„Poveste de Crăciun” revine la Opera Comică pentru Copii din 21 noiembrie. Pe copii îi așteaptă patinoar, carusel, ateliere, filme și zbor cu sania VR
B365.ro, 13 noiembrie 2025 13:50
Târgul „Poveste de Crăciun" revine în Grădina Operei Comice pentru Copii. Între 21 noiembrie și 28 decembrie 2025 picii se vor putea bucura de un adevărat tărâm al iernii: patinoar, carusel, spectacole, filme, ateliere și
• • •
Acum 15 minute
14:10
FOTO | PS6, către șoferi: Încercați să ocoliți Drumul Roții și nu parcați aici, e șantier. Acum se circulă doar pe un sens, dinspre Bd. Iuliu Maniu spre Chiajna # B365.ro
Drumul Roții se adaugă listei foarte lungi de șantiere deschise în București, motiv pentru care șoferii sunt rugați să ocolească această stradă aflată în reabilitare. Totodată, oamenilor li se cere să nu parcheze pe acest
Acum o oră
13:50
13:30
FOTO ⭐ Feerie de luminițe în Sectorul 4. Iluminatul festiv pentru sărbătorile de iarnă a fost montat pe Șoseaua Berceni # B365.ro
Încă de pe la începutul lunii noiembrie au început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă în București. A început și montarea ghirlandelor de luminițe, care vor înfrumuseța marile bulevarde din oraș. Azi, ele s-au montat pe
Acum 2 ore
13:10
ALERTĂ | Avarie la o conductă de gaze din București, pe str. Complexului din Sectorul 3. Autoritățile au evacuat 20 de oameni dintr-un bloc din apropiere # B365.ro
În urmă cu puțin timp, ISU B-IF a transmis că intervine la o avarie la o conductă de gaze de pe strada Compelexului din Sectorul 3. Autoritățile au evacuat 20 de persoane pentru a putea
12:50
„Candidatul năstrușnic” mai are o idee. Dan Cristian Popescu ar vrea reintroducerea uniformelor în școli (nu poate face asta primarul). Bonus: Poză cu „Șoimul Patriei” care era # B365.ro
Dan Cristian Popescu, candidat la PMB, are o nouă propunere pentru București. Totuși, ideea lui nu ține de atribuțiile Primarului General al Capitalei. El ar dori să se introducă din nou uniforma școlară în unitățile
Acum 4 ore
12:20
VIDEO | Dl. Negoiță s-a trezit pus pe o micro-revoluție pe un crâmpei de stradaă, la Piața Alba Iulia. Zice că e ceva eco: „Scoatem asfaltul, punem prefabricate model S3…” # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a publicat un video din Piața Alba Iulia, unde anunță o nouă reamenajare „eco". Edilul spune că va înlocui asfaltul și stâlpișorii galbeni cu un spațiu verde prefabricat „model S3".
11:50
BREAKING | Noi restricții de trafic și devieri în nordul Bucureștiului, pentru Șantierul M6. Metrorex anunță modificări importante pe Bulevardul Expoziției # B365.ro
Metrorex anunță o actualizare privind restricțiile de circulație de pe Bulevardul Expoziției pentru lucările de la Magistrala de metrou M6. Măsurile vor intra în vigoare mâine, 14 noiembrie. Noi restricții pentru șantierul M6 Metrorex transmite
11:20
Cum e, de fapt, viața în București? Probabil cea mai sinceră dezbatere, între bucureșteni, despre orașul pe care-l iubim și când ne înnebunește # B365.ro
Un român stabilit de 11 ani în străinătate a postat pe Reddit că se gândește să se mute în București, dar ezită din cauza comentariilor negative despre Capitală. Răspunsurile comunității au oferit o imagine complexă
11:10
FOTO | Noi modificări și devieri de trafic, iminente la intrarea pe DN1 de pe breteaua de la Otopeni. Cauza cea mai probabilă: Șantierul M6, metroul până la aeroport # B365.ro
Un bucureștean se întreabă de ce sunt noi semne de circulație rutieră pe breteaua de intrarea pe DN1 în Otopeni. Acestea sunt încă acoperite. cineva i-a răspuns că ar fi pentru noi restricții de trafic
10:40
ALERTĂ | Prima plângere penală depusă împotriva doctorului Cristian Andrei. Crește numărul femeilor care îl acuză pe psihoterapeut de abuz sexual # B365.ro
O primă plângere penală a fost depusă împotriva doctorului Cristian Andrei, de către o femeie care i-a fost pacientă și care îl acuză de abuzuri sexuale. Scandalul „Cristian Andrei" a început cu publicarea investigației Press
10:30
ESENȚIAL | Alte 7 femei îl acuză pe psihoterapeutul Cristian Andrei de abuzuri sexuale. Același tipar povestit: atingeri în timpul terapiei și inițierea unor acte sexuale # B365.ro
Cazul doctorului Cristian Andrei, cel mai faimos psihoterapeut din București și unul dintre cei mai mediatizați din țară, de zeci de ani, pare mai tulburător decât l-a revelat investigația Press One, care a scris, acum
10:30
De ce tot mai mulți bucureșteni aleg să se mute în orașe ca Sibiu – avantajele vieții în afara Capitalei (P) # B365.ro
Agitația constantă, traficul infernal și costurile de trai tot mai ridicate fac parte din realitatea zilnică a multor locuitori din București. Din ce în ce mai mulți dintre ei încep să caute o alternativă, un
Acum 6 ore
10:10
[P] Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București # B365.ro
Articol susținut de PNL Are 47 de ani și ultimii zece ani din viață i-a dedicat Bucureștiului. Ciprian Ciucu a fost consilier general, iar din octombrie 2020 este primarul Sectorului 6. Anul trecut a fost
10:10
Câte mașini circulă, zilnic, la ora de vârf în București. E un număr uriaș, iar cele mai multe sunt în tranzit # B365.ro
Traficul din Capitală la ora de vârf este emreu foarte aglomerat, străzile orașului sunt pline de mașini. Potrivit unor date, un număr mic dintre autotursimele din trafic sunt înmatriculate în București. O bună parte din
10:00
Familiile rămase fără case după explozia din Rahova vor sta în locuințe provizorii. Chiria va fi decontată de PMB # B365.ro
După explozia care a afectat un bloc din cartierul Rahova din București, aproximativ 50 de familii au rămas fără locuințe. Acestea vot fi relocate în locuințe provizorii, chiria fiind acoperită de autorități. Familiile afectate de
09:50
Mihai Dinvale, actor și fost director al Teatrului mic din București, a murit. El avea 74 de ani. Anunțul a fost dat de colegii lui de scenă. Mihai Dinvale a murit la 74 de ani
09:20
“Soluția Ciucu” pentru traficul din București seamănă a magie de tip “două dintr-o lovitură”: rezolvă, cumva, și parcarea. Doar că implementarea va dura 10 ani # B365.ro
Probabil că, dacă am petrece o zi întreagă în stradă, întrebându-ne unii pe alții care sunt cele mai probleme ale vieții noastre de zi cu zi în acest oraș, în top 3 ar fi aceste
08:30
ESENȚIAL | 210.000 de lei confiscați și 5 amenzi primite de Nicușor Dan pentru campania prezidențială. Ce reproșează AEP fostului primar general al Capitalei, acum președinte # B365.ro
Noi probleme de finanțare a campaniei electorale pentru prezidențiale a lui Nicușor Dan reies din documentele AEP. Într-un răspuns pentru Hotnews oferit de Autoritatea Electorală permanentă, întrebată despre motivele refuzului de a-i rambursa președintelui aproape
Acum 8 ore
07:40
VIDEO | Secretele ”Vilei cu Clopoței”, comoara dăruită Bucureștiului de Dr. Nicolae Minovici # B365.ro
Secretele se împletesc în povestea „Vilei cu Clopoței", astăzi Muzeul Minovici. O poveste care începe acum aproape 150 de ani, când doi buni prieteni, medicul Nicolae Minovici și arhitectul Cristofi Cerchez ajung, într-una dintre plimbările
Acum 24 ore
19:40
Noi întreruperi de curent sunt programate în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrie anunță lista străzilor afectate în perioada 13-21 noiembrie # B365.ro
Noi întreruperi de curent sunt programate în București, Ilfov și Giurgiu în perioada următoare, anunță Rețele Electrice România. Ele vor avea loc în perioada 13-21 noiembrie, iar compania transmite lista străzilor afectate. Întreruperi de curent
19:00
Părinți de Cireșari cere PS1 încetarea lucrărilor din Piațeta Matache și regândirea proiectului. „Nu am văzut nicio dezbatere publică. Vrem copaci plantați în sol, nu în beton” # B365.ro
Societatea civilă cere Primăriei Sectorului 1 să oprească lucrările din Piațeta Matache și să regândească proiectul, pentru ca spațiul să nu devină o mare de beton, așa cum este prevăzut în randări. Părinți de Cireșari
18:00
Târgul Piața Țărănească și Meșter(Ești)! e în weekend, la Muzeul Țăranului. Vin meșteri și artizani din toată țara, iar bucătărese din Itești vor face sarmale, bulz și alte preparate # B365.ro
În perioada 14-16 noiembrie, Muzeul Național al Țăranului Român găzduiește „Târgul Piața Țărănească și Meșter(Ești)!" Meșteri, colecționari, artizani și producători tradiționali din toate zonele țării se adună în acest weekend aici. Târgul Piața Țărănească și
17:50
Voluntariat și picnic pe Pajiștea Petricani, în acest weekend. Bucureștenii vor ajuta la reamenajarea zonei și vor paticipa și la un scurt tur ghidat # B365.ro
Weekendul acesta în Capitală va avea loc un eveniment dedicat iubitorilor de natură. Acesta este intitulat „Voluntariat și picnic pe Pajiștea Petricani" și se va desfășura sâmbătă, 15 noiembrie 2025, în intervalul 11:00-14:00. Intrarea se
17:30
De la „Art in Motion” la inteligența de zi cu zi – OMODA & JAECOO aduc inovația în fiecare detaliu (P) # B365.ro
Într-o epocă în care designul, tehnologia și ecologia converg, conceptul de mobilitate a evoluat dincolo de simpla deplasare – devenind o formă de exprimare personală, conexiune continuă și inteligență aplicată. Prin viziunea „Art in Motion",
16:50
ANAF vrea să pună sechestru pe casa în care locuiesc Klaus și Carmen Iohannis. Fostul președinte a refuzat să plătească un prejudiciu de un milion de euro # B365.ro
Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a refuzat să plătească prejudiciul de un milion de euro cerut de Fisc, după confiscarea imobilului din centrul Sibiului. Acum, ANAF intenționează să ceară magistraților să pună sechestru pe
16:30
Ce condiție trebuie să îndeplinească bucureștenii din Sectorul 1 care vor să-și plătească online taxele și impozitele # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a informat bucureștenii că pot acccesa de acum mujlt mai rapid și mai ales dintr-un singur cont toate serviciile publice. A transmis care sunt pașii pe care locuitorii Sectorului 1 trebuie să
16:00
Pas înainte pentru prelungirea M4, astfel încât metroul să ajungă de la Gara de Nord până la Mogoșoaia. CJ Ilfov a aprobat asocierea cu PMB, PS1, Metrorex și MT # B365.ro
Consiliul Județean Ilfov a votat pentru extinderea metroului până la Mogoșoaia. Acest proiect este realizat printr-o asociere cu Primăria Capitalei, cea a Sectorului 1, Metrorex și Ministerul Transporturilor. Va avea două stații Consiliul Județean Ilfov
15:20
Nicușor Dan se va duce la tribunal ca să obțină banii de campanie pe care AEP nu i va rambursa. Milionul de lei „cu probleme”, cum ar fi donatori neidentificați # B365.ro
Autoritatea Electorală Permanentă i-a spus președintelui Nicușor Dan că nu-i va rambursa suma de 930.000 de lei, bani folosiți în campania electorală din mai, Administrația Prezidențială confirmând acest lucru pentru HotNews. Rambursarea de la Autoritatea
15:00
FOTO | O poartă s-a deschis prin distrugere în gardul de pe Calea Dorobanți. Șoferii se strecoară, circulă pe trotuar ca pe șosea și, în final, parchează # B365.ro
În Dorobanți șoferii au trecut la un alt nivel pentru a putea parca pe trotuar. Se pare că, pe Calea Dorobanți 111-117 stâlpișorii au fost distruși sau au dispărut în mod total miraculos. Unde au
14:50
Apelul arhitecților din București către candidații la funcția de primar general. 6 cerințe și o mare problemă: “Orașul se confruntă cu o criză arhitecturală și urbană sistemică” # B365.ro
Filiala București a Ordinul Arhitecților din România (OAR București), în care sunt înscriși peste 40% dintre arhitecții din țară, face un apel către către candidații la funcția de primar general al Capitalei. Premisa de la
14:50
VIDEO | Întoarcerea la viață a unei clădiri istorice din Lipscani, de pe strada Bărăției. Clădirea restaurată are nevoie de o nouă destinație # B365.ro
Primăria Capitalei anunță că a fost restaurată o clădire istorică din Lipscani, de pe strada Bărăției, din Sectorul 3. Construcția datează din anul 1824, iar experții au clasat-o cu risc seismic ridicat. Clădirea datează din
Ieri
14:20
[P] Daniel Băluță, candidatul la Primăria Capitalei, spune pe cine vede în fruntea Sectorului 4, în cazul în care va fi ales primar general # B365.ro
Articol susținut de PSD Candidatul la Primăria Capitalei pentru alegerile din 7 decembrie, Daniel Băluță, afirmă că nu intenționează să își desemneze un succesor la Primăria Sectorului 4, însă și-a exprimat sprijinul clar pentru viceprimarul
14:10
Vânătoare de locuri de parcare de reședință în Berceni. „Oricât dă doamna, dau mai mult!” Licitații și ceva vorbe neprietenoase pentru primarul Băluță # B365.ro
E complicată tare situația celor care locuiesc în Sectorul 4 și nu au un loc de parcare de reședință, astfel că oamenii au pornit o vânătoare, în adevăratul sens al cuvântului. Sătui să plătească Taxa
14:00
Zile libere, de doliu, pentru Angajații de la Adăpostul Speranța cărora le moare cățelul de acasă. Fundația vrea „să inspire și alți angajatori” # B365.ro
Fundația Adăpostul Speranța le va acorda angajaților săi câte două zile libere pentru doliu, în cazul nefericit al decesului câinilor care fac parte din familiile lor. Această măsură este menită să-i inspire și pe alți
14:00
ESENȚIAL | Metrorex amână iar licitația pentru metrourile ce vor circula pe M6 – Magistrala Gara de Nord – Aeroport Otopeni # B365.ro
Metrorex dă un nou termen pentru lansarea licitației prin care va achiziționa metrouri pentru Magistrala 6 Gara de Nord-Otopeni. Având în vedere întârzierea lansării licitației de către compania de transport, metroul spre Aeroportul Henri Coandă
13:50
13:20
FOTO | Cum va arăta Piațeta Matache, acum un mare șantier. Primăria S1: Va fi un spațiu destinat comunității, cu alei, mobilier urban și spații verzi # B365.ro
Primăria Sectorului 1 reabilitează Piațeta Matche, iar acum a dat și randări de cum ar putea arăta zona la finalul lucrărilor. În prezent, acolo este un șantier mare. Lucrările de aici continuă Administrația locală transmite
13:10
Al optulea tren Alstom Coradia, de abia ajuns la București, e în verificări. Pe ce rute ar urma să circule și ce se întâmplă cu celelalte 7 rame # B365.ro
Al optulea tren Alstom Coradia a ajuns în București. Marți, 11 noiembrie, o echipă de proiect, formată din reprezentanți ai ARF, s-a deplasat marți la Depoul Alstom, din incinta Atelierele CFR Grivița, pentru a efectua recepția
13:00
Metrorex deschide porțile Dispeceratului Central, cu ocazia aniversării de 46 de ani. „Secretele circulației subterane” pot fi descoperite de bucureșteni, duminică # B365.ro
Metrorex deschide porțile Dispeceratului Central pentru pasionații de metrou, duminică, 16 noiembrie 2025. Cu ocazia aniversării celor 46 de ani de la inaugurare, bucureștenii sunt invitați să descopere secretele circulației subterane. Metrorex împlinește 46 de
12:20
Protest oficial anti-Negoiță, organizat în weekend de bucureșteni din S3 care îl acuză de abuzuri. Oamenii se vor aduna în Parcul IOR și vor porni în marș spre Primăria Sectorului 3 # B365.ro
În acest weekend, va avea loc un protest față de primarul Robert Negoiță, în Parcul IOR. Bucureștenii sunt nemulțumiți de felul cum primăria pe care o conduce administrează Sectorul 3, având o listă lungă de
12:10
TERMO-ALERT | Peste 1.300 de blocuri din București au probleme cu apa caldă și căldura. Sunt avarii în tot orașul, anunță CMTEB # B365.ro
Bucureștenii din peste 1.300 de blocuri au probleme cu apa caldă și căldura, miercuri, 12 noiembrie. Compania Municipală Termoenergetica anunță lista avariilor și data estimată pentru punerea în funcțiune a rețelei de termoficare. Sunt avarii
11:50
Compozitorul Horia Moculescu a murit. În vârstă de 88 de, usese internat, acum câteva zile, în stare gravă, la Spitalul Matei Balș din București. Știre în curs de actualizare
11:40
VIDEO | Candidatul Ciucu promite că ne va scăpa de proba „Săritura peste Băltoaca de la Ploaie”, lucru pe care l-ar fi realizat deja în S6. „Dar în Piața Moghioroș poți să înoți!” # B365.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a postat pe Facebook un video în care critică bălțile din centrul Bucureștiului, explicând cât de simplă e soluția: înclinarea trotuarului spre canalizare. Ciprian Ciucu vine cu o rezolvare pentru
11:00
ALERTĂ | Trafic oprit pe A0 – Autostrada Bucureștiului, din cauza unui accident cu TIR vs auto, în zona Cornetu. Când se estimează reluarea circulației # B365.ro
Un accident a avut loc în urmă cu scurt timp pe Autostrada Bucureștiului A0, în apropierea localității Cornetu din județul Ilfov, iar șoferii trebuie să știe că traficul este oprit spre Bragadiru. O persoană a
10:50
Restricții de circulație pe mari bulevarde din București, din cauza șantierelor M6, Planșeul Unirii, dar și a celor de la liniile de tramvai. Unde e trafic închis ori deviat # B365.ro
Brigada Rutieră anunță șoferii din București că sunt mai multe restricții de circulație în oraș. Măsurile sunt aplicate pentru buna desfășurare a unor șantiere deschise, acestea sunt pentru Magistrala de metrou M6 sau intervenții la
10:40
Probleme cu 24Pay, aplicația prin care se pot cumpăra bilete pentru transportul în comun. A picat în mai multe orașe, doar în București funcționează normal # B365.ro
Sunt probleme cu aplicația 24Pay, cea cu care bucureștenii și o mulțime de români își pot cumpăra bilete și abonamente pentru transportul în comun de pe telefon. Mai exact, aplicația este disponibilă în 22 de […] Articolul Probleme cu 24Pay, aplicația prin care se pot cumpăra bilete pentru transportul în comun. A picat în mai multe orașe, doar în București funcționează normal apare prima dată în B365.
10:00
Protest în Piața Victoriei, acum. Sindicaliștii sunt din nou în stradă și se opun politicilor de austeritate # B365.ro
Sute de angajați ies în stradă, în centrul Capitalei, astăzi, la ora 10:00. Blocul Național Sindical organizează un protest prin care acuză Guvernul că transformă măsurile de austeritate și scăderea puterii de cumpărare într-o politică […] Articolul Protest în Piața Victoriei, acum. Sindicaliștii sunt din nou în stradă și se opun politicilor de austeritate apare prima dată în B365.
09:40
Cursă tot mai strânsă pentru Primăria Capitalei. Băluță conduce într-un nou sondaj, iar Ciucu și Drulă îl urmează. Bucureștenii îl văd pe candidatul PSD câștigător # B365.ro
Un nou sondaj privind alegerile de la Primăria Capitalei îl clasează pe Daniel Băluță pe primul loc în preferințele bucureștenilor, cu un procent de 24%. În urma lui, vin Ciprian Ciucu (21% din voturi) și […] Articolul Cursă tot mai strânsă pentru Primăria Capitalei. Băluță conduce într-un nou sondaj, iar Ciucu și Drulă îl urmează. Bucureștenii îl văd pe candidatul PSD câștigător apare prima dată în B365.
09:40
VIDEO | Vești bune pentru bucureșteni de pe Autostrada A7. Șoferii vor conduce neîntrerupt până la Focșani la finalul lui noiembrie # B365.ro
Autoritățile vor deschide circulația pe un nou tronson din Autostrada Moldovei A7 la finalul lunii noiembrie. Bucureștenii vor circula în linie dreaptă pe drum de viteză până la Focșani. Mai precis, segmentul de drum care […] Articolul VIDEO | Vești bune pentru bucureșteni de pe Autostrada A7. Șoferii vor conduce neîntrerupt până la Focșani la finalul lui noiembrie apare prima dată în B365.
09:20
Cătălin Drulă își depune astăzi candidatura la Primăria Capitalei din partea USR. Începe oficial perioada de înscriere a dosarelor # B365.ro
Depunerea candidaturilor pentru alegerile de pe 7 decembrie la Primăria Capitalei începe oficial astăzi. La ora 13:00, Cătălin Drulă își va depune dosarul. Cătălin Drulă își depune candidatura la PMB la ora 13 Cătălin Drulă, […] Articolul Cătălin Drulă își depune astăzi candidatura la Primăria Capitalei din partea USR. Începe oficial perioada de înscriere a dosarelor apare prima dată în B365.
