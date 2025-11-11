Fragmente de dronă, căzute la Grindu, județul Tulcea| A fost emis mesaj RO-ALERT

Un mesaj Ro-Alert a fost emis marţi noaptea pentru locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea, aceştia fiind informaţi despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Un apel la 112 a semnalar că un obiect căzut din spaţiul aerian în apropiere de Grindu. Ajunşi la coordonatele primite, pompierii tulceni au constatat că în urma impactului cu solul nu s-a produs niciun incendiu, la faţa locului fiind deja prezente forţe din cadrul MApN care au delimitat zona şi s-au asigurat că nu există alte pericole. Conform MApN, radarele au semnalat prezenţa unor grupuri de drone în zona adiacentă spaţiului aerian naţional. La ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 km sud de frontieră.

