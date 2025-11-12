[P] Daniel Băluță, candidatul la Primăria Capitalei, spune pe cine vede în fruntea Sectorului 4, în cazul în care va fi ales primar general

10:40

Suma de lucruri neplăcute pe care le presupune mersul cu mașina aproape pe oriunde nordul Bucureștiului, ticsit de restricții pentru Șantierul M6, este, dincolo de balamucul de la, de exemplu, Piața Charles de Gaulle, Arcul […] Articolul Semi-miracolul post-coșmar de pe Bd. Regele Mihai, cum mergi de la Arcul de Triumf spre Casa Presei. Bucureștean: Nu înțelegeam de ce nu îmi mai sare inima din piept la semafor apare prima dată în B365.