea instanței cu privire la recursul formulat de către el la decizia de condamnare la închisoare. El a început să execute sentința de cinci ani de închisoare pentru conspirație la strângerea de fonduri pentru campanie din Libia. Judecătorii … Articolul Judecătorii francezi dezbat cererea lui Nicolas Sarkozy de a fi eliberat din închisoare apare prima dată în Main News.
09:10
Senatul SUA deschide calea către încheierea celui mai lung blocaj guvernamental din istoria țării prin aprobarea unei legi de refinanțare # MainNews.ro
Senatul SUA a făcut un prim pas în direcția încheierii celui mai lung blocaj guvernamental din istoria țării prin aprobarea unei legi care permite refinanțarea executivului. Măsura a fost posibilă după ce un grup de democrați moderați au acceptat să susțină legea, în ciuda lipsei prevederilor pentru prelungirea subvenției pentru asistența medicală, relatează Euronews. În … Articolul Senatul SUA deschide calea către încheierea celui mai lung blocaj guvernamental din istoria țării prin aprobarea unei legi de refinanțare apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
Teleorman – Bărbatul care şi-a ucis soţia fusese reclamat că o răpise şi violase, fiind lăsat în libertate. Datele Poliţiei arată că el a fost reclamat că a încălcat în repetate rânduri ordinul de protecţie, ameninţând-o pe femeie şi familia acesteia # MainNews.ro
Bărbatul din judeţul Teleorman care sâmbătă seară şi-a ucis pe stradă soţia, sub privirile fiului de trei ani, fusese acuzat şi reclamat că o răpise, bătuse şi violase în luna septembrie. Deşi femeia a sesizat faptele, iar Parchetul a deschis dosar penal, agresorul a fost lăsat în libertate. Datele făcute publice de Poliţie arată că … Articolul Teleorman – Bărbatul care şi-a ucis soţia fusese reclamat că o răpise şi violase, fiind lăsat în libertate. Datele Poliţiei arată că el a fost reclamat că a încălcat în repetate rânduri ordinul de protecţie, ameninţând-o pe femeie şi familia acesteia apare prima dată în Main News.
17:40
Procesul de digitalizare a ANAF va mai dura un an până la finalizare, e de părere Radu Burnete # MainNews.ro
Consilierul prezidenţial pe probleme economice Radu Burnete afirmă că se aşteaptă ca peste un an procesul de digitalizare a ANAF să fie finalizat, bazele de date colectate de Administraţia Fiscală să fie interconectate, iar algoritmi sau inteligenţă artificială să fie utilizaţi pentru a descoperi zonele unde nu se realizează colectare la bugetul de stat. Radu … Articolul Procesul de digitalizare a ANAF va mai dura un an până la finalizare, e de părere Radu Burnete apare prima dată în Main News.
15:20
Nicușor Dan, prezent la repatrierea rămășițelor ultimului domnitor al Moldovei: „Memoria istorică poate contribui la reconcilierea societății românești de astăzi” # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, a declarat duminică, la ceremonia de repatriere a rămăşiţelor pământeşti ale ultimului domnitor al Moldovei, că istoria nu începe cu noi înşine, remarcând că prea des, în modul în care noi percepem istoria, insistăm pe rupturi, pe sincope, fără să punem accentul pe continuitate, apreciind că este necesar să vedem rădăcina unor … Articolul Nicușor Dan, prezent la repatrierea rămășițelor ultimului domnitor al Moldovei: „Memoria istorică poate contribui la reconcilierea societății românești de astăzi” apare prima dată în Main News.
15:20
13:20
Ministrul de Externe Oana Ţoiu anunţă că doi români au fost răniţi într-un incident armat, în piaţa Taksim din Istanbul / Precizările MAE # MainNews.ro
Doi cetățeni români au fost răniți într-un atac armat produs în piața Taksim din Istanbul, potrivit unui anunț făcut duminică de ministrul de Externe, Oana Țoiu. Românii se aflau în Turcia pentru a participa la un eveniment cultural, iar potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), rănile suferite sunt ușoare, nefiind necesară internarea acestora în spital. „Azi … Articolul Ministrul de Externe Oana Ţoiu anunţă că doi români au fost răniţi într-un incident armat, în piaţa Taksim din Istanbul / Precizările MAE apare prima dată în Main News.
12:00
Bolojan: Astăzi, când fantomele urii şi intoleranţei sunt din ce în ce mai prezente în societăţile noastre, trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a acţiona coerent şi puternic pentru ca ura, prejudecăţile sau discriminarea să nu mai fie tolerate # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, în mesajul transmis duminică, de Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului, că astăzi, când fantomele urii şi intoleranţei sunt din ce în ce mai prezente în societăţile noastre, trebuie să ne asumăm cu toţii responsabilitatea de a acţiona coerent şi puternic pentru ca ura, prejudecăţile sau discriminarea să nu … Articolul Bolojan: Astăzi, când fantomele urii şi intoleranţei sunt din ce în ce mai prezente în societăţile noastre, trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a acţiona coerent şi puternic pentru ca ura, prejudecăţile sau discriminarea să nu mai fie tolerate apare prima dată în Main News.
11:20
Distrigaz Sud Rețele: 169 de clienți afectați de întreruperea temporară a gazelor pe strada Brașov din Capitală # MainNews.ro
Aproape 170 de consumatori casnici și non-casnici din Capitală au rămas fără gaze naturale, ca urmare a unei întreruperi temporare la un bloc de pe strada Brașov, anunță duminică Distrigaz Sud Rețele. Compania precizează că măsura a fost necesară „în urma unui incident produs la instalaţia de utilizare ce alimentează imobilul”. Alimentarea cu gaze a … Articolul Distrigaz Sud Rețele: 169 de clienți afectați de întreruperea temporară a gazelor pe strada Brașov din Capitală apare prima dată în Main News.
11:00
Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, depus duminică în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni/ Când şi în ce condiţii este permis accesul publicului # MainNews.ro
Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, este depus duminică, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui Nicuşor Dan. Rămăşiţele pământeşti ale domnitorului au fost deshumate vineri din cimitirul localităţii franceze Le-Mée-sur-Seine şi au fost aduse în ţară, urmând să fie înhumate … Articolul Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, depus duminică în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni/ Când şi în ce condiţii este permis accesul publicului apare prima dată în Main News.
8 noiembrie 2025
18:30
O şoferiţă a intrat cu maşina în parcarea teatrului din Piteşti, lovind trei maşini şi oprindu-se în clădirea teatrului. În urma evenimentului nu sunt victime # MainNews.ro
O şoferiţă a pierdut controlul asupra direcţiei de mers iar autoturismul pe care îl conducea a rupt bariera de acces în parcarea Teatrului Alexandru Davila din Piteşti, lovind trei maşini parcate şi oprindu-se într-un zid al clădirii teatrului. În urma evenimentului, nu au fost înregistrate victime. Accidentul a avut loc sâmbătă după amiază, în jurul … Articolul O şoferiţă a intrat cu maşina în parcarea teatrului din Piteşti, lovind trei maşini şi oprindu-se în clădirea teatrului. În urma evenimentului nu sunt victime apare prima dată în Main News.
18:20
Jaful de la Luvru: Emmanuel Macron le promite francezilor că va recupera bijuteriile Coroanei. Ce presupune noul plan de renaștere a Luvrului # MainNews.ro
Bijuteriile Coroanei franceze, furate de la Luvru, vor fi recuperate, iar hoții vor fi arestați și aduși în fața justiției, a promis președintele francez, Emmanuel Macron, vineri, în timpul unei călătorii în Mexic. Într-un interviu acordat rețelei Televisa, șeful de stat a asigurat, de asemenea, că măsurile de securitate de la muzeul parizian vor fi … Articolul Jaful de la Luvru: Emmanuel Macron le promite francezilor că va recupera bijuteriile Coroanei. Ce presupune noul plan de renaștere a Luvrului apare prima dată în Main News.
18:10
Incendiu devastator într-un depozit de parfumuri din nord-vestul Turciei – șase persoane și-au pierdut viața # MainNews.ro
Un incendiu violent izbucnit sâmbătă dimineață la un depozit de parfumuri din nord-vestul Turciei s-a soldat cu moartea a șase persoane și rănirea altor șapte, potrivit agenției Anadolu. Tragedia a avut loc în localitatea Dilovasi, provincia Kocaeli, într-o fabrică de produse cosmetice. Focul a cuprins clădirea în jurul orei 9:00, ora locală, iar martorii au … Articolul Incendiu devastator într-un depozit de parfumuri din nord-vestul Turciei – șase persoane și-au pierdut viața apare prima dată în Main News.
18:10
Doi tineri din Prahova sunt anchetați de poliție după ce ar fi încercat să șantajeze o persoană, prezentându-se drept agenți ai legii. Unul dintre suspecți ar fi contactat telefonic victima, cerându-i bani pentru a evita deschiderea unui dosar penal. Potrivit autorităților, incidentul a fost raportat pe 4 noiembrie, când un tânăr de 20 de ani … Articolul Prahova: Doi tineri s-au dat drept polițiști și au șantajat o persoană pentru ban apare prima dată în Main News.
13:50
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor Accuweather. Toamna nu are de gând să ne părăsească prea curând și va rămâne o constantă chiar și după jumătatea lunii decembrie. Citește mai multe pe Gândul.ro foto: Inquam Photos / George Călin Articolul Ninsori timp de o săptămână în anumite orașe din România – estimarea AccuWeather apare prima dată în Main News.
13:20
Președinta Maia Sandu a semnat decretul pentru formarea noului Consiliu de Securitate al R. Moldova # MainNews.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri un decret prin care este constituit noul Consiliu Naţional de Securitate (CNS) al ţării, iar fostul ministru român de finanţe Anca Dragu, în prezent guvernatoare a băncii centrale a Chişinăului, face parte din componenţa acestui organism consultativ responsabil de coordonarea şi monitorizarea politicilor de securitate naţională. Consiliul … Articolul Președinta Maia Sandu a semnat decretul pentru formarea noului Consiliu de Securitate al R. Moldova apare prima dată în Main News.
12:10
Sector 5, București: peste 100 de locatari rămân fără gaz din cauza unei defecțiuni la instalație # MainNews.ro
Livrarea gazelor naturale într-un bloc de locuinţe situat pe strada Năsăud, în sectorul 5 al Capitalei, a fost sistată, de vineri seară, din cauza unei defecţiuni la instalaţia de alimentare. Peste 100 de consumatori au rămas nealimentaţi în urma deciziei operatorului Distrigaz de a opri furnizarea gazelor până la remedierea defecţiunii. Distrigaz Sud Reţele anunţă … Articolul Sector 5, București: peste 100 de locatari rămân fără gaz din cauza unei defecțiuni la instalație apare prima dată în Main News.
11:20
Un tânăr de 20 de ani din Satu Mare a fost arestat preventiv într-un dosar de trafic de droguri, fiind acuzat de introducerea în țară a unor substanțe de risc și mare risc. Ancheta arată că acesta a ascuns canabis printre alimente și cocaină în șosete. Potrivit procurorilor DIICOT și polițiștilor Serviciului de Combatere a … Articolul Tânăr reținut în Satu-Mare cu droguri camuflate printre alimente și în șosete apare prima dată în Main News.
10:40
Galați: 26 de percheziții la firme de inspecții și reparații auto; cinci amenzi de 71.000 de lei pentru lipsa bonurilor fiscale # MainNews.ro
Societăţi din Galaţi care prestează servicii în domeniul inspecţiilor tehnice periodice şi reparaţii pentru autovehicule au fost vizate de 26 de percheziţii, acuzaţiile fiind de evaziune fiscală în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, reprezentanţii societăţilor ”ar fi omis se evidenţieze în actele contabile ori în alte documente legale ale societăţilor veniturile realizate în urma activităţilor comerciale … Articolul Galați: 26 de percheziții la firme de inspecții și reparații auto; cinci amenzi de 71.000 de lei pentru lipsa bonurilor fiscale apare prima dată în Main News.
10:20
Trump și Hegseth susțin retragerea trupelor americane din România în discuții cu Orban la Casa Albă # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump și secretarul Apărării Pete Hegseth au justificat vineri decizia de retragere a trupelor americane din România, în cadrul unei întâlniri cu premierul Ungariei, Viktor Orban, la Casa Albă. Contextul acestei decizii a stârnit reacții în București, care solicită anularea ei, invocând amenințările persistente de pe flancul estic al NATO, relatează The … Articolul Trump și Hegseth susțin retragerea trupelor americane din România în discuții cu Orban la Casa Albă apare prima dată în Main News.
7 noiembrie 2025
20:40
Bogdan Ivan: Am preluat funcţia de prim-vicepreşedinte al PSD. Nu ca o distincţie, ci ca o responsabilitate/ Avem nevoie de echipe unite, nu de eroi singuratici # MainNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că a preluat funcţia de prim-vicepreşedinte al PSD ”nu ca o distincţie, ci ca o responsabilitate”. ”Avem nevoie de echipe unite, nu de eroi singuratici”, a subliniat el. ”Astăzi am preluat funcţia de prim-vicepreşedinte al Partidului Social Democrat. Nu ca o distincţie, ci ca o responsabilitate: faţă de oameni, faţă … Articolul Bogdan Ivan: Am preluat funcţia de prim-vicepreşedinte al PSD. Nu ca o distincţie, ci ca o responsabilitate/ Avem nevoie de echipe unite, nu de eroi singuratici apare prima dată în Main News.
18:10
Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Zelenski despre situaţia de securitate şi necesitatea intensificării eforturilor pentru o pace durabilă şi justă în Ucraina: Am convenit să continuăm să lucrăm pentru stabilirea unui parteneriat strategic # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre situaţia de securitate şi necesitatea intensificării eforturilor pentru o pace durabilă şi justă în Ucraina, el anunţând că au convenit să continue să lucreze, pentru stabilirea unui parteneriat strategic. ”Discuţie substanţială telefonică cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, astăzi, cu privire la situaţia … Articolul Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Zelenski despre situaţia de securitate şi necesitatea intensificării eforturilor pentru o pace durabilă şi justă în Ucraina: Am convenit să continuăm să lucrăm pentru stabilirea unui parteneriat strategic apare prima dată în Main News.
17:50
Franţa le recomandă cetăţenilor francezi să părăsească temporar Mali ”cât mai rapid posibil”, din cauza unei blocade jihadiste în mai multe regiuni şi la Bamako # MainNews.ro
Parisul le cere cetăţenilor francezi să părăsească temporar Mali ”cât mai rapid posibil”, în contextul în care capitala Bamako şi multe regiuni din Mali sunt asfixiate puţin câte puţin de o blocadă jihadistă, potrivit unei note de călătorie postată vineri de Ministerul francez de Externe, relatează AFP. ”De mai multe săptămâni, contextul securitar se degradează … Articolul Franţa le recomandă cetăţenilor francezi să părăsească temporar Mali ”cât mai rapid posibil”, din cauza unei blocade jihadiste în mai multe regiuni şi la Bamako apare prima dată în Main News.
