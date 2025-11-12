Târgurile de Crăciun din România se vor deschide la mijlocul lunii noiembrie. Târziu. Trebuiau deschise din august

01:50

Digitalizarea educației merge strună: un liceu din Cluj se mândrește cu table inteligente de ultimă generație, capabile să rezolve ecuații, să afișeze videoclipuri și să înlocuiască aproape complet profesorii. Și se mai mândrește și cu […]