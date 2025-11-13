Nicuşor Dan, la încheierea exerciţiului militar „DACIAN FALL 25”, de la Cincu: A demonstrat importanţa mobilităţii militare ca factor esenţial pentru descurajare şi apărare colectivă
RFI, 13 noiembrie 2025 15:30
Nicuşor Dan, la încheierea exerciţiului militar „DACIAN FALL 25”, de la Cincu: A demonstrat importanţa mobilităţii militare ca factor esenţial pentru descurajare şi apărare colectivă, confirmând capacitatea NATO de a reacţiona rapid şi eficient.
De la 1 septembrie, Comisia Europeană a decis interzicerea producției, comercializării și folosirii gelurilor de unghii și a ojelor semipermanente care conțin TPO (Oxidul de trimetilbenzoildifenilfosfină). Această substanță chimică, ce ajută la uscarea rapidă a gelului, transformându-l într-o suprafață solidă și lucioasă, a fost încadrată în categoria 1B, adică toxică pentru reproducere, și interzisă prin urmare pe tot teritoriul Uniunii Europene.
Pe 13 noiembrie, în Control Club, ORKID marchează o dublă lansare: noul single „Urlă ca marea” și relansarea platformei independente de muzică alternativă Stray Lights 2.0, printr-un concert special alături de Rotko. Evenimentul va continua bilunar aducând pe scena Control un nou val de trupe indie și alternative din România. Vorbim cu Vlad Ilicevici, membru al trupei Orkid și inițiator al proiectului Stray Lights + Victor Dădăciu de la Cardinal, parte din proiectul Stray Lights.
Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu, numit consilier onorific al preşedintelui Nicuşor Dan pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană| Ce alte numiri au mai fost făcute # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, joi, mai multe decrete privind numirea unor consilieri prezidenţiali, între care europarlamentarul USR Vlad Voiculescu, care va fi, din 17 noiembrie, consilier onorific pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană.
Bogdan Ivan, despre sancțiunile impuse Lukoil: Este suficientă motorină şi benzină în România ca să nu se justifice o creştere a preţului # RFI
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi, că, la cum este configurată piaţa, există motorină şi benzină suficiente în România ca să nu justifice o creştere a preţului, în contextul intrării în vigoare a sancţiunilor internaţionale impuse Lukoil. El a adăugat că se lucrează la un act normativ care să fie în acord cu legislaţia internaţională şi cea naţională, dar şi pentru a limita impactul negativ asupra populaţiei şi asupra angajaţilor companiei.
Liceenii decid cum arată școala lor: podcasturi și laboratoare digitale. Cu bani de la primărie, la Timișoara # RFI
Câte 10.000 de euro de la primărie, pentru mai multe licee din Timișoara, unde elevii au propus și au votat proiecte care să le facă școlile mai atractive. Studiouri de podcast sau de radio, grădini pentru relaxare, laboratoare sau săli de sport - este ceea ce-și doresc adolescenții, care au scris proiecte și le-au prezentat la primărie. E prima ediție a bugetului participativ care se desfășoară în unități de învățământ și pare că a avut succes.
Propunerile magistraților sunt inechitabile, spune la RFI liderul deputaților UDMR, Csoma Botond. Președintele Nicușor Dan, liderii coaliției și reprezentanți ai magistraților au negociat miercuri seară pe tema legii pensiilor speciale, fără să ajungă însă la un acord.
Corupția, trecută pe hârtie, dar ignorată în practică. Ce lipsește din Strategia Națională de Apărare (Adevărul) # RFI
Analiză: Strategia de Apărare a Țării ne poate salva? (DW) - Partidele și președintele, discuții de trei ore cu magistrații, fără niciun rezultat: „Nu am ajuns nici măcar aproape de o înțelegere” (HotNews) - Nesimțirea magistraților de top. Răspunsul lor la reforma pensiilor speciale: vrem și mai mulți bani (G4Media)
Inflația anuală este și va rămâne la cote înalte. România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană și va rămâne la fel în următoarele nouă luni.
Capodopera „La Blouse Roumaine” de Matisse, din colecţia permanentă a Centre Pompidou, pentru prima dată expusă în România # RFI
Capodopera „La Blouse Roumaine” de Henri Matisse, o lucrare emblematică din colecția permanentă a Centre Pompidou din Paris, părăsește Franța pentru prima dată pentru a veni în România, anunță Ambasada Franței în România, pe pagina de Facebook.
Descinderi la Primăria Cluj-Napoca: procurorii DNA păstrează tăcerea cu privire la motivul anchetei # RFI
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins în această dimineață la Primăria Cluj-Napoca. Magistrații au căutat documente care au fost emise și primite de Direcția Tehnică a Primăriei, precum de Serviciului de Achiziții Publice. Misterul din jurul acestei anchete este întreținut de faptul că, până la această oră, DNA nu a făcut nicio comunicare publică cu privire la motivul anchetei.
„Pentru mine ăsta e paradisul”. Cu Adina Rosetti, despre copii, cărți și bucuria de a fi ascultat # RFI
Copiii continuă să citească, dar într-un fel nou - mai liber, mai curios. Scriitoarea Adina Rosetti vorbește la RFI despre ce se întâmplă atunci când literatura intră în clase, dar nu ca obligație, ci ca mod de a descoperi lumea Discuția vine de la Timișoara, unde lectura s-a transformat, din nou, într-o aventură.
Inflația rămâne ridicată| Consumăm produse similare cu cele din anii '90. Am ajuns din nou la parizer, margarină și cartofi (Economist) # RFI
Rata anuală a inflaţiei a coborât uşor în octombrie, la 9,8%, faţă de vârful de 9,9% din august şi septembrie, în condiţiile în care serviciile şi mărfurile nealimentare s-au scumpit față de anul trecut cu aproape 11%, iar alimentele cu 7,5%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică. Cel mai mult s-a scumpit energia electrică, cu peste 72%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice.
Proiectul Strategiei Naționale de Apărare urmează să fie avizat în ședința din 24 noiembrie a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, anunță, potrivit Agerpres președintele Nicușor Dan.
Nicuşor Dan: Există un fenomen de corupţie pe care nu-l cunoaştem suficient| Pentru a-l cunoaşte mai bine, trebuie să alocăm resurse, inclusiv în zona de informaţii # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că există un fenomen de corupţie pe care nu îl cunoaştem suficient, iar pentru a-l cunoaşte mai bine, atunci trebuie alocate resuese inclusiv în zona de informaţii. El a precizat că în strategia de apărare problema corupţiei va fi ma ibine definită, iar atunci modul de acţiune al serviciilor de informaţii şi alocarea de resurse vor ocupa un loc mai important.
Deputatul PSD de Cluj, Răzvan Ciortea, care a fost și subprefect, trimis în judecată de DNA Cluj. Motivul este faptul că ar fi indicat altă persoană la volan pentru a evita sancțiunea pentru conducerea unui vehicul cu peste 160 de kilometri la oră.
Nicuşor Dan, despre pensiile magistraţilor: Cred că din toate părţile există înţelegerea faptului că această chestiune trebuie închisă # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că din toate părţile există înţelegerea faptului că această chestiune privind pensiile magistraţilor trebuie închisă şi este cu atât mai bine dacă acest lucru se va întâmpla în luna noiembrie.
Locuirea în București nu trebuie să fie un lux, declară într-un interviu la RFI Ana Ciceală, candidată la Primăria Capitalei susținută de formațiunile SENS și Uniunea pentru Reforma Statului și Protecția Drepturilor Fundamentale. Ea își prezintă prioritățile și vorbește de asemenea despre un sondaj potrivit căruia cei mai mulți tineri ar vota cu AUR la alegerile parlamentare.
”Partidele care primesc subvenție de la stat sparg banii pe panotaje imense, dar noi avem voluntari care vorbesc cu bucureștenii despre problemele lor, în stradă”. Iată ce spune la RFI Ana Ciceală, candidată la Primăria Capitalei susținută de formațiunile SENS și Uniunea pentru Reforma Statului și Protecția Drepturilor Fundamentale.
De ce votează tinerii cu AUR? Ana Ciceală: E frustrarea unei generații cu care nu vorbește nimeni # RFI
Unii tineri susțin AUR, din frustrare și furie, spune la RFI candidata la Primăria Capitalei Ana Ciceală. Ea comentează un sondaj INSCOP, care arată că 34% dintre persoanele între 18 și 29 de ani ar vota la alegerile parlamentare cu formațiunea extremistă. Pe locul secund, cu 16%, este partidul SENS, care o sprijină pe fosta consilieră municipală la scrutinul din 7 decembrie din București.
În urmă cu 8 ani, cetățenii apărau în stradă Justiția de PSD. Azi, PSD apără Justiția de cetățeni (Republica) - Analist: BNR va menține dobânzile, în așteptarea semnalelor privind evoluția inflației. Scenariile care ar putea grăbi scăderea costurilor de finanțare (CursDeGuvernare) - Statul a avut anul trecut 45 de milioane euro de la firme pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc, bani din care a cheltuit 1.600 de euro pe un workshop cu câțiva invitați (HotNews) - John Malkovich, interviu pentru Libertatea: „Cravata galbenă” prezintă o fațetă diferită a României, cu o cultură bogată, educație și talent
Putem afla principalele boli la care suntem predispuși printr-o testare ADN extinsă? Cu siguranță că da, iar mulți români și-ar dori să încerce un astfel de serviciu, mai ales dacă este oferit gratuit de către o companie de asigurări. Aflăm detalii într-o nouă ediție a celei mai longevive emisiuni de asigurări săptămânale, "Ora de Risc" by XPRIMM, difuzată de către RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național.
În luna septembrie a.c., România a mai adăugat 10.000 de prosumatori ajungând la 267.000. Acestea sunt datele prezentate de un oficial al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), la care se adaugă și capacitatea instalată de producție a prosumatorilor, respectiv 3.128 MW, ceea ce înseamnă echivalentul a trei reactoare nucleare.
Există un acord în coaliția de guvernare pe reducerea cu 10% a cheltuielilor cu personalul din administrația publică și centrală, a declarat Cseke Attila, ministrul Dezvoltării (UDMR), marți seară, pentru G4Media. Pachetul de reformă convenit va permite șefilor de instituții centrale și locale să decidă cum își scad aceste cheltuieli – prin concedieri sau scăderi de salarii, a mai spus ministrul.
1 din 5 seniori care trăiesc în orașele din România se confruntă cu singurătatea, iar aproape 310.000 dintre ei o resimt la nivel înalt, arată un studiu realizat de Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor, în parteneriat cu Kantar România.
"Magistrații își vor pune societatea în cap dăcă se vor opune reformei pensiilor speciale" (Analist) # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan îi cheamă din nou pe reprezentanţii coaliţiei, miercuri, la Palatul Cotroceni, pentru discuţii şi cu reprezentanţii din justiţie, pe tema reformei pensiilor magistraţilor, au precizat surse politice pentru News.ro. Astfel, se formează un grup de lucru care ar urma să analizeze cea mai bună formă a legii, astfel încât să treacă de filtrul CCR.
România și Ucraina dezmint acuzațiile Moscovei privind un complot ucraineano-britanic pentru deturnarea unui avion rus # RFI
Bucureștiul și Kievul au dezmințit marți acuzațiile Moscovei, care susține că Ucraina și aliatul său britanic ar fi încercat să deturneze spre România un avion de vânătoare rus echipat cu o rachetă hipersonică Kinjal, informează AFP, potrivit Agerpres.
Co-fondatoarea Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, Carmen Uscatu, afirmă că numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier afectează activitatea organizaţiei neguvernamentale câtă vreme aceasta rămâne în Adunarea Generală, care are drept de decizie. Ea spune că acest lucru nu este ilegal, dar că există o incompatibilitate pe care a creat-o în faţa sponsorilor, care ar putea să nu mai doneze pe viitor. Vicepremierul Oana Gheorghiu a reacţionat spunând că nu există nicio interferenţă între atribuţiile sale în guvern şi activitatea asociaţiei. „Respect întru totul legislaţia. Statutul meu este 100% conform legii”, afirmă Gheorghiu, potrivit News.ro, adăugând că speră ca declaraţia partenerei sale să nu fie o încercare de a o înlătura din cadrul ONG, ci doar „o neînţelegere”.
Oana Țoiu: Bombardamentele de luni noaptea - o caracteristică a războiului de agresiune dus de Rusia # RFI
Noaptea trecută, Rusia a bombardat din nou Ucraina, cu consecințe pe teritoriul României, o 'caracteristică a războiului de agresiune' dus de această țară, a afirmat marți ministrul de Externe, Oana Țoiu, potrivit Agerpres.
Un mesaj Ro-Alert a fost emis marţi noaptea pentru locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea, aceştia fiind informaţi despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Un apel la 112 a semnalar că un obiect căzut din spaţiul aerian în apropiere de Grindu. Ajunşi la coordonatele primite, pompierii tulceni au constatat că în urma impactului cu solul nu s-a produs niciun incendiu, la faţa locului fiind deja prezente forţe din cadrul MApN care au delimitat zona şi s-au asigurat că nu există alte pericole. Conform MApN, radarele au semnalat prezenţa unor grupuri de drone în zona adiacentă spaţiului aerian naţional. La ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 km sud de frontieră.
Legea privind salvarea a 100 de clădiri-monument aflate în stadiu avansat de degradare a înghețat în sertarele Ministerului Culturii. Semnalul de alarmă a fost lansat de istoricul ieșean Liviu Brătescu, inițiatorul acestei legi în perioada în care activa ca parlamentar și secretar de stat în Ministerul Culturii.
CSM are o atitudine țâfnoasă și face un șantaj la adresa Guvernului, spune la RFI deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției. Consiliul Superior al Magistraturii a făcut o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzată de incitare la ură, violență sau discriminare. Ea afirmase la Digi24 că sistemul pensiilor speciale este comparabil cu un Caritas și că banii respectivi ar putea proveni ”de la gura unui copil flămând sau din bugetul unui spital fără medicamente”.
Preşedintele Nicuşor Dan a comentat marţi dimineaţă disputa dintre magistraţi şi vicepremierul Oana Gheorghiu, apreciind că declaraţia acesteia referitoare la pensiile magistraţilor a fost nefericită, iar reacţia CSM - care a sesizat Parchetul - a fost exagerată. El a precizat că nu va semna o eventuală cerere de avizare a urmăririi penale în acest caz.
Ce înseamnă să negociezi cu Mafia: ia tot ce-i oferi și nu dă nimic la schimb. Despre problemele din Justiție (G4Media) # RFI
Justiția face plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, după declarațiile privind pensiile speciale (CursDeGuvernare) - Pensiile speciale, monedă de schimb pentru voturi. „Frauda” care a adus criza de azi (Adevărul) - Arestați-o! (Republica) - Praf pe dosare, reacții furioase la Oana Gheorghiu: bilanțul rușinos al unei caste speciale care nu mai servește societatea (Republica) - Revocarea Liei Savonea de la vârful Instanței Supreme, cerută în stradă. Protest anunțat în fața ÎCCJ. „Venim cu un propriu rechizitoriu” (HotNews)
Un investitor român a anunțat construcția unei fabrici pentru hrana animalelor de companie. Pare un produs puțin important, dar nu este așa. Piața mâncării pentru animale de companie este dominată de importuri, iar o investiție în acest domeniu ajută și România, nu doar compania producătoare.
Blocul Național Sindical organizează miercuri un miting de protest în Piața Victoriei față de politicilor guvernamentale ce alimentează inflația, potrivit președintelui BNS, Dumitru Costin. "Sărăcirea populației a devenit politică de stat", spune BNS care anunță că a trimis liderilor partidelor politice aflate la guvernare scrisori oficiale prin care solicită organizarea unor întâlniri pentru a discuta revendicările bugetarilor.
O femeie a fost ucisă în plină stradă în comuna Beciu, județul Teleorman, în ciuda unui ordin de protecție provizoriu emis împotriva agresorului. Cazul, al 51-lea femicid în acest an, reaprinde întrebarea: este suficientă legislația actuală pentru a proteja victimele violenței domestice? Avocatul Giulia Crișan, președinte al Asociației ADEPT, a spus la RFI că legea există, dar aplicarea ei lasă victimele vulnerabile.
Vicepremierul Oana Gheorghiu, reclamată de CSM la Parchet pentru „incitare la ură, violență sau discriminare” # RFI
Consiliul Superior al Magistraturii anunță că " a decis sesizarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare”, în cazul declarațiile făcute de vicepremierul Oana Gheorghiu despre sistemul de pensii al magistraților.
Moşteanu: Atât timp cât sunt într-o funcţie publică, o să-mi folosesc această forţă executivă pentru a curăţa de corupţie, atât cât pot, din sistemul pe care îl am în subordine # RFI
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni, despre dosarul în care a dat declaraţii că "o să mai fie chestii în perioada care urmează", el precizând că, atât timp cât se află într-o funcţie publică, o să-şi folosească această forţă executivă pentru a curăţa de corupţie, atât cât poate, din sistemul pe care îl are în subordine.
Sondaj INSCOP: Două treimi dintre tineri votează cu AUR, SENS și USR. E un vot de protest, specific generației tinere (Analist) # RFI
Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani ar vor vota la alegerile parlamentare cu AUR în proporție de 34%, urmat de SENS cu 16% și USR la 14%, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie.La polul opus, românii trecuți de 60 de ani merg în cea mai mare parte către PSD – 38%, urmat de AUR cu 28%. În preferințele acestei grupă de vârstă SENS nu există. Singura categorie de vârstă unde AUR nu se află pe primul loc în opțiunile de vot pentru parlamentare este cea a persoanelor de peste 60 de ani.
Nicuşor Dan: România are toate datele pentru a deveni un hub de inovaţie şi producţie în zona de industrie de apărare în Europa de Sud-Est # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că România are toate datele pentru a deveni un hub de inovaţie şi producţie în zona industriei de apărare în Europa de Sud-Est şi a precizat că ţara noastră are o tradiţie în acest sens.
Vlad Gheorghe la RFI: Sectoarele Capitalei trebuie desființate. Coaliția trebuie zgâlțâită un pic # RFI
Sectoarele Bucureștiului trebuie desființate, spune la RFI candidatul independent la Primăria Capitalei Vlad Gheorghe. El își axează campania pe această idee, care ar face ca orașul să funcționeze mai eficient, în opinia sa.
Vlad Gheorghe la RFI: Îi cer lui Ilie Bolojan să limiteze cheltuielile din campania electorală # RFI
”Absolut indecent”. Iată ce spune la RFI candidatul independent la Primăria Capitalei Vlad Gheorghe despre expunerea principalilor candidați pe panouri gigantice în București. Fostul europarlamentar precizează că el are o ”campanie studențească” și un buget ”mic spre deloc”: ”Bugetul poate să fie mic, entuziasmul trebuie să fie mare. Și eu și echipa mea îl avem”.
Aducerea în țară a osemintelor domnitorului Alexandu Ghyka poate însemna un punct de cotitură în ce privește felul în care ne raportăm la propria istorie. Și o formă de recuperare a noțiunii de patriotism, în mod abuziv confiscată de discursul extremist.
Trei mize pentru PSD în viitorii trei ani. AUR, Bolojan și Nicușor Dan. Concluzii după Congres (Cotidianul) # RFI
PSD revine la origini în era Grindeanu. „Nu schimbă direcția, ci doar o învelește în moralism și religie” (Adevărul) - Rețeaua. Firmele și oamenii din jurul lui Constantin Dănuț Hanț, care l-ar fi angajat fictiv pe Călin Georgescu pentru a-l scoate din țară: Austrieci, germani, ucraineni, moldoveni, în zeci de societăți înființate după 2022 (G4Media) - În timp ce doar Petrom trebuie să restructureze imediat 10% din forţa de muncă, adică 1.000 de angajaţi, guvernul Bolojan, partidele nu reuşesc să se înţeleagă nici pentru o restructurare de doar 1% din întregul sectorul bugetar, adică 13.000 de angajaţi (Ziarul Financiar)
Judecătorul CSM Alin Ene, atac la Oana Gheorghiu: O incitare la ură de clasă în formă pură, nedemnă de funcția de vicepremier # RFI
"Vicepremierul Oana Gheorghiu a ales să își înceapă mandatul printr-un atac public la adresa independenței justiției. (...) Sunt absolut iresponsabile și inacceptabile într-o democrație etichetările simplificatoare și discursul care induce ideea că drepturile magistraților sunt privilegii „luate de la gura cuiva”, a scris pe Facebook, Alin Ene, judecător și membru CSM.
Un nou caz de femicid a avut loc în comuna Beciu, din județul Teleorman. O femeie a murit după ce a fost înjunghiată în stradă de soțul său, sub ochii copilului celor doi, în vârstă de 3 ani.
Senatorul Paul Pintea, prins, din nou, la volan fără permis. În iunie, a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru o faptă similară # RFI
Senatorul neafiliat Paul Pintea, care a intrat în Parlament pe listele POT, a fost prins, din nou, la volan fără permis. El avea suspendat dreptul de a șofa pe drumurile publice, din luna iunie, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat la un an și cinci luni închisoare cu suspendare. Motivul? Fusese prins conducând o mașină având permisul suspendat.
În România, numărul cazurilor de cancer colorectal a crescut de trei ori în ultimii 35 de ani. În Europa, țara noastră este pe primul loc la mortalitatea din această cauză. Statisticile nu arată bine nici cu privire la bolile hepatice grave. Medicii fac efoturi pentru diagnosticarea precoce a acestor afecțiuni. La Cluj au fost lansate două programe de screening a cancerului colorectal și a bolilor hetatice cronice, care se adresează populației dezavantajate din punct de vedere socio-economic.
8 noiembrie 1945, prima revoltă anticomunistă. Povestea lui Dinu Zamfirescu, retrasată într-o expoziție CNSAS # RFI
În noiembrie 1945, sute de tineri au ieșit în stradă pentru a-l susține pe Regele Mihai și pentru a protesta împotriva dominației sovietice. Printre ei, un adolescent de 16 ani, Dinu Zamfirescu, devenit mai târziu una dintre vocile memoriei anticomuniste. Astăzi, Consilul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) reface printr-o expoziție-document momentele acelei zile care a deschis drumul rezistenței civice în România.
