Părintele Arsenie Muscalu a conferențiat la Buzău
Ziarul Lumina, 5 decembrie 2025 12:50
Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău a găzduit marți, 2 decembrie, ultimul eveniment din seria „Chipuri și cuvinte duhovnicești”, organizată de Sectorul cultural și
În Parohia Mâtnicu Mare din Protopopiatul Caransebeș, județul Caraș‑Severin, se desfășoară în această perioadă tradiționalele seri duhovnicești. În ajunul sărbătoririi Sfintei Mare Mucenițe Varvara
Mănăstirea Crăsani, din localitatea Crăsanii de Jos, comuna Balaciu, județul Ialomița, Protopopiatul Slobozia, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, organizează la sediul mănăstirii, în data de 4 ianuarie
În Arhiepiscopia Dunării de Jos, sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul spiritual al municipiului Brăila, a fost prefațată joi, 4 decembrie, de procesiunea „Călători pe cărările sfinților”.
Biserica Ortodoxă Română a împlinit anul acesta 100 de ani de la ridicarea la demnitatea de Patriarhat (4 februarie 1925) și 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (25 aprilie
Premierea concursului „Sfinții, prietenii copiilor” - ediția a XVI‑a, găzduită de Școala „Federico García Lorca” # Ziarul Lumina
Joi, 4 decembrie, Școala Gimnazială „Federico García Lorca” din București a găzduit festivitatea de premiere a celei de‑a XVI‑a ediții a concursului „Sfinții, prietenii copiilor”, desfășurat sub
Sfântul Sava (†532) s-a născut în Capadocia, în anul 439, iar părinţii săi se numeau Ioan şi Sofia. Încă de la vârsta de opt ani a ales viaţa călugăriei, intrând în mănăstirea numită „a lui
Fiule Timotei, orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulțumire; căci se sfințește prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Punându-le pe acestea înaintea fr
„Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Voi sunteți cei ce vă faceți pe voi drepți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaște inimile voastre; căci ceea ce la oameni este înalt, urâciune este
Fericitul Augustin, Predici la marile sărbători, Predica 265, 12, în Părinți și Scriitori Bisericești (2014), vol. 13, pp. 383-384„Fraților, luați aminte ce [se cade] să iubiți cel mai mult și în ce
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a publicat Ghidul solicitantului pentru procesatorii interesați de finanțare prin intervenţia DR-23, sprijinul nerambursabil acordat ajungând până la 10 milioane de
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunţat finalizarea, la 30 noiembrie, a procesului de autorizare pentru plăţile în avans aferente campaniei 2025 care au totalizat 957,45 milioane de
Spania, unul dintre principalii exportatori de carne de porc din UE și din lume, a anunțat vinerea trecută primele cazuri de pestă porcină africană de după 1994 la doi mistreţi într-o zonă împădurită de
Rapiţa a fost, în 2023, cultura cu cea mai mare suprafaţă tratată cu produse de protecţie a plantelor, respectiv 91,2%, urmată de floarea-soarelui, cu 88,9% din suprafaţa tratată, şi cea cultivată cu grâu, cu
Agricultura contribuie cu 4-5% la Produsul Intern Brut, iar dacă se iau în calcul şi industria alimentară şi sectoarele conexe, ponderea în economie depăşeşte 10%, se arată în „Carta Albă a
Un copil din trei a consumat alcool, 13% au fumat cel puțin o dată, iar aproape 70% dintre copiii de 10-14 ani joacă zilnic jocuri online. Aceste debuturi timpurii extrem de îngrijorătoare au reieşit dintr-un
Liceul Tehnologic „Gheorghe Şincai” din Târgu Mureş în colaborare cu SC Azomureş au lansat proiectul „Sprijin pentru viitor - Educaţie şi angajare în industria locală”. În urma parteneriatului, 10
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a selectat 90 de asociaţii şi fundaţii în vederea derulării Programului „Susținerea educației în limba română în Ucraina”, care prevede acordarea de burse de
Echipa „Tor” a Clubului „Robotics Oradea” din cadrul Universităţii din Oradea va reprezenta România la „All Japan Robot-Sumo Tournament 2025”, o competiţie cu tradiţie în Japonia, care va avea loc în
Ce mare erai odată! Încăpeai toată în palmele părinților mei. Și miroseai a cer reavăn și a pământul pe care-l aducea seara bunicul Gheorghe acasă. Îți stătea atât de bine în crăpăturile din tălpile
În aceste zile, pe durata celei de-a 32-a ediții a Târgului de carte Gaudeamus, la standul Radio România poate fi vizionată expoziția de artă plastică „Metalibris” care cuprinde 15 cărți - obiecte de
An de an, Sinaxa monahală a Arhiepiscopiei Bucureștilor reunește în duh comunional reprezentanții chinoviilor monahale, oferind mărturie despre autentica viețuire mănăstirească, despre duhovnicie, organizare
În fața Catedralei Naţionale stând, mă minunez, intrând în ea, mă închin și dau Slavă lui Dumnezeu, în adierea liniștitoare a cerului coborât pe pământ, vibrând de bucuria negrăită a
În multitudinea de informații care pot bulversa oamenii de azi, există și vești bune. Una dintre ele este apariția unei cărți foarte utile pentru copiii românilor din diaspora care trăiesc în Austria și
În jur de 30 de masteranzi din anul I ai secției „Spiritualitate creștină și viață sănătoasă” de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București au vizitat recent Palatul
La Biserica Boteanu‑Ienii din București a fost cinstită în mod special astăzi, 4 decembrie, Sfânta Mare Muceniță Varvara, ocrotitoarea sfântului lăcaș, prin sfințirea unei noi racle ce adăpostește o
Cu ocazia împlinirii a opt ani de la trecerea la cele veșnice a Regelui Mihai I al României, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, alături de Alteța Sa Regală Principele Radu și membri ai Familiei
Stareții, starețele, egumenii și egumenele așezămintelor monahale din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor s-au reunit astăzi, 4 decembrie 2025, la Palatul Patriarhiei, acolo unde au participat la ședința de
Joi, 4 decembrie 2025, într‑o atmosferă completată de jovialitatea tinerilor elevi seminariști, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei la Seminarul Teologic
Biserica Parohiei Iancu Vechi-Mătăsari din Protoieria Sectorului 2 al Capitalei a găzduit miercuri, 3 decembrie, începând cu ora 17:30, vernisajul celei de‑a 11‑a ediții a expoziției de pictură, desen și col
Parohia Zlătari, Protopopiatul Sector 3 Capitală, a oferit joi, 4 decembrie, cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, daruri pentru copiii Şcolii Gimnaziale Speciale
Miercuri, 3 decembrie 2025, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Măgura Ocnei, județul Bacău. Din
Marți, 2 decembrie 2025, primul așezământ monahal închinat Sfinților Cuvioși Părinți Paisie și Cleopa și‑a sărbătorit hramul prin Liturghie arhierească. În mijlocul obștii monahale și al comunității
În după‑amiaza zilei de 1 decembrie, credincioșii Parohiei „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” au trăit un moment de profundă încărcătură spirituală și istorică: sfințirea locului pentru viitoarea
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent miercuri, 3 decembrie, în mijlocul preoților din protopopiatele Sighișoara și Târnăveni, cu prilejul conferinței preoțești de
Mii de orădeni și bihoreni s‑au adunat în Piața Emanuil Gojdu, pe platoul din fața Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” din Oradea, pentru a participa la manifestările dedicate împlinirii a 107 ani de
Tinerele familii care s‑au cununat religios, pe parcursul anului 2025, în bisericile din municipiul Cluj‑Napoca au primit marți seară, 2 decembrie, binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei,
Manifestările culturale şi duhovniceşti din cadrul Zilelor Șaguniene 2025 au continuat miercuri, 3 decembrie, în mediul online, unde s‑au desfăşurat Colocviul doctoranzilor în Teologie și lansarea ultimului vo
Fiule Timotei, vrednic de crezare este cuvântul: de poftește cineva episcopie, bun lucru dorește. Se cuvine, dar, ca episcopul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înțelept,
„Zis-a Domnul pilda aceasta: Era un om bogat care avea un iconom, iar acesta a fost pârât lui că-i risipește avuțiile. Și, chemându-l, i-a zis: Ce este aceasta ce aud despre tine? Dă-mi socoteală de
Sfânta Mare Muceniţă Varvara, din cetatea Heliopolis, a trăit în vremea împăratului Maximian (286-305). Tatăl său, Dioscor, o ţinea închisă într-un turn din pricina frumuseţii ei trupeşti. Varvara credea
Consiliul Economic şi Social (CES) a prezentat marți studiul „Echilibrul muncă - viaţă personală”, care arată că România se confruntă cu o combinaţie de ore de muncă prelungite, venituri reale scăzute
Primăria Scorţoasa din judeţul Buzău a solicitat Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie (INRMFB) un raport detaliat privind eventualele caracteristici terapeutice ale
În contextul crizei de la Paltinu, la nivelul Ministerului Sănătății s-a decis blocarea până lunea viitoare a câte 10 paturi în cinci spitale din Bucureşti pentru cazurile urgente care ar putea apărea din
Energia pe care o producea centrala de la Brazi, oprită marți din cauza debitului scăzut al apei tehnologice şi a restricţiilor în contextul situației de la Paltinu, va fi compensată din alte surse, urmând să
Un tablou de bord privind accesarea fondurilor de Coeziune este disponibil pe pagina Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, unde se află și un instrument similar referitor la PNRR. „Pe pagina
La Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din Capitală se va desfășura, în 13-14 decembrie 2025, Festivalul „Florile Dalbe”, manifestare anuală dedicată prezentării repertoriului ceremonial și a
Comisia Europeană a prezentat, recent, Agenda Consumatorului 2030, un plan strategic pe cinci ani care are între obiective claritatea legislativă pentru o creştere durabilă a protecţiei consumatorilor în Uniunea
Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, prin Institutul de Istorie „George Bariţiu”, va organiza, în perioada 4-15 decembrie, șapte ateliere de dialog intergeneraţional dedicate evenimentelor din decembrie
