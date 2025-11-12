Nicuşor Dan: Există un fenomen de corupţie pe care nu-l cunoaştem suficient| Pentru a-l cunoaşte mai bine, trebuie să alocăm resurse, inclusiv în zona de informaţii
RFI, 12 noiembrie 2025 14:30
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că există un fenomen de corupţie pe care nu îl cunoaştem suficient, iar pentru a-l cunoaşte mai bine, atunci trebuie alocate resuese inclusiv în zona de informaţii. El a precizat că în strategia de apărare problema corupţiei va fi ma ibine definită, iar atunci modul de acţiune al serviciilor de informaţii şi alocarea de resurse vor ocupa un loc mai important.
Proiectul Strategiei Naționale de Apărare urmează să fie avizat în ședința din 24 noiembrie a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, anunță, potrivit Agerpres președintele Nicușor Dan.
Deputatul PSD de Cluj, Răzvan Ciortea, care a fost și subprefect, trimis în judecată de DNA Cluj. Motivul este faptul că ar fi indicat altă persoană la volan pentru a evita sancțiunea pentru conducerea unui vehicul cu peste 160 de kilometri la oră.
13:30
Nicuşor Dan, despre pensiile magistraţilor: Cred că din toate părţile există înţelegerea faptului că această chestiune trebuie închisă # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că din toate părţile există înţelegerea faptului că această chestiune privind pensiile magistraţilor trebuie închisă şi este cu atât mai bine dacă acest lucru se va întâmpla în luna noiembrie.
Locuirea în București nu trebuie să fie un lux, declară într-un interviu la RFI Ana Ciceală, candidată la Primăria Capitalei susținută de formațiunile SENS și Uniunea pentru Reforma Statului și Protecția Drepturilor Fundamentale. Ea își prezintă prioritățile și vorbește de asemenea despre un sondaj potrivit căruia cei mai mulți tineri ar vota cu AUR la alegerile parlamentare.
”Partidele care primesc subvenție de la stat sparg banii pe panotaje imense, dar noi avem voluntari care vorbesc cu bucureștenii despre problemele lor, în stradă”. Iată ce spune la RFI Ana Ciceală, candidată la Primăria Capitalei susținută de formațiunile SENS și Uniunea pentru Reforma Statului și Protecția Drepturilor Fundamentale.
De ce votează tinerii cu AUR? Ana Ciceală: E frustrarea unei generații cu care nu vorbește nimeni # RFI
Unii tineri susțin AUR, din frustrare și furie, spune la RFI candidata la Primăria Capitalei Ana Ciceală. Ea comentează un sondaj INSCOP, care arată că 34% dintre persoanele între 18 și 29 de ani ar vota la alegerile parlamentare cu formațiunea extremistă. Pe locul secund, cu 16%, este partidul SENS, care o sprijină pe fosta consilieră municipală la scrutinul din 7 decembrie din București.
În urmă cu 8 ani, cetățenii apărau în stradă Justiția de PSD. Azi, PSD apără Justiția de cetățeni (Republica) - Analist: BNR va menține dobânzile, în așteptarea semnalelor privind evoluția inflației. Scenariile care ar putea grăbi scăderea costurilor de finanțare (CursDeGuvernare) - Statul a avut anul trecut 45 de milioane euro de la firme pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc, bani din care a cheltuit 1.600 de euro pe un workshop cu câțiva invitați (HotNews) - John Malkovich, interviu pentru Libertatea: „Cravata galbenă” prezintă o fațetă diferită a României, cu o cultură bogată, educație și talent
Putem afla principalele boli la care suntem predispuși printr-o testare ADN extinsă? Cu siguranță că da, iar mulți români și-ar dori să încerce un astfel de serviciu, mai ales dacă este oferit gratuit de către o companie de asigurări. Aflăm detalii într-o nouă ediție a celei mai longevive emisiuni de asigurări săptămânale, "Ora de Risc" by XPRIMM, difuzată de către RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național.
În luna septembrie a.c., România a mai adăugat 10.000 de prosumatori ajungând la 267.000. Acestea sunt datele prezentate de un oficial al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), la care se adaugă și capacitatea instalată de producție a prosumatorilor, respectiv 3.128 MW, ceea ce înseamnă echivalentul a trei reactoare nucleare.
Există un acord în coaliția de guvernare pe reducerea cu 10% a cheltuielilor cu personalul din administrația publică și centrală, a declarat Cseke Attila, ministrul Dezvoltării (UDMR), marți seară, pentru G4Media. Pachetul de reformă convenit va permite șefilor de instituții centrale și locale să decidă cum își scad aceste cheltuieli – prin concedieri sau scăderi de salarii, a mai spus ministrul.
1 din 5 seniori care trăiesc în orașele din România se confruntă cu singurătatea, iar aproape 310.000 dintre ei o resimt la nivel înalt, arată un studiu realizat de Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor, în parteneriat cu Kantar România.
"Magistrații își vor pune societatea în cap dăcă se vor opune reformei pensiilor speciale" (Analist) # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan îi cheamă din nou pe reprezentanţii coaliţiei, miercuri, la Palatul Cotroceni, pentru discuţii şi cu reprezentanţii din justiţie, pe tema reformei pensiilor magistraţilor, au precizat surse politice pentru News.ro. Astfel, se formează un grup de lucru care ar urma să analizeze cea mai bună formă a legii, astfel încât să treacă de filtrul CCR.
România și Ucraina dezmint acuzațiile Moscovei privind un complot ucraineano-britanic pentru deturnarea unui avion rus # RFI
Bucureștiul și Kievul au dezmințit marți acuzațiile Moscovei, care susține că Ucraina și aliatul său britanic ar fi încercat să deturneze spre România un avion de vânătoare rus echipat cu o rachetă hipersonică Kinjal, informează AFP, potrivit Agerpres.
Co-fondatoarea Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, Carmen Uscatu, afirmă că numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier afectează activitatea organizaţiei neguvernamentale câtă vreme aceasta rămâne în Adunarea Generală, care are drept de decizie. Ea spune că acest lucru nu este ilegal, dar că există o incompatibilitate pe care a creat-o în faţa sponsorilor, care ar putea să nu mai doneze pe viitor. Vicepremierul Oana Gheorghiu a reacţionat spunând că nu există nicio interferenţă între atribuţiile sale în guvern şi activitatea asociaţiei. „Respect întru totul legislaţia. Statutul meu este 100% conform legii”, afirmă Gheorghiu, potrivit News.ro, adăugând că speră ca declaraţia partenerei sale să nu fie o încercare de a o înlătura din cadrul ONG, ci doar „o neînţelegere”.
Oana Țoiu: Bombardamentele de luni noaptea - o caracteristică a războiului de agresiune dus de Rusia # RFI
Noaptea trecută, Rusia a bombardat din nou Ucraina, cu consecințe pe teritoriul României, o 'caracteristică a războiului de agresiune' dus de această țară, a afirmat marți ministrul de Externe, Oana Țoiu, potrivit Agerpres.
Un mesaj Ro-Alert a fost emis marţi noaptea pentru locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea, aceştia fiind informaţi despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Un apel la 112 a semnalar că un obiect căzut din spaţiul aerian în apropiere de Grindu. Ajunşi la coordonatele primite, pompierii tulceni au constatat că în urma impactului cu solul nu s-a produs niciun incendiu, la faţa locului fiind deja prezente forţe din cadrul MApN care au delimitat zona şi s-au asigurat că nu există alte pericole. Conform MApN, radarele au semnalat prezenţa unor grupuri de drone în zona adiacentă spaţiului aerian naţional. La ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 km sud de frontieră.
Legea privind salvarea a 100 de clădiri-monument aflate în stadiu avansat de degradare a înghețat în sertarele Ministerului Culturii. Semnalul de alarmă a fost lansat de istoricul ieșean Liviu Brătescu, inițiatorul acestei legi în perioada în care activa ca parlamentar și secretar de stat în Ministerul Culturii.
CSM are o atitudine țâfnoasă și face un șantaj la adresa Guvernului, spune la RFI deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției. Consiliul Superior al Magistraturii a făcut o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzată de incitare la ură, violență sau discriminare. Ea afirmase la Digi24 că sistemul pensiilor speciale este comparabil cu un Caritas și că banii respectivi ar putea proveni ”de la gura unui copil flămând sau din bugetul unui spital fără medicamente”.
Preşedintele Nicuşor Dan a comentat marţi dimineaţă disputa dintre magistraţi şi vicepremierul Oana Gheorghiu, apreciind că declaraţia acesteia referitoare la pensiile magistraţilor a fost nefericită, iar reacţia CSM - care a sesizat Parchetul - a fost exagerată. El a precizat că nu va semna o eventuală cerere de avizare a urmăririi penale în acest caz.
Ce înseamnă să negociezi cu Mafia: ia tot ce-i oferi și nu dă nimic la schimb. Despre problemele din Justiție (G4Media) # RFI
Justiția face plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, după declarațiile privind pensiile speciale (CursDeGuvernare) - Pensiile speciale, monedă de schimb pentru voturi. „Frauda” care a adus criza de azi (Adevărul) - Arestați-o! (Republica) - Praf pe dosare, reacții furioase la Oana Gheorghiu: bilanțul rușinos al unei caste speciale care nu mai servește societatea (Republica) - Revocarea Liei Savonea de la vârful Instanței Supreme, cerută în stradă. Protest anunțat în fața ÎCCJ. „Venim cu un propriu rechizitoriu” (HotNews)
Un investitor român a anunțat construcția unei fabrici pentru hrana animalelor de companie. Pare un produs puțin important, dar nu este așa. Piața mâncării pentru animale de companie este dominată de importuri, iar o investiție în acest domeniu ajută și România, nu doar compania producătoare.
Blocul Național Sindical organizează miercuri un miting de protest în Piața Victoriei față de politicilor guvernamentale ce alimentează inflația, potrivit președintelui BNS, Dumitru Costin. "Sărăcirea populației a devenit politică de stat", spune BNS care anunță că a trimis liderilor partidelor politice aflate la guvernare scrisori oficiale prin care solicită organizarea unor întâlniri pentru a discuta revendicările bugetarilor.
O femeie a fost ucisă în plină stradă în comuna Beciu, județul Teleorman, în ciuda unui ordin de protecție provizoriu emis împotriva agresorului. Cazul, al 51-lea femicid în acest an, reaprinde întrebarea: este suficientă legislația actuală pentru a proteja victimele violenței domestice? Avocatul Giulia Crișan, președinte al Asociației ADEPT, a spus la RFI că legea există, dar aplicarea ei lasă victimele vulnerabile.
Vicepremierul Oana Gheorghiu, reclamată de CSM la Parchet pentru „incitare la ură, violență sau discriminare” # RFI
Consiliul Superior al Magistraturii anunță că " a decis sesizarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare”, în cazul declarațiile făcute de vicepremierul Oana Gheorghiu despre sistemul de pensii al magistraților.
Moşteanu: Atât timp cât sunt într-o funcţie publică, o să-mi folosesc această forţă executivă pentru a curăţa de corupţie, atât cât pot, din sistemul pe care îl am în subordine # RFI
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni, despre dosarul în care a dat declaraţii că "o să mai fie chestii în perioada care urmează", el precizând că, atât timp cât se află într-o funcţie publică, o să-şi folosească această forţă executivă pentru a curăţa de corupţie, atât cât poate, din sistemul pe care îl are în subordine.
Sondaj INSCOP: Două treimi dintre tineri votează cu AUR, SENS și USR. E un vot de protest, specific generației tinere (Analist) # RFI
Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani ar vor vota la alegerile parlamentare cu AUR în proporție de 34%, urmat de SENS cu 16% și USR la 14%, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie.La polul opus, românii trecuți de 60 de ani merg în cea mai mare parte către PSD – 38%, urmat de AUR cu 28%. În preferințele acestei grupă de vârstă SENS nu există. Singura categorie de vârstă unde AUR nu se află pe primul loc în opțiunile de vot pentru parlamentare este cea a persoanelor de peste 60 de ani.
Nicuşor Dan: România are toate datele pentru a deveni un hub de inovaţie şi producţie în zona de industrie de apărare în Europa de Sud-Est # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că România are toate datele pentru a deveni un hub de inovaţie şi producţie în zona industriei de apărare în Europa de Sud-Est şi a precizat că ţara noastră are o tradiţie în acest sens.
Vlad Gheorghe la RFI: Sectoarele Capitalei trebuie desființate. Coaliția trebuie zgâlțâită un pic # RFI
Sectoarele Bucureștiului trebuie desființate, spune la RFI candidatul independent la Primăria Capitalei Vlad Gheorghe. El își axează campania pe această idee, care ar face ca orașul să funcționeze mai eficient, în opinia sa.
Vlad Gheorghe la RFI: Îi cer lui Ilie Bolojan să limiteze cheltuielile din campania electorală # RFI
”Absolut indecent”. Iată ce spune la RFI candidatul independent la Primăria Capitalei Vlad Gheorghe despre expunerea principalilor candidați pe panouri gigantice în București. Fostul europarlamentar precizează că el are o ”campanie studențească” și un buget ”mic spre deloc”: ”Bugetul poate să fie mic, entuziasmul trebuie să fie mare. Și eu și echipa mea îl avem”.
Aducerea în țară a osemintelor domnitorului Alexandu Ghyka poate însemna un punct de cotitură în ce privește felul în care ne raportăm la propria istorie. Și o formă de recuperare a noțiunii de patriotism, în mod abuziv confiscată de discursul extremist.
Trei mize pentru PSD în viitorii trei ani. AUR, Bolojan și Nicușor Dan. Concluzii după Congres (Cotidianul) # RFI
PSD revine la origini în era Grindeanu. „Nu schimbă direcția, ci doar o învelește în moralism și religie” (Adevărul) - Rețeaua. Firmele și oamenii din jurul lui Constantin Dănuț Hanț, care l-ar fi angajat fictiv pe Călin Georgescu pentru a-l scoate din țară: Austrieci, germani, ucraineni, moldoveni, în zeci de societăți înființate după 2022 (G4Media) - În timp ce doar Petrom trebuie să restructureze imediat 10% din forţa de muncă, adică 1.000 de angajaţi, guvernul Bolojan, partidele nu reuşesc să se înţeleagă nici pentru o restructurare de doar 1% din întregul sectorul bugetar, adică 13.000 de angajaţi (Ziarul Financiar)
Judecătorul CSM Alin Ene, atac la Oana Gheorghiu: O incitare la ură de clasă în formă pură, nedemnă de funcția de vicepremier # RFI
"Vicepremierul Oana Gheorghiu a ales să își înceapă mandatul printr-un atac public la adresa independenței justiției. (...) Sunt absolut iresponsabile și inacceptabile într-o democrație etichetările simplificatoare și discursul care induce ideea că drepturile magistraților sunt privilegii „luate de la gura cuiva”, a scris pe Facebook, Alin Ene, judecător și membru CSM.
Un nou caz de femicid a avut loc în comuna Beciu, din județul Teleorman. O femeie a murit după ce a fost înjunghiată în stradă de soțul său, sub ochii copilului celor doi, în vârstă de 3 ani.
Senatorul Paul Pintea, prins, din nou, la volan fără permis. În iunie, a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru o faptă similară # RFI
Senatorul neafiliat Paul Pintea, care a intrat în Parlament pe listele POT, a fost prins, din nou, la volan fără permis. El avea suspendat dreptul de a șofa pe drumurile publice, din luna iunie, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat la un an și cinci luni închisoare cu suspendare. Motivul? Fusese prins conducând o mașină având permisul suspendat.
În România, numărul cazurilor de cancer colorectal a crescut de trei ori în ultimii 35 de ani. În Europa, țara noastră este pe primul loc la mortalitatea din această cauză. Statisticile nu arată bine nici cu privire la bolile hepatice grave. Medicii fac efoturi pentru diagnosticarea precoce a acestor afecțiuni. La Cluj au fost lansate două programe de screening a cancerului colorectal și a bolilor hetatice cronice, care se adresează populației dezavantajate din punct de vedere socio-economic.
8 noiembrie 1945, prima revoltă anticomunistă. Povestea lui Dinu Zamfirescu, retrasată într-o expoziție CNSAS # RFI
În noiembrie 1945, sute de tineri au ieșit în stradă pentru a-l susține pe Regele Mihai și pentru a protesta împotriva dominației sovietice. Printre ei, un adolescent de 16 ani, Dinu Zamfirescu, devenit mai târziu una dintre vocile memoriei anticomuniste. Astăzi, Consilul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) reface printr-o expoziție-document momentele acelei zile care a deschis drumul rezistenței civice în România.
Din peluză, la cinema. Primul festival din Europa de Est despre cultura suporterilor, la Timișoara # RFI
Timișoara nu mai are echipă în prima ligă și nici stadion, dar are ceva ce nu se pierde ușor: pasiunea pentru fotbal. Din ea s-a născut și un festival unic în România: Timișoara Football Film Festival. Până duminică, acesta aduce pe ecran povești despre suporteri, despre identitate și despre felul în care fotbalul poate schimba un oraș.
A înființat Jandarmeria, după model francez, și-a cheltuit averea pentru a deschide prima maternitate din Moldova și a dezrobit romii. Ultimul domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, se întoarce acasă. Formalitățile au durat nu mai puțin de 35 de ani.
Virgil Bălăceanu, despre sistemul anti-dronă Merops: Este performant, însă ar trebui să avem în vedere livrarea unor astfel de sisteme de către propria noastră industrie și apoi să facem pași spre înzestrări mai complexe # RFI
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu anunță că in Romania se află în teste sistemul anti-dronă Merops, capabil să funcționeze și in condiții de bruiaj iar acesta va fi integrat în planurile operaționale ale NATO. Moșteanu a declarat la DIGi24 că este un sistem primit de la americani care este folosit deja în Ucraina cu succes.
Congres PSD | Sorin Grindeanu a fost ales preşedinte al Partidului Social Democrat: De astăzi, pornim la drum # RFI
Sorin Grindeanu a fost ales, vineri, preşedinte al Partidului Social Democrat, la Congresul extraordinar desfăşurat la Romexpo, cu 2787 de voturi favorabile. El a declarat că, de astăzi, pornesc la drum iar forţa pe care o are PSD-ul nu o are nimeni. ”Trebuie să facem ceea ce am făcut întotdeauna, să stăm aproape de oameni”, a mai spus Grindeanu.
CCR a publicat motivarea deciziei de neconstituționalitate a Legii privind pensiile magistraților # RFI
Curtea Constituțională a României a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstituțional Legea adoptată de Guvern care urmărea reforma pensiilor speciale ale magistraților. CCR argumentează, astfel, de ce a considerat că Guvernul trebuia să obțină un aviz din partea Consiliului Superior al Magistraturii, înainte să adopte proiectul.
Congres PSD| Sorin Grindeanu: Nu mai vreau un PSD reactiv, plăpând şi care doar răspunde la atacuri. Vreau un PSD care dă tonul # RFI
Candidatul la preşedinţia PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, în Congresul partidului, că nu mai vrea un PSD reactiv, plăpând şi care doar răspunde la atacuri şi vrea un PSD care dă tonul, el arătând că nu mai vrea un PSD care se ruşinează în faţa criticilor dreptei şi PSD trebuie să refuze categoric complicităţile toxice şi să stea departe de dorinţele bolnăvicioase de a căuta aprobarea celor care îi urăsc visceral şi îi vor dispăruţi.
Congresul PSD a adoptat, vineri, eliminarea sintagmei de partid progresist din Statutul formaţiunii # RFI
Deputatul PSD Silvia Mihalcea a prezentat, la începutul Congresului, propunerile de modificare a Statutului PSD, despre care a spus că ”reflectă o viziune strategică de modernizare centrată pe performanţă şi profesionalism”.
”Vrem să deschidem un dialog cu cetățenii”, declară într-un interviu la RFI vicepremierul Oana Gheorghiu. Ea a făcut pasul în politică, după 15 ani de activism civic în asociația ”Dăruiește Viață”. Oana Gheorghiu crede că premierul Ilie Bolojan ”și-a asumat o sarcină aproape sinucigașă, să încerce să facă lucruri”. ”Vrem să deschidem un dialog cu companiile pe zona de birocratizare și un dialog inclusiv cu funcționarii publici”, mai precizează ea.
Nicuşor Dan, despre întâlnirea premierului cu un afacerist arestat pentru corupţie: E normală intercaţiunea între oameni politici şi de afaceri # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, întrebat în legătură cu întâlnirea de la Palatul Victoria a premierului Ilie Bolojan cu un om de afaceri vasluian arestat pentru fapte de corupţie şi cu liderul PNL Vaslui, pus sub control judiciar pentru implicare în acelaşi dosar, că este normală intercaţiunea între oameni politici şi oameni de afaceri, dar că discuţiile nu trebuie să depăşească o limită de principialitate.„Eu n-am văzut ca domnul Bolojan să fi depăşit această limită de principialitate”, a subliniat şeful statului.
Vicepremierul Oana Gheorghiu spune într-un interviu la RFI că toate atacurile la adresa sa o fac să se simtă mai puternică. ”E rolul societății să sancționeze și ea aceste lucruri. Mi se pare total nedrept, pentru că atacul ăsta nu a fost doar despre mine. A fost expusă familia mea, în fel și chip, s-au spus lucruri despre soțul meu, despre copilul meu. S-au spus lucruri foarte grave și urâte despre asociația pe care am fondat-o”, afirmă co-fondatoarea asociației ”Dăruiește Viață”.
Fără surprize la Congresul PSD de astăzi: Grindeanu candidează singur. Cum se modifică statutul partidului (Adevărul) - Fostul primar Daniel Tudorache se pregătește să intre în Top 10 inculpați de lux ajutați de Lia Savonea, șefa Înaltei Curți, să scape de pedepse (Libertatea) - INTERVIU INTEGRAL Ciprian Ciucu: Mă lupt cu Băluță că nu vreau să ia PSD Bucureștiul / Categoric nu o să candidez la Cotroceni / Refacerea Bulevardului Magheru și consolidarea seismică sunt proiectele majore (G4Media) - De ce cresc de la an la an vânzările de Black Friday și cum ajung românii să cumpere lucruri de care nu au nevoie (HotNews)
În cele mai multe cazuri, mass-media economică prezintă oameni de afaceri sau investitori, companii sau antreprenori printr-un unghi pozitiv. Mediul de afaceri, în general, este văzut prin prisma taxelor și impozitelor plătite la stat, a locurilor de muncă create și eventual a implicării sociale. Fără îndoială, așa stau lucrurile, companiile mai mari sau mici, românești sau străine joacă atât un rol economic, cât și unul social.
Ilie Bolojan: Mihai Barbu a venit o singură dată la mine în birou. Mi-a cerut o audiență să-mi prezinte un domn într-o chestiune politică # RFI
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Digi24, că Mihai Barbu (fostul lider al PNL Vaslui și trezorierul PNL) a venit o singură dată în biroul său de la Guvern, când i-a cerut "o audiență pentru a-i prezenta un domn într-o chestiune politică, al cărui nume nu îi spunea nimic și care nu i-a cerut nimic".
