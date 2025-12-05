Lipsa ca belșug
Ziarul Lumina, 6 decembrie 2025 01:00
Sfântul Petru Damaschin, Învățături duhovnicești, Cuvântul 9, în Filocalia (2001), vol. 5, pp. 208-209„Smerenia este ușa nepătimirii, zice Scărarul. Iar materia acesteia este blândețea, după marele
• • •
01:00
00:50
Fraţilor, ascultaţi pe mai-marii voştri şi vă supuneţi lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seamă, ca să facă aceasta cu bucurie şi nu suspinând, căci aceasta nu v-ar
00:20
Sf. Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte) # Ziarul Lumina
Sfântul Nicolae s-a născut pe vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian şi pentru viaţa sa curată şi nespusa lui bunătate a fost făcut arhiereu. Vestind cu mult curaj Evanghelia lui Hristos a fost
19:50
Sfântul Nicolae - icoană a iubirii milostive și model pentru copii, tineri și adulți # Ziarul Lumina
Stimate Domnule Inspector Școlar General,PC Părinți Protoierei,Preacuvioși și Preacucernici Părinți,Doamnelor și Domnilor Profesori,Dragi elevi și părinți,Onorat auditoriu,În aceste
19:40
Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a găzduit în această seară cea de-a 15-a ediție a spectacolului cultural-artistic intitulat „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor”, organizat de Sec
16:50
Sediul înnoit și înfrumusețat al Arhivelor Naționale ale României, de pe bulevardul Regina Elisabeta nr. 49, sector 1, a fost binecuvântat și inaugurat azi, 5 decembrie. Slujba Aghesmei mici a fost oficiată de
15:30
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a organizat joi, 4 decembrie, o sesiune de comunicări științifice dedicată marcării a trei aniversări importante: 1.700 de ani de la
14:50
Când s‑a născut în 1952, la Sasca, sub poalele Stânișoarei, Gheorghe Negură era, prin tărâmul în care a deschis ochii, vecin cu Sfinții Paisie, Cleopa și Petroniu, cu marii monahi ai Slatinei, înaintea
13:40
Joi, 4 decembrie, în ziua de pomenire a Sfintei Mari Mucenițe Varvara, ocrotitoarea minerilor, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al aceleiași eparhii, au oficiat Sfânta Liturghie în Protopopiatul Onești, în contextul organizării anuale a sinaxei tuturor preoților din acest protopopiat. Evenimentul s‑a desfășurat în biserica Salinei din Târgu Ocna, cu prilejul cinstirii ocrotitoarei acestui sfânt lăcaș, aflat la o adâncime de 240 de metri.
13:40
Încă de la naștere, micuțul Matei Gabriel Cozma a fost diagnosticat cu o afecțiune cardiacă gravă, tetralogie Fallot. A fost operat pentru prima dată la vârsta de 9 luni, însă micuțul are din nou nevoie de aj
13:10
Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București a găzduit în seara zilei de joi, 4 decembrie, cea de‑a doua conferință din cadrul Simpozionului Serile filocalice „Sfântul Dumitru Stăniloae”, cu
12:50
Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău a găzduit marți, 2 decembrie, ultimul eveniment din seria „Chipuri și cuvinte duhovnicești”, organizată de Sectorul cultural și
12:50
În Parohia Mâtnicu Mare din Protopopiatul Caransebeș, județul Caraș‑Severin, se desfășoară în această perioadă tradiționalele seri duhovnicești. În ajunul sărbătoririi Sfintei Mare Mucenițe Varvara
12:50
Mănăstirea Crăsani, din localitatea Crăsanii de Jos, comuna Balaciu, județul Ialomița, Protopopiatul Slobozia, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, organizează la sediul mănăstirii, în data de 4 ianuarie
12:40
În Arhiepiscopia Dunării de Jos, sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul spiritual al municipiului Brăila, a fost prefațată joi, 4 decembrie, de procesiunea „Călători pe cărările sfinților”.
12:30
Biserica Ortodoxă Română a împlinit anul acesta 100 de ani de la ridicarea la demnitatea de Patriarhat (4 februarie 1925) și 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (25 aprilie
11:40
Premierea concursului „Sfinții, prietenii copiilor” - ediția a XVI‑a, găzduită de Școala „Federico García Lorca” # Ziarul Lumina
Joi, 4 decembrie, Școala Gimnazială „Federico García Lorca” din București a găzduit festivitatea de premiere a celei de‑a XVI‑a ediții a concursului „Sfinții, prietenii copiilor”, desfășurat sub
22:30
Sfântul Sava (†532) s-a născut în Capadocia, în anul 439, iar părinţii săi se numeau Ioan şi Sofia. Încă de la vârsta de opt ani a ales viaţa călugăriei, intrând în mănăstirea numită „a lui
22:30
Fiule Timotei, orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulțumire; căci se sfințește prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Punându-le pe acestea înaintea fr
22:20
„Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Voi sunteți cei ce vă faceți pe voi drepți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaște inimile voastre; căci ceea ce la oameni este înalt, urâciune este
22:20
Fericitul Augustin, Predici la marile sărbători, Predica 265, 12, în Părinți și Scriitori Bisericești (2014), vol. 13, pp. 383-384„Fraților, luați aminte ce [se cade] să iubiți cel mai mult și în ce
22:10
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a publicat Ghidul solicitantului pentru procesatorii interesați de finanțare prin intervenţia DR-23, sprijinul nerambursabil acordat ajungând până la 10 milioane de
22:10
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunţat finalizarea, la 30 noiembrie, a procesului de autorizare pentru plăţile în avans aferente campaniei 2025 care au totalizat 957,45 milioane de
22:00
Spania, unul dintre principalii exportatori de carne de porc din UE și din lume, a anunțat vinerea trecută primele cazuri de pestă porcină africană de după 1994 la doi mistreţi într-o zonă împădurită de
22:00
Rapiţa a fost, în 2023, cultura cu cea mai mare suprafaţă tratată cu produse de protecţie a plantelor, respectiv 91,2%, urmată de floarea-soarelui, cu 88,9% din suprafaţa tratată, şi cea cultivată cu grâu, cu
21:50
Agricultura contribuie cu 4-5% la Produsul Intern Brut, iar dacă se iau în calcul şi industria alimentară şi sectoarele conexe, ponderea în economie depăşeşte 10%, se arată în „Carta Albă a
21:40
Un copil din trei a consumat alcool, 13% au fumat cel puțin o dată, iar aproape 70% dintre copiii de 10-14 ani joacă zilnic jocuri online. Aceste debuturi timpurii extrem de îngrijorătoare au reieşit dintr-un
21:40
Liceul Tehnologic „Gheorghe Şincai” din Târgu Mureş în colaborare cu SC Azomureş au lansat proiectul „Sprijin pentru viitor - Educaţie şi angajare în industria locală”. În urma parteneriatului, 10
21:40
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a selectat 90 de asociaţii şi fundaţii în vederea derulării Programului „Susținerea educației în limba română în Ucraina”, care prevede acordarea de burse de
21:40
Echipa „Tor” a Clubului „Robotics Oradea” din cadrul Universităţii din Oradea va reprezenta România la „All Japan Robot-Sumo Tournament 2025”, o competiţie cu tradiţie în Japonia, care va avea loc în
21:30
21:30
Ce mare erai odată! Încăpeai toată în palmele părinților mei. Și miroseai a cer reavăn și a pământul pe care-l aducea seara bunicul Gheorghe acasă. Îți stătea atât de bine în crăpăturile din tălpile
21:30
În aceste zile, pe durata celei de-a 32-a ediții a Târgului de carte Gaudeamus, la standul Radio România poate fi vizionată expoziția de artă plastică „Metalibris” care cuprinde 15 cărți - obiecte de
21:20
An de an, Sinaxa monahală a Arhiepiscopiei Bucureștilor reunește în duh comunional reprezentanții chinoviilor monahale, oferind mărturie despre autentica viețuire mănăstirească, despre duhovnicie, organizare
21:10
În fața Catedralei Naţionale stând, mă minunez, intrând în ea, mă închin și dau Slavă lui Dumnezeu, în adierea liniștitoare a cerului coborât pe pământ, vibrând de bucuria negrăită a
21:10
În multitudinea de informații care pot bulversa oamenii de azi, există și vești bune. Una dintre ele este apariția unei cărți foarte utile pentru copiii românilor din diaspora care trăiesc în Austria și
16:50
În jur de 30 de masteranzi din anul I ai secției „Spiritualitate creștină și viață sănătoasă” de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București au vizitat recent Palatul
16:40
La Biserica Boteanu‑Ienii din București a fost cinstită în mod special astăzi, 4 decembrie, Sfânta Mare Muceniță Varvara, ocrotitoarea sfântului lăcaș, prin sfințirea unei noi racle ce adăpostește o
16:10
Cu ocazia împlinirii a opt ani de la trecerea la cele veșnice a Regelui Mihai I al României, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, alături de Alteța Sa Regală Principele Radu și membri ai Familiei
16:00
Stareții, starețele, egumenii și egumenele așezămintelor monahale din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor s-au reunit astăzi, 4 decembrie 2025, la Palatul Patriarhiei, acolo unde au participat la ședința de
14:10
Joi, 4 decembrie 2025, într‑o atmosferă completată de jovialitatea tinerilor elevi seminariști, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei la Seminarul Teologic
12:50
Biserica Parohiei Iancu Vechi-Mătăsari din Protoieria Sectorului 2 al Capitalei a găzduit miercuri, 3 decembrie, începând cu ora 17:30, vernisajul celei de‑a 11‑a ediții a expoziției de pictură, desen și col
12:40
Parohia Zlătari, Protopopiatul Sector 3 Capitală, a oferit joi, 4 decembrie, cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, daruri pentru copiii Şcolii Gimnaziale Speciale
12:10
Miercuri, 3 decembrie 2025, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Măgura Ocnei, județul Bacău. Din
12:10
Marți, 2 decembrie 2025, primul așezământ monahal închinat Sfinților Cuvioși Părinți Paisie și Cleopa și‑a sărbătorit hramul prin Liturghie arhierească. În mijlocul obștii monahale și al comunității
12:00
În după‑amiaza zilei de 1 decembrie, credincioșii Parohiei „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” au trăit un moment de profundă încărcătură spirituală și istorică: sfințirea locului pentru viitoarea
11:40
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent miercuri, 3 decembrie, în mijlocul preoților din protopopiatele Sighișoara și Târnăveni, cu prilejul conferinței preoțești de
11:40
Mii de orădeni și bihoreni s‑au adunat în Piața Emanuil Gojdu, pe platoul din fața Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” din Oradea, pentru a participa la manifestările dedicate împlinirii a 107 ani de
11:30
Tinerele familii care s‑au cununat religios, pe parcursul anului 2025, în bisericile din municipiul Cluj‑Napoca au primit marți seară, 2 decembrie, binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei,
11:30
Manifestările culturale şi duhovniceşti din cadrul Zilelor Șaguniene 2025 au continuat miercuri, 3 decembrie, în mediul online, unde s‑au desfăşurat Colocviul doctoranzilor în Teologie și lansarea ultimului vo
