VIDEO. Ce se va întâmpla cu pensiile din MAI, Apărare și servicii. Nicușor Dan, declarații de ultimă oră: „Există acord politic”

12:00

Moscova susține că Ucraina, sprijinită de Marea Britanie, ar fi complotat și ar fi încercat deturnarea unui avion rusesc MiG-31 înarmat cu o rachetă hipersonică Kinjal. Avionul deturnat urma să fie direcționat către baza NATO din Constanța, România. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat că a dejucat un complot al spionilor ucraineni […] The post FSB susține că ar fi dejucat un complot de deturnare a unui MiG-31, cu o rachetă Kinjal la bord. Ar fi urmat să fie direcționat către baza NATO din România first appeared on Ziarul National.