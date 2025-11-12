Voluntariat și picnic pe Pajiștea Petricani, în acest weekend. Bucureștenii vor ajuta la reamenajarea zonei și vor paticipa și la un scurt tur ghidat

14:00

Un tânăr de 20 de ani a înjughiat un bărbat de 68 de ani. Agresorul l-a urmărit pe stradă, apoi l-a atacat. Polițiștii l-au reținut pe băiat, victima este la spital. După ce l-a atacat, […]