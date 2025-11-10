SUA. Președintele le-a cerut controlorilor de trafic aerian să se întoarcă la serviciu, amenințând cu “penalizări”. Din cauza blocajului guvernamental, o parte a acestora au fost trimiși în concediu fără plată, iar numărul de curse aeriene a fost redus.
Biziday.ro, 10 noiembrie 2025 20:50
“Toți controlorii de trafic aerian trebuie să se întoarcă la muncă, Acum!!! Cei care nu o vor face vor fi sancționați sever […] Prezentați-vă la serviciu imediat“, a scris Donald Trump pe rețeaua sa socială, Truth Social. A completat că angajații care nu și-au luat liber, în timpul blocajului guvernamental, vor fi răsplătiți, dar i-a […]
• • •
Alte ştiri de Biziday.ro
Acum o oră
20:50
SUA. Președintele le-a cerut controlorilor de trafic aerian să se întoarcă la serviciu, amenințând cu “penalizări”. Din cauza blocajului guvernamental, o parte a acestora au fost trimiși în concediu fără plată, iar numărul de curse aeriene a fost redus. # Biziday.ro
“Toți controlorii de trafic aerian trebuie să se întoarcă la muncă, Acum!!! Cei care nu o vor face vor fi sancționați sever […] Prezentați-vă la serviciu imediat“, a scris Donald Trump pe rețeaua sa socială, Truth Social. A completat că angajații care nu și-au luat liber, în timpul blocajului guvernamental, vor fi răsplătiți, dar i-a […]
Acum 4 ore
19:20
Raport ONU. 250 de milioane de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, ca urmare a dezastrelor naturale din ultimii zece ani, pe măsură ce criza climatică s-a agravat, afectând țările cele mai sărace. # Biziday.ro
Raportul Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR) a urmărit evacuările determinate de inundații, furtuni, secete, valuri extreme de căldură, dar și fenomene care nu au un efect imediat, așa cum ar fi deșertificarea, creșterea nivelului mărilor sau distrugerea ecosistemelor. Documentul UNHCR subliniază că, din 2009, a crescut de trei ori numărul țărilor în care populația a trebuit […]
18:30
Consiliul Superior al Magistraturii depune plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, “pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare”, în urma declarațiilor prin care a descris pensiile speciale ca fiind “un Caritas” și a afirmat că fondurile pentru acestea “sunt luați de la gura unui copil sau de la bugetul unui spital”. # Biziday.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a criticat declarațiile de la Digi 24 ale vicepremierului Oana Gheorghiu, care a spus că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le transmite acestora că până acum “au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar […]
18:20
Reconstrucția completă a peretelui abdominal – o procedură complexă realizată la Spitalul Euroclinic: ”După ani de dureri, am găsit medicul care mi-a redat încrederea că pot avea o sarcină normală”. (P) # Biziday.ro
Chirurgia peretelui abdominal a evoluat spectaculos în ultimii ani, odată cu dezvoltarea tehnologiilor minim invazive și a materialelor resorbabile care oferă o refacere naturală și durabilă a țesuturilor. Procedee precum abdominal wall reconstruction (reconstrucția completă a peretelui abdominal) permit astăzi pacienților să se recupereze mai repede, cu un disconfort redus și cu rezultate estetice și […]
Acum 8 ore
15:00
Franța. Fostul președinte Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare, după doar 20 de zile de când a fost încarcerat. Curtea de Apel din Paris a decis ca acesta să fie plasat sub control judiciar. # Biziday.ro
Nicolas Sarkozy, fostul președinte al Franței, a fost condamnat la sfârșitul lunii septembrie la 5 ani de închisoare, în dosarul finanțării ilegale a campaniei electorale din 2007. Pe 21 octombrie, Sarkozy a fost încarcerat, dar astăzi Curtea de Apel din Paris a aprobat cererea acestuia și a dispus să fie eliberat, sub control judiciar. ”Instanța […]
14:40
Operațiunea Jupiter. Polițiștii și procurorii au pus sechestru pe bunuri în valoare de o sută de milioane de lei, în dosarele de evaziune fiscală și delapidare în care au efectuat sute de percheziții în toată țara, săptămâna trecută. # Biziday.ro
”Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în perioada 3-7 noiembrie 2025, a fost desfășurată o nouă fază a operațiunii JUPITER, ca o continuare a activităților integrate din anul 2024. Operațiunea a avut drept principal scop combaterea infracțiunilor economico-financiare, a celor pe linia […]
14:20
SUA. Donald Trump a grațiat 77 de persoane implicate în tentativa de anulare a rezultatului alegerilor prezidențiale din 2020, între care și fostul său avocat, Rudy Giuliani, și fostul său șef de cabinet. # Biziday.ro
Președintele Donald Trump a grațiat mai mulți aliați politici implicați în tentativa de răsturnare a rezultatului alegerilor prezidențiale din 2020, pierdute de Donald Trump. Printre persoanele grațiate se numără figuri importante precum avocații lui Donald Trump, Rudy Giuliani și Sidney Powell, și fostul șef de cabinet al președintelui, Mark Meadows, alături de alte zeci de […]
Acum 12 ore
12:30
Procurorul general a dispus efectuarea unui control la Parchetul din Turnu Măgurele, în urma crimei de sâmbătă. De asemenea, Poliția va verific modul în care a fost gestionat cazul, în condițiile în care agresorul fusese lăsat în libertate, deși victima reclamase numeroase abuzuri și avea ordin de protecție. # Biziday.ro
”Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiție a dispus, în cursul dimineții de astăzi, 10 noiembrie 2025, efectuarea unui control tematic la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, ca urmare a omorului petrecut în comuna Beciu, județul Teleorman, în data de 8 noiembrie 2025”, transmite instituția. Controlul vizează […]
12:00
Experții avertizează că fraudele prin apel telefonic capătă o nouă dimensiune odată cu apariția AI capabile să vorbească în timp real. Acestea au un potențial uriaș de a păgubi chiar și mari companii cu miliarde de dolari și fac ca sistemele de verificare vocală să nu mai fie sigure: “Așa cum am învățat să privim cu suspiciune e-mailurile, trebuie să învățăm să ne îndoim și de vocile umane de la telefon”. # Biziday.ro
Avertismentul a fost lansat de Nell Norman, cercetătoare în domeniul inteligenței artificiale care a lucrat la Raportul privind starea inteligenței artificiale din 2025. Aceasta explică pentru Financial Times că, până acum, crearea unui sistem AI care să poată susține o conversație la telefon era o sarcină laborioasă. Un astfel de sistem necesita mai multe programe […]
10:00
Belgia. Trei drone au fost detectate, duminică seara, deasupra Centralei Nucleare Doel, lângă Anvers. Incidentele de acest fel au devenit tot mai frecvente, în contextul în care Belgia deține majoritatea activelor financiare înghețate ale Rusiei și se află sub presiunea UE de a disponibiliza dobânzile acestora pentru ajutarea Ucrainei. # Biziday.ro
Operațiunile de la centrala nucleară de lângă Anvers nu au fost afectate de prezența dronelor, a declarat un purtător de cuvânt al Engie, care operează facilitatea. Este ultima și cea mai periculoasă situație de acest fel, după ce drone neidentificate au apărut în jurul și deasupra bazelor militare din Belgia, inclusiv la Kleine Brogel unde […]
Acum 24 ore
08:30
Studiu. Un sfert dintre marile companii din UK intenționează să facă reduceri de personal, prin înlocuirea angajaților mai puțin instruiți cu inteligența artificială. Sectorul serviciilor financiare (bănci, asigurări) va fi probabil cel mai afectat, urmat de IT, domeniul juridic și contabilitatea. # Biziday.ro
Institutul Chartered, specializat în certificare profesională, a publicat o cercetare făcută printre firmele britanice, care arată că mai mult de un sfert (26%) dintre firmele mari din sectorul privat se așteaptă să facă reduceri de personal în următorul an, prin înlocuirea acestora cu AI. Dintre companiile mari din domeniul public 20% au această intenție, în […]
07:30
Blocajul federal din SUA, cel mai lung din istorie, se apropie de final. Senatorii au ajuns la un acord menit să asigure finanțarea guvernului până în ianuarie 2026, după 40 de zile în care majoritatea serviciilor publice nu au funcționat, ajutoarele sociale s-au blocat, iar aeroporturile au redus semnificativ numărul curselor procesate. # Biziday.ro
“Se pare că ne apropiem de sfârșitul blocajului”, a declarat președintele Donald Trump în fața presei, duminică seara, după ce Senatul SUA a făcut un prim pas pentru a pune capăt celei mai lungi întreruperi a activității federale de până acum. Un grup de senatori democrați a acceptat un plan de compromis. Astfel, opt senatori […]
9 noiembrie 2025
22:00
Loteria Română anunță că a fost câștigat Marele Premiu 6/49, în valoare de aproape 10 milioane de euro. Biletul norocos a fost completat cu o variantă simplă, de 12 lei, direct pe site-ul Loteriei. Este al doilea premiu ca valoare din istoria instituției. # Biziday.ro
Un comunicat oficial al Loteriei Române anunță că, la tragerea Loto 6/49 de astăzi, 9 noiembrie, s-a câștigat premiul de Categoria I, în valoare de 49.149.676,24 de lei (9,66 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Romane și a fost completat cu o singură varianta la Loto 6/49 și o varianta […]
Ieri
21:20
Directorul general al BBC, Tim Davie, precum și redactorul-șef al BBC News, Deborah Turness, și-au dat demisia, pe fondul acuzațiilor Casei Albe că un reportaj privind evenimentele din ianuarie 2021 din SUA ar fi prezentat în mod eronat mesajele lui Donald Trump. Conducerea postului fusese convocată la o audiere în parlamentul britanic. # Biziday.ro
Într-o scrisoare trimisă angajaților BBC, duminică seara, Tim Davie. directorul general al postului public britanic îi informează că a luat decizia să plece, iar decizia ar fi “a sa și numia a sa”, o frază care pare a respinge orice speculație legată de faptul că s-ar fi făcut presiuni politice pentru demisia sa. Șefa știrilor […]
20:30
Presa americană a aflat că livrări uriașe de armament, către țări NATO și către Ucraina, în valoare de cinci miliarde de dolari, sunt “înghețate” din cauza blocajului în care se află guvernul federal. # Biziday.ro
Informația este publicată de Axios, care citează o estimare a Departamentului american de Stat. Un înalt oficial a declarat, sub condiția anonimatului, că sunt afectate livrările de rachete AMRAAM (aer-aer, cu rază lungă), sisteme Aegis (antirachetă, folosite și de scutul de la Deveselu, dar și de cel din Polonia), precum și HIMARS. Între țările NATO […]
19:30
UK, Germania și Franța trimit în Belgia echipamente și personal din cadrul armatei, pentru a ajuta la contracararea dronelor neidentificate. Din cauza acestora, aeroporturile țării și-au suspendat, de mai multe ori, activitatea. # Biziday.ro
Ministrul britanic al Apărării a confirmat că cele trei state vor desfășura personal și echipamente, pentru a ajuta Belgia să protejeze obiectivele critice. Politico amintește că aeroporturile din Bruxelles și Liege au fost forțate să-și suspende activitatea, în cursul acestei săptămâni, din cauza unor drone neidentificate, care zburau în spațiul lor aerian. Recent, alte două […]
16:10
Unilever retrage de pe piaţă un număr limitat de pachete din sortimentele Knorr şi Delikat, vândute în magazinele Auchan. Precizează că, din cauza avarierii unui echipament din fabrică, unele pachete pot conţine fragmente de metal sau de cauciuc. Cere clienților să le returneze la magazin. Nu este necesară prezentarea bonului. # Biziday.ro
Unilever și Auchan au anunțat, prin intermediul Autorității pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) rechemarea produselor “Delikat Borș Legume 165G” și “Knorr Cup a Soup Pui cu Tăieței 12g”, care ar putea conține particule metalice și de cauciuc. Sunt afectate loturile: Companiile le cer persoanelor care au achiziționat produsele să nu le consume, ci să le returneze […]
14:30
Liderii lumii se reunesc în Brazilia pentru summitul ONU pentru climă. La trei decenii după prima conferință de acest fel, emisiile globale de gaze cu efect de seră au crescut cu 34%, iar pasul de creștere al temperaturii medii anuale s-a triplat. Deși investițiile în energie verde sunt acum duble față de cele în combustibili fosili, el n-au ajuns nici la 20% din totalul producției. Analiză Reuters. # Biziday.ro
Luni începe în Brazilia COP30, cea de-a XXX-a conferință ONU pentru climă. La trei decenii după prima conferință anuală de acest fel, situația schimbărilor climatice nu arată vreo îmbunătățire, iar anii de negocieri politice și angajamente nu au împiedicat temperatura medie globală să crească și să depășească (episodic, în 2023 și 2024) pragul de +1,5% […]
12:00
Istanbul. Doi turiști români au fost răniți ușor, seara trecută, în timpul unui atac armat, în Piața Taksim. # Biziday.ro
Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe, a detaliat că în timpul atacului a fost folosit un pistol și că românii au suferit răni ușoare, au primit îngrijiri medicale, iar viața nu le este pusă în pericol. Cei doi fac parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural în capitala Turciei, iar o altă româncă a […]
11:40
Japonia. Cutremur cu magnitudinea 6,8 pe scara Richter, urmat de mai multe replici puternice, în largul coastei de est. A fost emisă alertă de tsunami. # Biziday.ro
Cutremurul s-a produs la ora locală 17:03 (ora 10:03 a României), la o adâncime de cinci kilometri, la nord de insula Honshu, conform datelor furnizate de Centru Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC). A fost urmat de mai multe replici, inclusiv una de 6,4 pe Richter. Agenția meteorologică națională a emis alertă de tsunami, cu valuri de până […]
10:10
Premierul Bolojan, în mesajul de Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului: Fantomele urii și intoleranței sunt din ce în ce mai prezente în societate. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a acționa pentru ca ura, prejudecățile și discriminarea să nu mai fie tolerate. # Biziday.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale de luptă împotriva fascismului și antisemitismului, marcată în fiecare an la 9 noiembrie. Mesajul integral: “Marcăm astăzi Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului și ne amintim de toți cei care și-au pierdut viața sau au avut de suferit din cauza atrocităților și […]
09:10
Ucraina a atacat centrala termică din orașul rusesc Voronej, la scurt timp după ce rușii au distrus cele mai mari termocentrale ucrainene, de la Kiev și Harkov. Ample regiuni din Ucraina sunt acum fără căldură, iar curentul electric este întrerupt până la 16 ore pe zi. Au fost atacat și substațiile centralelor nucleare aflate mult în vest, aproape de granița cu Polonia. # Biziday.ro
Ministerul rus al Apărării informează, duminică dimineața, că dronele ucrainene au vizat azi-noapte termocentrala din Voronej, un oraș din sud-vestul Rusiei. Locuitorii scriu pe rețelele sociale că s-au auzit explozii, iar apoi curentul a fost temporar întrerupt. Armata Rusă susține că ar fi interceptat 44 de drone. Cu o noapte înainte, Rusia a defășurat probabil […]
08:10
Rusia. Cinci persoane au murit, între care patru dintre directorii companiei care fabrică componente critice pentru avioanele rusești de vânătoare, într-un accident de elicopter. Aeronava s-a rupt, iar imaginile surprinse arată eforturile dramatice ale pilotului de a o aduce la sol. În final, s-a izbit de o clădire și a luat foc prea repede pentru a mai putea fi cineva salvat. # Biziday.ro
Accidentul s-a produs sâmbătă, în Republica Daghestan, mai exact într-o localitate de la Marea Caspică. La bord se aflau patru dintre directorii superiori ai companiei Uzinei Electromecanice Kizliar, aflată sub sancțiuni UE, pentru că produce componente critice pentru aeronavele de luptă Suhoi și Mig ale Armatei Ruse. Imaginile par a indica faptul că elicopterul avea […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Analiză. Strategia președintelui Trump, de a opri investițiile în energie regenerabilă pentru a favoriza industria combustibililor fosili, ar putea arunca SUA într-o criză energetică. Pe fondul dezvoltării AI, cererea crește mult mai repede decât oferta. Situația nu numai că ar putea limita dezvoltarea tehnologică, dar va crește și facturile. # Biziday.ro
În momentul în care Donald Trump s-a întors la Casa Albă a declarat o “urgență energetică națională”, pentru a justifica eliberarea de noi permise de petrol și gaze. Numai că SUA chiar s-ar putea confrunta în viitor cu o urgență reală, arată o analiză Sky News într-o analiză, în condițiile în care președintele american nu […]
17:10
Euronews: Comisia Europeană și Belgia nu s-au înțeles în privința unui acord pentru finanțarea Ucrainei în baza activelor rusești înghețate. Belgienii așteaptă propuneri alternative, înaintea summitului liderilor europeni, din decembrie. # Biziday.ro
O reuniune tehnică între o echipă a Comisiei și reprezentanții prim-ministrului și ministrului de Externe din Belgia a avut loc, vineri, însă oficialii nu au reușit să depășească impasul, scrie Euronews, citând persoane apropiate discuțiilor. Activele, în valoare de 140 de miliarde de euro, se află la Euroclear, depozitarul central de valori mobiliare al UE, […]
15:00
SUA. O judecătoare federală, numită chiar de Trump, anulează ordinul acestuia de a desfășura Garda Națională în Portland (Oregon) și contrazice argumentele acestuia – nu există dovezi de violență pe scară largă care să justifice intervenția federală. Decizia este definitivă. # Biziday.ro
Deși, în motivarea sentinței, emisă vineri, târziu, judecătoarea federală Karin Immergut notează că deși “este posibil să nu aibă jurisdicția de a-i interzice președintelui Trump să își îndeplinească atribuțiile oficiale”, ordinul său le interzice secretarului Apărării, Pete Hegseth, și secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, să desfășoare militarii în Oregon. Karin Immergut, numită chiar de […]
13:30
Senatorul PSD Paul Pintea a fost urmărit azi-noapte de poliție pe străzile din Zalău și blocat, deoarece avea permisul suspendat și a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. Intrat în parlament pe listele POT, acesta este deja condamnat la un an și jumătate de închisoare pentru alte două fapte similare, dar sentința nu este definitivă. # Biziday.ro
Potrivit publicației Monitorul de Sălaj, care citează un comunicat al poliției, senatorul PSD a refuzat să oprească la un control de rutină, pe străzile din Zalău. Ulterior echipajul l-a urmărit și i-a blocat mașina. Deși comunicatul nu menționează numele șoferului, precizează faptul că acesta are 37 de ani, dar și calitatea de senator, situație în […]
11:20
Numărul cetățenilor italieni cu vârste de peste o sută de ani s-a dublat, față de 2009, la peste 23 de mii. Îmbătrânirea și scăderea natalității pun presiune pe sistemul de pensii. # Biziday.ro
Doar în ultimul an, numărul cetățenilor italieni cu peste o sută de ani a crescut cu 2.000, până la 23.548, conform statisticii oficiale. 82% sunt femei. Cel mai vârstnic cetățean italian este Lucia Laura Sangenito, din Campania, care va sărbători 115 ani peste două săptămâni. Un caz particular este orașul Perdasdefogu din sud-estul Sardiniei, care […]
10:40
Politico: România și Bulgaria se grăbesc să rezolve situația rafinăriilor deținute de Lukoil, înainte de intrarea în vigoare a sancțiunilor impuse de SUA, la finalul lunii. Ambele se gândesc să ceară o derogare. # Biziday.ro
Autoritățile din cele două țări încearcă să evite scenariul în care aprovizionarea rafinăriilor nu va mai fi posibilă, după 21 noiembrie, dată la care intră în vigoare sancțiunile Statelor Unite. Vineri, parlamentarii bulgari au votat o lege care permite guvernului să numească un administrator special pentru rafinăria din Burgas, acesta putând prelua controlul operațional și […]
08:20
Viktor Orban obține de la Donald Trump o scutire de un an de la sancțiunile privind achiziția de petrol rusesc, dar Ungaria va plăti, la schimb, peste 700 de milioane de dolari pe gaze lichefiate americane și pe achiziția de combustibil nuclear. Totuși, înțelegerea l-ar putea ajuta pe prim-ministrul maghiar să câștige din nou alegerile de anul viitor. # Biziday.ro
Donald Trump l-a lăudat pe Viktor Orban, numindu-l “un mare lider, care a făcut o treabă fantastică”. Deși scutirea acordată pentru “achiziția nelimitată de petrol rusesc” este prezentată ca o victorie majoră pentru prim-ministrul maghiar, un oficial de la Casa Albă, a precizat pentru Bloomberg că scutirea este valabilă pentru un an. La schimb, Ungaria […]
08:00
Companiile de inteligență artificială americane au pierdut aproape o mie de miliarde de dolari din valoarea de piață, în ultima săptămână, cea mai proastă din ultimele șase luni. Pe fondul temerilor privind “o bulă AI”, Nvidia și Microsoft adună jumătate din această pierdere. # Biziday.ro
Nvidia a pierdut în ultimele cinci zile 350 de miliarde de dolari din valoarea sa de piață (care depășise 5 mii de miliarde de dolari), iar Microsoft 150 de miliarde. Cu tot cu Meta, Palantir, Oracle și alte companii tehnologice de top, toate cu activitate strâns legată de inteligența artificială, pierderile depășesc 800 de miliarde […]
7 noiembrie 2025
22:40
The Guardian: Uniunea Europeană plănuiește crearea unei instituții pentru combaterea dezinformării online și a interferențelor străine, vizând în special Rusia și China. Inițiativa face parte din “scutul democrației”, propus de Ursula von der Leyen. # Biziday.ro
Un document intern al Comisiei Europene, consultat de The Guardian, relevă că UE intenționează să creeze Centrul pentru Reziliență Democratică – menit să contracareze campaniile de dezinformare venite din partea regimurilor autoritare, dar în special din partea Chinei și Rusiei. “Pe lângă războiul brutal de agresiune împotriva Ucrainei, Rusia își intensifică atacurile hibride, ducând o […]
19:10
Ministrul ucrainean de Externe afirmă că peste 1.400 de cetățeni din zeci de țări africane luptă ca mercenari, alături de militarii ruși, în războiul din Ucraina. Le-a cerut să se predea. # Biziday.ro
Andrii Sîbiha, ministrul ucrainean de Externe, a spus că Rusia a recrutat 1.436 de cetățeni din 36 de țări din Africa și că majoritatea mercenarilor prinși de Armata Ucraineană se aflau în timpul primei lor misiuni: “Rușii folosesc metode variate. Unora li se oferă bani, în timp ce alții sunt înșelați și nu realizează ce […]
15:20
Cel mai avansat portavion al Chinei, Fujian, a intrat în serviciu. Este echipat cu un sistem de lansare electromagnetică, ce permite lansări mai rapide și mai controlate. Este al treilea portavion al țării și primul produs de sectorul său militar-industrial. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de presa de stat de la Beijing și a urmat unei “ceremonii grandioase” în prezența președintelui Xi Jinping. Odată cu această lansare, armata chineză are cele mai multe nave de război. BREAKING: China’s Fujian (Type 003) aircraft carrier is officially commissioned today with President Xi Jinping attending the ceremony. pic.twitter.com/yoP7ron0pZ — […]
14:10
CCR motivează decizia de a declara neconstituțională reforma pensiilor speciale prin faptul că Guvernul nu a așteptat avizul CSM. Totuși, patru judecători au o opinie separată și spun că guvernul a așteptat o ”perioadă rezonabilă de timp, iar absența unui aviz în acest termen se înscrie în coordonatele nerespectării atribuției legale a CSM de avizare”. # Biziday.ro
Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei de neconstituționalitate a Legii privind reforma pensiilor speciale. Conform Curții, ”Guvernul nu a solicitat avizul CSM, ceea ce este contrar art.1 alin.(5) coroborat cu art.133 alin.(1) și art.134 alin.(4) din Constituție, fiind astfel afectat rolul CSM de garant al independenței justiției”, se arată în motivare”. ”Curtea constată că solicitarea avizului CSM […]
12:30
Germania. Un român a fost arestat în Hanau, după ce a pictat svastica cu propriul sânge pe zeci de mașini și clădiri. Era băut, iar incidentul este legat de locul de muncă. # Biziday.ro
Bărbatul în vârstă de 31 de ani este suspectat că a pictat svastici cu propriul sânge pe zeci de mașini, cutii poștale și fațade de clădiri din centrul orașului. Forțele de ordine au fost alertate miercuri seară când un bărbat a raportat că a observat forma unei svastici pe capota unei mașini parcate. Joi după-amiază, […]
11:10
Rockstar amână, din nou, până la sfârșitul anului 2026, lansarea GTA 6, unul dintre cele mai anticipate jocuri video. Compania argumentează că vrea să ofere fanilor “nivelul de perfecțiune pe care îl așteaptă și îl merită”. # Biziday.ro
“Grand Theft Auto VI va fi lansat joi, 19 noiembrie 2026. Ne pare rău că am prelungit și mai mult această perioadă de așteptare deja îndelungată, dar aceste luni suplimentare ne vor permite să finalizăm jocul la un nivel de calitate pe care îl doriți și îl meritați”, a anunțat Rockstar Games pe contul său […]
10:00
Cresc tensiunile dintre Congres și Pentagon, legat de retragerea parțială a trupelor americane din România. Un grup de 16 parlamentari americani, din ambele partide, îi trimit secretarului Apărării o scrisoare prin care îi cer explicit să revină asupra deciziei, arătând că “Bucureștiul a demonstrat o hotărâre fermă în sprijinul apărării colective a NATO”, iar “decizia oferă muniție Moscovei”. # Biziday.ro
16 congresmeni americani, între care republicani de top, precum Brian Fitzpatrick sau Michael Turner, i-au trimis secretarului Apărării, Pete Hegseth, o scrisoare în care avertizează că retragerea, chiar și parțială a trupelor americane din România, ar putea trimite Moscovei un mesaj de dezangajare al SUA. Ei vorbesc în numele mai multor parlamentari americani, din ambele […]
09:10
Fraudă majoră la Combinatul Liberty Galați, cu implicarea gigantului rus Gazprom. Procurorii suspectează că firma, aflată acum în pragul insolvenței, a fraudat statul român cu sute de milioane de euro, prin vânzări și cumpărări repetate de certificate de carbon. # Biziday.ro
Procurorii și polițiștii au descins în această dimineață la combinatul Liberty Galați (fost Sidex), dar și la mai multe domicilii din Ilfov și București, în ceea ce pare a fi una dintre cele mai mari fraude din ultimii ani. Un comunicat al Parchetului General, care numește firma “Societatea X”, detaliază modul în care aceasta a […]
07:40
Acționarii Tesla au aprobat pachetul salarial de 1.000 de miliarde de dolari pentru Elon Musk. Nu este un salariu propriu-zis, ci un plan de recompensare ce va fi activat doar dacă directorul companiei reușește, în următorii zece ani, să mărească de șase ori valoare acțiunilor și de 24 de ori valoarea profitului. # Biziday.ro
Elon Musk a amenințat cu demisia dacă votul acționarilor va respinge pachetul său salarial, cel mai mare din istorie. În ciuda controverselor stârnite de intrarea sa în politică și de absențele prelungite de la conducerea companiei din ultimul an, în final, acționarii au aprobat cu 75% (din dețineri) acordul de recompensare a lui Musk, în […]
6 noiembrie 2025
22:50
Ministrul Apărării confirmă că SUA au trimis în România, pentru teste, sistemul anti-dronă Merops. Acesta a fost folosit și în Ucraina și care poate utiliza inteligența artificială pentru navigație și luptă: “Este în România de două săptămâni. Urmează să fie integrat în sistemele operaționale”. # Biziday.ro
România testează de aproximativ două săptămâni sistemul anti-dronă american Merops, un echipament de ultimă generație destinat apărării împotriva dronelor, folosit deja cu succes în Ucraina. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat joi, la Digi24, că sistemul urmează să fie integrat în planurile operaționale NATO. Pe lângă România, teste similare au loc și în Polonia. “Este […]
21:10
Meta estimează că 10% din veniturile sale vin din reclame pentru escrocherii și produse interzise. Un document intern, văzut de Reuters, arată că, zilnic, peste 15 miliarde de astfel de anunțuri apar pe Facebook și Instagram, iar numai anul trecut compania lui Zuckerberg a adunat 16 miliarde de dolari din publicitate pe care ar trebui să o blocheze. # Biziday.ro
Platformele Meta sunt implicate în circa o treime din toate escrocheriile online de succes din SUA. Documente interne, la care Reuters a obținut acces, relevă că Meta, compania-mamă a Facebook, Instagram și WhatsApp, a obținut, în 2024, 16 miliarde de dolari (10% din veniturile sale globale) prin afișarea unor reclame care păcălesc utilizatorii, în special […]
20:00
Premierul Ilie Bolojan avertizează că, fără adoptarea pachetelor de reformă pentru administrația centrală și locală, România va plăti 60 de miliarde de lei doar dobânzi, “un buget enorm”. Acesta spune că astfel de reforme ar trebui finalizate până la finalul lunii și că TVA nu va crește “dacă construim un buget serios”. # Biziday.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, în cadrul unui interviu pentru Digi 24 de joi seară, că adoptarea pachetelor de reformă este esențială pentru reducerea cheltuielilor și recâștigarea încrederii în administrația publică. “Dacă nu facem aceste reforme, vom plăti 60 de miliarde de lei doar dobânzi, un buget enorm. Trebuie să fim o țară bine administrată, […]
19:40
Fostul secretar general al NATO avertizează că Ucraina riscă “un război fără sfârșit” și o pierdere lentă a teritoriului, dacă Europa nu intensifică sprijinul, prin desfășurarea de trupe și scuturi anti-dronă pe teritoriul alianței. Subliniază și necesitatea unor garanții solide de securitate, înainte de încheierea războiului. # Biziday.ro
Anders Fogh Rasmussen, fost secretar general NATO între 2009 și 2014 și fost prim-ministru al Danemarcei (2001–2009), avertizează că Ucraina se va confrunta cu un “război fără sfârșit” și cu pierderea treptată a teritoriilor, dacă Europa nu desfășoară trupe și sisteme defensive pe teritoriul NATO. “Trebuie să ajutăm poporul ucrainean să se protejeze împotriva rachetelor […]
18:00
Înalta Curte a decis ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator, ca garanție pentru recuperarea creanțelor în procesul cu România, privind exploatarea aurului de la Roșia Montană. Dacă compania nu achită 47 de milioane de lei în termen, acțiunile sale vor fi executate silit și trecute în patrimoniul statului. # Biziday.ro
Hotărârea Înaltei Curți, în procesul în care statul român încearcă să recupereze cheltuielile efectuate în urma proceselor internaționale cu Gabriel Resources, este definitivă. Suma acestor cheltuieli se ridică la 47 de milioane de lei. “Dispune ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator ca o garanție pentru recuperarea creanțelor. Măsura administrativă a ANAF fusese […]
15:30
Reuters: Bulgaria își va modifica legislația pentru a putea prelua controlul asupra rafinăriei deținute de Lukoil, ca mai apoi să o vândă. Rafinăria este singura din țară. # Biziday.ro
Proiectul de lege, semnalat pentru prima dată de publicația bulgară Mediapool, ar permite unui administrator special (dacă acesta va fi numit) să supravegheze vânzarea rafinăriei de petrol din Burgas, iar proprietarul Lukoil nu ar avea dreptul să se opună sau să conteste tranzacția. “Măsura are multe sens, de aceea vom prezenta un proiect de lege […]
15:00
DNA anunță oficial că l-a reținut pe omul de afaceri Fănel Bogoș, care a făcut presiuni pentru schimbarea din funcție a șefului Direcției Sanitar-Veterinare din Vaslui. Alte cinci persoane au fost reținute sau plasate sub control judiciar. # Biziday.ro
Au fost reținuți, cu propunere de arestare pentru 30 de zile, Fănel Bogoș, proprietarul unor ferme de păsări din Vaslui, pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență în formă continuată (câte trei acte materiale) și persoanele fizice fără calitate specială A. M., I. L. M. și C. R. M., pentru trafic de influență, dare […]
13:50
Hrănirea urșilor va fi sancționată cu amenzi între 10 mii și 30 de mii de lei. În cazul apariției unui urs într-o zonă populată, unde există un risc de incident, o comisie va decide dacă acesta va fi alungat, relocat sau împușcat. # Biziday.ro
Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care introduce definiții privind ”hrănirea urșilor” și ”ursul habituat”, a anunțat ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Astfel, conform actului normativ, hrănirea urșilor va fi sancționată cu amenzi între 10 mii și 30 de mii de lei. De asemenea, va fi înființată o comisie pentru situații de urgență care va […]
13:20
Politico: UE va înăspri și mai mult condițiile de acordare a vizelor pentru ruși. Vor primi doar vize cu o singură intrare, cu unele excepții din motive umanitare sau pentru persoanele care dețin și cetățenia UE. # Biziday.ro
Uniunea Europeană pregătește o înăsprire a condițiilor de acordare de vize pentru cetățenii ruși, măsură care ar însemna sistarea eliberării de permise Schengen cu intrări multiple, au declarat trei oficiali europeni pentru POLITICO. Această măsură, care reprezintă un alt pas în eforturile Blocului Comunitar de a pedepsi Moscova pentru războiul său împotriva Ucrainei, va însemna […]
11:00
Coreea de Sud. Autoritățile caută cinci persoane prinse sub dărâmăturile turnului unei centrale electrice, aflat în proces de demolare, în Ulsan (sud-estul țării). Alte patru au fost salvate. # Biziday.ro
Pompierii au declarat că două persoane au fost observate sub dărâmături și au fost scose, iar acestea nu sunt în stare gravă. Alte două persoane fuseseră salvate anterior. Mai rămân, însă, alte cinci persoane care trebuie să fie salvate. Turnul avea 60 de metri înălțime și era în curs de demontare cu explozibili, potrivit agenției […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.