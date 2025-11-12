[P] Daniel Băluță, candidatul la Primăria Capitalei, spune pe cine vede în fruntea Sectorului 4, în cazul în care va fi ales primar general
12 noiembrie 2025
Articol susținut de PSD Candidatul la Primăria Capitalei pentru alegerile din 7 decembrie, Daniel Băluță, afirmă că nu intenționează să își desemneze un succesor la Primăria Sectorului 4, însă și-a exprimat sprijinul clar pentru viceprimarul
FOTO | O poartă s-a deschis prin distrugere în gardul de pe Calea Dorobanți. Șoferii se strecoară, circulă pe trotuar ca pe șosea și, în final, parchează
În Dorobanți șoferii au trecut la un alt nivel pentru a putea parca pe trotuar. Se pare că, pe Calea Dorobanți 111-117 stâlpișorii au fost distruși sau au dispărut în mod total miraculos. Unde au
Apelul arhitecților din București către candidații la funcția de primar general. 6 cerințe și o mare problemă: "Orașul se confruntă cu o criză arhitecturală și urbană sistemică"
Filiala București a Ordinul Arhitecților din România (OAR București), în care sunt înscriși peste 40% dintre arhitecții din țară, face un apel către către candidații la funcția de primar general al Capitalei. Premisa de la
VIDEO | Întoarcerea la viață a unei clădiri istorice din Lipscani, de pe strada Bărăției. Clădirea restaurată are nevoie de o nouă destinație
Primăria Capitalei anunță că a fost restaurată o clădire istorică din Lipscani, de pe strada Bărăției, din Sectorul 3. Construcția datează din anul 1824, iar experții au clasat-o cu risc seismic ridicat. Clădirea datează din
[P] Daniel Băluță, candidatul la Primăria Capitalei, spune pe cine vede în fruntea Sectorului 4, în cazul în care va fi ales primar general
Vânătoare de locuri de parcare de reședință în Berceni. „Oricât dă doamna, dau mai mult!" Licitații și ceva vorbe neprietenoase pentru primarul Băluță
E complicată tare situația celor care locuiesc în Sectorul 4 și nu au un loc de parcare de reședință, astfel că oamenii au pornit o vânătoare, în adevăratul sens al cuvântului. Sătui să plătească Taxa
Zile libere, de doliu, pentru Angajații de la Adăpostul Speranța cărora le moare cățelul de acasă. Fundația vrea „să inspire și alți angajatori"
Fundația Adăpostul Speranța le va acorda angajaților săi câte două zile libere pentru doliu, în cazul nefericit al decesului câinilor care fac parte din familiile lor. Această măsură este menită să-i inspire și pe alți
ESENȚIAL | Metrorex amână iar licitația pentru metrourile ce vor circula pe M6 – Magistrala Gara de Nord – Aeroport Otopeni
Metrorex dă un nou termen pentru lansarea licitației prin care va achiziționa metrouri pentru Magistrala 6 Gara de Nord-Otopeni. Având în vedere întârzierea lansării licitației de către compania de transport, metroul spre Aeroportul Henri Coandă
Zile libere, de doliu, pentru Angajații de Adăpostul Speranța cărora le moare cățelul de acasă. Fundația vrea „să inspire și alți angajatori"
FOTO | Cum va arăta Piațeta Matache, acum un mare șantier. Primăria S1: Va fi un spațiu destinat comunității, cu alei, mobilier urban și spații verzi
Primăria Sectorului 1 reabilitează Piațeta Matche, iar acum a dat și randări de cum ar putea arăta zona la finalul lucrărilor. În prezent, acolo este un șantier mare. Lucrările de aici continuă Administrația locală transmite
Al optulea tren Alstom Coradia, de abia ajuns la București, e în verificări. Pe ce rute ar urma să circule și ce se întâmplă cu celelalte 7 rame
Al optulea tren Alstom Coradia a ajuns în București. Marți, 11 noiembrie, o echipă de proiect, formată din reprezentanți ai ARF, s-a deplasat marți la Depoul Alstom, din incinta Atelierele CFR Grivița, pentru a efectua recepția
Metrorex deschide porțile Dispeceratului Central, cu ocazia aniversării de 46 de ani. „Secretele circulației subterane" pot fi descoperite de bucureșteni, duminică
Metrorex deschide porțile Dispeceratului Central pentru pasionații de metrou, duminică, 16 noiembrie 2025. Cu ocazia aniversării celor 46 de ani de la inaugurare, bucureștenii sunt invitați să descopere secretele circulației subterane. Metrorex împlinește 46 de
Protest oficial anti-Negoiță, organizat în weekend de bucureșteni din S3 care îl acuză de abuzuri. Oamenii se vor aduna în Parcul IOR și vor porni în marș spre Primăria Sectorului 3
În acest weekend, va avea loc un protest față de primarul Robert Negoiță, în Parcul IOR. Bucureștenii sunt nemulțumiți de felul cum primăria pe care o conduce administrează Sectorul 3, având o listă lungă de
TERMO-ALERT | Peste 1.300 de blocuri din București au probleme cu apa caldă și căldura. Sunt avarii în tot orașul, anunță CMTEB
Bucureștenii din peste 1.300 de blocuri au probleme cu apa caldă și căldura, miercuri, 12 noiembrie. Compania Municipală Termoenergetica anunță lista avariilor și data estimată pentru punerea în funcțiune a rețelei de termoficare. Sunt avarii
Compozitorul Horia Moculescu a murit. În vârstă de 88 de, usese internat, acum câteva zile, în stare gravă, la Spitalul Matei Balș din București. Știre în curs de actualizare
VIDEO | Candidatul Ciucu promite că ne va scăpa de proba „Săritura peste Băltoaca de la Ploaie", lucru pe care l-ar fi realizat deja în S6. „Dar în Piața Moghioroș poți să înoți!"
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a postat pe Facebook un video în care critică bălțile din centrul Bucureștiului, explicând cât de simplă e soluția: înclinarea trotuarului spre canalizare. Ciprian Ciucu vine cu o rezolvare pentru
ALERTĂ | Trafic oprit pe A0 – Autostrada Bucureștiului, din cauza unui accident cu TIR vs auto, în zona Cornetu. Când se estimează reluarea circulației
Un accident a avut loc în urmă cu scurt timp pe Autostrada Bucureștiului A0, în apropierea localității Cornetu din județul Ilfov, iar șoferii trebuie să știe că traficul este oprit spre Bragadiru. O persoană a
Restricții de circulație pe mari bulevarde din București, din cauza șantierelor M6, Planșeul Unirii, dar și a celor de la liniile de tramvai. Unde e trafic închis ori deviat
Brigada Rutieră anunță șoferii din București că sunt mai multe restricții de circulație în oraș. Măsurile sunt aplicate pentru buna desfășurare a unor șantiere deschise, acestea sunt pentru Magistrala de metrou M6 sau intervenții la
Probleme cu 24Pay, aplicația prin care se pot cumpăra bilete pentru transportul în comun. A picat în mai multe orașe, doar în București funcționează normal
Sunt probleme cu aplicația 24Pay, cea cu care bucureștenii și o mulțime de români își pot cumpăra bilete și abonamente pentru transportul în comun de pe telefon. Mai exact, aplicația este disponibilă în 22 de
Protest în Piața Victoriei, acum. Sindicaliștii sunt din nou în stradă și se opun politicilor de austeritate
Sute de angajați ies în stradă, în centrul Capitalei, astăzi, la ora 10:00. Blocul Național Sindical organizează un protest prin care acuză Guvernul că transformă măsurile de austeritate și scăderea puterii de cumpărare într-o politică
Cursă tot mai strânsă pentru Primăria Capitalei. Băluță conduce într-un nou sondaj, iar Ciucu și Drulă îl urmează. Bucureștenii îl văd pe candidatul PSD câștigător
Un nou sondaj privind alegerile de la Primăria Capitalei îl clasează pe Daniel Băluță pe primul loc în preferințele bucureștenilor, cu un procent de 24%. În urma lui, vin Ciprian Ciucu (21% din voturi) și
VIDEO | Vești bune pentru bucureșteni de pe Autostrada A7. Șoferii vor conduce neîntrerupt până la Focșani la finalul lui noiembrie
Autoritățile vor deschide circulația pe un nou tronson din Autostrada Moldovei A7 la finalul lunii noiembrie. Bucureștenii vor circula în linie dreaptă pe drum de viteză până la Focșani. Mai precis, segmentul de drum care
Cătălin Drulă își depune astăzi candidatura la Primăria Capitalei din partea USR. Începe oficial perioada de înscriere a dosarelor
Depunerea candidaturilor pentru alegerile de pe 7 decembrie la Primăria Capitalei începe oficial astăzi. La ora 13:00, Cătălin Drulă își va depune dosarul. Cătălin Drulă își depune candidatura la PMB la ora 13 Cătălin Drulă,
CTP, mesaj pentru Oana Gheorghiu, după declarațiile despre pensiile magistraților: „Este exact ce fac cerșetoarele la intersecții, când vin cu un copil în brațe"
Cristian Tudor Popescu (CTP) are un mesaj acid pentru Oana Gheorgiu, după ce vicepremierul a spus că pensiile magistraților provin și din banii pentru copiii care se culcă flămânzi și din banii pentru spitale. Jurnalistul
ALERTĂ | Pană majoră de curent în zone din Dorobanți, Floreasca, Aviatorilor și Primăverii. Compania Rețele Electrice anunță că a identificat problemele
În această dimineață, s-a produs o pană majoră de curent în cartierele Dorobanți, Floreasca, Aviatorilor și Primăverii. Un bucureștean a semnalat această problemă, iar avaria se confirmă și pe site-ul
Lumina fără Sfârșit și aruncătoarele de flăcări de peste 300.000 € pentru Revelionul domnului Negoiță, mutat în Piața Alba Iulia din Hala Laminor # B365.ro
Bună dimineața, dragi cititori, sper că sunteți bine, cu salariul luat, cu liniște în suflet, și sper că ați văzut că Primăria Sectorului 3 va organiza anul acesta Târgul de Crăciun, cu tot cu petrecerea […] Articolul Lumina fără Sfârșit și aruncătoarele de flăcări de peste 300.000 € pentru Revelionul domnului Negoiță, mutat în Piața Alba Iulia din Hala Laminor apare prima dată în B365.
Încă un pas pentru extinderea tramvaiului 41 pe Prelungirea Ghencea. PMB cere Guvernului terenul necesar pentru construcția liniei, care va dura 2 ani # B365.ro
Primăria Municipiului București și CGMB mai fac un pas pentru extinderea liniei de tramvai 41 pe Prelungirea Ghencea. Azi, consilierii au votat un proiect de hotărâre prin care Guvernului i se cere terenul necesar pentru […] Articolul Încă un pas pentru extinderea tramvaiului 41 pe Prelungirea Ghencea. PMB cere Guvernului terenul necesar pentru construcția liniei, care va dura 2 ani apare prima dată în B365.
Un copac a căzut pe Șoseaua Colentina, traficul e dat peste cap. STB: Troleibuzele liniei 66 sunt deviate la Baicului # B365.ro
Un copac a căzut, în această seară, pe Șoseaua Colentina, iar traficul este dat peste cap. Linia 66 este blocată în stația Ziduri Moși. Copac căzut pe Șoseaua Colentina Societatea de Transport București informează, la […] Articolul Un copac a căzut pe Șoseaua Colentina, traficul e dat peste cap. STB: Troleibuzele liniei 66 sunt deviate la Baicului apare prima dată în B365.
Circulația trenurilor între Gara de Nord și Aeroport Otopeni, modificată temporar, între 19-20 noiembrie. CFR: Se verifică șinele în stația București Nord # B365.ro
De miercuri, 19 noiembrie, până pe 20 noiembrie, circulația trenurilor între Gara de Nord și Aeroportul Henri Coandă va fi modificată temporar. Această măsură este luată pentru efectuarea unor lucrări de verificare a infrastructurii în […] Articolul Circulația trenurilor între Gara de Nord și Aeroport Otopeni, modificată temporar, între 19-20 noiembrie. CFR: Se verifică șinele în stația București Nord apare prima dată în B365.
Scenarii extreme pentru Târgul „Lumina fără Sfârșit” a lui Negoiță, din Piața Alba Iulia. A: Se desființează parcarea din rond. B: Se parchează printre reni # B365.ro
Târgul de Crăciun, care include și petrecerea de Revelion, pe care Primăria Sectorului 3 condusă de Robert Negoiță vrea să dea aproape 500.000 de euro, ridică câteva semne de întrebare în privința organizării. Ce se […] Articolul Scenarii extreme pentru Târgul „Lumina fără Sfârșit” a lui Negoiță, din Piața Alba Iulia. A: Se desființează parcarea din rond. B: Se parchează printre reni apare prima dată în B365.
Un nou târg de adopții ASPA va avea loc la Animax Vulcan, în acest weekend. 15 prieteni pufoși visează la un loc pe care să îl numească acasă # B365.ro
Weekendul acesta soarta a 15 cățeluși de la ASPA poate fi schimbată. Sâmbătă, 15 noiembrie, va avea loc încă un târg de adopții. Acesta se va ține la Animax Vulcan în interval 10:00–16:00. Un nou […] Articolul Un nou târg de adopții ASPA va avea loc la Animax Vulcan, în acest weekend. 15 prieteni pufoși visează la un loc pe care să îl numească acasă apare prima dată în B365.
Primăria Capitalei împrumută, prin Trezorerie, 100 de milioane de lei. Banii sunt necesari pentru plata unor facturi restante la termoficare # B365.ro
Primăria Capitalei va împrumuta 100 de milioane de lei, prin Trezorerie, pentru facturile restante la termoficare. Anunțul a fost făcut de Stelian Bujduveanu în cadrul ședinței CGMB. Împrumut de 100 de de lei pentru a […] Articolul Primăria Capitalei împrumută, prin Trezorerie, 100 de milioane de lei. Banii sunt necesari pentru plata unor facturi restante la termoficare apare prima dată în B365.
Stație nouă pe Bulevardul Magheru din București. Autobuzele liniilor 381, N113, N117 și N119 vor opri acolo de miercuri, 12 noiembrie # B365.ro
Societatea de Transport București a anunțat bucureștenii care folosesc transportul în comun că autobuzele liniilor 381, N113, N117 și N119 vor opri și în noua stație George Enescu începând de miercuri 12 noiembrie. Aceasta este […] Articolul Stație nouă pe Bulevardul Magheru din București. Autobuzele liniilor 381, N113, N117 și N119 vor opri acolo de miercuri, 12 noiembrie apare prima dată în B365.
VIDEO | 853 de noi locuri de parcare în S1, până la sfârșitul lunii, promite PS1. Lista străzilor pe care vor fi amenajate # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a informat bucureștenii că vor fi amenajate noi locuri de parcare până la sfârșitul lunii noiembrie. Sunt vizate străzile Plutașilor, Prometeu, Golovița, Bauxitei, Mihai Viteazul, Petru și Pavel și Ștefan Magheri. Șoferi […] Articolul VIDEO | 853 de noi locuri de parcare în S1, până la sfârșitul lunii, promite PS1. Lista străzilor pe care vor fi amenajate apare prima dată în B365.
Număr tot mai mare de produse Knorr și Delikat retrase din supermarketuri din București și țară. Ce a mai intrat pe lista de contaminări cu particule de metal și cauciuc # B365.ro
După ce Auchan a rechemat de la clienți Delikat Borș Legume și Knorr Cup a Soup Pui cu Tăiței, și Selgros retrage de pe rafturi aceleași produs, dar și un alt produs: Knorr Pungă Magică […] Articolul Număr tot mai mare de produse Knorr și Delikat retrase din supermarketuri din București și țară. Ce a mai intrat pe lista de contaminări cu particule de metal și cauciuc apare prima dată în B365.
Toto Dumitrescu, fiul fotbalistului, nu mai este arestat la domiciliu. Ce spun rezultatele expertizei medico-legale în cazul tânărului care a fost implicat în accidentul din Primăverii # B365.ro
Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, nu mai este arestat la domiciliu. Au ieșit rezultatele expertizei medico-legale, astfel că magistrații Judecătoriei 1 au decis să nu mai prelungească arestul la domiciliu. Cu toate acestea, tânărul […] Articolul Toto Dumitrescu, fiul fotbalistului, nu mai este arestat la domiciliu. Ce spun rezultatele expertizei medico-legale în cazul tânărului care a fost implicat în accidentul din Primăverii apare prima dată în B365.
FOTO | Cum m-am întâlnit cu Ciprian Ciucu la metrou, în chip de „fluturaș”. Zâmbea de pe o foaie lucitoare, care conține și dicționarul său pentru „Bucureștiul pus la punct” # B365.ro
Lupta pentru „tronul” Primăriei Capitalei e strânsă. Avem în jur de 12 candidați, iar până acum trei tot se rostogolesc în topul preferaților. Îi avem chiar pe cei trei care au susținerea partidelor PSD, PNL […] Articolul FOTO | Cum m-am întâlnit cu Ciprian Ciucu la metrou, în chip de „fluturaș”. Zâmbea de pe o foaie lucitoare, care conține și dicționarul său pentru „Bucureștiul pus la punct” apare prima dată în B365.
VIDEO | Daniel Băluță, în turneu electoral cu mașinuța de curățat gheața de pe Berceni Arena. Promite că, dacă va fi primar general, astfel de investiții vor umple Bucureștiul # B365.ro
Candidații la Primăria Capitalei încearcă pe cât posibil să iasă în evidență pe rețelele de socializare: cu discursuri convingătoare de „eu sunt cel care va salva Bucureștiul”, cu atacuri la contracandidați sau cocoțându-se pe diferite […] Articolul VIDEO | Daniel Băluță, în turneu electoral cu mașinuța de curățat gheața de pe Berceni Arena. Promite că, dacă va fi primar general, astfel de investiții vor umple Bucureștiul apare prima dată în B365.
VIDEO | Dl. Negoiță, lecție despre digitalizare la PS3 și un pic de paradox. „Pe partea de corespondență, descurajăm maxim e-mailul, e neperformant” # B365.ro
Robert Negoiță a ieșit din biroul său din Primăria Sectorului 3, a mers în zona în care stau cetățenii și a ținut o scurtă lecție despre digitalizare. Edilul îi anunță pe bucureșteni că vor avea […] Articolul VIDEO | Dl. Negoiță, lecție despre digitalizare la PS3 și un pic de paradox. „Pe partea de corespondență, descurajăm maxim e-mailul, e neperformant” apare prima dată în B365.
Îngrozitoare violență în stradă, în București. Un tânăr a înjunghiat un bunic de 33 de ori, aparent fără niciun motiv. După atac, agresorul s-a dus acasă # B365.ro
Un tânăr de 20 de ani a înjughiat un bărbat de 68 de ani. Agresorul l-a urmărit pe stradă, apoi l-a atacat. Polițiștii l-au reținut pe băiat, victima este la spital. După ce l-a atacat, […] Articolul Îngrozitoare violență în stradă, în București. Un tânăr a înjunghiat un bunic de 33 de ori, aparent fără niciun motiv. După atac, agresorul s-a dus acasă apare prima dată în B365.
Protest anti-femicid, în această seară, în Piața Victoriei. Parlamentarilor li se cere să adopte de urgență legea de prevenire a violenței asupra femeilor # B365.ro
„Niciuna înfrântă. Niciuna uitată. Niciuna mai puțin”. Acesta este mesajul protestului care va avea loc astăzi în Piața Victoriei, după ce un bărbat a ucis o femeie care îți ținea în brațe copilul, ignorând ordinele […] Articolul Protest anti-femicid, în această seară, în Piața Victoriei. Parlamentarilor li se cere să adopte de urgență legea de prevenire a violenței asupra femeilor apare prima dată în B365.
FOTO | Olimpiada trotuarelor mici din București, acum unul miniscul, plin de pavele și sfârșit brusc. „Probabil se va monta, în continuare, o scară rulantă” # B365.ro
În Sectorul 3 al Capitalei, un trotuar a uimit bucureștenii. Nu este vorba că este prea îngust sau prea lat, sau că pavelele sunt puse anapoda sau nu. Este vorba pur și simplu despre modul […] Articolul FOTO | Olimpiada trotuarelor mici din București, acum unul miniscul, plin de pavele și sfârșit brusc. „Probabil se va monta, în continuare, o scară rulantă” apare prima dată în B365.
VIDEO | Stadiul lucrărilor la Magistrala M6 – Metroul de la Gara de Nord la Otopeni. Metrorex anunță progrese semnificative pe ambele secțiuni # B365.ro
Metrorex a publicat jurnalul de șantier despre lucrările de la viitoarea Magistrală de metrou M6. Compania de transport anunță că s-au făcut progrese semnificative pe ambele secțiuni ale rutei. Ruta va conecta aeroporturile din București […] Articolul VIDEO | Stadiul lucrărilor la Magistrala M6 – Metroul de la Gara de Nord la Otopeni. Metrorex anunță progrese semnificative pe ambele secțiuni apare prima dată în B365.
Xiaomi își deschide, la București, în ParkLake, primul său magazin din România. Inaugurarea va fi pe 22 noiembrie # B365.ro
Xiaomi își inaugurează primul magazin din România, în centrul comercial ParkLake din București. Magazinul va aduce publicului cele mai recente smatphon-uri, accesorii și device-uri inteligente din portofoliul Xiaomi. Primul magazin Xiaomi se deschide în ParkLake […] Articolul Xiaomi își deschide, la București, în ParkLake, primul său magazin din România. Inaugurarea va fi pe 22 noiembrie apare prima dată în B365.
VIDEO | Carmen Uscatu, co-fondatoarea „Dăruiește Viață”: Oana Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a ONG-ului, sponsorii ne pun întrebări, unii donatori pleacă, alții rămân # B365.ro
Au fost extraordinar de multe și aprinse discuții, după ce Oana Gheorghiu, co-fondator al Asociației „Dăruiește Viață” (alături de Carmen Uscatu), a fost numită vicepremier. Pe de-o parte, au fost cei mai aprigi susținătorii Oanei […] Articolul VIDEO | Carmen Uscatu, co-fondatoarea „Dăruiește Viață”: Oana Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a ONG-ului, sponsorii ne pun întrebări, unii donatori pleacă, alții rămân apare prima dată în B365.
Candidaturile la funcția de primar general al Capitalei se depun de mâine. Unii încă mai strâng semnături, să intre în cursa din 7 decembrie # B365.ro
Perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile parțiale de la PMB începe mâine. Bucureștenii vor alege pe 7 decembrie un nou Primar General al Capitalei. Campania electorală va începe pe 22 noiembrie Mâine va începe […] Articolul Candidaturile la funcția de primar general al Capitalei se depun de mâine. Unii încă mai strâng semnături, să intre în cursa din 7 decembrie apare prima dată în B365.
Scrisoarea unor bucureșteni din Ferentari către STB și PMB. „Semnalăm problemele majore privind funcționarea liniilor de autobuz 117 și 227” # B365.ro
Mai mulți bucureșteni care locuiesc în zona Confort Urban din Sectorul 5 trag un semnal de alarmă în ceea ce privește problemele pe care le au liniile de autobuz 117 și 227 și au decis […] Articolul Scrisoarea unor bucureșteni din Ferentari către STB și PMB. „Semnalăm problemele majore privind funcționarea liniilor de autobuz 117 și 227” apare prima dată în B365.
Câți constructori vor să repare cele mai șubrede pasaje ale Bucureștiului: Bucur Obor, Lujerului și Pod Băneasa. PMB anunță că au fost deschise ofertele # B365.ro
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei anunță că Administrația Străzilor București (ASB) a deschis ofertele pentru consolidarea a 3 pasaje cu risc seismic grad V. Este vorba despre Pasaj Lujerului, Pasaj Bucur Obor și Pod […] Articolul Câți constructori vor să repare cele mai șubrede pasaje ale Bucureștiului: Bucur Obor, Lujerului și Pod Băneasa. PMB anunță că au fost deschise ofertele apare prima dată în B365.
Liberalul Mihai Barbu a demisionat de la conducerea Autorității pentru Reforma Feroviară. E anchetat în scandalul „Întâlnirea cu Bolojan de 1,5 milioane de euro” # B365.ro
Mihai Barbu, președinte al Autorității pentru Reforma Feroviară, își dă demisia după ce a fost pus sub control judiciar de DNA. Instituția pe care o conducea se ocupă de proiecte de cupărare de material rulat […] Articolul Liberalul Mihai Barbu a demisionat de la conducerea Autorității pentru Reforma Feroviară. E anchetat în scandalul „Întâlnirea cu Bolojan de 1,5 milioane de euro” apare prima dată în B365.
Semi-miracolul post-coșmar de pe Bd. Regele Mihai, cum mergi de la Arcul de Triumf spre Casa Presei. Bucureștean: Nu înțelegeam de ce nu îmi mai sare inima din piept la semafor # B365.ro
Suma de lucruri neplăcute pe care le presupune mersul cu mașina aproape pe oriunde nordul Bucureștiului, ticsit de restricții pentru Șantierul M6, este, dincolo de balamucul de la, de exemplu, Piața Charles de Gaulle, Arcul […] Articolul Semi-miracolul post-coșmar de pe Bd. Regele Mihai, cum mergi de la Arcul de Triumf spre Casa Presei. Bucureștean: Nu înțelegeam de ce nu îmi mai sare inima din piept la semafor apare prima dată în B365.
VIDEO | O veste bună pentru mai mulți bucureșteni afectați de explozia din Rahova. Încep reparații la apartamentele din cele patru scări de bloc, anunță PS5 # B365.ro
Au început să se facă lucrări de reparații la apartamentele afectate de explozia din Rahova. Primăria Sectorului 5 anunță că echipele intervin în locuințele din cele patru scări de bloc din zona Rahova. Lucrări în […] Articolul VIDEO | O veste bună pentru mai mulți bucureșteni afectați de explozia din Rahova. Încep reparații la apartamentele din cele patru scări de bloc, anunță PS5 apare prima dată în B365.
