Juristocrația, un risc pentru România
Adevarul.ro, 11 noiembrie 2025 20:30
Președintele s-a întâlnit cu liderii coaliției pentru a găsi un numitor comun în privința pensiilor magistraților, într-o ecuație în care se pare că magistrații pun condițiile și politicienii sunt pe cale să le accepte.
Femeie bătută de soț, deși avea ordin de protecție. Individul a așteptat-o să ajungă aproape de casă și s-a urcat cu forța în mașina ei # Adevarul.ro
Un bărbat de 42 de ani din județul Argeș a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi agresat soția. El a așteptat-o pe femeie aproape de casa ei, iar când aceasta a ajuns, s-a urcat cu forța în mașina ei și a obligat-o să conducă până la el acasă.
Momentul șocant în care un pod recent inaugurat în China pe o autostradă națională s-a prăbușit # Adevarul.ro
O parte din podul Hongqi, recent inaugurat în provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, s-a prăbușit marți, pe o autostradă națională care leagă centrul țării de Tibet, au anunțat autoritățile locale.
Soluție surprinzătoare: Filipe Coelho este noul antrenor principal al Universității Craiova # Adevarul.ro
Oltenii și-au pus antrenor, după ce au fost părăsiți de Mirel Rădoi.
CFR Călători anunță modificări temporare în circulația trenurilor. Ce rute sunt afectate # Adevarul.ro
CFR SA a transmis, marți, că, din caza unor lucrări de verificare a infrastructurii în stația București Nord, circulația unor trenuri va fi modificată în perioada 19–20 noiembrie 2025.
O judecătoare a lansat o scrisoare deschisă către Nicușor Dan și Ilie Bolojan: „Pentru a vă atinge scopurile absolut mizerabile sunteți gata să pârjoliți tot” # Adevarul.ro
Judecătoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, a lansat o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan, în care acuză atacurile tot mai frecvente ale politicienilor la adresa magistraților.
Captură record în Marea Britanie. Două persoane, condamnate pentru spălarea a peste 5,5 miliarde de lire în Bitcoin # Adevarul.ro
Două persoane care au spălat Bitcoin în valoare de peste 5,5 miliarde de lire sterline au fost condamnate în Marea Britanie, după ce au înșelat peste 128.000 de victime și au stocat ilegal fondurile în criptomonede, într-unul dintre cele mai mari cazuri de spălare de bani din istorie.
ANAF își digitalizează controalele. Nica: „Ne propunem să țintim acel tip de contribuabil care are un comportament inadecvat” # Adevarul.ro
Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat că digitalizarea instituției va permite un control mai eficient și transparent asupra contribuabililor cu risc ridicat.
„Infanteria Mad Max” a lui Putin. Coloana rusească din mașini fără uși și geamuri înaintează prin ceață, ca într-un film postapocaliptic # Adevarul.ro
Imagini tulburătoare, desprinse parcă dintr-un film apocaliptic, au surprins un convoi de militari ruși care avansează prin ceață deasă, în vehicule distruse, fără uși sau geamuri.
Scandalul CSM – Oana Gheorghiu: unde se oprește libertatea de exprimare și unde începe abuzul? # Adevarul.ro
Plângerea penală depusă de CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu a stârnit o dezbatere amplă privind granițele criticii politice și responsabilitatea justiției.
Abu Dhabi țintește către stele odată cu lansarea unui centru spațial capabil să producă 50 de sateliți pe an # Adevarul.ro
O facilitate de producție spațială capabilă să construiască până la 50 de sateliți pe an a fost inaugurată în Abu Dhabi.
Guvernul anunță noi investiții în infrastructura de sănătate. Nouă spitale și centre regionale, modernizate cu fonduri europene # Adevarul.ro
Nouă spitale și centre regionale din România vor fi modernizate și extinse prin fonduri europene, în cadrul Programului Sănătate 2021–2027, a anunțat, marți, Guvernul.
Gheboasă, amendat din nou de poliție. Artistul a reclamat furtul mașinii, dar vehiculul era parcat lângă casă # Adevarul.ro
Gheboasă ar fi fost din nou amendat de poliție, potrivit informațiilor publicate de Cancan.ro. Artistul a reclamat furtul autoturismului său, însă în urma verificărilor s-a constatat că mașina nu dispăruse, ci era parcată în apropierea locuinței sale.
Un bărbat a fost găsit mort într-un apartament din Alba Iulia, după ce locatarii au simțit miros de gaz pe casa scării # Adevarul.ro
Pompierii din Alba Iulia au intervenit, marți seară, pe strada Vasile Goldiş, după ce locatarii unui bloc au sunat la 112 pentru a semnala un miros puternic de gaz pe casa scării. Un bărbat a fost găsit mort într-un apartament.
Lumea fotbalului a luat foc după ultima combinație din culise. Gino Iorgulescu vrea să se lege cu lanțuri de scaunul de la LPF # Adevarul.ro
Adunarea Generală a LPF va avea loc pe 13 noiembrie, la munte.
ANAF a lansat o campanie naţională de verificări fiscale care vizează proprietarii de maşini de lux, a anunţat marţi președintele ANAF, Adrian Nica, precizând că scopul controalelor este identificarea discrepanțelor dintre valoarea bunurilor deținute și veniturile declarate oficial.
România participă la una dintre cele mai importante competiții gastronomice, Bocuse d’Or Europe. Cum se va alege reprezentantul țării noastre # Adevarul.ro
Pentru prima dată în istorie, România intră în circuitul mondial Bocuse d’Or, simbolul excelenței gastronomice internaționale.
Primăria Capitalei se împrumută cu 100 de milioane de lei pentru plata facturilor restante la termoficare # Adevarul.ro
Primăria Municipiului Bucureşti va contracta un împrumut de 100 de milioane de lei din Trezorerie pentru a achita facturi restante la termoficare, a anunţat marţi edilul interimar Stelian Bujduveanu.
Guvernul a adoptat două pachete fiscale pentru redresarea deficitului bugetar, însă deocamdată nu vedem că acestea aduc mari beneficii din perspectiva reorganizării sau restructurării zonei de politici de cheltuieli publice, a declarat, marţi, vicepreşedintele Consiliul Investitorilor Străini (FIC).
Cine este afacerista din Bistrița care ar fi vândut ilegal creme cu mercur. O clientă a ajuns la spital # Adevarul.ro
O femeie de 42 de ani din județul Bistriţa-Năsăud a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce ar fi vândut ilegal creme care conțineau o substanță toxică, clorură de mercur amoniacală.
„Jaful secolului“, propunerea României la Oscar, cucerește Italia: premiul pentru Cel mai bun film la Festivalul de la Roma # Adevarul.ro
Filmul românesc „Jaful secolului” („Traffic”), regizat de Teodora Ana Mihai și scris de Cristian Mungiu, a fost desemnat cel mai bun film la Festivalul Internațional de Film Tertio Millennio din Roma.
Un individ de 20 de ani din județul Suceava este arestat, acuzat că și-a violat și sechestrat verișoara, o fată de 12 ani.
Daniel Băluță dezminte informațiile privind oprirea lucrărilor la Planșeul Unirii. „Un fals” # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 4 și candidat în alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei, Daniel Băluță, a semnalat, marți, apariția unor informații false potrivit cărora lucrările de consolidare și refacere a Planșeului Unirii ar fi fost oprite.
Trupele ucrainene contraatacă pe frontul din Pokrovsk. Sirski: „Este o zonă fortificată solidă” # Adevarul.ro
Unitățile Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU) lansează contraatacuri în orașul asediat Pokrovsk, iar asaltul rusesc va fi respins, s-a arătat încrezător luni șeful armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, potrivit Kyiv Post.
Alegerile din Ungaria ar putea pune capăt erei Orbán, dar nu și sistemului construit de el # Adevarul.ro
Un sondaj realizat la sfârșitul lunii octombrie indică o schimbare istorică pe scena politică ungară: partidul Tisza, condus de Péter Magyar, îl devansează pe Fidesz cu 48% la 37%.
Primarul Istanbulului, acuzat de 142 de fapte de corupție. Riscă peste 2.000 de ani de închisoare # Adevarul.ro
Procurorul din Istanbul, cel mai mare oraș al Turciei, l-a acuzat pe primarul Ekrem Imamoglu de 142 de infracțiuni de corupție, pentru care pedepsele prevăzute însumează între 828 și 2.352 de ani de închisoare.
Spitalul privat din Constanța, unde o femeie de 29 de ani a murit în luna octombrie, după ce a născut, este din nou în centrul unui scandal. Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) a suspendat acreditarea unității medicale.
Drulă critică haosul urbanistic din București și acuză administrațiile locale că aprobă construcții ilegale. Ce spune despre Ciprian Ciucu # Adevarul.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a criticat modul în care se dezvoltă anumite proiecte imobiliare din București. El a acuzat administrațiile locale că aprobă construcții „în disprețul legii” și fără respectarea normelor de urbanism.
Câștigătorul celor 9,6 milioane de euro la Loto și-a ridicat premiul. Cum a ales numerele norocoase # Adevarul.ro
Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 9 noiembrie 2025, în valoare de 49.149.676,24 de lei (echivalentul a peste 9,66 milioane de euro), și-a ridicat câștigul în cursul zilei de marți, 11 noiembrie 2025.
Drulă propune o singură administrație pentru Capitală: „Dacă New Yorkul poate fi condus de o singură primărie, cred că poate și Bucureștiul” # Adevarul.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat că Bucureștiul ar trebui condus de o singură administrație, argumentând că actualul sistem, cu șase sectoare și primării separate, este ineficient și generează „haos urbanistic”.
„Cârnați din topor din Vâlcea”, al 15-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european # Adevarul.ro
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene s-a publicat astăzi, 11 noiembrie 2025, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/2259 al Comisiei din 04 noiembrie 2025 de înregistrare a unei denumiri în Registrul indicațiilor geografice protejate (IGP), „Cârnați din topor din Vâlcea – IGP”.
Președintele american Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe președintele sirian Ahmed al-Sharaa, prima vizită la Washington a unui șef de stat sirian din 1946.
Cristiano Ronaldo a vorbit despre singurul trofeul care îi lipsește din palmares. Doar anul viitor îl mai poate câștiga # Adevarul.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) forțează anul viitor câștigarea Cupei Mondiale de fotbal.
Două persoane au fost reținute când încercau să fugă din țară cu bijuterii furate în valoare de 200.000 de lei # Adevarul.ro
Două persoane au fost reținute pentru 24 de ore și duse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău, duopă ce au furat bijuterii în valoare de 200.000 de lei.
Un solist de muzică de petrecere a „fentat” fiscul cu 1,6 milioane de lei. Cum își folosea familia pentru a evita plata taxelor la stat # Adevarul.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a verificat un solist de muzică de petrecere din județul Argeș, care nu a declarat la ANAF peste 1,6 milioane de lei.
Băluță, despre conflictul cu Nicușor Dan tema planșeului de la Piața Unirii: „A fost o discuție constructivă, nu o ceartă ieftină” # Adevarul.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, a venit marți, 11 noiembrie, la Interviurile Adevărul, unde a vorbit despre conflictul avut pe tema planșeului Unirii cu fostul primar general al Capitalei și actual președinte al României, Nicușor Dan.
Trei persoane, trimise în judecată pentru fraude cu fonduri europene. Ar fi încasat 1,2 milioane de euro din proiecte de irigaţii # Adevarul.ro
Parchetul European (EPPO) din România a pus sub acuzare trei persoane pentru fraudă, în urma unei anchete privind proiecte de modernizare a sistemelor de irigații, finanțate de UE. Suspecții sunt acuzați că au încasat în mod necuvenit 1,2 milioane de euro.
Mihai Popescu, vizită surpriză la națională: ce le-a spus ”tricolorilor” înainte de Bosnia – România # Adevarul.ro
Mihai Popescu a făcut o vizită neașteptată în cantonamentul “tricolorilor”.
Bulgaria în alertă: mai are rezerve de benzină pentru doar o lună, după sancțiunile impuse companiei Lukoil # Adevarul.ro
Autoritățile bulgare au declanșat măsuri de urgență pentru a proteja rafinăria Burgas și rezervele de combustibili, după sancțiunile impuse de SUA și Marea Britanie companiei petroliere Lukoil.
Primăria Capitalei organizează trei târguri cu intrare liberă în Piața Constituției, Piața Universității și Esplanada Operei Naționale, cu muzică, spectacole și activități pentru toate vârstele.
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a declarat la Interviurile Adevărul că Bucureștiul trebuie să se extindă către periferie.
Decizia emisă de Curtea de Justiție a UE nu afectează obligația Guvernului României de a majora salariul minim, a informat marți Blocul Național Sindical, precizând că în cazul în care Executivul nu va opera creșterea va sesiza Comisia Europeană.
Un avion militar turcesc s-a prăbușit în Georgia, după ce a decolat din Azerbaidjan. Ankara confirmă că era o aeronavă NATO de tip C-130 # Adevarul.ro
Un avion militar aparținând Turciei s-a prăbușit miercuri pe teritoriul Georgiei, la scurt timp după ce a decolat din Azerbaidjan.
Procedurile de obţinere a avizelor ISU vor fi simplicate. Premierul Bolojan anunță că urmează și cele de mediu # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, marţi, că se simplifică procedurile de obţinere a avizelor ISU, după discuţiile pe care le-a avut cu reprezentaţii companiilor şi camerelor de comerţ, privind aceste prevederi.
Novak Djokovic sărbătorește titlul 101… cu dalmațieni! Nadia Comăneci: „Îmi place enorm!” # Adevarul.ro
Novak Djokovic sărbătorește titlul 101 cu dalmațieni. Nadia Comăneci s-a arătat impresionată de ideea tenismenului.
Tragedie într-o comună din Harghita: copil de 1 an și 5 luni, accidentat mortal cu mașina, de mama sa, în curtea casei # Adevarul.ro
Un copil de un an şi jumătate a murit, marţi, după ce a fost lovit de o maşină, în curtea unei locuinţe din satul Valea Rece, judeţul Harghita. Incidentul a avut loc în timp ce o femeie încerca să iasă cu maşina din curtea casei sale.
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a vorbit marți despre ipoteza creșterii TVA din 2026 și despre situația dificilă prin care trece România, arătându-se totuși optimism în privința anului viitor, când economia își va reveni.
Percheziţii DNA în județul Neamț. Procurorii au descins la primăria și școala din Zărnești. Sunt suspiciuni că primarul lua șpagă # Adevarul.ro
Procurorii DNA Bacău fac, marţi, percheziţii la 12 adrese din judeţul Neamţ, între care şi sediile a două instituţii publice, într-un dosar care vizează fapte de corupţie sau unele asimilate acestora, săvârşite, între 2023 şi 2025, de către funcţionari publici.
