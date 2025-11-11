Amenzile rutiere vor avea cod QR, ca să poată fi plătite direct cu telefonul. Telefonul la care vorbești în timp ce conduci…
Impact.ro, 11 noiembrie 2025 02:00
Un nou regulament aduce o măsură care pare desprinsă din viitor: procesele-verbale pentru contravenții rutiere vor include un cod QR sau cod de bare, astfel încât amenda să poată fi achitată direct din aplicația băncii.
Acum 30 minute
02:00
Acum o oră
01:30
România are al doilea cel mai mare declin din UE la vânzări de alimente. Însă compensăm prin menţinerea pensiilor speciale # Impact.ro
Conform datelor publicate de Eurostat, România a înregistrat o scădere de -4,5% în vânzările cu amănuntul pentru alimente, băuturi şi tutun în septembrie 2025, plasând-se pe locul al doilea în UE ca severitate a declinului
Acum 2 ore
01:00
Fiica unui primar din Argeș a primit cadou la majorat un Mercedes de 150.000 de euro. Pe vremea noastră, ne întrebau când ne angajăm # Impact.ro
La majoratul fiicei primarului comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş, a fost adus un Mercedes GLE 63 AMG în valoare de aproximativ 150.000 de euro. Evenimentul a inclus peste 300 de invitaţi, declaraţii oficiale despre „un
00:50
Asaltul pușculițelor: bulgarii merg la magazine cu borcane pline cu monede de care vor să scape înaintea trecerii la euro # Impact.ro
Bulgarii s-au grăbit să-și golească pușculițele înainte de trecerii la moneda unică europeană. În supermarketuri, oamenii vin cu borcane pline de monede, încercând să scape de mărunțișul care nu va mai avea valoare după adoptarea
Acum 4 ore
23:10
România este pregătită energetic pentru iarnă. Nu mai rămâne decât să ne ia prin surprindere venirea iernii # Impact.ro
Autoritățile anunță că România intră în sezonul rece cu stocurile de gaze naturale umplute în proporţie de 96%, rezerva în lacurile energetice peste 2.400 GWh (aproximativ 74% din capacitate) şi cu stocuri de cărbune mai
Acum 6 ore
22:10
Un Boeing 737 va fi transformat într-un hotel de lux la Râșnov. Hai că dintr-un avion nu mai plecase nimeni cu prosopul! # Impact.ro
Un fost avion Boeing scos din funcțiune a fost transportat de la București până în zona Râșnov-Bran pentru a fi transformat într-o unitate de cazare exclusivistă. Traficul din capitală a dat „stop" când camionul agabaritic
21:20
Elon Musk prevede că banii vor dispărea. Eu prevăd asta după fiecare salariu și nu mă dă nimeni la ziar! # Impact.ro
Elon Musk a afirmat recent că sistemul valutar tradițional ar putea fi înlocuit: spune că într-o bună zi banii așa cum îi ştim vor „dispărea", iar economia viitorului va funcționa după alte criterii, precum energia
Acum 8 ore
20:10
Dani Mocanu și fratele lui au fost prinși în Italia, dar nu vor să fie aduși în țară fiindcă s-a mărit TVA-ul la cărți # Impact.ro
Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost arestați în localitatea Casola di Napoli, după ce pe numele lor fuseseră emise mandate de executare a pedepsei pentru tentativă de omor. Practic, s-au mutat în Italia
Acum 24 ore
13:10
Exclusiv! Șpaga mijlocită de Marius Isăilă era pentru achiziția de arme rusești

Mita de 1.500.000 euro pe care a promis-o pesedistul Marius Isăilă ministrului Apărării era pentru o afacere mai mult decât dubioasă. E vorba de o rețea care furniza armament și muniție rusească, prin Kazahstan. Practic,
06:10
2025 ATP Finals: Lorenzo Musetti vs Taylor Fritz – Debut dificil pentru italian

2025 ATP Finals: Lorenzo Musetti – Taylor Fritz, meci contând pentru Grupa Jimmy Connors de la Turneul Campionilor 2025, este programat, luni, 10 noiembrie 2025, de la ora 15:00, la Pala Alpitour din Torino, Italia,
Ieri
01:40
România are 8,6 milioane de câini și pisici. Ar trebui să le dăm drept de vot?

România numără peste 8,6 milioane de câini și pisici, potrivit datelor recente. Cu alte cuvinte, aproape fiecare familie are cel puțin un animal de companie și o cheltuială lunară care variază între 150 și 400
00:20
Rafinăriile din Rusia vor amesteca alcool în benzină, din cauza crizei de combustibili. În sfârșit, vodca la pompă! # Impact.ro
Rafinăriile din Rusia vor amesteca alcool în benzină, din cauza crizei de combustibili. În sfârșit, vodca la pompă! # Impact.ro

Rusia a găsit soluția perfectă la criza de combustibili: să toarne alcool în benzină. Guvernul a aprobat amestecul de etanol în carburanți, astfel încât șoferii ruși să poată merge mai departe – dacă nu cu
9 noiembrie 2025
21:40
Donald Trump anunță că va da fiecărui american câte 2 000 de dolari. Slab! Să dea case de 35 000 de euro dacă e bazat # Impact.ro
Donald Trump anunță că va da fiecărui american câte 2 000 de dolari. Slab! Să dea case de 35 000 de euro dacă e bazat # Impact.ro

Donald Trump a declarat pe platforma sa că majoritatea americanilor vor primi cel puțin 2 000 de dolari, finanțați din veniturile generate de tarifele vamale impuse de administrația sa. Promisiunea sună ca o replică modernă la
20:40
Soțiile pot păstra numele din timpul căsătoriei după divorț fără să ceară consimțământul fostului. În sfârșit, o veste bună și pentru doamna Șoșoacă # Impact.ro
Soțiile pot păstra numele din timpul căsătoriei după divorț fără să ceară consimțământul fostului. În sfârșit, o veste bună și pentru doamna Șoșoacă # Impact.ro

Un proiect de lege inițiat de parlamentari USR și PNL propune ca, în cazul divorțului, soția să își poată păstra numele de familie dobândit în timpul căsătoriei fără a mai avea nevoie de acordul fostului
20:30
Valea Oltului: șoferii și‑au curățat singuri drumul de pietre. Ar putea să își facă singuri și autostradă # Impact.ro
Valea Oltului: șoferii și‑au curățat singuri drumul de pietre. Ar putea să își facă singuri și autostradă # Impact.ro

Pe DN7, în Valea Oltului, mai mulți șoferi au oprit spontan și au curățat carosabilul de pietrele căzute pe versanţi, după ce autorităţile au întârziat intervenţia. În lipsa utilajelor, s‑au folosit mănuşi, lopeţi şi spirit
20:20
Cea mai scumpă „parcare” din București: 4.000 lei amendă pentru șoferii care opresc pe zona hașurată cu linii galbene. # Impact.ro
Cea mai scumpă „parcare" din București: 4.000 lei amendă pentru șoferii care opresc pe zona hașurată cu linii galbene. # Impact.ro

Bucureștiul a introdus un marcaj galben special: o zonă hașurată în intersecții aglomerate care e menită să rămână liberă. Oprirea pe acest marcaj e interzisă, iar șoferii care nu respectă regula riscă amenzi de până
19:10
România, singura ţară din Europa care atrage mai puţini turiști străini decât în comunism. Deși turismul românesc nu a prea ieșit din comunism… # Impact.ro
România, singura ţară din Europa care atrage mai puţini turiști străini decât în comunism. Deși turismul românesc nu a prea ieșit din comunism… # Impact.ro

România se menține în topul negativ al Europei: potrivit ANAT, țara noastră atrage mai puțini turiști străini decât în perioada comunistă. Surpriza nu e chiar atât de mare pentru cei care cunosc turismul românesc: multe
19:00
Vânzări record în anul austerității de Black Friday. Să tot nu ai bani!

Românii au demonstrat din nou că „austeritate" e doar un cuvânt din vocabularul Guvernului, nu și din coșul lor de cumpărături. De Black Friday, s-au înregistrat vânzări record, de parcă salariile crescuseră odată cu prețurile.
10:10
SuperLiga: Hermannstadt vs FCSB – Miza pe campioană

Hermannstadt – FCSB, meci contând pentru etapa a 16-a din campionatul României, este programat, duminică, 9 noiembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, şi va fi transmis în direct de Digi
09:50
SuperLiga: Universitatea Craiova vs UTA Arad – Victoria, obligatorie pentru olteni

Universitatea Craiova – UTA Arad , meci contând pentru etapa a 16-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 9 noiembrie 2025, de la ora 17:30, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în direct
Mai mult de 2 zile în urmă
00:30
O companie care a trecut la săptămâna de lucru de patru zile raportează o creștere a producției. Dacă era la noi, la stat… # Impact.ro
O companie care a trecut la săptămâna de lucru de patru zile raportează o creștere a producției. Dacă era la noi, la stat… # Impact.ro

Dacă era la noi, la stat, se putea suspecta că s-a furat mai puțin. Din fericire, e în Olanda, la privat, și angajații chiar lucrează mai eficient. Compania AFAS, cu sediul în Leusden, a anunțat
00:00
Bulgaria a introdus obligativitatea achitării pe loc a amenzilor rutiere pentru șoferii din alte țări. Oare vom putea ajunge la vară în Grecia prin Serbia? # Impact.ro
Bulgaria a introdus obligativitatea achitării pe loc a amenzilor rutiere pentru șoferii din alte țări. Oare vom putea ajunge la vară în Grecia prin Serbia? # Impact.ro

Bulgaria introduce o regulă care deja sparie gândul: dacă eşti şofer din România şi vrei să mergi spre Grecia prin Bulgaria, fii pregătit de plată, că amenda te poate opri. Oficialii bulgari spun că amenzile
8 noiembrie 2025
23:40
ANAF anunță că va efectua controale la peste 80 de firme care organizează nunți. Se fură mireasa și nu se achită TVA # Impact.ro
ANAF anunță că va efectua controale la peste 80 de firme care organizează nunți. Se fură mireasa și nu se achită TVA # Impact.ro

ANAF a anunțat că, începând de luni, va efectua controale la peste 80 de firme care organizează nunți, botezuri și alte evenimente. Inspectorii fiscali s-au prins, în sfârșit, că nu doar mirii „se combină" la
23:30
Acţionarii Tesla i-au aprobat lui Elon Musk cel mai mare pachet salarial înregistrat vreodată: 1.000 de miliarde de dolari. La bonuri de masă l-au sărit # Impact.ro
Acţionarii Tesla i-au aprobat lui Elon Musk cel mai mare pachet salarial înregistrat vreodată: 1.000 de miliarde de dolari. La bonuri de masă l-au sărit # Impact.ro

Elon Musk a primit undă verde de la acţionarii Tesla pentru un pachet salarial de 1.000 de miliarde de dolari, adică mai mult decât PIB-ul unor ţări care încă mai merg la budă in fundul
23:00
Economistul-şef al BNR susține că „ne apropiem de nivelul de trai din Vest”. Sigur că da! Ca preţuri, l-am şi depăşit # Impact.ro
Economistul-şef al BNR susține că „ne apropiem de nivelul de trai din Vest". Sigur că da! Ca preţuri, l-am şi depăşit # Impact.ro

Potrivit lui Valentin Lazea, economia României a ajuns la aproximativ 78% din media UE în ceea ce priveşte PIB-ul pe locuitor, iar consumul individual efectiv este aproape de 88% din media UE. Pe de altă
22:40
Dani Mocanu a fugit din țară înainte de condamnare. Speră să facă studiile la Yale, în loc de Rahova # Impact.ro
Dani Mocanu a fugit din țară înainte de condamnare. Speră să facă studiile la Yale, în loc de Rahova # Impact.ro

Manelistul Dani Mocanu este de negăsit după ce a fost condamnat definitiv la 4 ani „universitari", adică de închisoare. Polițiștii l-au căutat acasă, dar artistul pare că a plecat deja într-un turneu internațional fără bilet
21:40
România vindea Dacia Duster în anii ’80, în Anglia. Doar că nu era Dacia, ci ARO, și nu era chiar Duster, ci mai mult Gușter # Impact.ro
România vindea Dacia Duster în anii '80, în Anglia. Doar că nu era Dacia, ci ARO, și nu era chiar Duster, ci mai mult Gușter # Impact.ro

În anii '80, România făcea senzație pe piața auto britanică cu celebrul „Dacia Duster". Doar că britanicii au aflat rapid că Duster-ul era mai degrabă un Gușter sub caroserie, iar Dacia era de fapt ARO.
17:40
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat studiile în CV, a fost prins conducând fără permis. Credea că permisul vine automat când cumperi mașina? # Impact.ro
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat studiile în CV, a fost prins conducând fără permis. Credea că permisul vine automat când cumperi mașina? # Impact.ro

Senatorul Paul Pintea, deja celebru pentru că și-a trecut în CV studii inventate, a fost prins de poliție la volan fără permis. E a doua oară când are o problemă de acest fel, semn că
09:00
SuperLiga: Rapid vs FC Argeş – Giuleştenii, spre locul 1

Rapid – FC Argeş, meci contând pentru etapa a 16-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 8 noiembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Giuleşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport
08:50
SuperLiga: Dinamo vs Csikszereda – „Câini" de rasă

Dinamo – Csikszereda, meci contând pentru etapa a 16-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 8 noiembrie 2025, de la ora 17:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de Digi
7 noiembrie 2025
16:30
Marian Mexicanu – (…) „acordeonul mi-a dat totul!""(…)

Se spune că legătura dintre artistul – instrumentist și instrumentul său este una specială. Dacă o să vizionați episodul de astăzi de la ora 20.00 al podcastului @printreartisti – o să descoperiți profunzimea legăturii pe
06:20
SuperLiga: Farul Constanţa vs Botoşani – Duel de play-off pe Litoral

Farul Constanţa – Botoşani, meci contând pentru etapa a 16-a din campionatul României, este programat, vineri, 7 noiembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Central din Ovidiu, şi va fi transmis în direct de
06:00
SuperLiga: U Cluj vs Metaloglobus – Misiune facilă pentru „şepcile roşii"

U Cluj – Metaloglobus, meci contând pentru etapa a 16-a din campionatul României, este programat, vineri, 7 noiembrie 2025, de la ora 18:00, pe
03:00
Românii consumă prea multe mezeluri, în special cârnați și salam. Medicii recomandă să mănânce icre negre # Impact.ro
Românii au atins un nou „record culinar”: consumul mediu de mezeluri a urcat la circa 1,2 kilograme pe lună per persoană, potrivit ultimelor date. În centrul meniului se află cârnații şi salamul, fiecare constituind aproape […] The post Românii consumă prea multe mezeluri, în special cârnați și salam. Medicii recomandă să mănânce icre negre appeared first on IMPACT.ro.
02:10
Consumul scade pentru a doua lună consecutiv. La trei luni de scădere, a patra e gratuită # Impact.ro
Vești bune pentru români: după ce consumul a scăzut pentru a doua lună consecutiv, economistii au descoperit o promoție ascunsă în cifrele oficiale: dacă scăderea continuă și a treia lună, a patra lună de scădere […] The post Consumul scade pentru a doua lună consecutiv. La trei luni de scădere, a patra e gratuită appeared first on IMPACT.ro.
01:50
Un liceu din Cluj a fost dotat cu table inteligente, dar nu are hârtie igienică. Trebuia dotat mai întâi cu inteligență # Impact.ro
Digitalizarea educației merge strună: un liceu din Cluj se mândrește cu table inteligente de ultimă generație, capabile să rezolve ecuații, să afișeze videoclipuri și să înlocuiască aproape complet profesorii. Și se mai mândrește și cu […] The post Un liceu din Cluj a fost dotat cu table inteligente, dar nu are hârtie igienică. Trebuia dotat mai întâi cu inteligență appeared first on IMPACT.ro.
01:40
Detaliul pe care anchetatorii ar trebui să-l ia în considerare cu privire la sinuciderea patronului de la Sandalandala # Impact.ro
Mă număr printre cei care apreciază locația Sandalandala. Meritul pentru acea oază de creativitate era al patronului ei, Florian Dinu, care, din păcate, a fost găsit decedat ieri. Știu că în urmă cu câțiva ani […] The post Detaliul pe care anchetatorii ar trebui să-l ia în considerare cu privire la sinuciderea patronului de la Sandalandala appeared first on IMPACT.ro.
01:30
Un bucureștean și-a legat trotineta electrică de o țeavă de gaze, ca să nu i-o fure. Ar trebui interzise și țevile de gaze # Impact.ro
Un locuitor al Capitalei a reușit să ducă la un nou nivel relația românului cu infrastructura: și-a legat trotineta electrică de o țeavă de gaze, ca să nu i-o fure. Poliția, pompierii și Anca Alexandrescu […] The post Un bucureștean și-a legat trotineta electrică de o țeavă de gaze, ca să nu i-o fure. Ar trebui interzise și țevile de gaze appeared first on IMPACT.ro.
00:20
Anca Alexandrescu promite că interzice trotinetele electrice în București, dacă ajunge primar. Le-ar putea înlocui cu trotinete trase de cai # Impact.ro
După ce a promis că va face ordine în haosul din Capitală, Anca Alexandrescu a găsit în sfârșit simbolul perfect al decadenței urbane: trotineta electrică. Candidata conservatoare anunță că, dacă ajunge primar, va scoate din […] The post Anca Alexandrescu promite că interzice trotinetele electrice în București, dacă ajunge primar. Le-ar putea înlocui cu trotinete trase de cai appeared first on IMPACT.ro.
00:10
Guvernul a strâns 154.000 de lei din aplicarea CASS pentru mame. Câteva geci de-ale fiului Laurei Vicol # Impact.ro
Guvernul României a strâns suma de 154.000 de lei în luna septembrie, ca rezultat al introducerii contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% pentru mamele aflate în concediul de creștere a copilului. Pe […] The post Guvernul a strâns 154.000 de lei din aplicarea CASS pentru mame. Câteva geci de-ale fiului Laurei Vicol appeared first on IMPACT.ro.
6 noiembrie 2025
23:10
Condamnat definitiv la 4 ani cu executare, Dani Mocanu e de negăsit. O fi fugit la Donald Trump la Casa Albă # Impact.ro
Astăzi, Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru infracţiuni de tip tentativă de omor şi tulburarea ordinii publice. Fratele lui a luat ceva mai mult, dar a și […] The post Condamnat definitiv la 4 ani cu executare, Dani Mocanu e de negăsit. O fi fugit la Donald Trump la Casa Albă appeared first on IMPACT.ro.
22:10
Patronii de restaurante se plâng că tot mai mulți clienți pleacă fără să plătească. Bine, unele note de plată zici că au inclusă masa cu tot cu scaune # Impact.ro
Patronii din HoReCa trag semnale de alarmă: fenomenul „se aşază, mănâncă şi dispar fără să plătească” a devenit tot mai frecvent. În unele restaurante, potrivit G4Media, procentul victimelor este estimat la 70% străini, spun proprietarii. […] The post Patronii de restaurante se plâng că tot mai mulți clienți pleacă fără să plătească. Bine, unele note de plată zici că au inclusă masa cu tot cu scaune appeared first on IMPACT.ro.
06:20
Conference League: Rapid Viena vs Universitatea Craiova – Misiune dificilă pentru olteni # Impact.ro
Rapid Viena – Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 3-a a fazei principale din Liga Conferinţei, este programat, joi, 6 noiembrie 2025, de la ora 22:00, pe Allianz Stadion, şi va fi transmis în […] The post Conference League: Rapid Viena vs Universitatea Craiova – Misiune dificilă pentru olteni appeared first on IMPACT.ro.
06:10
Basel – FCSB, meci contând pentru etapa a 4-a a fazei principale din Liga Europa, este programat, joi, 6 noiembrie 2025, de la ora 19:45, pe St. Jakob Park, şi va fi transmis în direct […] The post Europa League: Basel vs FCSB – Ora exactă pentru campioana României appeared first on IMPACT.ro.
03:30
Robert Negoiţă vrea să pună fântâni muzicale în Parcul.IOR. Una poate o trimitem și la Eurovision # Impact.ro
Grupul civic „Aici a fost o pădure / aici ar putea fi o pădure” a lansat o petiţie împotriva proiectului de modernizare al Parcul IOR din Sectorul 3 şi implicit, împotriva viziunii lui Robert Negoiţă de […] The post Robert Negoiţă vrea să pună fântâni muzicale în Parcul.IOR. Una poate o trimitem și la Eurovision appeared first on IMPACT.ro.
03:10
Un român a adormit în timpul unui jaf din Austria fiindcă s‑a îmbătat cu alcoolul pe care voia să‑l fure. Nu consumați alcool la locul de muncă! # Impact.ro
Un român a avut parte de o experiență cu adevărat memorabilă în Austria (deși nu trebuie să te bazezi pe memorie după astfel de incidente): în timpul unui jaf, s-a îmbătat cu alcoolul pe care […] The post Un român a adormit în timpul unui jaf din Austria fiindcă s‑a îmbătat cu alcoolul pe care voia să‑l fure. Nu consumați alcool la locul de muncă! appeared first on IMPACT.ro.
03:00
Consiliul Fiscal susţine că deficitul bugetar ar putea să scadă sub 5% abia după 2026. Până atunci, să zicem mersi că putem plati pensiile speciale # Impact.ro
Consiliul Fiscal a anunţat că deficitul bugetar al României are șanse să scadă sub pragul de 5% din PIB abia după 2026. O previziune optimistă, dacă ne gândim că între timp viața de zi cu […] The post Consiliul Fiscal susţine că deficitul bugetar ar putea să scadă sub 5% abia după 2026. Până atunci, să zicem mersi că putem plati pensiile speciale appeared first on IMPACT.ro.
02:40
Mark Rutte, șeful NATO, a vizitat România pentru a transmite un mesaj clar: alianța are ochii pe noi și, în caz de nevoie, noi îl ținem pe aracator, iar ei dau. Formularea, pe care am […] The post Șeful NATO a venit să ne asigure că, dacă ne atacă cineva, noi îl ținem și ei dau appeared first on IMPACT.ro.
02:30
BNR anunţă că leul românesc a câştigat „teren important” în raport cu lira sterlină. Călin Georgescu urmărește cu atenție # Impact.ro
Potrivit datelor oficiale, leul românesc a câştigat „teren important” faţă de lira sterlină. O expresie îndrăzneaţă, mai ales pentru o monedă care, de ani buni, joacă mai degrabă în liga nisipurilor mișcătoare. Cursul de schimb […] The post BNR anunţă că leul românesc a câştigat „teren important” în raport cu lira sterlină. Călin Georgescu urmărește cu atenție appeared first on IMPACT.ro.
01:40
Într-un gest de grijă față de animale, aer și, probabil, nervii colectivi, autoritățile din Constanța au decis: de Revelion nu se mai trag artificii. Orașul va întâmpina noul an în liniște, un concept experimental pentru […] The post Constanța interzice artificiile de Revelion, dar petardele de la Mamaia rezistă appeared first on IMPACT.ro.
