Guvernul britanic a respins cererea UE de a aloca până la șapte miliarde de euro, în scopul alăturării la programul SAFE de reînarmare. Dezacordul riscă să afecteze strategia blocului comunitar de a descuraja Rusia.
Biziday.ro, 11 noiembrie 2025 22:00
Comisia Europeană a propus ca Marea Britanie să plătească între 4 și 6,5 miliarde de euro, la care s-ar adăuga o taxă administrativă suplimentară de până la 150 – 250 de milioane de euro, potrivit oficialilor chestionați de The Telegraph și Bloomberg. Guvernul condus de Keir Starmer a respins propunerea, considerând sumele “nerezonabile” și mult […]
Acum 5 minute
22:20
Germania. OpenAI va plăti daune materiale pentru încălcarea drepturilor de autor, după ce a folosit versurile unor melodii celebre în antrenarea lui ChatGPT. # Biziday.ro
Tribunalul regional din München a dat câștig de cauză societății germane pentru drepturile muzicale GEMA, care a demonstrat că ChatGPT a folosit versuri ale unor artiști populari, fără acordul acestora, pentru a “învăța” din ele. GEMA are circa o sută de mii de membri (compozitori, textieri, editori etc.) și a intentat procesul în urmă cu […]
Acum 30 minute
22:00
Acum o oră
21:30
Guvernul se pregătește să preia activele Lukoil din România: rafinăria Petrotel de la Ploiești și rețeaua de peste 300 de stații de carburanți. Nu va cere prelungirea termenului în care intră în vigoare sancțiunile SUA. # Biziday.ro
Bogdan Ivan, ministrul Economiei, a anunțat că ministerul pregătește legislația “care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancțiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităților de rafinare ale Petrotel, precum și de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieței naționale de combustibil”. Ministrul subliniază […]
Acum 2 ore
20:50
Ucraina. Șapte persoane au fost puse sub acuzare pentru implicarea într-o amplă schemă de corupție, cu prejudiciu de o sută de milioane de dolari. Percepeau comisioane la achizițiile făcute de companiile de stat, în special cele făcute de agenția nucleară. # Biziday.ro
Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) a anunțat că a reținut cinci suspecți și că a identificat alți doi, însă nu le-a dezvăluit identitatea. Cei șapte sunt acuzați că au pus la cale un complot pentru a-și trage comisioane din achizițiile întreprinderilor strategice de stat, în special cele făcute de agenția nucleară Energoatom. Reuters scrie, […]
Acum 8 ore
16:20
O aeronavă de transport a armatei turce, de tip C-130 Hercules, s-a prăbușit aproape de granița Georgiei cu Azerbaidjan. Nu este clar câți membri ai echipajului se aflau la bord. Salvatorii caută posibili supraviețuitori. # Biziday.ro
BREAKING: Turkish military cargo plane C-130 crashes on Georgia-Azerbaijan border, Turkey’s defense ministry says pic.twitter.com/HbAk3x8Cf6 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 11, 2025 Ministrul turc al Apărării a anunțat că avionul de transport din Azerbaidjan și trebuia să se întoarcă în Turcia. Locul prăbușirii este în apropiere de municipalitatea Sighnaghi din Georgia, lângă granița cu Azerbaidjanul. […]
15:50
FT: Comisia Europeană va înființa un serviciu de informații, care să faciliteze colectarea și schimbul între statele membre. Va fi format din personal detașat din serviciile naționale de informații. # Biziday.ro
Executivul european a demarat un proces de înființare a unui nou organism de informații, sub conducerea președintei Ursula von der Leyen, “în încercarea de a îmbunătăți folosirea informațiilor colectate de agențiile naționale de spionaj”, scrie Financial Times, care citează persoane informate cu aceste planuri. Un purtător de cuvânt al Comisiei a confirmat doar că “este […]
15:00
Germania. Un bărbat a fost arestat, sub suspiciunea că folosea darknet pentru a lansa apeluri de atacare a politicienilor. Oferea informații despre cum este produs explozibilul și recompense în criptomonede. # Biziday.ro
Bărbatul, sub denumirea de Martin S., în vârstă de 49 de ani, a fost arestat în orașul Dortmund, din vestul Germaniei. Conform procurorilor care se ocupă de acest caz, suspectul a publicat pe darknet informații despre cum poate fi fabricat explozibilul și a solicitat donații în criptomonede care urmau să fie folosite drept recompense pentru […]
Acum 12 ore
14:00
Președintele Nicușor Dan, cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operaţii: “Continuăm să traversăm cea mai gravă criză de securitate din Europa de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. Faptul că, în prezent, țara noastră este un stat independent și suveran se datorează, în mare măsură, sacrificiilor și, de multe ori, jertfei supreme a ostașilor români”. # Biziday.ro
Președintele Dan a transmis, cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, prilej de omagiere a tuturor militarilor care au participat la misiuni în zone unde România a fost și este prezentă alături de aliați și parteneri, că ziua de 11 noiembrie are o simbolistică deosebită. “În plan internațional, ceremonia de astăzi ne amintește că, […]
13:00
Pakistan. 12 persoane au murit și cel puțin 20 sunt rănite, într-un atac sinucigaș cu bombă în fața unui tribunal din Islamabad, capitala țării. # Biziday.ro
Ministrul de Interne al țării, Mohsin Naqvi, a confirmat că atacatorul plănuia să atace tribunalul, însă nu a reușit să intre, și în schimb a atacat o mașină de poliție parcată în fața instanței. Autoritățile din domeniul sănătății din Pakistan au informat că 12 persoane au murit și alte 20 au fost rănite în urma […]
11:50
Vama Română anunță o reducere a posturilor de conducere, de la 68 la 39. Cei care își pierd funcția de șef vor fi redistribuiți pe unul dintre cele peste 300 de posturi de vameș vacante la nivel national. # Biziday.ro
”Autoritatea Vamală Română a inițiat un proces amplu de reorganizare instituțională, având ca obiectiv optimizarea structurii interne, creșterea eficienței operaționale și realizarea de economii importante la bugetul de stat, fără a afecta activitatea personalului din zona de execuție”, transmite instituția. Reorganizarea vizează eficientizarea controlului vamal, digitalizarea proceselor și utilizarea optimă a resurselor umane și tehnice. […]
11:30
ANPC a verificat 570 de IFN-uri din țară. A dat peste 240 de amenzi, în valoare de 1,5 milioane de lei. Principalele abateri constatate: dobânzi excesive, clauze înșelătoare și comisioane percepută nelegal. # Biziday.ro
Inspectorii ANPC au verificat 573 de IFN-uri din toată țara, inclusiv cele organizate sub forma caselor de amanet care acordă credite cu primire de bunuri în gaj. La 326 s-au constatat abateri de la prevederile legale. Protecția Consumatorilor a aplicat 256 amenzi contravenționale, în valoară de aproximativ 1,47 milioane de lei, și 216 avertismente. De […]
10:30
Serviciul rus FSB pretinde că ar fi dejucat o operațiune pregătită de Ucraina și Marea Britanie, ce prevedea deturnarea unui avion rusesc MiG-31 înarmat cu rachete hipersonice Kinjal și redirecționarea sa către baza Mihail Kogălniceanu din Constanța, “pentru a fi doborât și a provoca astfel NATO”. # Biziday.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susține că ar fi dejucat o operațiune a serviciilor de informații ucrainene, în colaborare cu cele britanice și cu site-ul de investigații Bellingcat (organizație declarată indezirabilă în Rusia), prin care un MiG-31 rus, înarmat cu rachete hipersonice Kinjal, urma să fie deturnat și dirijat “spre cea mai mare […]
Acum 24 ore
08:50
Nicușor Dan reacționează în cazul scandalului dintre Oana Gheorghiu și CSM: “Cred că declarația doamnei viceprim-ministru a fost nefericită, iar reacția CSM a fost mult exagerată. Nu voi semna cererea de urmărire penală. Nu poate fi vorba ca o opinie să constituie faptă penală”. # Biziday.ro
“A fost o declarație nefericită, iar reacția CSM este exagerată”, a declarat Nicușor Dan, marți dimineață, precizând totodată că nu va semna o cerere de avizare a urmăririi penale pe numele Oanei Gheorghiu. Președintele a subliniat că Oana Gheorghiu trebuie să rămână în funcție, argumentând că “nu poate fi vorba ca o opinie să constituie faptă […]
07:20
O dronă rusească a căzut pe teritoriul României, noaptea trecută, în județul Tulcea. Rușii au atacat porturile ucrainene de la Dunăre. Armata Română nu a putut ridica preventiv avioanele de vânătoare din cauza vremii. # Biziday.ro
Ministerul Apărării anunță că o dronă rusească a căzut în localitatea Grindu din județul Tulcea, la aproximativ 5 kilometri de frontieră cu Ucraina. ”Echipe de militari s-au deplasat la fața locului și au raportat prezența unor posibile fragmente de dronă. Zona a fost securizată, urmând ca cercetările să fie efectuate la primele ore ale dimineții”, […]
06:40
SUA. Senatul a adoptat un act pentru a pune capăt blocajului guvernamental, care durează de 41 de zile. Opt senatorii democrați au votat alături de republicani un acord menit să asigure finanțarea guvernului până în ianuarie 2026. # Biziday.ro
O versiune finală a unui proiect de lege care vizează încetarea blocajului guvernamental din SUA a fost adoptată de Senat. Opt senatori democraţi au votat alături de republicani, după ce au acceptat un acord menit să asigure finanțarea guvernului federal, până la începutul anului viitor, fără ca cererea partidului lor de a garanta o prelungire […]
Ieri
20:50
SUA. Președintele le-a cerut controlorilor de trafic aerian să se întoarcă la serviciu, amenințând cu “penalizări”. Din cauza blocajului guvernamental, o parte a acestora au fost trimiși în concediu fără plată, iar numărul de curse aeriene a fost redus. # Biziday.ro
“Toți controlorii de trafic aerian trebuie să se întoarcă la muncă, Acum!!! Cei care nu o vor face vor fi sancționați sever […] Prezentați-vă la serviciu imediat“, a scris Donald Trump pe rețeaua sa socială, Truth Social. A completat că angajații care nu și-au luat liber, în timpul blocajului guvernamental, vor fi răsplătiți, dar i-a […]
19:20
Raport ONU. 250 de milioane de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, ca urmare a dezastrelor naturale din ultimii zece ani, pe măsură ce criza climatică s-a agravat, afectând țările cele mai sărace. # Biziday.ro
Raportul Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR) a urmărit evacuările determinate de inundații, furtuni, secete, valuri extreme de căldură, dar și fenomene care nu au un efect imediat, așa cum ar fi deșertificarea, creșterea nivelului mărilor sau distrugerea ecosistemelor. Documentul UNHCR subliniază că, din 2009, a crescut de trei ori numărul țărilor în care populația a trebuit […]
18:30
Consiliul Superior al Magistraturii depune plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, “pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare”, în urma declarațiilor prin care a descris pensiile speciale ca fiind “un Caritas” și a afirmat că fondurile pentru acestea “sunt luați de la gura unui copil sau de la bugetul unui spital”. # Biziday.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a criticat declarațiile de la Digi 24 ale vicepremierului Oana Gheorghiu, care a spus că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le transmite acestora că până acum “au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar […]
18:20
Reconstrucția completă a peretelui abdominal – o procedură complexă realizată la Spitalul Euroclinic: ”După ani de dureri, am găsit medicul care mi-a redat încrederea că pot avea o sarcină normală”. (P) # Biziday.ro
Chirurgia peretelui abdominal a evoluat spectaculos în ultimii ani, odată cu dezvoltarea tehnologiilor minim invazive și a materialelor resorbabile care oferă o refacere naturală și durabilă a țesuturilor. Procedee precum abdominal wall reconstruction (reconstrucția completă a peretelui abdominal) permit astăzi pacienților să se recupereze mai repede, cu un disconfort redus și cu rezultate estetice și […]
15:00
Franța. Fostul președinte Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare, după doar 20 de zile de când a fost încarcerat. Curtea de Apel din Paris a decis ca acesta să fie plasat sub control judiciar. # Biziday.ro
Nicolas Sarkozy, fostul președinte al Franței, a fost condamnat la sfârșitul lunii septembrie la 5 ani de închisoare, în dosarul finanțării ilegale a campaniei electorale din 2007. Pe 21 octombrie, Sarkozy a fost încarcerat, dar astăzi Curtea de Apel din Paris a aprobat cererea acestuia și a dispus să fie eliberat, sub control judiciar. ”Instanța […]
14:40
Operațiunea Jupiter. Polițiștii și procurorii au pus sechestru pe bunuri în valoare de o sută de milioane de lei, în dosarele de evaziune fiscală și delapidare în care au efectuat sute de percheziții în toată țara, săptămâna trecută. # Biziday.ro
”Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în perioada 3-7 noiembrie 2025, a fost desfășurată o nouă fază a operațiunii JUPITER, ca o continuare a activităților integrate din anul 2024. Operațiunea a avut drept principal scop combaterea infracțiunilor economico-financiare, a celor pe linia […]
14:20
SUA. Donald Trump a grațiat 77 de persoane implicate în tentativa de anulare a rezultatului alegerilor prezidențiale din 2020, între care și fostul său avocat, Rudy Giuliani, și fostul său șef de cabinet. # Biziday.ro
Președintele Donald Trump a grațiat mai mulți aliați politici implicați în tentativa de răsturnare a rezultatului alegerilor prezidențiale din 2020, pierdute de Donald Trump. Printre persoanele grațiate se numără figuri importante precum avocații lui Donald Trump, Rudy Giuliani și Sidney Powell, și fostul șef de cabinet al președintelui, Mark Meadows, alături de alte zeci de […]
12:30
Procurorul general a dispus efectuarea unui control la Parchetul din Turnu Măgurele, în urma crimei de sâmbătă. De asemenea, Poliția va verific modul în care a fost gestionat cazul, în condițiile în care agresorul fusese lăsat în libertate, deși victima reclamase numeroase abuzuri și avea ordin de protecție. # Biziday.ro
”Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiție a dispus, în cursul dimineții de astăzi, 10 noiembrie 2025, efectuarea unui control tematic la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, ca urmare a omorului petrecut în comuna Beciu, județul Teleorman, în data de 8 noiembrie 2025”, transmite instituția. Controlul vizează […]
12:00
Experții avertizează că fraudele prin apel telefonic capătă o nouă dimensiune odată cu apariția AI capabile să vorbească în timp real. Acestea au un potențial uriaș de a păgubi chiar și mari companii cu miliarde de dolari și fac ca sistemele de verificare vocală să nu mai fie sigure: “Așa cum am învățat să privim cu suspiciune e-mailurile, trebuie să învățăm să ne îndoim și de vocile umane de la telefon”. # Biziday.ro
Avertismentul a fost lansat de Nell Norman, cercetătoare în domeniul inteligenței artificiale care a lucrat la Raportul privind starea inteligenței artificiale din 2025. Aceasta explică pentru Financial Times că, până acum, crearea unui sistem AI care să poată susține o conversație la telefon era o sarcină laborioasă. Un astfel de sistem necesita mai multe programe […]
10:00
Belgia. Trei drone au fost detectate, duminică seara, deasupra Centralei Nucleare Doel, lângă Anvers. Incidentele de acest fel au devenit tot mai frecvente, în contextul în care Belgia deține majoritatea activelor financiare înghețate ale Rusiei și se află sub presiunea UE de a disponibiliza dobânzile acestora pentru ajutarea Ucrainei. # Biziday.ro
Operațiunile de la centrala nucleară de lângă Anvers nu au fost afectate de prezența dronelor, a declarat un purtător de cuvânt al Engie, care operează facilitatea. Este ultima și cea mai periculoasă situație de acest fel, după ce drone neidentificate au apărut în jurul și deasupra bazelor militare din Belgia, inclusiv la Kleine Brogel unde […]
08:30
Studiu. Un sfert dintre marile companii din UK intenționează să facă reduceri de personal, prin înlocuirea angajaților mai puțin instruiți cu inteligența artificială. Sectorul serviciilor financiare (bănci, asigurări) va fi probabil cel mai afectat, urmat de IT, domeniul juridic și contabilitatea. # Biziday.ro
Institutul Chartered, specializat în certificare profesională, a publicat o cercetare făcută printre firmele britanice, care arată că mai mult de un sfert (26%) dintre firmele mari din sectorul privat se așteaptă să facă reduceri de personal în următorul an, prin înlocuirea acestora cu AI. Dintre companiile mari din domeniul public 20% au această intenție, în […]
07:30
Blocajul federal din SUA, cel mai lung din istorie, se apropie de final. Senatorii au ajuns la un acord menit să asigure finanțarea guvernului până în ianuarie 2026, după 40 de zile în care majoritatea serviciilor publice nu au funcționat, ajutoarele sociale s-au blocat, iar aeroporturile au redus semnificativ numărul curselor procesate. # Biziday.ro
“Se pare că ne apropiem de sfârșitul blocajului”, a declarat președintele Donald Trump în fața presei, duminică seara, după ce Senatul SUA a făcut un prim pas pentru a pune capăt celei mai lungi întreruperi a activității federale de până acum. Un grup de senatori democrați a acceptat un plan de compromis. Astfel, opt senatori […]
Mai mult de 2 zile în urmă
22:00
Loteria Română anunță că a fost câștigat Marele Premiu 6/49, în valoare de aproape 10 milioane de euro. Biletul norocos a fost completat cu o variantă simplă, de 12 lei, direct pe site-ul Loteriei. Este al doilea premiu ca valoare din istoria instituției. # Biziday.ro
Un comunicat oficial al Loteriei Române anunță că, la tragerea Loto 6/49 de astăzi, 9 noiembrie, s-a câștigat premiul de Categoria I, în valoare de 49.149.676,24 de lei (9,66 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Romane și a fost completat cu o singură varianta la Loto 6/49 și o varianta […]
21:20
Directorul general al BBC, Tim Davie, precum și redactorul-șef al BBC News, Deborah Turness, și-au dat demisia, pe fondul acuzațiilor Casei Albe că un reportaj privind evenimentele din ianuarie 2021 din SUA ar fi prezentat în mod eronat mesajele lui Donald Trump. Conducerea postului fusese convocată la o audiere în parlamentul britanic. # Biziday.ro
Într-o scrisoare trimisă angajaților BBC, duminică seara, Tim Davie. directorul general al postului public britanic îi informează că a luat decizia să plece, iar decizia ar fi “a sa și numia a sa”, o frază care pare a respinge orice speculație legată de faptul că s-ar fi făcut presiuni politice pentru demisia sa. Șefa știrilor […]
20:30
Presa americană a aflat că livrări uriașe de armament, către țări NATO și către Ucraina, în valoare de cinci miliarde de dolari, sunt “înghețate” din cauza blocajului în care se află guvernul federal. # Biziday.ro
Informația este publicată de Axios, care citează o estimare a Departamentului american de Stat. Un înalt oficial a declarat, sub condiția anonimatului, că sunt afectate livrările de rachete AMRAAM (aer-aer, cu rază lungă), sisteme Aegis (antirachetă, folosite și de scutul de la Deveselu, dar și de cel din Polonia), precum și HIMARS. Între țările NATO […]
19:30
UK, Germania și Franța trimit în Belgia echipamente și personal din cadrul armatei, pentru a ajuta la contracararea dronelor neidentificate. Din cauza acestora, aeroporturile țării și-au suspendat, de mai multe ori, activitatea. # Biziday.ro
Ministrul britanic al Apărării a confirmat că cele trei state vor desfășura personal și echipamente, pentru a ajuta Belgia să protejeze obiectivele critice. Politico amintește că aeroporturile din Bruxelles și Liege au fost forțate să-și suspende activitatea, în cursul acestei săptămâni, din cauza unor drone neidentificate, care zburau în spațiul lor aerian. Recent, alte două […]
16:10
Unilever retrage de pe piaţă un număr limitat de pachete din sortimentele Knorr şi Delikat, vândute în magazinele Auchan. Precizează că, din cauza avarierii unui echipament din fabrică, unele pachete pot conţine fragmente de metal sau de cauciuc. Cere clienților să le returneze la magazin. Nu este necesară prezentarea bonului. # Biziday.ro
Unilever și Auchan au anunțat, prin intermediul Autorității pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) rechemarea produselor “Delikat Borș Legume 165G” și “Knorr Cup a Soup Pui cu Tăieței 12g”, care ar putea conține particule metalice și de cauciuc. Sunt afectate loturile: Companiile le cer persoanelor care au achiziționat produsele să nu le consume, ci să le returneze […]
14:30
Liderii lumii se reunesc în Brazilia pentru summitul ONU pentru climă. La trei decenii după prima conferință de acest fel, emisiile globale de gaze cu efect de seră au crescut cu 34%, iar pasul de creștere al temperaturii medii anuale s-a triplat. Deși investițiile în energie verde sunt acum duble față de cele în combustibili fosili, el n-au ajuns nici la 20% din totalul producției. Analiză Reuters. # Biziday.ro
Luni începe în Brazilia COP30, cea de-a XXX-a conferință ONU pentru climă. La trei decenii după prima conferință anuală de acest fel, situația schimbărilor climatice nu arată vreo îmbunătățire, iar anii de negocieri politice și angajamente nu au împiedicat temperatura medie globală să crească și să depășească (episodic, în 2023 și 2024) pragul de +1,5% […]
12:00
Istanbul. Doi turiști români au fost răniți ușor, seara trecută, în timpul unui atac armat, în Piața Taksim. # Biziday.ro
Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe, a detaliat că în timpul atacului a fost folosit un pistol și că românii au suferit răni ușoare, au primit îngrijiri medicale, iar viața nu le este pusă în pericol. Cei doi fac parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural în capitala Turciei, iar o altă româncă a […]
11:40
Japonia. Cutremur cu magnitudinea 6,8 pe scara Richter, urmat de mai multe replici puternice, în largul coastei de est. A fost emisă alertă de tsunami. # Biziday.ro
Cutremurul s-a produs la ora locală 17:03 (ora 10:03 a României), la o adâncime de cinci kilometri, la nord de insula Honshu, conform datelor furnizate de Centru Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC). A fost urmat de mai multe replici, inclusiv una de 6,4 pe Richter. Agenția meteorologică națională a emis alertă de tsunami, cu valuri de până […]
10:10
Premierul Bolojan, în mesajul de Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului: Fantomele urii și intoleranței sunt din ce în ce mai prezente în societate. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a acționa pentru ca ura, prejudecățile și discriminarea să nu mai fie tolerate. # Biziday.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale de luptă împotriva fascismului și antisemitismului, marcată în fiecare an la 9 noiembrie. Mesajul integral: “Marcăm astăzi Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului și ne amintim de toți cei care și-au pierdut viața sau au avut de suferit din cauza atrocităților și […]
09:10
Ucraina a atacat centrala termică din orașul rusesc Voronej, la scurt timp după ce rușii au distrus cele mai mari termocentrale ucrainene, de la Kiev și Harkov. Ample regiuni din Ucraina sunt acum fără căldură, iar curentul electric este întrerupt până la 16 ore pe zi. Au fost atacat și substațiile centralelor nucleare aflate mult în vest, aproape de granița cu Polonia. # Biziday.ro
Ministerul rus al Apărării informează, duminică dimineața, că dronele ucrainene au vizat azi-noapte termocentrala din Voronej, un oraș din sud-vestul Rusiei. Locuitorii scriu pe rețelele sociale că s-au auzit explozii, iar apoi curentul a fost temporar întrerupt. Armata Rusă susține că ar fi interceptat 44 de drone. Cu o noapte înainte, Rusia a defășurat probabil […]
08:10
Rusia. Cinci persoane au murit, între care patru dintre directorii companiei care fabrică componente critice pentru avioanele rusești de vânătoare, într-un accident de elicopter. Aeronava s-a rupt, iar imaginile surprinse arată eforturile dramatice ale pilotului de a o aduce la sol. În final, s-a izbit de o clădire și a luat foc prea repede pentru a mai putea fi cineva salvat. # Biziday.ro
Accidentul s-a produs sâmbătă, în Republica Daghestan, mai exact într-o localitate de la Marea Caspică. La bord se aflau patru dintre directorii superiori ai companiei Uzinei Electromecanice Kizliar, aflată sub sancțiuni UE, pentru că produce componente critice pentru aeronavele de luptă Suhoi și Mig ale Armatei Ruse. Imaginile par a indica faptul că elicopterul avea […]
8 noiembrie 2025
19:30
Analiză. Strategia președintelui Trump, de a opri investițiile în energie regenerabilă pentru a favoriza industria combustibililor fosili, ar putea arunca SUA într-o criză energetică. Pe fondul dezvoltării AI, cererea crește mult mai repede decât oferta. Situația nu numai că ar putea limita dezvoltarea tehnologică, dar va crește și facturile. # Biziday.ro
În momentul în care Donald Trump s-a întors la Casa Albă a declarat o “urgență energetică națională”, pentru a justifica eliberarea de noi permise de petrol și gaze. Numai că SUA chiar s-ar putea confrunta în viitor cu o urgență reală, arată o analiză Sky News într-o analiză, în condițiile în care președintele american nu […]
17:10
Euronews: Comisia Europeană și Belgia nu s-au înțeles în privința unui acord pentru finanțarea Ucrainei în baza activelor rusești înghețate. Belgienii așteaptă propuneri alternative, înaintea summitului liderilor europeni, din decembrie. # Biziday.ro
O reuniune tehnică între o echipă a Comisiei și reprezentanții prim-ministrului și ministrului de Externe din Belgia a avut loc, vineri, însă oficialii nu au reușit să depășească impasul, scrie Euronews, citând persoane apropiate discuțiilor. Activele, în valoare de 140 de miliarde de euro, se află la Euroclear, depozitarul central de valori mobiliare al UE, […]
15:00
SUA. O judecătoare federală, numită chiar de Trump, anulează ordinul acestuia de a desfășura Garda Națională în Portland (Oregon) și contrazice argumentele acestuia – nu există dovezi de violență pe scară largă care să justifice intervenția federală. Decizia este definitivă. # Biziday.ro
Deși, în motivarea sentinței, emisă vineri, târziu, judecătoarea federală Karin Immergut notează că deși “este posibil să nu aibă jurisdicția de a-i interzice președintelui Trump să își îndeplinească atribuțiile oficiale”, ordinul său le interzice secretarului Apărării, Pete Hegseth, și secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, să desfășoare militarii în Oregon. Karin Immergut, numită chiar de […]
13:30
Senatorul PSD Paul Pintea a fost urmărit azi-noapte de poliție pe străzile din Zalău și blocat, deoarece avea permisul suspendat și a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. Intrat în parlament pe listele POT, acesta este deja condamnat la un an și jumătate de închisoare pentru alte două fapte similare, dar sentința nu este definitivă. # Biziday.ro
Potrivit publicației Monitorul de Sălaj, care citează un comunicat al poliției, senatorul PSD a refuzat să oprească la un control de rutină, pe străzile din Zalău. Ulterior echipajul l-a urmărit și i-a blocat mașina. Deși comunicatul nu menționează numele șoferului, precizează faptul că acesta are 37 de ani, dar și calitatea de senator, situație în […]
11:20
Numărul cetățenilor italieni cu vârste de peste o sută de ani s-a dublat, față de 2009, la peste 23 de mii. Îmbătrânirea și scăderea natalității pun presiune pe sistemul de pensii. # Biziday.ro
Doar în ultimul an, numărul cetățenilor italieni cu peste o sută de ani a crescut cu 2.000, până la 23.548, conform statisticii oficiale. 82% sunt femei. Cel mai vârstnic cetățean italian este Lucia Laura Sangenito, din Campania, care va sărbători 115 ani peste două săptămâni. Un caz particular este orașul Perdasdefogu din sud-estul Sardiniei, care […]
10:40
Politico: România și Bulgaria se grăbesc să rezolve situația rafinăriilor deținute de Lukoil, înainte de intrarea în vigoare a sancțiunilor impuse de SUA, la finalul lunii. Ambele se gândesc să ceară o derogare. # Biziday.ro
Autoritățile din cele două țări încearcă să evite scenariul în care aprovizionarea rafinăriilor nu va mai fi posibilă, după 21 noiembrie, dată la care intră în vigoare sancțiunile Statelor Unite. Vineri, parlamentarii bulgari au votat o lege care permite guvernului să numească un administrator special pentru rafinăria din Burgas, acesta putând prelua controlul operațional și […]
08:20
Viktor Orban obține de la Donald Trump o scutire de un an de la sancțiunile privind achiziția de petrol rusesc, dar Ungaria va plăti, la schimb, peste 700 de milioane de dolari pe gaze lichefiate americane și pe achiziția de combustibil nuclear. Totuși, înțelegerea l-ar putea ajuta pe prim-ministrul maghiar să câștige din nou alegerile de anul viitor. # Biziday.ro
Donald Trump l-a lăudat pe Viktor Orban, numindu-l “un mare lider, care a făcut o treabă fantastică”. Deși scutirea acordată pentru “achiziția nelimitată de petrol rusesc” este prezentată ca o victorie majoră pentru prim-ministrul maghiar, un oficial de la Casa Albă, a precizat pentru Bloomberg că scutirea este valabilă pentru un an. La schimb, Ungaria […]
08:00
Companiile de inteligență artificială americane au pierdut aproape o mie de miliarde de dolari din valoarea de piață, în ultima săptămână, cea mai proastă din ultimele șase luni. Pe fondul temerilor privind “o bulă AI”, Nvidia și Microsoft adună jumătate din această pierdere. # Biziday.ro
Nvidia a pierdut în ultimele cinci zile 350 de miliarde de dolari din valoarea sa de piață (care depășise 5 mii de miliarde de dolari), iar Microsoft 150 de miliarde. Cu tot cu Meta, Palantir, Oracle și alte companii tehnologice de top, toate cu activitate strâns legată de inteligența artificială, pierderile depășesc 800 de miliarde […]
7 noiembrie 2025
22:40
The Guardian: Uniunea Europeană plănuiește crearea unei instituții pentru combaterea dezinformării online și a interferențelor străine, vizând în special Rusia și China. Inițiativa face parte din “scutul democrației”, propus de Ursula von der Leyen. # Biziday.ro
Un document intern al Comisiei Europene, consultat de The Guardian, relevă că UE intenționează să creeze Centrul pentru Reziliență Democratică – menit să contracareze campaniile de dezinformare venite din partea regimurilor autoritare, dar în special din partea Chinei și Rusiei. “Pe lângă războiul brutal de agresiune împotriva Ucrainei, Rusia își intensifică atacurile hibride, ducând o […]
19:10
Ministrul ucrainean de Externe afirmă că peste 1.400 de cetățeni din zeci de țări africane luptă ca mercenari, alături de militarii ruși, în războiul din Ucraina. Le-a cerut să se predea. # Biziday.ro
Andrii Sîbiha, ministrul ucrainean de Externe, a spus că Rusia a recrutat 1.436 de cetățeni din 36 de țări din Africa și că majoritatea mercenarilor prinși de Armata Ucraineană se aflau în timpul primei lor misiuni: “Rușii folosesc metode variate. Unora li se oferă bani, în timp ce alții sunt înșelați și nu realizează ce […]
15:20
Cel mai avansat portavion al Chinei, Fujian, a intrat în serviciu. Este echipat cu un sistem de lansare electromagnetică, ce permite lansări mai rapide și mai controlate. Este al treilea portavion al țării și primul produs de sectorul său militar-industrial. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de presa de stat de la Beijing și a urmat unei “ceremonii grandioase” în prezența președintelui Xi Jinping. Odată cu această lansare, armata chineză are cele mai multe nave de război. BREAKING: China’s Fujian (Type 003) aircraft carrier is officially commissioned today with President Xi Jinping attending the ceremony. pic.twitter.com/yoP7ron0pZ — […]
14:10
CCR motivează decizia de a declara neconstituțională reforma pensiilor speciale prin faptul că Guvernul nu a așteptat avizul CSM. Totuși, patru judecători au o opinie separată și spun că guvernul a așteptat o ”perioadă rezonabilă de timp, iar absența unui aviz în acest termen se înscrie în coordonatele nerespectării atribuției legale a CSM de avizare”. # Biziday.ro
Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei de neconstituționalitate a Legii privind reforma pensiilor speciale. Conform Curții, ”Guvernul nu a solicitat avizul CSM, ceea ce este contrar art.1 alin.(5) coroborat cu art.133 alin.(1) și art.134 alin.(4) din Constituție, fiind astfel afectat rolul CSM de garant al independenței justiției”, se arată în motivare”. ”Curtea constată că solicitarea avizului CSM […]
