Euronews.ro: România va cumpăra aproape 300 de mașini de luptă pentru infanterie Lynx, de la compania germană Rheinmetall. Valoarea acordului este de aproape trei miliarde de euro, iar o parte a producției va avea loc în țară.
Biziday.ro, 13 noiembrie 2025 13:50
Dezvăluirile au fost făcute pentru Euronews.ro de către persoane cu informații, în urma întâlnirii de miercuri dintre prim-ministrul Ilie Bolojan și Armin Papperger, directorul producătorului german de armament. La discuții au luat parte și ministrul Apărării și cel al Economiei. În total, România va cumpăra 298 de mașini de luptă, inițial 246 pe șenile, pentru […]
Acum 5 minute
14:20
Președintele Dan l-a numit pe Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, în funcția de consilier onorific pentru reziliență. Voiculescu este urmărit de DNA într-un dosar privind achizițiile de vaccinuri anti-Covid, alături de fostul prim-ministru Florin Cîțu. # Biziday.ro
Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirea a cinci noi consilieri: Valentin-Sorin Costreie – consilier prezidențial Departamentul Educației și Cercetării; Vlad Ionescu – consilier de stat Departamentul Politică Externă; Mădălina-Gabriela Fătu – consilier de stat Secretariuatul General al Administrației Prezidențiale; Vlad Vasile-Voiculescu – consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană; Șerban Iftime – consilier […]
Acum o oră
13:50
Acum 2 ore
13:00
Islanda avertizează că se confruntă cu o ”amenințare existențială”, din cauza prăbușirii sistemului de curenți oceanici din Atlantic, pe fondul încălzirii globare. AMOC reglează clima în Europa. # Biziday.ro
Guvernul islandez a desemnat potențiala perturbarea a dinamicii circulației oceanice meridionale din Atlantic, cunoscută sub denumirea Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), drept o preocuparea de securitatea națională și o amenințare existențială. Prin urmare, toate ministerele vor colabora pentru a elabora planuri de reacție și politici de prevenție. Autoritățile evaluează impactul potențial asupra securității energetice, alimentare, infrastructurii […]
Acum 4 ore
11:10
Analiză FT. Dosarul Epstein lărgește ruptura din Partidul Republican american, iar Donald Trump se zbate acum să nu piardă controlul mișcării MAGA. Emailurile defunctului pedofil s-ar putea dovedi pentru președintele american un punct de cotitură, căci o parte a celor mai loiali susținători ai săi cer acum publicarea integrală a dosarului. # Biziday.ro
Financial Times arată că Donald Trump suferise deja un regres semnificativ în percepția publică săptămâna trecută, după alegerile locale de la New York și alte câteva state, care au sugerat că politicile sale îi îndepărtează din susținători și că președintele american se străduiește acum să și-i țină aproape măcar pe cei mai fideli dintre aceștia. […]
Acum 6 ore
10:20
OpenAI anunță un upgrade al modelului GPT-5, care ar trebui să îl facă “mai inteligent și mai plăcut în interacțiune”. În realitate este vorba de două modele, denumite Instant și Thinking, care se asociază automat unei interogări, în funcție de preferințele utilizatorului. # Biziday.ro
Compania descrie pe blogul său GPT‑5.1 Instant ca fiind “cel mai utilizat model al nostru, acum mai cald, mai inteligent, mai bun la a da curs instrucțiunilor tale”. Despre GPT‑5.1 Thinking spune că este “un model avansat de raționare, dar mai ușor de înțeles și mai rapid în sarcinile simple, mai persistent în cele complexe”. […]
09:10
SUA avertizează că China desfășoară “cea mai rapidă acumulare de putere militară din istorie”, inclusiv prin extinderea capacităților nucleare. După Summitul G7, secretarul american de Stat a justificat decizia lui Donald Trump de a relua testarea armelor nucleare, inclusiv a rachetelor purtătoare. În continuare, nu este clar dacă SUA ar urma să testeze explozia unor bombe nucleare. # Biziday.ro
Marco Rubio a explicat că decizia lui Donald Trump de a relua testele nucleare, “inclusiv pe cele de lansare a unor mijloace de livrare” (n.r. – rachete purtătoare), este urmarea acțiunilor altor state. Secretarul american de Stat nu a menționat Rusia în declarația sa, dar a spus despre China că “realizează cea mai rapidă acumulare […]
Acum 8 ore
08:00
Consiliul Local al orașului Los Angeles limitează creșterea chiriilor pentru apartamentele din clădirile vechi. În urma unui vot considerat istoric, proprietarii acestora vor putea majora chiria cu doar 1-4% pe an, în funcție de inflație. Totuși, clădirile construite în ultimii 15 ani sunt exceptate de la regulă. # Biziday.ro
Nu este vorba de o plafonare a chiriilor ci de o limitare a creșterii anuale a acestora. Deja în Los Angeles era în vigoare și până acum o plafonare a creșterii chiriilor de 3%-8% pe an, aplicabilă însă numai imobilelor construite înainte de 1978. Conform noilor reguli, proprietarii vor avea voie să majoreze chiriile cu […]
Acum 24 ore
22:30
Analiză a Agenției Internaționale pentru Energie. Cererea mondială de petrol și gaze naturale ar putea crește până în 2050, peste estimările inițiale. Obiectivul climatic de limitare a creșterii temperaturii până la 1,5 grade peste nivelul preindustrial este imposibil de atins. # Biziday.ro
Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a publicat raportul World Energy Outlook despre care spune că reprezintă o analiză pe baza măsurilor pe care statele le aplică acum și nu este o prognoză. Totuși, rezultatele se îndepărtează de previziunile anterioare privind o tranziție rapidă către combustibili prietenoși cu mediul și vine după criticile SUA cu privire […]
21:30
Analiză Politico. Planurile de reînarmare ale Germaniei schimbă echilibrul de putere de zeci de ani în care se află UE. Guvernul german vrea ca cea mai mare parte a contractelor să ajungă la producătorii naționali, în timp ce Franța privește cu vigilență întreg procesul. # Biziday.ro
Politico a realizat o amplă analiză în care surprinde evoluțiile la nivelul continentului, determinate de decizia de reînarmare, pe fondul presiunilor din partea Federației Rusiei și a anunțului Statelor Unite că își vor concentra atenția pe regiunea Indo-Pacifică. Pentru început, publicația arată că, timp de decenii, Uniunea Europeană a funcționat pe baza unei înțelegeri tacite: […]
18:50
Ucraina. Ministrul Energiei a demisionat, pe fondul scandalului de corupție din sectorul energetic al țării. Volodimir Zelenski solicitase destituirea atât a acestuia, cât și a ministrului Justiției, care momentan a fost suspendat. # Biziday.ro
Președintele Volodimir Zelenski le-a cerut miniștrilor Energiei și Justiției să demisioneze, în urma scandalui de corupţie legat de sectorul energetic al țării. Ulterior, Ministrul Energiei, Svitlana Grinchuk, a anunțat că și-a depus demisia. ”Am înaintat o scrisoare de demisie. Poziția nu a fost niciodată un scop în sine pentru mine”, a spus Grinchuk, care a […]
17:50
SUA. Democrații din Congres au publicat mai multe e-mailuri ale prădătorului sexual Jeffrey Epstein (decedat în 2019), care sugerează că Donald Trump ar fi știut despre activitatea acestuia. În unele dintre ele, afirmă că Trump “bineînțeles că știa despre fete” și că “a petrecut ore întregi la mine acasă” cu una dintre ele. # Biziday.ro
E-mailurile adresate asociatei lui Epstein, Ghislaine Maxwell, care a fost condamnată la 20 de ani de închisoare pentru trafic sexual după moartea lui Epstein, și autorului Michael Wolff, care a scris patru cărți despre președinția lui Donald Trump, includ conversații în care Epstein afirmă că președintele a petrecut mult timp cu o femeie pe care […]
16:00
BNR avertizează că, în ciuda unor declinuri modeste, inflația va rămâne ridicată în următoarele cel puțin trei trimestre, la niveluri mai mari față de cât anticipase anterior. Arată că scumpirile nu vin doar din energie, ci și din produse și servicii de zi cu zi. Dobânda de referință, menținută la 6,5% pe an. # Biziday.ro
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a decis, în ședința de astăzi: Menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an; Menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an; Menținerea […]
14:50
Parlamentul plafonează procentul perceput drept avans la semnarea promisiunilor de cumpărare a imobilelor și obligă dezvoltatorii să le înscrie în Cartea Funciară. Legea, inițiată după scandalul Nordis, merge la promulgare. # Biziday.ro
În calitate de cameră decizională, Camera Deputaților a votat, cu 301 voturi “pentru”, zero voturi “împotrivă” și zero abțineri, “Legea Nordis”, prin care este limitat avansul plătit de cumpărător la semnarea promisiunii de vânzare/cumpărare a unui imobil. Legea prevede că sumele achitate de cumpărător, privind rezervarea cumpărării unităților individuale din cadrul condominiului viitor sau a […]
Ieri
13:50
Instanța Supremă propune un acord prin care cere autorităților publice “să nu folosească justiția ca temă de campanie”. Solicită și emiterea unei “poziții comune” conform căreia jalonul din PNRR privind pensiile magistraților a fost îndeplinit. # Biziday.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a propus “un Acord pentru Justiție și Stabilitatea Instituțională”, în condițiile în care, de la ora 16, reprezentanții magistraților și liderii coaliției de guvernare vor avea o întâlnire cu președintele, la Palatul Cotroceni. Acordul are șase puncte esențiale, respectiv: respectarea justiției în statul de drept, încetarea atacului politic asupra […]
13:00
Compozitorul Horia Moculescu a murit la 88 de ani, după mai multe zile de spitalizare la Institutul “Marius Balș” din capitală. # Biziday.ro
Decesul muzicianului a fost anunțat public de Institutul “Matei Balș” la ora 12:30. În mesaj, unitatea medicală arată că “Horia Moculescu este acea personalitate marcată nu numai de talent și pasiune, dar și de o imensă dăruire și implicare în viața artistică de la noi. Descoperitor și modelator de noi talente, cu un aport esențial […]
12:50
Președintele Dan a prezentat noua Strategie Națională de Apărare, care intră în dezbatere publică. Prevede implicarea serviciilor de informații în combaterea corupției, identifică administrația publică drept vulnerabilitate și introduce conceptul de “independență solidară” – apărarea intereselor, concomitent cu menținerea parteneriatelor. # Biziday.ro
Nicușor Dan a susținut o conferință de presă, începând cu ora 12, pentru a prezenta elemente din Strategia Națională de Apărare. Documentul este pus, de astăzi, în dezbatere publică, va fi avizat de CSAT pe 24 noiembrie, iar trei zile mai târziu va trimis în parlament. Principalele declarații ale președintelui: Strategia introduce un concept central, […]
11:10
Deputatul Răzvan Ciortea (PSD), fost subprefect al județului Cluj, a fost trimis în judecată de DNA. Este acuzat că a depășit cu 64 km/h limita de viteză pe autostradă și apoi a declarat în scris poliției că nu el se afla la volan. # Biziday.ro
DNA a dispus trimiterea în judecată a lui Răzvan Ciortea în stare de libertate. Acesta este deputat PSD și fost subprefect al județului Cluj. Este acuzat de infracțiunile următoare: participație improprie, în modalitatea instigării, la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, participație improprie, în modalitatea […]
10:10
Război în Ucraina. ISW estimează că, foarte probabil, Armata Rusă va reuși să ocupe orașul strategic Pokrovsk, însă va continua să sufere pierderi importante, deoarece se concentrează pe mai multe fronturi simultan și astfel nu are resursele pentru ocuparea rapidă a orașului. Câteva sute de soldați ruși și vehicule au reușit să intre în oraș în ultimele zile, profitând de ceața densă care îngreunează activitatea dronelor ucrainene. # Biziday.ro
Forțele ruse au pătruns în orașul ucrainean Pokrovsk, din regiunea Donețk, și încearcă să-l încercuiască complet, potrivit imaginilor și informațiilor publicate atât de presa rusă, cât și de surse ucrainene. În ultimele zile, rușii au fost filmați intrând în oraș cu motociclete, mașini și alte vehicule, în condiții de vizibilitate foarte redusă din cauza ceții. […]
09:10
Inflația în luna octombrie a fost de 9,8%, aproximativ același nivel ca în septembrie și august, după creșterea TVA. Alimentele s-au scumpit cu +7,8% față de acum un an, deși legumele s-au ieftin. # Biziday.ro
Potrivit Institutului Național de Statistică, inflația a fost în octombrie de 9,8%, aproximativ la același nivel cu cel atins în lunile septembrie și august, după creșterea de TVA. Scumpirea medie anuală a alimentelor a fost de +7,6% (în creștere cu +0,5% față de luna precedentă), în timp ce mărfurile nealimentare au fost cu 11% mai scumpe […]
07:50
Procurorii italieni anchetează un ”turism cu lunetişti” în Bosnia, în timpul asediului de patru ani al Sarajevo, în anii 1990. Suspectează că grupuri de italieni și de alte naționalități au plătit soldații sârbi bosniaci să-i ducă pe dealurile din jurul orașului pentru a trage asupra populației. # Biziday.ro
Procurorii din Milano au deschis o anchetă care vizează italieni care ar fi plătit membri ai armatei sârbilor bosniaci pentru a călători la Sarajevo ca să ucidă cetățeni în timpul asediului de patru ani al orașului, în anii 1990. Suspectează că grupuri de italieni și de alte naționalități, așa-numiții ”turiști lunetiști”, au participat la masacru, […]
07:10
Război în Ucraina. Comandatul forțelor ucrainene spune că ”situația este destul de dificilă” în regiunea Zaporojie, unde rușii au reușit să cucerească trei localității în urma luptelor intense. # Biziday.ro
Trupele ucrainene s-au retras din pozițiile din apropierea a cinci așezări din regiunea Zaporijie, a declarat un purtătorul de cuvânt al forțelor ucrainene, marți. ”Ne-am retras complet din Uspenivka și Novomykolaivka. Luptele foarte aprige continuă pentru Yablukove și alte trei sau patru locații. Operațiunea defensivă este în desfășurare, iar linia frontului rămâne destul de dinamică”, […]
11 noiembrie 2025
23:30
Fotbal. Cristiano Ronaldo anunță că se va retrage “într-un an sau doi”. Cupa Mondială din 2026 va fi ultima la care participă. # Biziday.ro
Cristiano Ronaldo va avea 41 de ani și cinci luni în iunie 2026, când va începe Cupa Mondială de Fotbal, găzduită de SUA, Canada și Mexic. Pentru atacantul portughez, va fi a șasea ediție la care participă, un record pentru un fotbalist. Ronaldo este cel mai bun marcator la nivel internațional, cu 143 de goluri, […]
22:20
Germania. OpenAI va plăti daune materiale pentru încălcarea drepturilor de autor, după ce a folosit versurile unor melodii celebre în antrenarea lui ChatGPT. # Biziday.ro
Tribunalul regional din München a dat câștig de cauză societății germane pentru drepturile muzicale GEMA, care a demonstrat că ChatGPT a folosit versuri ale unor artiști populari, fără acordul acestora, pentru a “învăța” din ele. GEMA are circa o sută de mii de membri (compozitori, textieri, editori etc.) și a intentat procesul în urmă cu […]
22:00
Guvernul britanic a respins cererea UE de a aloca până la șapte miliarde de euro, în scopul alăturării la programul SAFE de reînarmare. Dezacordul riscă să afecteze strategia blocului comunitar de a descuraja Rusia. # Biziday.ro
Comisia Europeană a propus ca Marea Britanie să plătească între 4 și 6,5 miliarde de euro, la care s-ar adăuga o taxă administrativă suplimentară de până la 150 – 250 de milioane de euro, potrivit oficialilor chestionați de The Telegraph și Bloomberg. Guvernul condus de Keir Starmer a respins propunerea, considerând sumele “nerezonabile” și mult […]
21:30
Guvernul se pregătește să preia activele Lukoil din România: rafinăria Petrotel de la Ploiești și rețeaua de peste 300 de stații de carburanți. Nu va cere prelungirea termenului în care intră în vigoare sancțiunile SUA. # Biziday.ro
Bogdan Ivan, ministrul Economiei, a anunțat că ministerul pregătește legislația “care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancțiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităților de rafinare ale Petrotel, precum și de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieței naționale de combustibil”. Ministrul subliniază […]
20:50
Ucraina. Șapte persoane au fost puse sub acuzare pentru implicarea într-o amplă schemă de corupție, cu prejudiciu de o sută de milioane de dolari. Percepeau comisioane la achizițiile făcute de companiile de stat, în special cele făcute de agenția nucleară. # Biziday.ro
Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) a anunțat că a reținut cinci suspecți și că a identificat alți doi, însă nu le-a dezvăluit identitatea. Cei șapte sunt acuzați că au pus la cale un complot pentru a-și trage comisioane din achizițiile întreprinderilor strategice de stat, în special cele făcute de agenția nucleară Energoatom. Reuters scrie, […]
16:20
O aeronavă de transport a armatei turce, de tip C-130 Hercules, s-a prăbușit aproape de granița Georgiei cu Azerbaidjan. Nu este clar câți membri ai echipajului se aflau la bord. Salvatorii caută posibili supraviețuitori. # Biziday.ro
BREAKING: Turkish military cargo plane C-130 crashes on Georgia-Azerbaijan border, Turkey’s defense ministry says pic.twitter.com/HbAk3x8Cf6 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 11, 2025 Ministrul turc al Apărării a anunțat că avionul de transport din Azerbaidjan și trebuia să se întoarcă în Turcia. Locul prăbușirii este în apropiere de municipalitatea Sighnaghi din Georgia, lângă granița cu Azerbaidjanul. […]
15:50
FT: Comisia Europeană va înființa un serviciu de informații, care să faciliteze colectarea și schimbul între statele membre. Va fi format din personal detașat din serviciile naționale de informații. # Biziday.ro
Executivul european a demarat un proces de înființare a unui nou organism de informații, sub conducerea președintei Ursula von der Leyen, “în încercarea de a îmbunătăți folosirea informațiilor colectate de agențiile naționale de spionaj”, scrie Financial Times, care citează persoane informate cu aceste planuri. Un purtător de cuvânt al Comisiei a confirmat doar că “este […]
15:00
Germania. Un bărbat a fost arestat, sub suspiciunea că folosea darknet pentru a lansa apeluri de atacare a politicienilor. Oferea informații despre cum este produs explozibilul și recompense în criptomonede. # Biziday.ro
Bărbatul, sub denumirea de Martin S., în vârstă de 49 de ani, a fost arestat în orașul Dortmund, din vestul Germaniei. Conform procurorilor care se ocupă de acest caz, suspectul a publicat pe darknet informații despre cum poate fi fabricat explozibilul și a solicitat donații în criptomonede care urmau să fie folosite drept recompense pentru […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Președintele Nicușor Dan, cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operaţii: “Continuăm să traversăm cea mai gravă criză de securitate din Europa de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. Faptul că, în prezent, țara noastră este un stat independent și suveran se datorează, în mare măsură, sacrificiilor și, de multe ori, jertfei supreme a ostașilor români”. # Biziday.ro
Președintele Dan a transmis, cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, prilej de omagiere a tuturor militarilor care au participat la misiuni în zone unde România a fost și este prezentă alături de aliați și parteneri, că ziua de 11 noiembrie are o simbolistică deosebită. “În plan internațional, ceremonia de astăzi ne amintește că, […]
13:00
Pakistan. 12 persoane au murit și cel puțin 20 sunt rănite, într-un atac sinucigaș cu bombă în fața unui tribunal din Islamabad, capitala țării. # Biziday.ro
Ministrul de Interne al țării, Mohsin Naqvi, a confirmat că atacatorul plănuia să atace tribunalul, însă nu a reușit să intre, și în schimb a atacat o mașină de poliție parcată în fața instanței. Autoritățile din domeniul sănătății din Pakistan au informat că 12 persoane au murit și alte 20 au fost rănite în urma […]
11:50
Vama Română anunță o reducere a posturilor de conducere, de la 68 la 39. Cei care își pierd funcția de șef vor fi redistribuiți pe unul dintre cele peste 300 de posturi de vameș vacante la nivel national. # Biziday.ro
”Autoritatea Vamală Română a inițiat un proces amplu de reorganizare instituțională, având ca obiectiv optimizarea structurii interne, creșterea eficienței operaționale și realizarea de economii importante la bugetul de stat, fără a afecta activitatea personalului din zona de execuție”, transmite instituția. Reorganizarea vizează eficientizarea controlului vamal, digitalizarea proceselor și utilizarea optimă a resurselor umane și tehnice. […]
11:30
ANPC a verificat 570 de IFN-uri din țară. A dat peste 240 de amenzi, în valoare de 1,5 milioane de lei. Principalele abateri constatate: dobânzi excesive, clauze înșelătoare și comisioane percepută nelegal. # Biziday.ro
Inspectorii ANPC au verificat 573 de IFN-uri din toată țara, inclusiv cele organizate sub forma caselor de amanet care acordă credite cu primire de bunuri în gaj. La 326 s-au constatat abateri de la prevederile legale. Protecția Consumatorilor a aplicat 256 amenzi contravenționale, în valoară de aproximativ 1,47 milioane de lei, și 216 avertismente. De […]
10:30
Serviciul rus FSB pretinde că ar fi dejucat o operațiune pregătită de Ucraina și Marea Britanie, ce prevedea deturnarea unui avion rusesc MiG-31 înarmat cu rachete hipersonice Kinjal și redirecționarea sa către baza Mihail Kogălniceanu din Constanța, “pentru a fi doborât și a provoca astfel NATO”. # Biziday.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susține că ar fi dejucat o operațiune a serviciilor de informații ucrainene, în colaborare cu cele britanice și cu site-ul de investigații Bellingcat (organizație declarată indezirabilă în Rusia), prin care un MiG-31 rus, înarmat cu rachete hipersonice Kinjal, urma să fie deturnat și dirijat “spre cea mai mare […]
08:50
Nicușor Dan reacționează în cazul scandalului dintre Oana Gheorghiu și CSM: “Cred că declarația doamnei viceprim-ministru a fost nefericită, iar reacția CSM a fost mult exagerată. Nu voi semna cererea de urmărire penală. Nu poate fi vorba ca o opinie să constituie faptă penală”. # Biziday.ro
“A fost o declarație nefericită, iar reacția CSM este exagerată”, a declarat Nicușor Dan, marți dimineață, precizând totodată că nu va semna o cerere de avizare a urmăririi penale pe numele Oanei Gheorghiu. Președintele a subliniat că Oana Gheorghiu trebuie să rămână în funcție, argumentând că “nu poate fi vorba ca o opinie să constituie faptă […]
07:20
O dronă rusească a căzut pe teritoriul României, noaptea trecută, în județul Tulcea. Rușii au atacat porturile ucrainene de la Dunăre. Armata Română nu a putut ridica preventiv avioanele de vânătoare din cauza vremii. # Biziday.ro
Ministerul Apărării anunță că o dronă rusească a căzut în localitatea Grindu din județul Tulcea, la aproximativ 5 kilometri de frontieră cu Ucraina. ”Echipe de militari s-au deplasat la fața locului și au raportat prezența unor posibile fragmente de dronă. Zona a fost securizată, urmând ca cercetările să fie efectuate la primele ore ale dimineții”, […]
06:40
SUA. Senatul a adoptat un act pentru a pune capăt blocajului guvernamental, care durează de 41 de zile. Opt senatorii democrați au votat alături de republicani un acord menit să asigure finanțarea guvernului până în ianuarie 2026. # Biziday.ro
O versiune finală a unui proiect de lege care vizează încetarea blocajului guvernamental din SUA a fost adoptată de Senat. Opt senatori democraţi au votat alături de republicani, după ce au acceptat un acord menit să asigure finanțarea guvernului federal, până la începutul anului viitor, fără ca cererea partidului lor de a garanta o prelungire […]
10 noiembrie 2025
20:50
SUA. Președintele le-a cerut controlorilor de trafic aerian să se întoarcă la serviciu, amenințând cu “penalizări”. Din cauza blocajului guvernamental, o parte a acestora au fost trimiși în concediu fără plată, iar numărul de curse aeriene a fost redus. # Biziday.ro
“Toți controlorii de trafic aerian trebuie să se întoarcă la muncă, Acum!!! Cei care nu o vor face vor fi sancționați sever […] Prezentați-vă la serviciu imediat“, a scris Donald Trump pe rețeaua sa socială, Truth Social. A completat că angajații care nu și-au luat liber, în timpul blocajului guvernamental, vor fi răsplătiți, dar i-a […]
19:20
Raport ONU. 250 de milioane de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, ca urmare a dezastrelor naturale din ultimii zece ani, pe măsură ce criza climatică s-a agravat, afectând țările cele mai sărace. # Biziday.ro
Raportul Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR) a urmărit evacuările determinate de inundații, furtuni, secete, valuri extreme de căldură, dar și fenomene care nu au un efect imediat, așa cum ar fi deșertificarea, creșterea nivelului mărilor sau distrugerea ecosistemelor. Documentul UNHCR subliniază că, din 2009, a crescut de trei ori numărul țărilor în care populația a trebuit […]
18:30
Consiliul Superior al Magistraturii depune plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, “pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare”, în urma declarațiilor prin care a descris pensiile speciale ca fiind “un Caritas” și a afirmat că fondurile pentru acestea “sunt luați de la gura unui copil sau de la bugetul unui spital”. # Biziday.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a criticat declarațiile de la Digi 24 ale vicepremierului Oana Gheorghiu, care a spus că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le transmite acestora că până acum “au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar […]
18:20
Reconstrucția completă a peretelui abdominal – o procedură complexă realizată la Spitalul Euroclinic: ”După ani de dureri, am găsit medicul care mi-a redat încrederea că pot avea o sarcină normală”. (P) # Biziday.ro
Chirurgia peretelui abdominal a evoluat spectaculos în ultimii ani, odată cu dezvoltarea tehnologiilor minim invazive și a materialelor resorbabile care oferă o refacere naturală și durabilă a țesuturilor. Procedee precum abdominal wall reconstruction (reconstrucția completă a peretelui abdominal) permit astăzi pacienților să se recupereze mai repede, cu un disconfort redus și cu rezultate estetice și […]
15:00
Franța. Fostul președinte Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare, după doar 20 de zile de când a fost încarcerat. Curtea de Apel din Paris a decis ca acesta să fie plasat sub control judiciar. # Biziday.ro
Nicolas Sarkozy, fostul președinte al Franței, a fost condamnat la sfârșitul lunii septembrie la 5 ani de închisoare, în dosarul finanțării ilegale a campaniei electorale din 2007. Pe 21 octombrie, Sarkozy a fost încarcerat, dar astăzi Curtea de Apel din Paris a aprobat cererea acestuia și a dispus să fie eliberat, sub control judiciar. ”Instanța […]
14:40
Operațiunea Jupiter. Polițiștii și procurorii au pus sechestru pe bunuri în valoare de o sută de milioane de lei, în dosarele de evaziune fiscală și delapidare în care au efectuat sute de percheziții în toată țara, săptămâna trecută. # Biziday.ro
”Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în perioada 3-7 noiembrie 2025, a fost desfășurată o nouă fază a operațiunii JUPITER, ca o continuare a activităților integrate din anul 2024. Operațiunea a avut drept principal scop combaterea infracțiunilor economico-financiare, a celor pe linia […]
14:20
SUA. Donald Trump a grațiat 77 de persoane implicate în tentativa de anulare a rezultatului alegerilor prezidențiale din 2020, între care și fostul său avocat, Rudy Giuliani, și fostul său șef de cabinet. # Biziday.ro
Președintele Donald Trump a grațiat mai mulți aliați politici implicați în tentativa de răsturnare a rezultatului alegerilor prezidențiale din 2020, pierdute de Donald Trump. Printre persoanele grațiate se numără figuri importante precum avocații lui Donald Trump, Rudy Giuliani și Sidney Powell, și fostul șef de cabinet al președintelui, Mark Meadows, alături de alte zeci de […]
12:30
Procurorul general a dispus efectuarea unui control la Parchetul din Turnu Măgurele, în urma crimei de sâmbătă. De asemenea, Poliția va verific modul în care a fost gestionat cazul, în condițiile în care agresorul fusese lăsat în libertate, deși victima reclamase numeroase abuzuri și avea ordin de protecție. # Biziday.ro
”Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiție a dispus, în cursul dimineții de astăzi, 10 noiembrie 2025, efectuarea unui control tematic la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, ca urmare a omorului petrecut în comuna Beciu, județul Teleorman, în data de 8 noiembrie 2025”, transmite instituția. Controlul vizează […]
12:00
Experții avertizează că fraudele prin apel telefonic capătă o nouă dimensiune odată cu apariția AI capabile să vorbească în timp real. Acestea au un potențial uriaș de a păgubi chiar și mari companii cu miliarde de dolari și fac ca sistemele de verificare vocală să nu mai fie sigure: “Așa cum am învățat să privim cu suspiciune e-mailurile, trebuie să învățăm să ne îndoim și de vocile umane de la telefon”. # Biziday.ro
Avertismentul a fost lansat de Nell Norman, cercetătoare în domeniul inteligenței artificiale care a lucrat la Raportul privind starea inteligenței artificiale din 2025. Aceasta explică pentru Financial Times că, până acum, crearea unui sistem AI care să poată susține o conversație la telefon era o sarcină laborioasă. Un astfel de sistem necesita mai multe programe […]
10:00
Belgia. Trei drone au fost detectate, duminică seara, deasupra Centralei Nucleare Doel, lângă Anvers. Incidentele de acest fel au devenit tot mai frecvente, în contextul în care Belgia deține majoritatea activelor financiare înghețate ale Rusiei și se află sub presiunea UE de a disponibiliza dobânzile acestora pentru ajutarea Ucrainei. # Biziday.ro
Operațiunile de la centrala nucleară de lângă Anvers nu au fost afectate de prezența dronelor, a declarat un purtător de cuvânt al Engie, care operează facilitatea. Este ultima și cea mai periculoasă situație de acest fel, după ce drone neidentificate au apărut în jurul și deasupra bazelor militare din Belgia, inclusiv la Kleine Brogel unde […]
08:30
Studiu. Un sfert dintre marile companii din UK intenționează să facă reduceri de personal, prin înlocuirea angajaților mai puțin instruiți cu inteligența artificială. Sectorul serviciilor financiare (bănci, asigurări) va fi probabil cel mai afectat, urmat de IT, domeniul juridic și contabilitatea. # Biziday.ro
Institutul Chartered, specializat în certificare profesională, a publicat o cercetare făcută printre firmele britanice, care arată că mai mult de un sfert (26%) dintre firmele mari din sectorul privat se așteaptă să facă reduceri de personal în următorul an, prin înlocuirea acestora cu AI. Dintre companiile mari din domeniul public 20% au această intenție, în […]
07:30
Blocajul federal din SUA, cel mai lung din istorie, se apropie de final. Senatorii au ajuns la un acord menit să asigure finanțarea guvernului până în ianuarie 2026, după 40 de zile în care majoritatea serviciilor publice nu au funcționat, ajutoarele sociale s-au blocat, iar aeroporturile au redus semnificativ numărul curselor procesate. # Biziday.ro
“Se pare că ne apropiem de sfârșitul blocajului”, a declarat președintele Donald Trump în fața presei, duminică seara, după ce Senatul SUA a făcut un prim pas pentru a pune capăt celei mai lungi întreruperi a activității federale de până acum. Un grup de senatori democrați a acceptat un plan de compromis. Astfel, opt senatori […]
9 noiembrie 2025
22:00
Loteria Română anunță că a fost câștigat Marele Premiu 6/49, în valoare de aproape 10 milioane de euro. Biletul norocos a fost completat cu o variantă simplă, de 12 lei, direct pe site-ul Loteriei. Este al doilea premiu ca valoare din istoria instituției. # Biziday.ro
Un comunicat oficial al Loteriei Române anunță că, la tragerea Loto 6/49 de astăzi, 9 noiembrie, s-a câștigat premiul de Categoria I, în valoare de 49.149.676,24 de lei (9,66 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Romane și a fost completat cu o singură varianta la Loto 6/49 și o varianta […]
