Cum este Împărăția cerurilor
Ziarul Lumina, 7 decembrie 2025 22:50
Eusebiu de Cezareea, Viața lui Constantin cel Mare, prolog, 6.20, în Părinți și Scriitori Bisericești (1991), vol. 14, p. 205„...împrospătându-ne nădejdea în dobândirea viitoarelor bunătăți ale
Fiule Timotei, pe cel bătrân să nu-l înfrunți, ci să-l îndemni ca pe un părinte; pe cei tineri, ca pe frați. Pe femeile bătrâne îndeamnă-le ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe surori, în toată
Cuviosul Patapie era de loc din Teba Egiptului şi alegând viaţa călugărească a urmat lui Hristos, nevoindu-se mulţi ani în pustie. Apoi, a venit la Constantinopol, unde a făcut multe şi mari minuni: le-a redat
„În vremea aceea, fiind întrebat Iisus de farisei când va veni Împărăția lui Dumnezeu, El le-a răspuns și a zis: Împărăția lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut.
La 28 noiembrie am luat drumul Prislopului spre a mă bucura alături de zecile de mii de români veniți din toată țara pentru a celebra cum se cuvine reușita lui Arsenie din Vața: obținerea statutului ceresc, re
În fiecare an, decembrie este Luna Cadourilor. Copiii îl așteaptă pe Moș Nicolae, apoi pe Moș Crăciun, iar adulții, pe lângă bucuria de a le oferi cadouri celor mici, își fac și între ei daruri, măcar de C
Oare ni se pare nouă sau timpul trece prea repede în aceste vremuri? Se tot spune că suntem în secolul vitezei și cu toate că avem mijloace rapide de mișcare, tot ni se pare că nu reușim să ajungem și să
„Drept aceea, frații mei iubiți, fiți tari, neclintiți, sporind totdeauna în lucrul Domnului, știind că osteneala voastră nu este zadarnică în Domnul” (1 Corinteni 15, 58). În acest articol propunem spre
În ultimii ani, sănătatea a devenit nu doar un obiectiv, ci un adevărat simbol social. Rețelele de socializare abundă în imagini cu farfurii perfect proporționate, smoothie-uri verzi, cure și detoxuri care
La Palatul Suțu, din cadrul Muzeului Municipiului București, va avea loc, în 12 decembrie 2025, vernisajul expoziției „Între realismul socialist și comunismul național”, dedicată investigării
Obiecte din recuzita cetelor de urători, precum și măști tradiționale vor putea fi admirate, până pe 11 ianuarie 2026, în expoziția temporară „Datini și obiceiuri de iarnă” organizată de Muzeul
Veniturile reale per capita ale gospodăriilor din Uniunea Europeană au crescut cu 22% între 2004 şi 2024, însă România a avut cea mai mare creştere dintre toate statele membre, cu un avans de 134%, arată datele
Un proiect de buget controversat, primul elaborat în euro înainte de trecerea oficială la această monedă la 1 ianuarie 2026, a aruncat Bulgaria în haos. Săptămâna trecută, zeci de mii de bulgari au ieșit în
În Australia intră în vigoare miercuri, 10 decembrie, legea care interzice accesul la reţelele de socializare pentru minorii sub 16 ani. În prezent, 96% dintre adolescenţii australieni cu vârsta mai mică de 16 an
Turcia a solicitat Rusiei şi Ucrainei „să lase infrastructurile energetice în afara războiului” și i-a convocat pe ambasadorii celor două țări la Ministerul său de Externe după atacurile ucrainene cu drone
Mai mult de jumătate (51%) din europeni sunt de părere că există un risc „ridicat” sau „foarte ridicat” ca Rusia să intre în război cu ţara lor în următorii ani, indică un sondaj efectuat în nouă
Guvernul lituanian a decis că va accepta jumătate dintre migranţii repartizaţi ţării în cadrul mecanismului de solidaritate al UE pe anul viitor, iar pentru partea rămasă din cotă va plăti o contribuţie
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a săvârşit Sfânta Liturghie la sărbătoarea Sfântului Nicolae în Biserica „Înălţarea Domnului” şi
În urma aducerii de către Voievodul Mihai Viteazul a mâinii drepte a Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, de la Bari, Italia, acest sfânt este cinstit în capitala României cu multă evlavie și bucurie. La Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou, unde sunt moaștele lui, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un numeros sobor de preoți români și greci.
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a votat astăzi, 7 decembrie, în jurul orei 17:30, la secția de votare din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 74 „Ienăchiță Văcărescu” din
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie în Duminica a 27‑a după Rusalii la Catedrala Patriarhală din București, împreună cu un sobor de preoți și
În ziua următoare cinstirii Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, la Parohia „Sfântul Gheorghe”-Nou din București s‑a desfășurat un amplu program liturgic. Sfânta Liturghie a fost
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală în Duminica a 27‑a
În ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Nicolae, sâmbătă, 6 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului,
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a săvârşit Sfânta Liturghie la sărbătoarea Sfântului Nicolae în Biserica „Înălţarea Domnului” şi
Fraților, întăriți-vă în Domnul și întru puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului, pentru că lupta noastră nu este
Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ier. Ambrozie, Episcopul Mediolanului (Dezlegare la peşte)
Sfânta Filofteia fecioara s-a născut în oraşul Târnovo din Bulgaria, şi rămânând orfană, după mutarea la Domnul a mamei sale, înţelepţită fiind de Duhul Sfânt, a început a lucra cu osârdie faptele cele
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, credincioșii parohiei bucureștene „Sfântul Nicolae”-Vlădica au trăit clipe de bucurie duhovnicească cu ocazia hramului
Mănăstirea Popăuți din municipiul Botoșani și-a sărbătorit sâmbătă, 6 decembrie, ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei. Sfânta Liturghie în cinstea principalului
În urma aducerii de către Voievodul Mihai Viteazul a mâinii drepte a Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, de la Bari, Italia, acest sfânt este cinstit în Capitala
Sfântul Petru Damaschin, Învățături duhovnicești, Cuvântul 9, în Filocalia (2001), vol. 5, pp. 208-209„Smerenia este ușa nepătimirii, zice Scărarul. Iar materia acesteia este blândețea, după marele
Fraţilor, ascultaţi pe mai-marii voştri şi vă supuneţi lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seamă, ca să facă aceasta cu bucurie şi nu suspinând, căci aceasta nu v-ar
Sf. Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte)
Sfântul Nicolae s-a născut pe vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian şi pentru viaţa sa curată şi nespusa lui bunătate a fost făcut arhiereu. Vestind cu mult curaj Evanghelia lui Hristos a fost
Sfântul Nicolae - icoană a iubirii milostive și model pentru copii, tineri și adulți
Stimate Domnule Inspector Școlar General,PC Părinți Protoierei,Preacuvioși și Preacucernici Părinți,Doamnelor și Domnilor Profesori,Dragi elevi și părinți,Onorat auditoriu,În aceste
Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a găzduit în această seară cea de-a 15-a ediție a spectacolului cultural-artistic intitulat „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor”, organizat de Sec
Sediul înnoit și înfrumusețat al Arhivelor Naționale ale României, de pe bulevardul Regina Elisabeta nr. 49, sector 1, a fost binecuvântat și inaugurat azi, 5 decembrie. Slujba Aghesmei mici a fost oficiată de
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a organizat joi, 4 decembrie, o sesiune de comunicări științifice dedicată marcării a trei aniversări importante: 1.700 de ani de la
Când s‑a născut în 1952, la Sasca, sub poalele Stânișoarei, Gheorghe Negură era, prin tărâmul în care a deschis ochii, vecin cu Sfinții Paisie, Cleopa și Petroniu, cu marii monahi ai Slatinei, înaintea
Joi, 4 decembrie, în ziua de pomenire a Sfintei Mari Mucenițe Varvara, ocrotitoarea minerilor, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al aceleiași eparhii, au oficiat Sfânta Liturghie în Protopopiatul Onești, în contextul organizării anuale a sinaxei tuturor preoților din acest protopopiat. Evenimentul s‑a desfășurat în biserica Salinei din Târgu Ocna, cu prilejul cinstirii ocrotitoarei acestui sfânt lăcaș, aflat la o adâncime de 240 de metri.
Încă de la naștere, micuțul Matei Gabriel Cozma a fost diagnosticat cu o afecțiune cardiacă gravă, tetralogie Fallot. A fost operat pentru prima dată la vârsta de 9 luni, însă micuțul are din nou nevoie de aj
Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București a găzduit în seara zilei de joi, 4 decembrie, cea de‑a doua conferință din cadrul Simpozionului Serile filocalice „Sfântul Dumitru Stăniloae”, cu
Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău a găzduit marți, 2 decembrie, ultimul eveniment din seria „Chipuri și cuvinte duhovnicești”, organizată de Sectorul cultural și
În Parohia Mâtnicu Mare din Protopopiatul Caransebeș, județul Caraș‑Severin, se desfășoară în această perioadă tradiționalele seri duhovnicești. În ajunul sărbătoririi Sfintei Mare Mucenițe Varvara
Mănăstirea Crăsani, din localitatea Crăsanii de Jos, comuna Balaciu, județul Ialomița, Protopopiatul Slobozia, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, organizează la sediul mănăstirii, în data de 4 ianuarie
În Arhiepiscopia Dunării de Jos, sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul spiritual al municipiului Brăila, a fost prefațată joi, 4 decembrie, de procesiunea „Călători pe cărările sfinților”.
Biserica Ortodoxă Română a împlinit anul acesta 100 de ani de la ridicarea la demnitatea de Patriarhat (4 februarie 1925) și 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (25 aprilie
Premierea concursului „Sfinții, prietenii copiilor" - ediția a XVI‑a, găzduită de Școala „Federico García Lorca"
Joi, 4 decembrie, Școala Gimnazială „Federico García Lorca” din București a găzduit festivitatea de premiere a celei de‑a XVI‑a ediții a concursului „Sfinții, prietenii copiilor”, desfășurat sub
Sfântul Sava (†532) s-a născut în Capadocia, în anul 439, iar părinţii săi se numeau Ioan şi Sofia. Încă de la vârsta de opt ani a ales viaţa călugăriei, intrând în mănăstirea numită „a lui
Fiule Timotei, orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulțumire; căci se sfințește prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Punându-le pe acestea înaintea fr
„Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Voi sunteți cei ce vă faceți pe voi drepți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaște inimile voastre; căci ceea ce la oameni este înalt, urâciune este
