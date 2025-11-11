Femeie bătută de soț, deși avea ordin de protecție. Individul a așteptat-o să ajungă aproape de casă și s-a urcat cu forța în mașina ei

Un bărbat de 42 de ani din județul Argeș a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi agresat soția. El a așteptat-o pe femeie aproape de casa ei, iar când aceasta a ajuns, s-a urcat cu forța în mașina ei și a obligat-o să conducă până la el acasă.

