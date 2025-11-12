Târgurile de Crăciun din România se vor deschide la mijlocul lunii noiembrie. Târziu. Trebuiau deschise din august
Impact.ro, 12 noiembrie 2025 02:00
Târgurile de Crăciun din România se vor deschide la mijlocul lunii noiembrie. O veste care i-a bulversat complet pe români, aceștia fiind convinși că, dacă nu aud „All I Want for Christmas" în supermarket până
Proprietarii de bolizi de lux, verificați la venituri de ANAF. Divele cărora nu le plac tipii cu Skoda Octavia i-au verificat deja # Impact.ro
ANAF a anunțat că începe controalele la persoanele care conduc bolizi de lux, dar declară venituri modeste. Autoritățile vor să afle cum reușesc unii români, cu salariul minim, să alimenteze un Lamborghini cu rezervor cât
Proiect de lege: viteză maximă de doar 25 km/h pentru trotinete. Să vezi că se întoarce lumea la BMW! # Impact.ro
Parlamentarii discută un proiect de lege care propune ca trotinetele electrice să fie încadrate clar: viteză maximă 25 km/h, vârstă minimă 16 ani pentru utilizare și poliță RCA obligatorie pentru vehiculele de acest tip. Dacă
Exclusiv! Azi președintele Nicușor Dan a respins de la promulgare modificarea Legei plajelor, pe motiv de neconstituționalitate # Impact.ro
Așa cum am publicat în urmă cu câteva săptămâni, modificările aduse "legii plajelor", Proiectul de lege nr 219/2025, sunt neconstituționale. Legea a fost propusă de deputatul Daniel Georgescu, fost primar al localității Limanu și avea
Prețul motorinei a depășit pragul de 8 lei/litru. Prețul poate să scadă doar dacă se face litrul mai mic # Impact.ro
Motorina a trecut din nou pragul psihologic de 8 lei pe litru în mai multe benzinării din țară, semn că și carburantul s-a hotărât să țină pasul cu inflația. Explicațiile oficiale sunt aceleași ca de
Republica Moldova a raportat o creștere spectaculoasă a numărului de turiști: peste 55% în 2024 și aproape 45% în prima jumătate din 2025. Se pare că vecinii noștri au descoperit rețeta succesului: servicii decente, vin
Se plănuiește introducerea orelor de educație digitală în școli. Inclusiv în școlile, tot mai numeroase, care nu au hârtie igienică la baie # Impact.ro
Autoritățile propun ca disciplina „Educație Digitală" să fie introdusă în curriculumul școlar, pentru a le oferi elevilor instrumente de înțelegere a algoritmilor, rețelelor sociale și manipulării online. Pe hârtie, inițiativa e lăudabilă: copiii ar putea
ANAF a găsit obligații fiscale nedeclarate la un cântăreț de manele care momentan dă dedicații în arestul din Italia # Impact.ro
ANAF a descoperit venituri nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei la un cunoscut cântăreț de manele. Surse spun că ar fi vorba de Dani Mocanu, care, între timp, a fost arestat la Napoli, unde
Călin Georgescu, nevoit să vină la Judecătorie cu limuzina, deoarece acolo nu are unde să își lege calul # Impact.ro
Domnul Călin Georgescu a avut astăzi primul termen în procesul în care este acuzat de propagandă legionară. Sau ceva de genul acesta, oricum. Mai puțin important în context. Se ocupă de asta procurorii, avocații, instanțele,
Decizia Oanei Gheorghiu de a rămâne membru cu drept de vot într-o organizație neguvernamentală după numirea în Executiv nu este o incompatibilitate, dar a pus „Dăruiește Viață" într-o situație „vulnerabilă", a declarat Carmen Uscatu, cofondator
Meteorologii anunță că vin ninsorile în București, astfel încât să ne putem pregăti cât mai bine să ne ia iarna prin surprindere # Impact.ro
Specialiștii indică faptul că Bucureștiul ar putea vedea primii fulgi spre 28–29 noiembrie, când temperaturile maxime vor coborî pe la 5-6 °C, iar minimele se vor apropia de 0. Până atunci, avem parte de o
2025 ATP Finals: Lorenzo Musetti – Alex de Minaur, meci contând pentru Grupa Jimmy Connors de la Turneul Campionilor 2025, este programat, marţi, 10 noiembrie 2025, de la ora 21:30, la Pala Alpitour din Torino,
2025 ATP Finals: Carlos Alcaraz – Taylor Fritz, meci contând pentru Grupa Jimmy Connors de la Turneul Campionilor 2025, este programat, marţi, 11 noiembrie 2025, de la ora 15:00, la Pala Alpitour din Torino, Italia,
Amenzile rutiere vor avea cod QR, ca să poată fi plătite direct cu telefonul. Telefonul la care vorbești în timp ce conduci… # Impact.ro
Un nou regulament aduce o măsură care pare desprinsă din viitor: procesele-verbale pentru contravenții rutiere vor include un cod QR sau cod de bare, astfel încât amenda să poată fi achitată direct din aplicația băncii.
România are al doilea cel mai mare declin din UE la vânzări de alimente. Însă compensăm prin menţinerea pensiilor speciale # Impact.ro
Conform datelor publicate de Eurostat, România a înregistrat o scădere de -4,5% în vânzările cu amănuntul pentru alimente, băuturi şi tutun în septembrie 2025, plasând-se pe locul al doilea în UE ca severitate a declinului
Fiica unui primar din Argeș a primit cadou la majorat un Mercedes de 150.000 de euro. Pe vremea noastră, ne întrebau când ne angajăm # Impact.ro
La majoratul fiicei primarului comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş, a fost adus un Mercedes GLE 63 AMG în valoare de aproximativ 150.000 de euro. Evenimentul a inclus peste 300 de invitaţi, declaraţii oficiale despre „un
Asaltul pușculițelor: bulgarii merg la magazine cu borcane pline cu monede de care vor să scape înaintea trecerii la euro # Impact.ro
Bulgarii s-au grăbit să-și golească pușculițele înainte de trecerii la moneda unică europeană. În supermarketuri, oamenii vin cu borcane pline de monede, încercând să scape de mărunțișul care nu va mai avea valoare după adoptarea
10 noiembrie 2025
România este pregătită energetic pentru iarnă. Nu mai rămâne decât să ne ia prin surprindere venirea iernii # Impact.ro
Autoritățile anunță că România intră în sezonul rece cu stocurile de gaze naturale umplute în proporţie de 96%, rezerva în lacurile energetice peste 2.400 GWh (aproximativ 74% din capacitate) şi cu stocuri de cărbune mai
Un Boeing 737 va fi transformat într-un hotel de lux la Râșnov. Hai că dintr-un avion nu mai plecase nimeni cu prosopul! # Impact.ro
Un fost avion Boeing scos din funcțiune a fost transportat de la București până în zona Râșnov-Bran pentru a fi transformat într-o unitate de cazare exclusivistă. Traficul din capitală a dat „stop" când camionul agabaritic
Elon Musk prevede că banii vor dispărea. Eu prevăd asta după fiecare salariu și nu mă dă nimeni la ziar! # Impact.ro
Elon Musk a afirmat recent că sistemul valutar tradițional ar putea fi înlocuit: spune că într-o bună zi banii așa cum îi ştim vor „dispărea", iar economia viitorului va funcționa după alte criterii, precum energia
Dani Mocanu și fratele lui au fost prinși în Italia, dar nu vor să fie aduși în țară fiindcă s-a mărit TVA-ul la cărți # Impact.ro
Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost arestați în localitatea Casola di Napoli, după ce pe numele lor fuseseră emise mandate de executare a pedepsei pentru tentativă de omor. Practic, s-au mutat în Italia
Mita de 1.500.000 euro pe care a promis-o pesedistul Marius Isăilă ministrului Apărării era pentru o afacere mai mult decât dubioasă. E vorba de o rețea care furniza armament și muniție rusească, prin Kazahstan. Practic,
2025 ATP Finals: Lorenzo Musetti – Taylor Fritz, meci contând pentru Grupa Jimmy Connors de la Turneul Campionilor 2025, este programat, luni, 10 noiembrie 2025, de la ora 15:00, la Pala Alpitour din Torino, Italia,
România numără peste 8,6 milioane de câini și pisici, potrivit datelor recente. Cu alte cuvinte, aproape fiecare familie are cel puțin un animal de companie și o cheltuială lunară care variază între 150 și 400
Rafinăriile din Rusia vor amesteca alcool în benzină, din cauza crizei de combustibili. În sfârșit, vodca la pompă! # Impact.ro
Rusia a găsit soluția perfectă la criza de combustibili: să toarne alcool în benzină. Guvernul a aprobat amestecul de etanol în carburanți, astfel încât șoferii ruși să poată merge mai departe – dacă nu cu
9 noiembrie 2025
Donald Trump anunță că va da fiecărui american câte 2 000 de dolari. Slab! Să dea case de 35 000 de euro dacă e bazat # Impact.ro
Donald Trump a declarat pe platforma sa că majoritatea americanilor vor primi cel puțin 2 000 de dolari, finanțați din veniturile generate de tarifele vamale impuse de administrația sa. Promisiunea sună ca o replică modernă la
Soțiile pot păstra numele din timpul căsătoriei după divorț fără să ceară consimțământul fostului. În sfârșit, o veste bună și pentru doamna Șoșoacă # Impact.ro
Un proiect de lege inițiat de parlamentari USR și PNL propune ca, în cazul divorțului, soția să își poată păstra numele de familie dobândit în timpul căsătoriei fără a mai avea nevoie de acordul fostului
Valea Oltului: șoferii și‑au curățat singuri drumul de pietre. Ar putea să își facă singuri și autostradă # Impact.ro
Pe DN7, în Valea Oltului, mai mulți șoferi au oprit spontan și au curățat carosabilul de pietrele căzute pe versanţi, după ce autorităţile au întârziat intervenţia. În lipsa utilajelor, s‑au folosit mănuşi, lopeţi şi spirit
Cea mai scumpă „parcare” din București: 4.000 lei amendă pentru șoferii care opresc pe zona hașurată cu linii galbene. # Impact.ro
Bucureștiul a introdus un marcaj galben special: o zonă hașurată în intersecții aglomerate care e menită să rămână liberă. Oprirea pe acest marcaj e interzisă, iar șoferii care nu respectă regula riscă amenzi de până
România, singura ţară din Europa care atrage mai puţini turiști străini decât în comunism. Deși turismul românesc nu a prea ieșit din comunism… # Impact.ro
România se menține în topul negativ al Europei: potrivit ANAT, țara noastră atrage mai puțini turiști străini decât în perioada comunistă. Surpriza nu e chiar atât de mare pentru cei care cunosc turismul românesc: multe
Românii au demonstrat din nou că „austeritate" e doar un cuvânt din vocabularul Guvernului, nu și din coșul lor de cumpărături. De Black Friday, s-au înregistrat vânzări record, de parcă salariile crescuseră odată cu prețurile.
Hermannstadt – FCSB, meci contând pentru etapa a 16-a din campionatul României, este programat, duminică, 9 noiembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, şi va fi transmis în direct de Digi
Universitatea Craiova – UTA Arad , meci contând pentru etapa a 16-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 9 noiembrie 2025, de la ora 17:30, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în direct
O companie care a trecut la săptămâna de lucru de patru zile raportează o creștere a producției. Dacă era la noi, la stat… # Impact.ro
Dacă era la noi, la stat, se putea suspecta că s-a furat mai puțin. Din fericire, e în Olanda, la privat, și angajații chiar lucrează mai eficient. Compania AFAS, cu sediul în Leusden, a anunțat
Bulgaria a introdus obligativitatea achitării pe loc a amenzilor rutiere pentru șoferii din alte țări. Oare vom putea ajunge la vară în Grecia prin Serbia? # Impact.ro
Bulgaria introduce o regulă care deja sparie gândul: dacă eşti şofer din România şi vrei să mergi spre Grecia prin Bulgaria, fii pregătit de plată, că amenda te poate opri. Oficialii bulgari spun că amenzile
8 noiembrie 2025
ANAF anunță că va efectua controale la peste 80 de firme care organizează nunți. Se fură mireasa și nu se achită TVA # Impact.ro
ANAF a anunțat că, începând de luni, va efectua controale la peste 80 de firme care organizează nunți, botezuri și alte evenimente. Inspectorii fiscali s-au prins, în sfârșit, că nu doar mirii „se combină" la
Acţionarii Tesla i-au aprobat lui Elon Musk cel mai mare pachet salarial înregistrat vreodată: 1.000 de miliarde de dolari. La bonuri de masă l-au sărit # Impact.ro
Elon Musk a primit undă verde de la acţionarii Tesla pentru un pachet salarial de 1.000 de miliarde de dolari, adică mai mult decât PIB-ul unor ţări care încă mai merg la budă in fundul
Economistul-şef al BNR susține că „ne apropiem de nivelul de trai din Vest”. Sigur că da! Ca preţuri, l-am şi depăşit # Impact.ro
Potrivit lui Valentin Lazea, economia României a ajuns la aproximativ 78% din media UE în ceea ce priveşte PIB-ul pe locuitor, iar consumul individual efectiv este aproape de 88% din media UE. Pe de altă
Dani Mocanu a fugit din țară înainte de condamnare. Speră să facă studiile la Yale, în loc de Rahova # Impact.ro
Manelistul Dani Mocanu este de negăsit după ce a fost condamnat definitiv la 4 ani „universitari", adică de închisoare. Polițiștii l-au căutat acasă, dar artistul pare că a plecat deja într-un turneu internațional fără bilet
România vindea Dacia Duster în anii ’80, în Anglia. Doar că nu era Dacia, ci ARO, și nu era chiar Duster, ci mai mult Gușter # Impact.ro
În anii '80, România făcea senzație pe piața auto britanică cu celebrul „Dacia Duster". Doar că britanicii au aflat rapid că Duster-ul era mai degrabă un Gușter sub caroserie, iar Dacia era de fapt ARO.
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat studiile în CV, a fost prins conducând fără permis. Credea că permisul vine automat când cumperi mașina? # Impact.ro
Senatorul Paul Pintea, deja celebru pentru
Rapid – FC Argeş, meci contând pentru etapa a 16-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 8 noiembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Giuleşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […] The post SuperLiga: Rapid vs FC Argeş – Giuleştenii, spre locul 1 appeared first on IMPACT.ro.
Dinamo – Csikszereda, meci contând pentru etapa a 16-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 8 noiembrie 2025, de la ora 17:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: Dinamo vs Csikszereda – „Câini” de rasă appeared first on IMPACT.ro.
7 noiembrie 2025
Se spune că legătura dintre artistul – instrumentist și instrumentul său este una specială. Dacă o să vizionați episodul de astăzi de la ora 20.00 al podcastului @printreartisti – o să descoperiți profunzimea legăturii pe […] The post Marian Mexicanu – (…) „acordeonul mi-a dat totul!””(…) appeared first on IMPACT.ro.
Farul Constanţa – Botoşani, meci contând pentru etapa a 16-a din campionatul României, este programat, vineri, 7 noiembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Central din Ovidiu, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Farul Constanţa vs Botoşani – Duel de play-off pe Litoral appeared first on IMPACT.ro.
U Cluj – Metaloglobus, meci contând pentru etapa a 16-a din campionatul României, este programat, vineri, 7 noiembrie 2025, de la ora 18:00, pe Cluj Arena, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […] The post SuperLiga: U Cluj vs Metaloglobus – Misiune facilă pentru „şepcile roşii” appeared first on IMPACT.ro.
Românii consumă prea multe mezeluri, în special cârnați și salam. Medicii recomandă să mănânce icre negre # Impact.ro
Românii au atins un nou „record culinar”: consumul mediu de mezeluri a urcat la circa 1,2 kilograme pe lună per persoană, potrivit ultimelor date. În centrul meniului se află cârnații şi salamul, fiecare constituind aproape […] The post Românii consumă prea multe mezeluri, în special cârnați și salam. Medicii recomandă să mănânce icre negre appeared first on IMPACT.ro.
Consumul scade pentru a doua lună consecutiv. La trei luni de scădere, a patra e gratuită # Impact.ro
Vești bune pentru români: după ce consumul a scăzut pentru a doua lună consecutiv, economistii au descoperit o promoție ascunsă în cifrele oficiale: dacă scăderea continuă și a treia lună, a patra lună de scădere […] The post Consumul scade pentru a doua lună consecutiv. La trei luni de scădere, a patra e gratuită appeared first on IMPACT.ro.
Un liceu din Cluj a fost dotat cu table inteligente, dar nu are hârtie igienică. Trebuia dotat mai întâi cu inteligență # Impact.ro
Digitalizarea educației merge strună: un liceu din Cluj se mândrește cu table inteligente de ultimă generație, capabile să rezolve ecuații, să afișeze videoclipuri și să înlocuiască aproape complet profesorii. Și se mai mândrește și cu […] The post Un liceu din Cluj a fost dotat cu table inteligente, dar nu are hârtie igienică. Trebuia dotat mai întâi cu inteligență appeared first on IMPACT.ro.
Detaliul pe care anchetatorii ar trebui să-l ia în considerare cu privire la sinuciderea patronului de la Sandalandala # Impact.ro
Mă număr printre cei care apreciază locația Sandalandala. Meritul pentru acea oază de creativitate era al patronului ei, Florian Dinu, care, din păcate, a fost găsit decedat ieri. Știu că în urmă cu câțiva ani […] The post Detaliul pe care anchetatorii ar trebui să-l ia în considerare cu privire la sinuciderea patronului de la Sandalandala appeared first on IMPACT.ro.
