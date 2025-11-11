Fragmente de dronă, căzute la Grindu, județul Tulcea| A fost emis mesaj RO-ALERT
11 noiembrie 2025 12:30
Un mesaj Ro-Alert a fost emis marţi noaptea pentru locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea, aceştia fiind informaţi despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Un apel la 112 a semnalar că un obiect căzut din spaţiul aerian în apropiere de Grindu. Ajunşi la coordonatele primite, pompierii tulceni au constatat că în urma impactului cu solul nu s-a produs niciun incendiu, la faţa locului fiind deja prezente forţe din cadrul MApN care au delimitat zona şi s-au asigurat că nu există alte pericole. Conform MApN, radarele au semnalat prezenţa unor grupuri de drone în zona adiacentă spaţiului aerian naţional. La ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 km sud de frontieră.
12:30
11:40
Legea privind salvarea a 100 de clădiri-monument aflate în stadiu avansat de degradare a înghețat în sertarele Ministerului Culturii. Semnalul de alarmă a fost lansat de istoricul ieșean Liviu Brătescu, inițiatorul acestei legi în perioada în care activa ca parlamentar și secretar de stat în Ministerul Culturii.
10:50
CSM are o atitudine țâfnoasă și face un șantaj la adresa Guvernului, spune la RFI deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției. Consiliul Superior al Magistraturii a făcut o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzată de incitare la ură, violență sau discriminare. Ea afirmase la Digi24 că sistemul pensiilor speciale este comparabil cu un Caritas și că banii respectivi ar putea proveni ”de la gura unui copil flămând sau din bugetul unui spital fără medicamente”.
10:40
Preşedintele Nicuşor Dan a comentat marţi dimineaţă disputa dintre magistraţi şi vicepremierul Oana Gheorghiu, apreciind că declaraţia acesteia referitoare la pensiile magistraţilor a fost nefericită, iar reacţia CSM - care a sesizat Parchetul - a fost exagerată. El a precizat că nu va semna o eventuală cerere de avizare a urmăririi penale în acest caz.
08:40
07:00
Un investitor român a anunțat construcția unei fabrici pentru hrana animalelor de companie. Pare un produs puțin important, dar nu este așa. Piața mâncării pentru animale de companie este dominată de importuri, iar o investiție în acest domeniu ajută și România, nu doar compania producătoare.
20:20
Blocul Național Sindical organizează miercuri un miting de protest în Piața Victoriei față de politicilor guvernamentale ce alimentează inflația, potrivit președintelui BNS, Dumitru Costin. "Sărăcirea populației a devenit politică de stat", spune BNS care anunță că a trimis liderilor partidelor politice aflate la guvernare scrisori oficiale prin care solicită organizarea unor întâlniri pentru a discuta revendicările bugetarilor.
18:40
O femeie a fost ucisă în plină stradă în comuna Beciu, județul Teleorman, în ciuda unui ordin de protecție provizoriu emis împotriva agresorului. Cazul, al 51-lea femicid în acest an, reaprinde întrebarea: este suficientă legislația actuală pentru a proteja victimele violenței domestice? Avocatul Giulia Crișan, președinte al Asociației ADEPT, a spus la RFI că legea există, dar aplicarea ei lasă victimele vulnerabile.
17:40
Consiliul Superior al Magistraturii anunță că " a decis sesizarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare”, în cazul declarațiile făcute de vicepremierul Oana Gheorghiu despre sistemul de pensii al magistraților.
16:20
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni, despre dosarul în care a dat declaraţii că "o să mai fie chestii în perioada care urmează", el precizând că, atât timp cât se află într-o funcţie publică, o să-şi folosească această forţă executivă pentru a curăţa de corupţie, atât cât poate, din sistemul pe care îl are în subordine.
15:50
Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani ar vor vota la alegerile parlamentare cu AUR în proporție de 34%, urmat de SENS cu 16% și USR la 14%, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie.La polul opus, românii trecuți de 60 de ani merg în cea mai mare parte către PSD – 38%, urmat de AUR cu 28%. În preferințele acestei grupă de vârstă SENS nu există. Singura categorie de vârstă unde AUR nu se află pe primul loc în opțiunile de vot pentru parlamentare este cea a persoanelor de peste 60 de ani.
12:40
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că România are toate datele pentru a deveni un hub de inovaţie şi producţie în zona industriei de apărare în Europa de Sud-Est şi a precizat că ţara noastră are o tradiţie în acest sens.
12:30
Sectoarele Bucureștiului trebuie desființate, spune la RFI candidatul independent la Primăria Capitalei Vlad Gheorghe. El își axează campania pe această idee, care ar face ca orașul să funcționeze mai eficient, în opinia sa.
10:40
”Absolut indecent”. Iată ce spune la RFI candidatul independent la Primăria Capitalei Vlad Gheorghe despre expunerea principalilor candidați pe panouri gigantice în București. Fostul europarlamentar precizează că el are o ”campanie studențească” și un buget ”mic spre deloc”: ”Bugetul poate să fie mic, entuziasmul trebuie să fie mare. Și eu și echipa mea îl avem”.
09:00
Aducerea în țară a osemintelor domnitorului Alexandu Ghyka poate însemna un punct de cotitură în ce privește felul în care ne raportăm la propria istorie. Și o formă de recuperare a noțiunii de patriotism, în mod abuziv confiscată de discursul extremist.
08:50
20:40
"Vicepremierul Oana Gheorghiu a ales să își înceapă mandatul printr-un atac public la adresa independenței justiției. (...) Sunt absolut iresponsabile și inacceptabile într-o democrație etichetările simplificatoare și discursul care induce ideea că drepturile magistraților sunt privilegii „luate de la gura cuiva”, a scris pe Facebook, Alin Ene, judecător și membru CSM.
15:50
Un nou caz de femicid a avut loc în comuna Beciu, din județul Teleorman. O femeie a murit după ce a fost înjunghiată în stradă de soțul său, sub ochii copilului celor doi, în vârstă de 3 ani.
15:00
Senatorul neafiliat Paul Pintea, care a intrat în Parlament pe listele POT, a fost prins, din nou, la volan fără permis. El avea suspendat dreptul de a șofa pe drumurile publice, din luna iunie, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat la un an și cinci luni închisoare cu suspendare. Motivul? Fusese prins conducând o mașină având permisul suspendat.
14:40
În România, numărul cazurilor de cancer colorectal a crescut de trei ori în ultimii 35 de ani. În Europa, țara noastră este pe primul loc la mortalitatea din această cauză. Statisticile nu arată bine nici cu privire la bolile hepatice grave. Medicii fac efoturi pentru diagnosticarea precoce a acestor afecțiuni. La Cluj au fost lansate două programe de screening a cancerului colorectal și a bolilor hetatice cronice, care se adresează populației dezavantajate din punct de vedere socio-economic.
14:00
În noiembrie 1945, sute de tineri au ieșit în stradă pentru a-l susține pe Regele Mihai și pentru a protesta împotriva dominației sovietice. Printre ei, un adolescent de 16 ani, Dinu Zamfirescu, devenit mai târziu una dintre vocile memoriei anticomuniste. Astăzi, Consilul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) reface printr-o expoziție-document momentele acelei zile care a deschis drumul rezistenței civice în România.
18:00
Timișoara nu mai are echipă în prima ligă și nici stadion, dar are ceva ce nu se pierde ușor: pasiunea pentru fotbal. Din ea s-a născut și un festival unic în România: Timișoara Football Film Festival. Până duminică, acesta aduce pe ecran povești despre suporteri, despre identitate și despre felul în care fotbalul poate schimba un oraș.
17:30
A înființat Jandarmeria, după model francez, și-a cheltuit averea pentru a deschide prima maternitate din Moldova și a dezrobit romii. Ultimul domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, se întoarce acasă. Formalitățile au durat nu mai puțin de 35 de ani.
16:20
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu anunță că in Romania se află în teste sistemul anti-dronă Merops, capabil să funcționeze și in condiții de bruiaj iar acesta va fi integrat în planurile operaționale ale NATO. Moșteanu a declarat la DIGi24 că este un sistem primit de la americani care este folosit deja în Ucraina cu succes.
16:20
Sorin Grindeanu a fost ales, vineri, preşedinte al Partidului Social Democrat, la Congresul extraordinar desfăşurat la Romexpo, cu 2787 de voturi favorabile. El a declarat că, de astăzi, pornesc la drum iar forţa pe care o are PSD-ul nu o are nimeni. ”Trebuie să facem ceea ce am făcut întotdeauna, să stăm aproape de oameni”, a mai spus Grindeanu.
14:50
Curtea Constituțională a României a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstituțional Legea adoptată de Guvern care urmărea reforma pensiilor speciale ale magistraților. CCR argumentează, astfel, de ce a considerat că Guvernul trebuia să obțină un aviz din partea Consiliului Superior al Magistraturii, înainte să adopte proiectul.
14:40
Candidatul la preşedinţia PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, în Congresul partidului, că nu mai vrea un PSD reactiv, plăpând şi care doar răspunde la atacuri şi vrea un PSD care dă tonul, el arătând că nu mai vrea un PSD care se ruşinează în faţa criticilor dreptei şi PSD trebuie să refuze categoric complicităţile toxice şi să stea departe de dorinţele bolnăvicioase de a căuta aprobarea celor care îi urăsc visceral şi îi vor dispăruţi.
14:20
Deputatul PSD Silvia Mihalcea a prezentat, la începutul Congresului, propunerile de modificare a Statutului PSD, despre care a spus că ”reflectă o viziune strategică de modernizare centrată pe performanţă şi profesionalism”.
13:00
”Vrem să deschidem un dialog cu cetățenii”, declară într-un interviu la RFI vicepremierul Oana Gheorghiu. Ea a făcut pasul în politică, după 15 ani de activism civic în asociația ”Dăruiește Viață”. Oana Gheorghiu crede că premierul Ilie Bolojan ”și-a asumat o sarcină aproape sinucigașă, să încerce să facă lucruri”. ”Vrem să deschidem un dialog cu companiile pe zona de birocratizare și un dialog inclusiv cu funcționarii publici”, mai precizează ea.
12:30
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, întrebat în legătură cu întâlnirea de la Palatul Victoria a premierului Ilie Bolojan cu un om de afaceri vasluian arestat pentru fapte de corupţie şi cu liderul PNL Vaslui, pus sub control judiciar pentru implicare în acelaşi dosar, că este normală intercaţiunea între oameni politici şi oameni de afaceri, dar că discuţiile nu trebuie să depăşească o limită de principialitate.„Eu n-am văzut ca domnul Bolojan să fi depăşit această limită de principialitate”, a subliniat şeful statului.
10:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu spune într-un interviu la RFI că toate atacurile la adresa sa o fac să se simtă mai puternică. ”E rolul societății să sancționeze și ea aceste lucruri. Mi se pare total nedrept, pentru că atacul ăsta nu a fost doar despre mine. A fost expusă familia mea, în fel și chip, s-au spus lucruri despre soțul meu, despre copilul meu. S-au spus lucruri foarte grave și urâte despre asociația pe care am fondat-o”, afirmă co-fondatoarea asociației ”Dăruiește Viață”.
08:40
07:10
În cele mai multe cazuri, mass-media economică prezintă oameni de afaceri sau investitori, companii sau antreprenori printr-un unghi pozitiv. Mediul de afaceri, în general, este văzut prin prisma taxelor și impozitelor plătite la stat, a locurilor de muncă create și eventual a implicării sociale. Fără îndoială, așa stau lucrurile, companiile mai mari sau mici, românești sau străine joacă atât un rol economic, cât și unul social.
20:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Digi24, că Mihai Barbu (fostul lider al PNL Vaslui și trezorierul PNL) a venit o singură dată în biroul său de la Guvern, când i-a cerut "o audiență pentru a-i prezenta un domn într-o chestiune politică, al cărui nume nu îi spunea nimic și care nu i-a cerut nimic".
19:00
Mihai Barbu este suspendat din toate funcţiile deţinute în cadrul partidului, inclusiv din calitatea de preşedinte al PNL Vaslui şi cea de trezorier al PNL, pe durata aplicării controlului judiciar, transmite PNL. El este anchetat de DNA, pentru că şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică pentru intermedierea de întâlniri între omul de afaceri vasluian Fănel Bogos cu înalţi funcţionari ai statului, cu directorul ANSVSA şi cu oameni politici şi pentru că ar fi făcut presiuni asupra directorului ANSVSA.
17:30
Urșii care intră în localități vor putea fi împușcați imediat dacă intră într-o zonă locuită și amenință viața oamenilor. Măsura se regăsește într-o Ordonanță de Urgență adoptată, joi, de Guvern. Documentul introduce și amenzi uriașe pentru cei care hrănesc urșii.
17:00
România rămâne grânarul Europei. Datele publicate de Comisia Europeană arată că suntem pe primul loc în UE la exporturile de cereale și am înregistrat exporturi record la animale vii în primele 10 luni ale acestui an.
16:40
DNA anunță că l-a reținut pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos iar in același dosar au fost reținute alte 3 persoane si au fost puse sub control judiciar alte două sub acuzația de șantaj și trafic de influență.Trezorierul PNL, liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu a fost chemat joi la audieri la DNA în același dosar de corupție in care Fănel Bogos care are o ferma de pui, i-a cerut, într-o întâlnire intermediată de liderul PNL Vaslui premierului Ilie Bolojan să îl demită pe directorul Direcției Sanitar Veterinare Vaslui, pentru a putea sa vândă carne de pui infestată cu salmonela, potrivit stenogramelor citate de Mediafax.
15:30
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, că, în data de 23 septembrie, Mihai Barbu, preşedintele PNL Vaslui, a solicitat o audienţă la primul ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan, iar acesta a venit însoţit de omul de afaceri Fănel Bogos, motivul audienţei fiind chestiuni politice, la nivelul filialei. Ea a precizat că discuţia nu a durat mai mult de 15 minute.
15:10
Asociația Viitor Plus a lansat pachetul „EcoInteractiv”, un pachet complet de materiale ce oferă un set concret de resurse pedagogice potrivite pentru elevii din ciclul gimnazial și liceal, iar prin îmbinarea educației non-formale, cu teme complexe de sustenabilitate, EcoInteractiv poate transforma Săptămâna Verde într-o experiență de învățare integrată și captivantă. Vorbim pe acest subiect cu Teia Ciulacu, fondatoarea și președinta Viitor Plus.
14:50
Realizat de Asociația Tzuby’s Kids, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) și Alianța România Fără Orfani (ARFO), ghidul ce aduce claritate întregului proces de adopție, provocărilor și nevoilor reale ale copiilor. Vorbim despre "Pregătirea pentru adopție - Călătoria care îți schimba viața" cu autorii acestei cărți, Liviu Mihăileanu și Mirela Claudia Mihăileanu, ei înșiși părinți adoptivi.
14:40
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre reforma pensiilor magistraţilor, că săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie în privinţa acestui proiect, atât pe fond, cât şi în privinţa formei de adoptare. Ea a mai spus că asociaţiile de magistraţi au fost consultate la Palatul Victoria, când s-a dezbătut prima lege iar premierul a avut cel puţin o întâlnire cu asociaţiile de magistraţi, înainte de adoptarea acesteia.
14:10
Situația în sânul Bisericii Ortodoxe este mult mai gravă decât în ani 1920-1930. O spune la RFI Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii, în contextul controverselor apărute în spațiul public după ce o melodie asociată cu legionarul Radu Gyr a fost cântată de un cor de copii la Catedrala Națională.
13:50
Hrănirea urșilor va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei, în baza unei ordonanțe de urgență care a fost adoptată, joi, de Guvern, potrivit Agerpres.
11:20
USR susține reducerea numărului de parlamentari la 300, nu însă și revenirea la votul uninominal, cum propune PSD, declară la RFI purtătorul de cuvânt al Uniunii Salvați România, Cristian Seidler.
10:50
Schimbările legislației fiscale afectează într-o măsură diferită întreprinderile mici și mijloci în comparație cu cele mari. Discutăm despre modul în care este distribuită povara fiscală cu Dan Bădin, partener Deloitte România și Liviu Sav, analist economic.
10:40
Liderii coaliției au ajuns la un acord de principiu legat de reducerea cheltuielilor în administrația publică locală și centrală, anunță la RFI purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler. ”Efectul per total, media națională, dacă vreți, va duce la o scădere de 10% a numărului angajaților din administrația publică locală. În oglindă, s-a luat o decizie similară și pentru administrația publică centrală, o reducere cu 10%, de data aceasta, a cheltuielilor de personal”, explică el.
10:00
Atitudinea premierului față de omul de afaceri Fănel Bogos a fost una sănătoasă. Iată ce dă de înțeles la RFI purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, după ce numele lui Ilie Bolojan a apărut într-un dosar instrumentat de procurorii DNA.
09:20
Afirmația a fost făcută de șeful statului, care participă joi dimineață, alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, la București, la summitul ”NATO-Industry Forum”, eveniment care reuneşte peste 800 de participanţi din 26 state NATO şi partenere, precum şi peste 300 de companii din industria de apărare.
08:20
