Creatoarea de sunete
Ziarul Lumina, 11 noiembrie 2025 22:00
Evelyn Glennie s-a născut în Methlick, Aberdeenshire, Scoția. Nu aude de la 8 ani. A fost primul muzician care și-a ales o carieră solo în percuție, este doctor onorific a 29 de universități, a înregistrat 46
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 5 minute
22:20
Fruct al generației 1927, Asociația Criterion a fost o sursă de inspirație pentru viitoarea coagulare intelectuală care avea să se petreacă peste mai mult de un deceniu la Mănăstirea Antim din București.
Acum 30 minute
22:00
Evelyn Glennie s-a născut în Methlick, Aberdeenshire, Scoția. Nu aude de la 8 ani. A fost primul muzician care și-a ales o carieră solo în percuție, este doctor onorific a 29 de universități, a înregistrat 46
Acum 8 ore
16:10
Asociația creștină „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” a organizat luni, 10 noiembrie, în cooperare cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale și cu
16:00
Luni, 10 noiembrie 2025, la Casa Sterian din municipiul Bacău, Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” a organizat evenimentul intitulat „Pacea și dezvoltarea comunitară prin asistența
16:00
Biserica „Sfântul Elefterie”‑Nou, Paraclis Patriarhal, din Piața Operei, București, a fost luni seară, 10 noiembrie, gazda unui concert de excepție dedicat memoriei maestrului Voicu Enăchescu, fondatorul și
15:50
Palatul Patriarhiei din București a găzduit astăzi, 11 noiembrie, cea de‑a doua sesiune a Conferinței pastoral‑misionare de toamnă a clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor. În cadrul lucrărilor acestei ses
15:40
Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina”-Vergu, Paraclis Patriarhal, din Protoieria Sector 3 Capitală, și-a sărbătorit astăzi, 11 noiembrie 2025, ocrotitorul spiritual. Sfânta Liturghie de hram a fost
14:30
În ziua praznicului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, 8 noiembrie, comunitatea ortodoxă românească din Borås–Olsfors, Regatul Suediei, a trăit un moment istoric: târnosirea bisericii parohiale și
Acum 12 ore
13:30
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București organizează în perioada 11‑12 noiembrie Simpozionul de teologie „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae - un nou rugător în
12:20
Istoricul așezământ monahal „Sfinții Voievozi” din orașul Slobozia, județul Ialomița, și‑a sărbătorit hramul sâmbătă, 8 noiembrie, de praznicul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, conform site‑ului eparhiei, sfesc.ro. Sărbătoarea a adus bucurie duhovnicească pentru mulți credincioși din Bărăgan care au avut ocazia să cinstească și icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, județul Galați, adusă din Eparhia Dunării de Jos.
12:20
Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, s‑a aflat duminică, 9 noiembrie, la Căminul de bătrâni „Sfântul Ierarh Nectarie” din municipiul Tulcea, prilej cu care a oficiat Sfânta Liturghie la
12:10
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului, înconjurați de un sobor de slujitori, au sfinţit,
11:40
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a poposit sâmbătă, 8 noiembrie, în Parohia Rusova din Protopopiatul Moldova Nouă, județul Caraș‑Severin, unde a târnosi sfântul lăcaș cu hramul
11:40
Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a binecuvântat noul centru de zi pentru bătrâni din Miorcani # Ziarul Lumina
În localitatea Miorcani din județul Botoșani, Conacul „Ion Pillat” a renăscut printr‑un amplu proiect de restaurare și transformare într‑un centru de zi dedicat persoanelor vârstnice. Binecuvântat de
11:40
Sute de credincioși din Zăpodeni, Vaslui, colegi și prieteni au venit să‑și ia rămas-bun de la preoteasa Tatiana Huluba, trecută la Domnul zilele trecute. Slujba de înmormântare a fost săvârșită
11:30
Credincioșii buzoieni au venit în număr mare duminică, 9 noiembrie, la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiu pentru a aduce cinstire Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, unul dintre
11:00
În ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina, duminică, 9 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului,
10:50
Parastas pentru pacienții trecuți la Domnul în cadrul Centrului de îngrijiri paliative din Cluj‑Napoca # Ziarul Lumina
În ajunul prăznuirii Sfântului Ierarh Nectarie, sâmbătă, 8 noiembrie, la Centrul de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj‑Napoca au fost comemorați pacienții care au trecut la cele veșnice în
10:50
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, s‑a aflat duminică, 9 noiembrie, în Parohia Delenii, Protopopiatul Târnăveni, unde a săvârşit slujba de resfințire a bisericii parohiale cu
Acum 24 ore
23:30
Sfântul Mare Mucenic Mina; Sfinţii Mucenici Victor, Vichentie şi Ştefanida; Sfântul Cuvios Teodor Studitul # Ziarul Lumina
Sfântul Mina a trăit pe vremea lui Diocleţian şi Maximian (286- 305) şi era din Egipt, creştin cu credinţa, iar cu slujba ostaş din ceata tribunului Firmilian, aflându-se cu trupa sa în cetatea Cotiani din Frigia. În întreg Imperiul Roman, creştinii erau aspru pedepsiţi cu chinuri şi cu moarte pentru credinţa lor. Atunci, fericitul Mina, nesuferind să vadă cinstindu-se rătăcirea păgânească şi închinarea la idolii cei fără suflare, a lepădat ostăşia şi s-a dus în munţi, în pustie, vieţuind mai bine cu fiarele sălbatice decât cu un popor care nu-l cunoaşte pe Dumnezeu. După multă vreme, în cetatea Cotiani s-a făcut praznic mare în cinstea zeilor păgâni. Deci, Sfântul Mina, umplându-se de râvnă pentru Dumnezeu, a venit în cetate şi L-a propovăduit cu mult curaj pe Hristos Iisus Mântuitorul. Pentru aceasta a fost prins şi dus înaintea lui Arghirisc dregătorul, care a poruncit să fie bătut cu vergi şi târât prin cioburi ascuţite. L-au frecat apoi cu gheme de păr aspru, fără milă, l-au ars cu făclii şi l-au tras pe roată. Dar Dumnezeu îşi întărea Mucenicul care, rămânând nestrămutat în credinţă, striga că nu se va lepăda de Hristos. Pentru aceasta, închinătorii la idoli i-au tăiat capul Sfântului Mina. Fragmente din sfintele sale moaşte se află şi în Bucureşti, la biserica ce îl are ca ocrotitor (Biserica „Sfântul Mina”-Vergu, Protopopiatul Sector 3 Capitală).
23:30
Fraților, voi v-ați făcut următori ai noștri și ai Domnului, primind cuvântul cu bucuria Duhului Sfânt, deși ați avut multe necazuri. Așa încât v-ați făcut pildă tuturor celor ce cred din Macedonia și di
23:30
Sfântul Ciprian al Cartaginei, Despre Rugăciunea domnească, VIII, în Părinți și Scriitori Bisericești (2022), vol. 21, pp. 163-164„Înainte de toate, Doctorul păcii și Învățătorul unității nu a
23:20
„În vremea aceea, fiind Iisus într-un loc și rugându-se, când a încetat, unul dintre ucenicii Lui I-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Și le-a zis: Când vă ru
23:10
Unele pachete de produse Knorr şi Delikat vor fi retrase din magazine, deoarece, din cauza avarierii unui echipament din fabrică, pot conţine fragmente de metal şi cauciuc, a transmis producătorul
23:10
Ministerul Finanţelor anunță că titlurile Fidelis din noiembrie, care pot fi cumpărate până vineri, 14 noiembrie, au dobânzile: 6,95% - emisiuni în lei, cu scadenţa la 2 ani; 7,35% - la 4 ani şi de 7,7% - la
23:10
Ministerul Sănătăţii lucrează la o platformă electronică complexă pentru feedbackul personalului medical, managerilor, personalului TESA, dar şi al pacienţilor, care va fi lansată în
23:00
Aproximativ 5 milioane de români, respectiv 26,5% din populaţie, s-au aflat, în 2024, în condiţii de deprivare materială şi socială, conform Institutului Naţional de Statistică. În același timp, rata
23:00
Hrănirea urşilor va fi sancţionată cu amenzi cuprinse între 10.000 şi 30.000 de lei, în baza unei ordonanţe de urgenţă privind metodele de intervenţie pentru prevenirea şi combaterea atacurilor urşilor,
22:50
În cadrul Galei Naționale „Scriitorii Anului”, care se va desfășura începând de astăzi la Iași, vor avea loc o serie de întâlniri culturale, dezbateri și conferințe cu mari personalități ale vieții
22:50
În Aula Academiei Române va avea loc, în 19 noiembrie 2025, conferința „Arhitectură versus arhitectonică”, susținută de prof. univ. Augustin Ioan de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion
22:50
În duminica din 10 noiembrie 1940, ora 3:39, România era zguduită de cel mai puternic cutremur, ca energie eliberată, din secolul al XX-lea. Seismul a avut magnitudinea de 7,7 pe scara Richter, intensitate IX pe
22:30
Muzeul Național „George Enescu” îi aduce un omagiu marelui muzician Dinu Lipatti, la împlinirea a 75 de ani de la moartea sa, și invită publicul să descopere întregul său parcurs artistic, în cadrul
22:30
Muzeul Colecţiilor de Artă oferă o perspectivă inedită asupra societății românești de la începutul secolului al XIX-lea și până aproape de zilele noastre, prin intermediul a peste 30 de colecții expuse pe
22:30
Muzeul Național al Țăranului Român vernisează miercuri, 12 noiembrie, de la ora 18:00, expoziția de pictură „Tradiții, între vechi și nou”, semnată de Alina Manu, artist autodidact pasionat de
22:30
Biblioteca Națională a României în colaborare cu Clubul Feroviar Bucuresti prezintă expoziția „Cu trenul printre cărți”, deschisă în perioada 21-23 noiembrie 2025. Publicul va avea ocazia să vadă două
Ieri
22:10
Acesta este titlul de pe prima pagină a ziarului „Universul” ediţia de joi, 5 noiembrie 1925, care însoţeşte o fotografie realizată la întronizarea Patriarhului Miron Cristea, duminică, 1 noiembrie 1925, în
22:00
Simpla constatare a unei vieţi grăbite pe care o experimentăm zilnic nu mai surprinde pe nimeni. Presiunea serviciului, rutina zilelor de luni până vineri, un „du-te-vino” printr-un oraş haotic şi aglomerat,
21:40
Așezământul monahicesc Groși, de pe tivul ce desparte județele Neamț și Suceava, ivindu-se smerit pe tipsia cu smalțuri multicolore ce parcă îngenunchează în fața culmilor Munților Neamțului, domoala
16:20
La Mănăstirea Lainici din județul Gorj a avut loc duminică, 9 noiembrie, proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. Evenimentul a reunit un sobor impresionant de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române și numeroși credincioși care au trăit cu mare bucurie momentul istoric de la mănăstirea de pe defileul Jiului.
15:40
Astăzi trăim un moment de mare însemnătate spirituală și culturală: sfințirea și inaugurarea Centrului de zi pentru vârstnici „Ion Pillat”, din localitatea Miorcani, județul Botoșani, care își
15:30
În Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a avut loc astăzi, 10 noiembrie, prima sesiune a conferinței pastoral‑misionare de toamnă a clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor. La
13:20
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit duminică, 9 noiembrie, slujba de sfințire a bisericii cu hramul „Sfinții Împărați
13:20
În ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, 9 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din
13:00
Patru exemple de duhovnici isihaşti și mărturisitori ai Ortodoxiei în timpul regimului comunist # Ziarul Lumina
Anul 2025 a fost proclamat de către Biserica Ortodoxă Română ca fiind „Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române” și „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din
11:50
În ziua de pomenire a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta
11:50
Bucurie și binecuvântare la hramul Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Gura Humorului # Ziarul Lumina
Împlinirea a 140 de ani de la primirea veșmântului luminos al sfințirii de către lăcașul de cult cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Gura Humorului a însemnat prilej de comuniune în
11:20
În ziua de prăznuire a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, sâmbătă, 8 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului
11:20
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Duminica a 24‑a după Rusalii în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. În cuvântul
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Sf. Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terţiu şi Cvart; Sf. Cuv. Mc. Visarion de la Lainici; Sf. Mc. Orest # Ziarul Lumina
Sfinţii Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terţiu şi Cvart sunt toţi din rândul celor 70 de Apostoli ai Domnului Iisus Hristos. Despre Sfinţii Olimp şi Rodion se ştie că au urmat Sfântului Apostol Pavel la Roma,
19:50
Fraților, Pavel și Silvan și Timotei, Bisericii tesalonicenilor în Dumnezeu-Tatăl și în Domnul Iisus Hristos: Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim lui
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.